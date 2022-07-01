Лучший смартфон Google Pixel в 2022. Параллельный импорт раньше и сейчас

Смартфоны Google предлагают сразу ряд преимуществ, среди которых отсутствие сторонних включений и партнерского софта в памяти, а также оперативный доступ к обновлениям операционной системы. К сожалению, официально на российский рынок они не поставлялись, но всегда активно завозились параллельным импортом. Собственно, на фоне текущей ситуации на рынке мобильных устройств ничего для покупателей смартфонов Pixel не поменялось.

Google Pixel 6 Pro

Вместе с уменьшением курса доллара идут вниз и цены в российской рознице на эти смартфоны. Вероятнее всего был завезен и хороший объем смартфонов, как пример, модели, вышедшие в конце прошлого года, стали на 40-50% дешевле. В этой подборке представлено шесть актуальных смартфонов от этого производителя, все они будут продолжать получение обновлений и в ближайшем будущем.Флагманский смартфон, ставший одним из лучших в 2021 году. Он построен на собственной платформе Tensor, предлагая целый ряд технологических преимуществ недоступных во флагманах на Qualcomm и Exynos. Оснащен добротным дисплеем с высокой яркостью и частотой обновления 120 Гц. Емкий аккумулятор и беспроводная зарядка. Высокий уровень быстродействия в играх и приложениях.

Google Pixel 6

Упрощенная версия флагмана, но не менее интересная. На той же аппаратной платформе, но в более компактном корпусе. Из упрощений у Google Pixel 6 , меньшая частота обновления дисплея и отсутствие одного из модулей камеры (телеобъектив). Весомым плюсом является возможность эксплуатации без защитного чехла, блок камеры занимает всю ширину корпуса. По соотношению цена/оснащение это один из лучших вариантов.

Google Pixel 5a

Смартфон с качественной камерой и технологиями обработки фото. На момент выхода он успешно конкурировал с iPhone 12 Pro Max. Он является упрощенной версией флагмана. Может похвастать длительным временем автономной работы, поддержкой eSIM. Есть защита от воды по стандарту IP67. Установлен большой и яркий дисплей.

Google Pixel 5

Смартфон не ставил рекордов производительности на момент выхода, но при этом тут есть хороший запас для приложений и игр. В нем была решена проблема автономности. В целом хорошо сбалансированный смартфон, несмотря на прошедшее время с момента выхода.

Google Pixel 4a

Этот смартфон продолжает получать обновления операционной системы до конца 2023 года. На текущий момент его можно рассматривать как недорогой смартфон под выполнение обычных задач. Хороший вариант сэкономить и он обходит многие решения 2022 года в этом же ценовом сегменте.