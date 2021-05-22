Сравнение Apple iPhone 12 Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащение

Apple iPhone 12 Pro Max и Apple iPhone 12 Pro стоят дороже, но доступны в официальной российской рознице. OnePlus 9 Pro в России привозят только «серыми» каналами или воспользовавшись онлайн-магазинами с доставкой и самостоятельной оплатой таможенной пошлины. Он в максимальной версии стоит заметно дешевле. К стоимости последних iPhone также надо будет добавить расходы на адаптер питания, в отличие от OnePlus его нужно приобретать отдельно. Также из полезных аксессуаров есть добротный чехол.
Мы вели сравнение версий с объемом накопителя 256 Гбайт. Оба телефона не дают возможности расширения памяти с помощью внешнего накопителя. Поэтому при выборе телефона лучше сразу определиться с тем насколько активно будет использоваться камера, записываться емкие файлы.
По внешнему исполнению нареканий нет. Защита корпуса от воды и пыли соответствует требованиям класса IP68. Стоит понимать, что наличие такой защиты — это не рекомендация по эксплуатации в экстремальных условиях или специальном погружении телефона в воду.
Габариты у них схожее, более компактный корпус идет у iPhone 12 Pro. Поверхность задней крышки матовая. Есть дополнительный элемент, отвечающий за изменение режима звуковых уведомлений.
Отличия есть в исполнении блока фронтальной камеры. У OnePlus 9 Pro это ограниченный по площади островок в левой части, не мешающий выводу уведомлений и просмотру изображения. В iPhone устаревшая морально «монобровь».
ЭкранЭкран с диагональю 6.7 дюймов. Отличия есть в типе матрицы: iPhone – OLED, OnePlus – AMOLED. Apple ограничивает максимальную частоту обновления отметкой в 60 Гц, при «лобовом» сравнении прокрутка текста и общая плавность выше на OnePlus. Также предлагается больше возможностей по кастомизации с выбором частоты, разрешения и цветового баланса. Уровень максимальной яркости схож, составляет примерно 800 кд/м2.
НачинкаДля своих платформ предлагают максимальный уровень быстродействия. Это платформа Snapdragon 888 – OnePlus и A14 Bionic – iPhone. Разница есть в объеме оперативной памяти, Apple флагман доступен только с 6 Гбайт, для 9 Pro есть две модификации с 8 или 12 Гбайт. Есть поддержка 5G, в Qualcomm версия модема улучшена, но это условный плюс до массового распространения сетей нового поколения в мире. Это же касается аппаратного модуля Bluetooth.
Камера
Оптика в OnePlus 9 Pro создавалась в партнерстве с Hasseblad. Уделено внимание настройке цветопередаче, она естественная. Оснащен телефон основной 48 Мп камерой, дополненной 50 Мп шириком, 8 Мп телевиком и 2 Мп монохромом. У Apple iPhone 12 Pro Max основная камера с разрешением 12 Мп, дополненная 12 Мп шириком и 12 Мп телевиком.
Этот набор снимков мы в ближайшее время дополним. Отличия есть в поддержке 8К-съемки у OnePlus, а также поддержке увеличенной скорости до 120 кадров в секунду в 4К.