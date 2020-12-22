Обзор AOC AGON AG273QX. Игровой монитор 165 Гц

К моменту публикации он уже находится в доступе в российских магазинах.
AOC AGON AG273QX обзор
КомплектацияУпакован в коробку, оформленную в игровой стилистике. Здесь помимо изображения приводятся данные по техническим характеристикам, полученным сертификатам и особенностям работы. Все комплектующие собраны в отдельной коробке.
Покупатель получает силовой кабель, HDMI, DisplayPort, внешний пульт управления, фиксаторы для кабелей, болты для VESA, диск с ПО, документацию.
Внешний видВ рамках этого семейства мы уже рассматривали AOC AGON AG273QCG с поддержкой G-Sync и изогнутой панелью, а также AOC AGON AG273QC с меньшей частотой обновления.
Изучаемый сегодня AOC AGON AG273QX получил 27-дюймовую VA-матрицу с разрешением QHD (2560 × 1440 пикселей). Применена WLED-подсветка. Яркость равномерна по всей площади.
Для этого монитора заявлена поддержка яркости на уровне 400. Прошел сертификацию Vesa Certified DisplayHDR 400.
Частота обновления до 165 Гц с синхронизацией частоты кадров FreeSync Premium Pro от AMD. Так частота картинки будет соответствовать той, что выдает в данный момент графическая карта.
В комплекте с монитором идет пульт управления, выполненный в виде шайбы. Подключается к USB. С помощью него можно проводить детальные настройки, активировать режимы работы.
Есть встроенный USB-хаб с четырьмя скоростными разъемами. Один из них, окрашенный в желтый цвет, оптимизирован для проведения сеансов зарядки.
Рядом с ним аудиоразъемы, гнездо под силовой кабель. Блок питания у монитора встроенный. Работает бесшумно. При продолжительной работе заметно не нагревается.
Панель ввода включает пару DisplayPort и пару HDMI. Все соответствующие интерфейсные кабели идут в комплекте.
На каждой из боковых граней расположен откидной крючок под фиксации наушников. Пользователь сам сможет выбирать нужную сторону под удобное хранение.
По центру задней грани расположена подсвечиваемая зона. Цвет и эффекты можно будет настроить. Но при классическом размещении самому пользователю она будет не видна.
Задняя панель монитора выполнена из черного пластика с матовым покрытием. Она не подвержена загрязнению следами пальцев. Сборка проведена качественно, без огрехов.
Комплектуется AOC AGON AG273QX ножкой из окрашенного в серебристый цвет металла. Для удобной переноски монитора с места на место в верхней части есть ручка.
Ножка позволяет поворачивать его в стороны, регулировать угол наклона и менять высоту расположения. Есть поддержка портретного режима. Вырез в центральной части стойки можно использовать под сбор кабелей.
Настройка Меню управления выполнено в виде блока из плиток. Оформлено в ярко-красной агрессивной стилистике. Содержит следующие пункты: настройка игровых функций, яркость изображения, дополнительные параметры, аудио и технология Light FX.
В разделе «Игры» активируется игровой режим, включается Adaptive-Sync, игровой цветовой баланс и проводится разгон.
Традиционный набор пунктов управления. HDR.
Звук DTS. Громкость и балансировка по разным частотам.
Выставляется поведение подсветки. Цвета и эффекты.
Тесты AOC AGON AG273QX
За время тестирования мы использовали AOC AGON AG273QX в паре с консолью Sony PlayStation 5, а также ПК, система которого была построена на базе видеокарты ASUS Radeon RX 6800 XT.
Плавное изображение без видимых задержек и лагов. Glow-эффект не выражен. Отметим хорошее отображение темных цветов, включая черный.
Яркость максимальнаяAOC AGON AG273QX -451 cd/m2
Яркость минимальнаяAOC AGON AG273QX - 0.16 cd/m2
Температура цветаAOC AGON AG273QX– 6784K
Задержка AOC AGON AG273QXЗадержка, светлые тона – 4.7ms
Задержка, темные тона – 11.6ms
Итоги по AOC AGON AG273QXAOC AGON AG273QX – игровой монитор с высокой плавностью выводимого изображения. Станет хорошим выбором для любителей киберспортивных игр, а также шутеров. Высокая яркость и контраст, набор интерфейсных разъемов, эргономичная подставка, зона с управляемой подсветкой, встроенный USB-хаб, внешний пульт управления, хорошее качество заводской настройки матрицы. Не устроить может большое расстояние до стены при использовании комплектной подставки.
AOC AGON AG273QX получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".