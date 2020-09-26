Обзор A4Tech Bloody G530S. Игровые наушники с шумоподавлением микрофона

В прошлом году мы проводили тестирование игровых наушников A4Tech Bloody G530 с подсветкой. Добротная гарнитура и невысокая стоимость. В 2020 году вышла ее обновленная версия A4Tech Bloody G530S с 50 мм неодимовыми динамиками с глубоким резонирующим басом и всенаправленный микрофон с высоким уровнем шумоподавления.

A4Tech Bloody G530S обзор

К моменту публикации продажи еще не стартовали. В скором времени они появятся в российских магазинах.

Комплектация

Внешний вид

Поставляется в коробке, оформленной в игровой стилистике. На обратной стороне приведены основные особенности и характеристики.Это полноразмерные наушники. По внешнему исполнению они близки к оригинальной версии, вышедшей ранее.

Оголовье с металлическими дугами, окрашенными в черный цвет. Высокая жесткость и общая устойчивость к скручиванию.

За прижим к голове отвечает внутренняя вставка с мягким наполнителем. Она подпружинена, автоматически адаптируя под индивидуальный объем головы.

Массивные чашки круглой формы. Выполнены из матового пластика. Внешние поверхности не подвержены загрязнению следами пальцев.

На внешней стороне расположена прозрачная вставка с нанесенным рисунком в виде сетки. Внутри подсвечиваемый схематичный рисунок и логотип производителя.

Цвет только зеленый. Подсветка активируется сразу после подключения к системе. Управление ее не предусмотрено.

Амбушюры у A4Tech Bloody G530S со вспененным наполнителем. Мягкие. Решетку динамиков защищает ткань.

Чашки в этих наушниках двухкамерной структуры. За счет этого улучшается качество звучания и повышается реализм.

На левой зафиксирована несъемная гибкая ножка микрофона. Капсюль без ветрозащиты. Здесь же барабан регулировки громкости.

Подключается с помощью кабеля. Интерфейс USB. Кабель в резиновой оплетке.

Тесты

Наушники для работы не требуют установки софта и драйвера. Активны сразу после подключения. Дальности кабеля достаточно для подключения к тыльной стороне корпуса. Форма у гарнитуры удобная. Несмотря на кажущуюся массивность на голову не давят. Длительное ношение не вызывает чувства дискомфорта.

За воспроизведение отвечают 50 мм динамики с неодимовыми магнитами. Частотный диапазон от 20 до 20000 Гц. Звук стерео. В отличие от оригинальных G530 идут без виртуального 7.1 звука. Сцена сбалансированная. Хорошо отрабатываются низкие частоты, спецэффекты в играх и фильмах. Присутствует запас по громкости.

Тест микрофона A4Tech Bloody G530S

Микрофон с функцией шумоподавления и повышенной чувствительностью. Оценить качество его работы можно в представленном примере.

Итоги по A4Tech Bloody G530S

A4Tech Bloody G530S – недорогие игровые наушники с хорошим качеством звука, микрофоном, подвесным оголовьем и подсветкой зеленого цвета. Привлекательный внешний вид, USB-интерфейс, автоматическая настройка оголовья.