Обзор 1MORE ComfoBuds Pro. Беспроводные наушники с активным шумоподавлением

Не так давно мы изучали TWS-наушники 1MORE ComfoBuds с датчиком приближения и микрофоном с шумоподавлением. Вместе с ними были выпущены улучшенные 1MORE ComfoBuds Pro с активным шумоподавлением, сразу шестью микрофонами, управляемым набором команд для сенсорного взаимодействия, автоматической постановкой на паузу.

1MORE ComfoBuds Pro

Ожидаемо это отразилось на стоимости. Доступны с быстрой доставкой с официального магазина на Aliexpress.

Комплектация

Комплект включает зарядный кейс, USB-кабель, тряпичный чехол, дополнительные амбушюры, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением гарнитуры и данными по ключевым особенностям.

1MORE ComfoBuds Pro

Лучшая цена 1MORE ComfoBuds Pro. Промокод: 1MOREPRO8

Внешний вид

По форме они повторяют ключевые особенности ранее рассмотренной модели, но с целым рядом улучшений. Среди них увеличенные по габаритам силиконовые накладки, улучшающие удобство посадки.

1MORE ComfoBuds Pro

На внутренней стороне скрываются зоны с ИК-датчиками приближения. При надевании воспроизведение продолжается, а при снятии ставится на паузу.

1MORE ComfoBuds Pro

Управление осуществляется с помощью сенсорных зон. С помощью приложения владелец сможет изменить список выполняемых команд.

1MORE ComfoBuds Pro

1MORE ComfoBuds Pro умеет управлять громкостью и переключать треки. Упрощенная модель эти возможности не имела.

1MORE ComfoBuds Pro

В основании заостренной ножки расположен скрытый светодиодный индикатор. Каждый и наушников получил сразу три микрофона.

1MORE ComfoBuds Pro

Комплектуются наушники зарядным кейсом выполненным в форме капсулы с закругленными гранями. Оптимальная форма для переноски.

1MORE ComfoBuds Pro

Внутри два посадочных места под размещение с магнитным креплением. Зарядка проводится через актуальный USB-C.

Софт

Для смартфона доступно приложение 1MORE Music. В его главном окне выводятся данные по заряду наушников и зарядного кейса. НЕсколько пресетов для шумоподавления: прозрачность, ветроподавление, средний и сильный. Кастомизация сенсорного управления. Выбор действия для срабатывания по датчику приближения. Обновление прошивки и экспериментальные функции.

Тесты

Одним из ключевых отличий 1MORE ComfoBuds Pro стала система активного шумоподавления. Работать она может в нескольких режимах, максимально подавляя до 40 дБ внешнего шума. За анализ окружающей обстановки отвечают дополнительные микрофоны. Со своей задачей справляется на отлично даже на среднем уровне. В ситуациях когда нужно поговорить с собеседником или сохранить контроль за транспортом можно будет включить режим прозрачности.

1MORE ComfoBuds Pro

В тесте младшей модели мы отмечали особенность с отсутствием амбушюров, такое исполнение подходит далеко не каждому. Здесь же есть возможность выбрать между несколькими размерами, подобрав оптимальную посадку. Не выпадают они даже при сильных прыжках. Есть защита от брызг, соответствующая классу IPX4. За время тестов мы занимались в них фитнесом.

1MORE ComfoBuds Pro

За воспроизведение отвечают 13 мм динамические драйверы. Звук детализированный. Есть басы. Подходят для прослушивания музыки разных жанров. Запас по громкости высокий.

1MORE ComfoBuds Pro

На среднем уровне громкости работают около 5 часов. В зарядном кейсе можно провести 3 полных цикла зарядки. Сеанс зарядки наушников можно проводить поочередно, используя в моно режиме.

1MORE ComfoBuds Pro

Итоги

1MORE ComfoBuds Pro - добротные TWS-наушники с эффективным шумоподавлением, длительным временем автономной работы и детализированным звуком. Из особенностей выделим USB-C, сменные амбушюры, приложение для тонких настроек, защита от воды. Проблем и сбоев в ходе тестов выявлено не было.
Лучшая цена 1MORE ComfoBuds Pro. Промокод: 1MOREPRO8
Комментарии и отзывы 1MORE ComfoBuds Pro
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