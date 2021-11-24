Обзор Google Pixel 6. Реальный опыт эксплуатации и тесты камеры

Кто, если не разработчик программной платформы знает, как должно выглядеть оптимальное устройство для ее работы? В закрытой iOS это iPhone, а у открытого Android есть своя линейка – Pixel от Google. Несколько поколений на фоне флагманских решений от ключевых производителей смартфонов выглядели блекло, по факту выступая «крепкими среднячками» с преимуществом в виде отсутствия стороннего включения и получения обновлений в первых рядах. Во второй половине 2021 года в серии прошел заметный рывок вперед и большой вклад в это внес новый процессор Google Tensor вместо распространенного Qualcomm Snapdragon. Компания не стала включаться в гонку «попугаев» и «мегапикселей», задав тренд на искусственный интеллект, машинное обучение и обработку фотоснимков, те элементы, которые могут помогать и улучшать пользовательский опыт эксплуатации смартфона.

Google Pixel 6

Они в ближайшее время не будут представлены в российской рознице. Местным энтузиастам и поклонникам можно выбрать «серую розницу» с разной степенью «жадности» или приобретать с доставкой. Как пример, изучаемый сегодня, Google Pixel 6 обойдется в 55 000 рублей и еще 5000 пошлины за прохождение таможни.

Google Pixel 6 обзор

Комплектация

Комплект скромный, включает USB-C кабель, переходник на полноразмерный USB, скрепку для лотка SIM, миниатюрное руководство пользователя. Собрано все в коробке с изображением смартфона.

Google Pixel 6

Внешний вид

Вышел смартфон в трех расцветках корпуса. Все они сочетают два цвета, зоны эти разделены блоком камеры. Если проще, то это цвета – черный, белый (у нас на снимках) и оранжевый.

Google Pixel 6

Отошли и от общей особенности с выступающим островком с камерой, создающим проблемы при эксплуатации и требующим использования защитного чехла. Тут она тоже выступает, но занимает всю длину.

Apple iPhone 13 Pro Max и Google Pixel 6

При размещении на столе корпус телефона не раскачивается и сами внешние линзы при этом расположены в защищенной зоне. Этот элемент удачно подчеркивает общий стиль смартфона и выделяет его на фоне общей массы.

Apple iPhone 13 Pro Max и Google Pixel 6

Крышка выполнена из закаленного стекла. У нее есть олеофобное покрытие. Следы пальцев, с учетом светлых цветов, незаметны. Каркас у него металлический, боковая рамка закруглена.

Традиционный набор элементов, включающий кнопку включения и регулятор громкости. Выведены они на правой грани. Отдельного переключателя режимов работы нет. Как и нет аудиоразъема. Для зарядки используется USB-C, выведенный на нижнем торце.

Лицевая сторона защищена стеклом Gorilla Glass Victus. Используется интегрированный в экран дактилоскопический сканер. Его зона сопровождается анимацией. Фронтальная камера выведена в виде компактного островка.

Экран

Google Pixel 6

Google Pixel 6 оснащен OLED-экраном с диагональю 6.4 дюйма. Разрешение экрана составляет 1080х2400 пикселей. Частота обновления 90 Гц, в настройках доступен режим с адаптивной регулировкой для снижения энергопотребления. У старшей модификации частота увеличена до 120 Гц.

Google Pixel 6

Отлично настроен цветовой баланс, охват пространства sRGB – 100.9%. Согласно нашим замерам, пиковый уровень яркости достигает 850 нит.

Google Pixel 6

Платформа Выбор сделан в пользу собственной разработки – Google Tensor, состоящий из двух ядер Cortex X1, двух Cortex A76 и четырех Cortex A55. Как и отмечали выше, не стали участвовать в гонке бенчмарков, он уступает Apple Bionic A15 и Snapdragon 888. Но многие ли из вас замечают эти баллы в тестах в реальной эксплуатации, тем более когда расплачиваться приходится троттлингом и высокими температурами?

