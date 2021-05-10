Сравнительный тест Deepcool Gammaxx 400 EX и ID-Cooling SE-225-XT Black

В рамках «Лаборатории» мы проводили ранее детальное тестирование башенных кулеров Deepcool Gammaxx 400 EX и ID-Cooling SE-225-XT Black. Объединяет их тип конструкции с одной секцией и двумя вентиляторами. Сегодня мы проведем сравнительный тест этих решений с актуальным процессором Intel Core i5-11600K.

Deepcool Gammaxx 400 EX или ID-Cooling SE-225-XT Black

Оба кулера можно приобрести в российских магазинах. Deepcool Gammaxx 400 EX – 2 100 рублей, ID-Cooling SE-225-XT Black – 3 000 рублей.

Комплектация

Системы охлаждения включают все необходимое для проведения сборки, включая термопасту.

Внешний вид

Как и отмечали вначале. Конструкция схожая, это односекционный радиатор с двумя вентиляторами.

Deepcool Gammaxx 400 EX или ID-Cooling SE-225-XT Black

Отличия заключаются в цвете. У ID-Cooling SE-225-XT Black он окрашен в черный цвет. В Deepcool Gammaxx 400 EX он серебристого цвета, но сверху дополнен декоративной пластиной черного цвета.

Deepcool Gammaxx 400 EX или ID-Cooling SE-225-XT Black

Собран радиатор из 56 пластин. Расстояние между ними 1.7 мм. Площадь рассеивания схожая.

Deepcool Gammaxx 400 EX или ID-Cooling SE-225-XT Black

Высота SE-225-XT Black – 154 мм, а у Gammaxx 400 EX – 158 мм. Разница в той самой декоративной пластине.

Есть отличия по количеству медных трубок. 5 против 4, у ID-Cooling и Deepcool соответственно. U-образная форма и распределение по всей длине блока радиатора.

Deepcool Gammaxx 400 EX или ID-Cooling SE-225-XT Black

Применяется технология прямого контакта с теплораспределительной крышкой процессора. Поверхность хорошо отполирована. Проблем с равномерностью прижима не наблюдается.

Deepcool Gammaxx 400 EX или ID-Cooling SE-225-XT Black

Комплектуются двумя вентиляторами типоразмера 120 мм. Есть различия по диапазону скорости вращения:
  • ID-Cooling SE-225-XT Black – от 700 до 1800 оборотов в минуту.
  • Deepcool Gammaxx 400 EX – от 500 до 1500 оборотов в минуту.
У последнего есть насечки и зона с вырезами, призванная уменьшить уровень шума и повысить эффективность.

Сборка

Обе системы поддерживают актуальные платформы AMD и Intel. Общий процесс установки схож, там и там требуется съем вентиляторов на время установки.

Тесты

Тестирование проводилось с процессором Intel Core i5-11600K. Температура замерялась на частотах 4600 и 4900 МГц в условиях закрытого корпуса.

Deepcool Gammaxx 400 EX или ID-Cooling SE-225-XT Black

Отдельно замерили уровень шума без боковой крышки на расстоянии 40 сантиметров.

Deepcool Gammaxx 400 EX или ID-Cooling SE-225-XT Black

Итоги

Обе системы справляются с процессорами уровня Intel Core i5 и Core i7, а также AMD Ryzen 5 и Ryzen 7. При этом Deepcool Gammaxx 400 EX стоит в среднем на 1000 рублей дешевле, не уступая в качестве исполнения. ID-Cooling SE-225-XT Black за счет дополнительной медной трубки и прибавки в скорости вращения продемонстрировал меньшие температуры, но и шум при работе у него больше.
Комментарии и отзывы Deepcool Gammaxx 400 EX
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