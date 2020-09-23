Обзор AOC 27P2C. Лучший монитор для ноутбука 2020

В начале лета AOC представила новые мониторы в рамках линейки P2, ориентированные на бизнес сегмент. Включает она модели от 24 до 34 дюймов. Мы будем изучать ее на примере AOC 27P2C с IPS-дисплеем. Одной из его особенностей стала возможность передавать изображение через USB Type-C интерфейс. Актуально с учетом того, что сейчас наблюдается четкий тренд с уменьшением количества разъемов в ноутбуках, а также отказа от традиционного HDMI. Оснащен KVM-переключателем, позволяющим использовать общую периферию на разных системах.

AOC 27P2C обзор

Но это еще не все его особенности. Все подробно разберем в ходе детального тестирования. К моменту публикации его уже можно приобрести свободно в российских магазинах.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Упакован в коробку с боковыми ручками, упрощающими переноску. Комплект включает HDMI и DisplayPort кабели, USB Type-C, подставку, диск с ПО и руководство пользователя. Он сопровождается трехлетней гарантией производителя.

Внешний вид

Для начала пользователю потребуется провести сборку и установку подставки. Для нее не потребуется наличия специальных инструментов. Собирается быстро.

Стойка выполнена из металла, окрашенного в черный цвет. Узкий профиль и общие компактные габариты, позволяют эффективнее использовать ограниченное пространство рабочего стола в офисе или дома.

В основании вырез, используемый для укладки и сбора кабелей в общий пучок. Основание квадратной формы с текстурным рисунком под шлифованный металл.

Подставка позволяет изменять высоту расположения панели AOC 27P2C. Наклонять вперед и назад. Поддерживается перевод в портретный режим.

Выполнен монитор в строгой классической стилистике. Ровные линии и отсутствие броских декоративных элементов.

Изображение выводится на 27-дюймовую IPS-матрицу с разрешением Full HD. Широкие углы обзора. частота обновления 75 Гц. Соотношение сторон 16:9. Матрица плоская.

Основные боковые рамки узкие. Установка нескольких таких мониторов позволяет получить изображение с минимальными границами между экранами.

Как и говорили выше, выводить изображение с ноутбука, а мы за время эксплуатации использовали Lenovo Yoga C740-14IML, используя USB Type-C кабель. Ноутбук при этом будет еще и заряжаться от монитора.

Помимо него сохранены HDMI и DisplayPort. Есть встроенный USB-хаб с двумя парами разъемов для подключения накопителей и периферии. При чем есть возможность одновременно подключить ПК и ноутбук. И использовать общую между двумя системами.

У AOC 27P2C есть встроенные динамики по 2 Ватт. В условиях офиса можно будет обойтись без настольной акустики. Наушники можно будет подключить к самому монитору.

Блок питания встроенный. Работает бесшумно. Крышка при продолжительной нагрузке не нагревается. Гнездо питания сопровождается механическим тумблером.

Настройки

Предлагаются детальные ручные настройки параметров работы. Несколько готовых профилей цветовых профилей.

Функции улучшения изображения. Можно выбрать определенный участок с повышением на нем уровня яркости.

Настройки под игры. Low Blue. Разгон матрицы. Точка прицела. Адаптивная синхронизация.

Дополнительные настройки. Выбор источника сигнала.

Контраст и яркость. Экономичный режим.

Тесты AOC 27P2C

Основная сфера применения AOC 27P2C это выполнение рабочих задач, офисные приложения и веб-серфинг. При работе в паре с ноутбуком позволяет заметно повысить комфорт работы, добавив дополнительное рабочее пространство и решить вопрос подключения периферии и накопителей. Использование USB Type-C сокращает количество кабелей на рабочем столе. Также в офис можно будет не носить с собой блок питания ноутбука, заряжая аккумулятор одновременно с передачей изображения.

Качество изображения высокое. Подсветка равномерна по всей площади. Проведенные заводские настройки дают возможность работать при подготовке мультимедийного контента.

Яркость максимальная

Яркость минимальная

Температура цвета

Задержка AOC 27P2C

Итоги по AOC 27P2C

Скорость отклика монитора и частота обновления вполне позволяют поиграть в сетевые игры. Артефактов замечено не было.AOC 27P2C - 244 cd/m2AOC 27P2C - 0.22 cd/m2AOC 27P2C – 6738K Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.Задержка, светлые тона – 11.9msЗадержка, темные тона – 17.6msAOC 27P2C станет правильным выбором при поиске монитора в пару к современному ноутбуку. Классический внешний вид, эргономичная подставка, наличие в комплекте всех необходимых кабелей, высокое качество используемой матрицы, узкие боковые рамки, функцию использования общей периферии на двух системах, детальные ручные настройки.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".