Google Pixel 6

Собственно, с играм Genshin Impact, World of Tanks Blitz и другими ресурсоемкими проектами он тоже справляется. Интерфейс работает с ним плавно, без видимых задержек.

Google Pixel 6

Ставка сделана на искусственный интеллект и нейронный модуль. Это проведение сложных вычислений при съемке, обработка AR, HDR, имитация длинной выдержки, размытие лиц и удаление объектов в снимках. Обработка и перевод текста.

Google Pixel 6

Анализ сценариев эксплуатации и улучшение рекомендаций. Он обходит флагманы Android в скорости рендера видео в Adobe Premier.

Google Pixel 6

Располагает 8 Гбайт оперативной памяти типа LPDDR5. Распространена версия с 128 Гбайт внутренней памяти.

Связь

Работает в сетях 5G, по понятным причинам наша эксплуатация шла только в 4G. Проблем с модулем не было. Только один слот под физическую nanoSIM, дополнительные можно добавить в виде eSIM, провели с DrimSIM и Tele-2. Бесконтактные платежи, Wi-Fi 6e и Bluetooth 5.2.

Аккумулятор

Батареи с емкостью 4614 мАч хватает на 9 часов работы с высоким уровнем яркости и активной частотой 90 Гц. С частотой 60 Гц время увеличивается до 11 часов в тех же сценариях. Для зарядки можно использовать проводное подключение с мощностью 30 Вт или беспроводную зарядку с мощностью 21 Вт. В России с адаптерами от самой Google могут быть проблемы с доступностью.

Камера

Ранее мы уже сравнивали камеры Google Pixel 6 и Apple iPhone 13 Pro Max, в этом сражении он сделал серьезную заявку по детализации и качеству снимков. Оснащен этот смартфон блоком из двух камер. Основной – 50 Мп сенсор Samsung GN1. С этого модуля съемка идет с объединением 4 соседних пикселей в один.

Google Pixel 6
Все изображения кликабельны. По ссылке исходники

Google Pixel 6

Google Pixel 6

Google Pixel 6

Google Pixel 6

Google Pixel 6

Google Pixel 6

Есть оптическая стабилизация. В приложении доступен большой выбор режимов, включая и те, что задействуют нейронный модуль. Также предлагаются хорошие инструменты по пост-обработке.

Google Pixel 6

Google Pixel 6

Google Pixel 6

Google Pixel 6

Google Pixel 6

Google Pixel 6

Дополнительная широкоугольная камера с разрешением 12 Мп. Телевик только в старшей версии. Фронтальную камеру тоже коснулись упрощения. Это 8 Мп модуль с апертурой F/2.0.

Google Pixel 6

Google Pixel 6

Google Pixel 6

Максимальное разрешение видеосъемки 2160p со скоростью до 60 кадров в секунду. Отлично работает стабилизация, но с большим «НО», она не прощает резких движений в стороны, они могут сопровождаться заметными рывками.

Дневная съемка Google Pixel 6

Ночная съемка Google Pixel 6

Софт

Смартфон всегда в числе первых будет получать актуальную версию программного обеспечения. Сама Google отмечает срок в 5 лет на поддержку этого поколения. Чистая операционная система, без сторонних включений. Тот самый Google Material You.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorGoogle Pixel 6 – «золотая середина» в модельной линейке смартфонов Google, уступая PRO версии в частоте обновления экрана, отсутствии телевика и меньшем разрешении фронтальной камеры, но при этом дешевле на 300 долларов (от 20 000 рублей в «серой рознице» в России). Также с ним на ноябрь, меньше проблем с доступностью. Он не затмевает ранее вышедшие флагманы Android и Apple iPhone 13, а предлагает отличные фото возможности, удобный корпус и оперативный доступ к обновлениям в течение длительного периода в более доступном ценовом сегменте.
Google Pixel 6 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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