Обзор Amazfit Bip U. Новый тип дисплея и датчик уровня насыщения кислорода в крови

В скором времени в России стартуют продажи умных часов Amazfit Bip U. Новинка получила 1.43-дюймовый дисплей, корпус из поликарбоната с защитой воды. Из интересных особенностей они получили датчик OxygenBeats, определяющий уровень насыщения крови кислородом. Напомним, именно сатурация является одним из критичных поводов обратиться к врачам за помощью в лечении новой инфекции. Помимо этого, есть сенсор отслеживания частоты сердечных сокращений, отслеживания сна и монитор уровня стресса.

Amazfit Bip U

Часы Amazfit Bip U станут доступны в России в ноябре 2020 года сначала в магазинах сетей «Связной» и DNS, чуть позже в других магазинах. Рекомендованная розничная цена Amazfit Bip U — 4 490 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку со стильным оформлением. Комплект включает магнитный зарядный кредл, руководство пользователя и гарантийный талон.

Amazfit Bip U

Внешний вид

Сохранен общий узнаваемый стиль линейки Bip. Аккуратный корпус из поликарбоната с закругленными углами.

Amazfit Bip U

Большую часть площади лицевой стороны занимает дисплей. Защитное стекло с закругленными углами.

Amazfit Bip U

Доступны они в нескольких вариантах расцветки корпуса: розовой, зеленой и черной. Выглядят симпатично.

Amazfit Bip U

Корпус часов выдерживает до 5ATM. В них можно мыть руки, принимать душ и плавать в бассейне.

Amazfit Bip U

Силиконовый ремешок в цвет корпуса. Есть возможность изменения обхвата. Подойдут Amazfit Bip U как для взрослых, так и подростков.

Amazfit Bip U

Используемый тут способ крепления к корпусу. Позволяет в последующем подобрать альтернативные варианты ремешков, включая решения от обычных механических часов.

Amazfit Bip U

На внутренней стороне корпуса расположена группа датчиков и сенсоров. Пара контактов под комплектный магнитный кредл.

Экран

Ранее одной из особенностей линейки Bip был особый тип дисплея, который при своей визуальной простоте, отличался низкий уровнем энергопотребления, например в Amazfit Bip S Lite. Тут отошли от этого, установив цветной ЖК-дисплей с диагональю 1.43 дюймов. Разрешение 320 на 302 пикселя. По этому параметру технического оснащения они теперь стали похожи на более дорогие Amazfit GTS.

Amazfit Bip U

Аккумулятор

Это ожидаемо отразилось на времени автономной работы. Оно сократилось с 3-4 недель до 7-9 дней в зависимости от активности получения уведомлений и сбора данных с датчиков. Установлена батарея с емкостью 225 мАч. На полный цикл зарядки уходит около 2 часов.

Софт

Amazfit Bip U

Для соединения часы используют актуальный Bluetooth 5.0. Для устройств iOS и Android доступно фирменное приложение. Процесс добавления сопровождается визуальными подсказками. Обновляется прошивка и переносятся данные.

Amazfit Bip U

В главном окне выводится информация по пройденным шагам за день, частота сердечного ритма, уровень стресса, данные по сатурации.

Amazfit Bip U

Любые из параметров можно просмотреть детальнее с выбором интервалов времени и статистики за неделю, месяц или год.

Amazfit Bip U

Подробные данные по пульсу, сатурации.

Amazfit Bip U

Есть баллы для оценки активности на основе интенсивности.

Amazfit Bip U

В настройках можно задать будильник, запустит поиск смартфона, добавить друзей для просмотра активностей, установить цели на день.

Amazfit Bip U

Для Amazfit Bip U предлагается хороший выбор циферблатов.

Amazfit Bip U

Выбор приложений для вывода уведомлений на экран часов.

Amazfit Bip U

Корректируются разделы, выводимые на часах.

Amazfit Bip U

Помимо шагов умеют вести учет других типов спортивных активностей.

Amazfit Bip U

Функция мониторинга фаз сна.

Amazfit Bip U

Полученные данные можно будет синхронизировать с другими типами устройств в Google Fit.

Интерфейс приложения Amazfit Bip U

Интерфейс

Главный экран настраивается выбором циферблата. Информация на нем будет меняться соответственно его оформления.

Amazfit Bip U

Вкладка с выводом уведомлений. Отвечать на них Amazfit Bip U не дают.

Amazfit Bip U

Иконки быстрого доступа к переводу в режим сна, вывода будильников, изменения яркости экрана и управления.

Amazfit Bip U

Выбор циферблата из памяти. Настройка блокировки.

Amazfit Bip U

Отображение пройденных шагов за день.

Amazfit Bip U

Из заметных отличий появился датчик OxygenBeats, он выводит данные по насыщению кислорода в крови пользователя. Мы сравнивали с данными медицинского прибора, расхождений не заметили.

Amazfit Bip U

Автоматически распознают разные типы активности. Здесь мы сравнивали работу при занятии фитнесом. Шаги считает с небольшой погрешностью в пределах допустимой нормы. Помимо этого, есть общий мониторинг уровня стресса и отслеживание менструального цикла.

Amazfit Bip U

Итоги по Amazfit Bip U

Золото. Выбор редакции MegaObzorAmazfit Bip U по своей сути и основным параметрам технического оснащения стали упрощенной версией Amazfit GTS, получив яркий ЖК-дисплей, но при этом уменьшив время автономной работы. Из весомых отличий также появление актуального датчика для определения уровня насыщения крови. Большой выбор циферблатов, просмотр уведомлений от приложений на смартфоне, автоматическое определение спортивных активностей, защищенный от воды корпус.
Amazfit Bip U получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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