Лучший смартфон Google Pixel в 2022. Параллельный импорт раньше и сейчас

Смартфоны Google предлагают сразу ряд преимуществ, среди которых отсутствие сторонних включений и партнерского софта в памяти, а также оперативный доступ к обновлениям операционной системы. К сожалению, официально на российский рынок они не поставлялись, но всегда активно завозились параллельным импортом. Собственно, на фоне текущей ситуации на рынке мобильных устройств ничего для покупателей смартфонов Pixel не поменялось.

Лучший смартфон Google Pixel в 2022

Вместе с уменьшением курса доллара идут вниз и цены в российской рознице на эти смартфоны. Вероятнее всего был завезен и хороший объем смартфонов, как пример, модели, вышедшие в конце прошлого года, стали на 40-50% дешевле. В этой подборке представлено шесть актуальных смартфонов от этого производителя, все они будут продолжать получение обновлений и в ближайшем будущем.

Google Pixel 6 Pro

Флагманский смартфон, ставший одним из лучших в 2021 году. Он построен на собственной платформе Tensor, предлагая целый ряд технологических преимуществ недоступных во флагманах на Qualcomm и Exynos. Оснащен добротным дисплеем с высокой яркостью и частотой обновления 120 Гц. Емкий аккумулятор и беспроводная зарядка. Высокий уровень быстродействия в играх и приложениях.

Google Pixel 6 Pro

Google Pixel 6

Упрощенная версия флагмана, но не менее интересная. На той же аппаратной платформе, но в более компактном корпусе. Из упрощений у Google Pixel 6, меньшая частота обновления дисплея и отсутствие одного из модулей камеры (телеобъектив). Весомым плюсом является возможность эксплуатации без защитного чехла, блок камеры занимает всю ширину корпуса. По соотношению цена/оснащение это один из лучших вариантов.

Google Pixel 6

Google Pixel 5a

Смартфон с качественной камерой и технологиями обработки фото. На момент выхода он успешно конкурировал с iPhone 12 Pro Max. Он является упрощенной версией флагмана. Может похвастать длительным временем автономной работы, поддержкой eSIM. Есть защита от воды по стандарту IP67. Установлен большой и яркий дисплей.

Google Pixel 5a

Google Pixel 5

Смартфон не ставил рекордов производительности на момент выхода, но при этом тут есть хороший запас для приложений и игр. В нем была решена проблема автономности. В целом хорошо сбалансированный смартфон, несмотря на прошедшее время с момента выхода.

Google Pixel 5

Google Pixel 4a

Этот смартфон продолжает получать обновления операционной системы до конца 2023 года. На текущий момент его можно рассматривать как недорогой смартфон под выполнение обычных задач. Хороший вариант сэкономить и он обходит многие решения 2022 года в этом же ценовом сегменте.

ПараметрGoogle Pixel 6 ProGoogle Pixel 6Google Pixel 5aGoogle Pixel 5Google Pixel 4a
Диагональ экрана6.76.46.3466.2
Разрешение3120×14402400×10802400×10802340×10802340×1080
Частота обновления120 Гц90 Гц-90 Гц60 Гц
ПроцессорGoogle TensorGoogle TensorSnapdragon 765G 5GSnapdragon 765G 5GSnapdragon 765G 5G
Аккумулятор4905 мА·ч4524 мА·ч4680 мА·ч4000 мА·ч3885 мА·ч
Разрешен.камеры50 МП50 МП12.2 МП12.2 МП12.2 МП
Кол-во камер32222
Стоимость69500 руб46500 руб35200 руб34990 руб-
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