Сравнительный тест Deepcool Gammaxx 400 EX и ID-Cooling SE-225-XT Black

Оба кулера можно приобрести в российских магазинах. Deepcool Gammaxx 400 EX – 2 100 рублей, ID-Cooling SE-225-XT Black – 3 000 рублей.
КомплектацияСистемы охлаждения включают все необходимое для проведения сборки, включая термопасту.
Внешний видКак и отмечали вначале. Конструкция схожая, это односекционный радиатор с двумя вентиляторами.
Отличия заключаются в цвете. У ID-Cooling SE-225-XT Black он окрашен в черный цвет. В Deepcool Gammaxx 400 EX он серебристого цвета, но сверху дополнен декоративной пластиной черного цвета.
Собран радиатор из 56 пластин. Расстояние между ними 1.7 мм. Площадь рассеивания схожая.
Высота SE-225-XT Black – 154 мм, а у Gammaxx 400 EX – 158 мм. Разница в той самой декоративной пластине.
Есть отличия по количеству медных трубок. 5 против 4, у ID-Cooling и Deepcool соответственно. U-образная форма и распределение по всей длине блока радиатора.
Применяется технология прямого контакта с теплораспределительной крышкой процессора. Поверхность хорошо отполирована. Проблем с равномерностью прижима не наблюдается.
Комплектуются двумя вентиляторами типоразмера 120 мм. Есть различия по диапазону скорости вращения:
- ID-Cooling SE-225-XT Black – от 700 до 1800 оборотов в минуту.
- Deepcool Gammaxx 400 EX – от 500 до 1500 оборотов в минуту.
СборкаОбе системы поддерживают актуальные платформы AMD и Intel. Общий процесс установки схож, там и там требуется съем вентиляторов на время установки.
ТестыТестирование проводилось с процессором Intel Core i5-11600K. Температура замерялась на частотах 4600 и 4900 МГц в условиях закрытого корпуса.
Отдельно замерили уровень шума без боковой крышки на расстоянии 40 сантиметров.