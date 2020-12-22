Обзор AOC AGON AG273QX. Игровой монитор 165 Гц

Появление видеокарт семейства GeForce RTX 30хх от NVIDIA и Radeon RX 68хх от AMD не только дало возможность играть в 4К-разрешении со скоростью 60 кадров в секунду, но и повысило быстродействие в Full HD и 2К. Владельцы таких экранов получают плавную картинку с увеличенным числом кадров, но и монитор должен поддерживать увеличенную частоту кадров. Как пример, AOC AGON AG273QX предлагает частоту обновления до 165 Гц и поддержку технологии AMD FreeSync 2, а также DisplayHDR 400.

AOC AGON AG273QX обзор

К моменту публикации он уже находится в доступе в российских магазинах.

Комплектация

Упакован в коробку, оформленную в игровой стилистике. Здесь помимо изображения приводятся данные по техническим характеристикам, полученным сертификатам и особенностям работы. Все комплектующие собраны в отдельной коробке.

Внешний вид

Покупатель получает силовой кабель, HDMI, DisplayPort, внешний пульт управления, фиксаторы для кабелей, болты для VESA, диск с ПО, документацию.В рамках этого семейства мы уже рассматривали AOC AGON AG273QCG с поддержкой G-Sync и изогнутой панелью, а также AOC AGON AG273QC с меньшей частотой обновления.

Изучаемый сегодня AOC AGON AG273QX получил 27-дюймовую VA-матрицу с разрешением QHD (2560 × 1440 пикселей). Применена WLED-подсветка. Яркость равномерна по всей площади.

Для этого монитора заявлена поддержка яркости на уровне 400. Прошел сертификацию Vesa Certified DisplayHDR 400.

Частота обновления до 165 Гц с синхронизацией частоты кадров FreeSync Premium Pro от AMD. Так частота картинки будет соответствовать той, что выдает в данный момент графическая карта.

В комплекте с монитором идет пульт управления, выполненный в виде шайбы. Подключается к USB. С помощью него можно проводить детальные настройки, активировать режимы работы.

Есть встроенный USB-хаб с четырьмя скоростными разъемами. Один из них, окрашенный в желтый цвет, оптимизирован для проведения сеансов зарядки.

Рядом с ним аудиоразъемы, гнездо под силовой кабель. Блок питания у монитора встроенный. Работает бесшумно. При продолжительной работе заметно не нагревается.

Панель ввода включает пару DisplayPort и пару HDMI. Все соответствующие интерфейсные кабели идут в комплекте.

На каждой из боковых граней расположен откидной крючок под фиксации наушников. Пользователь сам сможет выбирать нужную сторону под удобное хранение.

По центру задней грани расположена подсвечиваемая зона. Цвет и эффекты можно будет настроить. Но при классическом размещении самому пользователю она будет не видна.

Задняя панель монитора выполнена из черного пластика с матовым покрытием. Она не подвержена загрязнению следами пальцев. Сборка проведена качественно, без огрехов.

Комплектуется AOC AGON AG273QX ножкой из окрашенного в серебристый цвет металла. Для удобной переноски монитора с места на место в верхней части есть ручка.

Ножка позволяет поворачивать его в стороны, регулировать угол наклона и менять высоту расположения. Есть поддержка портретного режима. Вырез в центральной части стойки можно использовать под сбор кабелей.

Настройка Меню управления выполнено в виде блока из плиток. Оформлено в ярко-красной агрессивной стилистике. Содержит следующие пункты: настройка игровых функций, яркость изображения, дополнительные параметры, аудио и технология Light FX.

В разделе «Игры» активируется игровой режим, включается Adaptive-Sync, игровой цветовой баланс и проводится разгон.

Традиционный набор пунктов управления. HDR.

Звук DTS. Громкость и балансировка по разным частотам.

Выставляется поведение подсветки. Цвета и эффекты.

Тесты AOC AGON AG273QX

За время тестирования мы использовали AOC AGON AG273QX в паре с консолью Sony PlayStation 5, а также ПК, система которого была построена на базе видеокарты ASUS Radeon RX 6800 XT.

Яркость максимальная

Яркость минимальная

Температура цвета

Задержка AOC AGON AG273QX

Итоги по AOC AGON AG273QX

Плавное изображение без видимых задержек и лагов. Glow-эффект не выражен. Отметим хорошее отображение темных цветов, включая черный.AOC AGON AG273QX -451 cd/m2AOC AGON AG273QX - 0.16 cd/m2AOC AGON AG273QX– 6784KЗадержка, светлые тона – 4.7msЗадержка, темные тона – 11.6msAOC AGON AG273QX – игровой монитор с высокой плавностью выводимого изображения. Станет хорошим выбором для любителей киберспортивных игр, а также шутеров. Высокая яркость и контраст, набор интерфейсных разъемов, эргономичная подставка, зона с управляемой подсветкой, встроенный USB-хаб, внешний пульт управления, хорошее качество заводской настройки матрицы. Не устроить может большое расстояние до стены при использовании комплектной подставки.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".