Обзор AOC 27P2C. Лучший монитор для ноутбука 2020

В начале лета AOC представила новые мониторы в рамках линейки P2, ориентированные на бизнес сегмент. Включает она модели от 24 до 34 дюймов. Мы будем изучать ее на примере AOC 27P2C с IPS-дисплеем. Одной из его особенностей стала возможность передавать изображение через USB Type-C интерфейс. Актуально с учетом того, что сейчас наблюдается четкий тренд с уменьшением количества разъемов в ноутбуках, а также отказа от традиционного HDMI. Оснащен KVM-переключателем, позволяющим использовать общую периферию на разных системах.

AOC 27P2C

Но это еще не все его особенности. Все подробно разберем в ходе детального тестирования. К моменту публикации его уже можно приобрести свободно в российских магазинах.

AOC 27P2C обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакован в коробку с боковыми ручками, упрощающими переноску. Комплект включает HDMI и DisplayPort кабели, USB Type-C, подставку, диск с ПО и руководство пользователя. Он сопровождается трехлетней гарантией производителя.

AOC 27P2C

Внешний вид

Для начала пользователю потребуется провести сборку и установку подставки. Для нее не потребуется наличия специальных инструментов. Собирается быстро.

AOC 27P2C

Стойка выполнена из металла, окрашенного в черный цвет. Узкий профиль и общие компактные габариты, позволяют эффективнее использовать ограниченное пространство рабочего стола в офисе или дома.

AOC 27P2C

В основании вырез, используемый для укладки и сбора кабелей в общий пучок. Основание квадратной формы с текстурным рисунком под шлифованный металл.

AOC 27P2C

Подставка позволяет изменять высоту расположения панели AOC 27P2C. Наклонять вперед и назад. Поддерживается перевод в портретный режим.

AOC 27P2C

Выполнен монитор в строгой классической стилистике. Ровные линии и отсутствие броских декоративных элементов.

AOC 27P2C

Изображение выводится на 27-дюймовую IPS-матрицу с разрешением Full HD. Широкие углы обзора. частота обновления 75 Гц. Соотношение сторон 16:9. Матрица плоская.

AOC 27P2C

Основные боковые рамки узкие. Установка нескольких таких мониторов позволяет получить изображение с минимальными границами между экранами.

AOC 27P2C

Как и говорили выше, выводить изображение с ноутбука, а мы за время эксплуатации использовали Lenovo Yoga C740-14IML, используя USB Type-C кабель. Ноутбук при этом будет еще и заряжаться от монитора.

AOC 27P2C

AOC 27P2C

Помимо него сохранены HDMI и DisplayPort. Есть встроенный USB-хаб с двумя парами разъемов для подключения накопителей и периферии. При чем есть возможность одновременно подключить ПК и ноутбук. И использовать общую между двумя системами.

AOC 27P2C

AOC 27P2C

У AOC 27P2C есть встроенные динамики по 2 Ватт. В условиях офиса можно будет обойтись без настольной акустики. Наушники можно будет подключить к самому монитору.

AOC 27P2C

Блок питания встроенный. Работает бесшумно. Крышка при продолжительной нагрузке не нагревается. Гнездо питания сопровождается механическим тумблером.

AOC 27P2C

Настройки

Предлагаются детальные ручные настройки параметров работы. Несколько готовых профилей цветовых профилей.

AOC 27P2C

Функции улучшения изображения. Можно выбрать определенный участок с повышением на нем уровня яркости.

AOC 27P2C

AOC 27P2C

Настройки под игры. Low Blue. Разгон матрицы. Точка прицела. Адаптивная синхронизация.

AOC 27P2C

Дополнительные настройки. Выбор источника сигнала.

AOC 27P2C

Контраст и яркость. Экономичный режим.

AOC 27P2C

Тесты AOC 27P2C

Основная сфера применения AOC 27P2C это выполнение рабочих задач, офисные приложения и веб-серфинг. При работе в паре с ноутбуком позволяет заметно повысить комфорт работы, добавив дополнительное рабочее пространство и решить вопрос подключения периферии и накопителей. Использование USB Type-C сокращает количество кабелей на рабочем столе. Также в офис можно будет не носить с собой блок питания ноутбука, заряжая аккумулятор одновременно с передачей изображения.

AOC 27P2C

Качество изображения высокое. Подсветка равномерна по всей площади. Проведенные заводские настройки дают возможность работать при подготовке мультимедийного контента.

AOC 27P2C

Скорость отклика монитора и частота обновления вполне позволяют поиграть в сетевые игры. Артефактов замечено не было.

Яркость максимальная

AOC 27P2C - 244 cd/m2

Яркость минимальная

AOC 27P2C - 0.22 cd/m2

Температура цвета

AOC 27P2C – 6738K Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.

Задержка AOC 27P2C

Задержка, светлые тона – 11.9ms
Задержка, темные тона – 17.6ms

Итоги по AOC 27P2C

Золото. Выбор редакции MegaObzorAOC 27P2C станет правильным выбором при поиске монитора в пару к современному ноутбуку. Классический внешний вид, эргономичная подставка, наличие в комплекте всех необходимых кабелей, высокое качество используемой матрицы, узкие боковые рамки, функцию использования общей периферии на двух системах, детальные ручные настройки.
AOC 27P2C получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы AOC 27P2C
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