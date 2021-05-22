Сравнение Apple iPhone 12 Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащение

Во время недавнего теста OnePlus 9 Pro мы анонсировали проведение сравнения качества съемки с Apple iPhone 12 Pro Max. Оба телефона относятся к топовому сегменту, претендуя на звания лучших. Предлагают высокий уровень производительности, длительное время автономной работы и оба выполнены с большим внимание к вопросу качеству съемки.

Apple iPhone 12 Pro Max и Apple iPhone 12 Pro стоят дороже, но доступны в официальной российской рознице.OnePlus 9 Pro в России привозят только «серыми» каналами или воспользовавшись онлайн-магазинами с доставкой и самостоятельной оплатой таможенной пошлины. Он в максимальной версии стоит заметно дешевле.К стоимости последних iPhone также надо будет добавить расходы на адаптер питания, в отличие от OnePlus его нужно приобретать отдельно. Также из полезных аксессуаров есть добротный чехол.

Мы вели сравнение версий с объемом накопителя 256 Гбайт. Оба телефона не дают возможности расширения памяти с помощью внешнего накопителя. Поэтому при выборе телефона лучше сразу определиться с тем насколько активно будет использоваться камера, записываться емкие файлы.

По внешнему исполнению нареканий нет. Защита корпуса от воды и пыли соответствует требованиям класса IP68. Стоит понимать, что наличие такой защиты — это не рекомендация по эксплуатации в экстремальных условиях или специальном погружении телефона в воду.

Габариты у них схожее, более компактный корпус идет у iPhone 12 Pro. Поверхность задней крышки матовая. Есть дополнительный элемент, отвечающий за изменение режима звуковых уведомлений.

Экран

Отличия есть в исполнении блока фронтальной камеры. У OnePlus 9 Pro это ограниченный по площади островок в левой части, не мешающий выводу уведомлений и просмотру изображения. В iPhone устаревшая морально «монобровь».Экран с диагональю 6.7 дюймов. Отличия есть в типе матрицы: iPhone – OLED, OnePlus – AMOLED. Apple ограничивает максимальную частоту обновления отметкой в 60 Гц, при «лобовом» сравнении прокрутка текста и общая плавность выше на OnePlus. Также предлагается больше возможностей по кастомизации с выбором частоты, разрешения и цветового баланса. Уровень максимальной яркости схож, составляет примерно 800 кд/м2.

Начинка

Для своих платформ предлагают максимальный уровень быстродействия. Это платформа Snapdragon 888 – OnePlus и A14 Bionic – iPhone. Разница есть в объеме оперативной памяти, Apple флагман доступен только с 6 Гбайт, для 9 Pro есть две модификации с 8 или 12 Гбайт. Есть поддержка 5G, в Qualcomm версия модема улучшена, но это условный плюс до массового распространения сетей нового поколения в мире. Это же касается аппаратного модуля Bluetooth.

Камера

Оптика в OnePlus 9 Pro создавалась в партнерстве с Hasseblad. Уделено внимание настройке цветопередаче, она естественная. Оснащен телефон основной 48 Мп камерой, дополненной 50 Мп шириком, 8 Мп телевиком и 2 Мп монохромом. У Apple iPhone 12 Pro Max основная камера с разрешением 12 Мп, дополненная 12 Мп шириком и 12 Мп телевиком.

Камера Apple iPhone 12 Pro Max и OnePlus 9 Pro

Аккумулятор

Итоги

Этот набор снимков мы в ближайшее время дополним. Отличия есть в поддержке 8К-съемки у OnePlus, а также поддержке увеличенной скорости до 120 кадров в секунду в 4К.Показатели автономной работы лучше у OnePlus 9 Pro. В режиме воспроизведения видео работает около 18 часов, против 11 часов у iPhone 12 Pro Max. В смешанных сценариях разница в районе 3 часов. Отличия в скорости зарядки, 65 Вт (warp charge 65+) против 20 Вт. Это же касается беспроводной зарядки Qi, 50 Вт у OnePlus про 20 Вт у Apple. За время полной зарядки с 0 до 100% в течение 30 минут, iPhone успевает зарядиться только до 35%.На выбор между OnePlus 9 Pro и Apple iPhone 12 Pro Max, будет влиять не только техническое оснащение, но и платформа. Каждый для своей экосистемы предлагает максимальный уровень быстродействия. Если же сравнивать опыт эксплуатации, OnePlus 9 Pro выигрывает в вопросах длительности автономной работы, скорости проводной и беспроводной зарядки, наполнения стартового комплекта, частоты и плавности дисплея. Но минусом является отсутствие его в официальной рознице.