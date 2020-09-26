Обзор A4Tech Bloody G530S. Игровые наушники с шумоподавлением микрофона

В прошлом году мы проводили тестирование игровых наушников A4Tech Bloody G530 с подсветкой. Добротная гарнитура и невысокая стоимость. В 2020 году вышла ее обновленная версия A4Tech Bloody G530S с 50 мм неодимовыми динамиками с глубоким резонирующим басом и всенаправленный микрофон с высоким уровнем шумоподавления.

A4Tech Bloody G530S

К моменту публикации продажи еще не стартовали. В скором времени они появятся в российских магазинах.

A4Tech Bloody G530S обзор

Комплектация

Поставляется в коробке, оформленной в игровой стилистике. На обратной стороне приведены основные особенности и характеристики.

Внешний вид

Это полноразмерные наушники. По внешнему исполнению они близки к оригинальной версии, вышедшей ранее.

A4Tech Bloody G530S

Оголовье с металлическими дугами, окрашенными в черный цвет. Высокая жесткость и общая устойчивость к скручиванию.

A4Tech Bloody G530S

За прижим к голове отвечает внутренняя вставка с мягким наполнителем. Она подпружинена, автоматически адаптируя под индивидуальный объем головы.

A4Tech Bloody G530S

Массивные чашки круглой формы. Выполнены из матового пластика. Внешние поверхности не подвержены загрязнению следами пальцев.

A4Tech Bloody G530S

На внешней стороне расположена прозрачная вставка с нанесенным рисунком в виде сетки. Внутри подсвечиваемый схематичный рисунок и логотип производителя.

A4Tech Bloody G530S

Цвет только зеленый. Подсветка активируется сразу после подключения к системе. Управление ее не предусмотрено.

A4Tech Bloody G530S

Амбушюры у A4Tech Bloody G530S со вспененным наполнителем. Мягкие. Решетку динамиков защищает ткань.

A4Tech Bloody G530S

Чашки в этих наушниках двухкамерной структуры. За счет этого улучшается качество звучания и повышается реализм.

A4Tech Bloody G530S

На левой зафиксирована несъемная гибкая ножка микрофона. Капсюль без ветрозащиты. Здесь же барабан регулировки громкости.

A4Tech Bloody G530S

Подключается с помощью кабеля. Интерфейс USB. Кабель в резиновой оплетке.

A4Tech Bloody G530S

Тесты

A4Tech Bloody G530S

Наушники для работы не требуют установки софта и драйвера. Активны сразу после подключения. Дальности кабеля достаточно для подключения к тыльной стороне корпуса. Форма у гарнитуры удобная. Несмотря на кажущуюся массивность на голову не давят. Длительное ношение не вызывает чувства дискомфорта.

A4Tech Bloody G530S

За воспроизведение отвечают 50 мм динамики с неодимовыми магнитами. Частотный диапазон от 20 до 20000 Гц. Звук стерео. В отличие от оригинальных G530 идут без виртуального 7.1 звука. Сцена сбалансированная. Хорошо отрабатываются низкие частоты, спецэффекты в играх и фильмах. Присутствует запас по громкости.

A4Tech Bloody G530S

Микрофон с функцией шумоподавления и повышенной чувствительностью. Оценить качество его работы можно в представленном примере.

Тест микрофона A4Tech Bloody G530S

Итоги по A4Tech Bloody G530S

A4Tech Bloody G530S – недорогие игровые наушники с хорошим качеством звука, микрофоном, подвесным оголовьем и подсветкой зеленого цвета. Привлекательный внешний вид, USB-интерфейс, автоматическая настройка оголовья.
Комментарии и отзывы A4Tech Bloody G530S
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