Обзор AOC AGON AG273QX. Игровой монитор 165 Гц

Появление видеокарт семейства GeForce RTX 30хх от NVIDIA и Radeon RX 68хх от AMD не только дало возможность играть в 4К-разрешении со скоростью 60 кадров в секунду, но и повысило быстродействие в Full HD и 2К. Владельцы таких экранов получают плавную картинку с увеличенным числом кадров, но и монитор должен поддерживать увеличенную частоту кадров. Как пример, AOC AGON AG273QX предлагает частоту обновления до 165 Гц и поддержку технологии AMD FreeSync 2, а также DisplayHDR 400.

AOC AGON AG273QX

К моменту публикации он уже находится в доступе в российских магазинах.

AOC AGON AG273QX обзор

Комплектация

Упакован в коробку, оформленную в игровой стилистике. Здесь помимо изображения приводятся данные по техническим характеристикам, полученным сертификатам и особенностям работы. Все комплектующие собраны в отдельной коробке.

AOC AGON AG273QX

Покупатель получает силовой кабель, HDMI, DisplayPort, внешний пульт управления, фиксаторы для кабелей, болты для VESA, диск с ПО, документацию.

Внешний вид

В рамках этого семейства мы уже рассматривали AOC AGON AG273QCG с поддержкой G-Sync и изогнутой панелью, а также AOC AGON AG273QC с меньшей частотой обновления.

AOC AGON AG273QX

Изучаемый сегодня AOC AGON AG273QX получил 27-дюймовую VA-матрицу с разрешением QHD (2560 × 1440 пикселей). Применена WLED-подсветка. Яркость равномерна по всей площади.

AOC AGON AG273QX

Для этого монитора заявлена поддержка яркости на уровне 400. Прошел сертификацию Vesa Certified DisplayHDR 400.

AOC AGON AG273QX

Частота обновления до 165 Гц с синхронизацией частоты кадров FreeSync Premium Pro от AMD. Так частота картинки будет соответствовать той, что выдает в данный момент графическая карта.

AOC AGON AG273QX

В комплекте с монитором идет пульт управления, выполненный в виде шайбы. Подключается к USB. С помощью него можно проводить детальные настройки, активировать режимы работы.

AOC AGON AG273QX

Есть встроенный USB-хаб с четырьмя скоростными разъемами. Один из них, окрашенный в желтый цвет, оптимизирован для проведения сеансов зарядки.

AOC AGON AG273QX

Рядом с ним аудиоразъемы, гнездо под силовой кабель. Блок питания у монитора встроенный. Работает бесшумно. При продолжительной работе заметно не нагревается.

AOC AGON AG273QX

Панель ввода включает пару DisplayPort и пару HDMI. Все соответствующие интерфейсные кабели идут в комплекте.

AOC AGON AG273QX

AOC AGON AG273QX

На каждой из боковых граней расположен откидной крючок под фиксации наушников. Пользователь сам сможет выбирать нужную сторону под удобное хранение.

AOC AGON AG273QX

По центру задней грани расположена подсвечиваемая зона. Цвет и эффекты можно будет настроить. Но при классическом размещении самому пользователю она будет не видна.

AOC AGON AG273QX

Задняя панель монитора выполнена из черного пластика с матовым покрытием. Она не подвержена загрязнению следами пальцев. Сборка проведена качественно, без огрехов.

AOC AGON AG273QX

Комплектуется AOC AGON AG273QX ножкой из окрашенного в серебристый цвет металла. Для удобной переноски монитора с места на место в верхней части есть ручка.

AOC AGON AG273QX

Ножка позволяет поворачивать его в стороны, регулировать угол наклона и менять высоту расположения. Есть поддержка портретного режима. Вырез в центральной части стойки можно использовать под сбор кабелей.

AOC AGON AG273QX

Настройка Меню управления выполнено в виде блока из плиток. Оформлено в ярко-красной агрессивной стилистике. Содержит следующие пункты: настройка игровых функций, яркость изображения, дополнительные параметры, аудио и технология Light FX.

AOC AGON AG273QX

В разделе «Игры» активируется игровой режим, включается Adaptive-Sync, игровой цветовой баланс и проводится разгон.

Традиционный набор пунктов управления. HDR.

AOC AGON AG273QX

AOC AGON AG273QX

AOC AGON AG273QX

Звук DTS. Громкость и балансировка по разным частотам.

AOC AGON AG273QX

Выставляется поведение подсветки. Цвета и эффекты.

AOC AGON AG273QX

Тесты AOC AGON AG273QX

За время тестирования мы использовали AOC AGON AG273QX в паре с консолью Sony PlayStation 5, а также ПК, система которого была построена на базе видеокарты ASUS Radeon RX 6800 XT.

Плавное изображение без видимых задержек и лагов. Glow-эффект не выражен. Отметим хорошее отображение темных цветов, включая черный.

Яркость максимальная

AOC AGON AG273QX -451 cd/m2

Яркость минимальная

AOC AGON AG273QX - 0.16 cd/m2

Температура цвета

AOC AGON AG273QX– 6784K

Задержка AOC AGON AG273QX

Задержка, светлые тона – 4.7ms
Задержка, темные тона – 11.6ms

Итоги по AOC AGON AG273QX

Золото. Выбор редакции MegaObzorAOC AGON AG273QX – игровой монитор с высокой плавностью выводимого изображения. Станет хорошим выбором для любителей киберспортивных игр, а также шутеров. Высокая яркость и контраст, набор интерфейсных разъемов, эргономичная подставка, зона с управляемой подсветкой, встроенный USB-хаб, внешний пульт управления, хорошее качество заводской настройки матрицы. Не устроить может большое расстояние до стены при использовании комплектной подставки.
AOC AGON AG273QX получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы AOC AGON AG273QX
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