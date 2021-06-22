Обзор 1MORE ComfoBuds Pro. Беспроводные наушники с активным шумоподавлением

Не так давно мы изучали TWS-наушники 1MORE ComfoBuds с датчиком приближения и микрофоном с шумоподавлением. Вместе с ними были выпущены улучшенные 1MORE ComfoBuds Pro с активным шумоподавлением, сразу шестью микрофонами, управляемым набором команд для сенсорного взаимодействия, автоматической постановкой на паузу.

Комплектация

Ожидаемо это отразилось на стоимости. Доступны с быстрой доставкой с официального магазина на Aliexpress.Комплект включает зарядный кейс, USB-кабель, тряпичный чехол, дополнительные амбушюры, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением гарнитуры и данными по ключевым особенностям.

Внешний вид

По форме они повторяют ключевые особенности ранее рассмотренной модели, но с целым рядом улучшений. Среди них увеличенные по габаритам силиконовые накладки, улучшающие удобство посадки.

На внутренней стороне скрываются зоны с ИК-датчиками приближения. При надевании воспроизведение продолжается, а при снятии ставится на паузу.

Управление осуществляется с помощью сенсорных зон. С помощью приложения владелец сможет изменить список выполняемых команд.

1MORE ComfoBuds Pro умеет управлять громкостью и переключать треки. Упрощенная модель эти возможности не имела.

В основании заостренной ножки расположен скрытый светодиодный индикатор. Каждый и наушников получил сразу три микрофона.

Комплектуются наушники зарядным кейсом выполненным в форме капсулы с закругленными гранями. Оптимальная форма для переноски.

Софт

Тесты

Внутри два посадочных места под размещение с магнитным креплением. Зарядка проводится через актуальный USB-C.Для смартфона доступно приложение 1MORE Music. В его главном окне выводятся данные по заряду наушников и зарядного кейса. НЕсколько пресетов для шумоподавления: прозрачность, ветроподавление, средний и сильный. Кастомизация сенсорного управления. Выбор действия для срабатывания по датчику приближения. Обновление прошивки и экспериментальные функции.Одним из ключевых отличий 1MORE ComfoBuds Pro стала система активного шумоподавления. Работать она может в нескольких режимах, максимально подавляя до 40 дБ внешнего шума. За анализ окружающей обстановки отвечают дополнительные микрофоны. Со своей задачей справляется на отлично даже на среднем уровне. В ситуациях когда нужно поговорить с собеседником или сохранить контроль за транспортом можно будет включить режим прозрачности.

В тесте младшей модели мы отмечали особенность с отсутствием амбушюров, такое исполнение подходит далеко не каждому. Здесь же есть возможность выбрать между несколькими размерами, подобрав оптимальную посадку. Не выпадают они даже при сильных прыжках. Есть защита от брызг, соответствующая классу IPX4. За время тестов мы занимались в них фитнесом.

За воспроизведение отвечают 13 мм динамические драйверы. Звук детализированный. Есть басы. Подходят для прослушивания музыки разных жанров. Запас по громкости высокий.

На среднем уровне громкости работают около 5 часов. В зарядном кейсе можно провести 3 полных цикла зарядки. Сеанс зарядки наушников можно проводить поочередно, используя в моно режиме.

Итоги

1MORE ComfoBuds Pro - добротные TWS-наушники с эффективным шумоподавлением, длительным временем автономной работы и детализированным звуком. Из особенностей выделим USB-C, сменные амбушюры, приложение для тонких настроек, защита от воды. Проблем и сбоев в ходе тестов выявлено не было.