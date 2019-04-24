Сравнительный обзор наушников Black Star Click N Play от Тимати и простейших CaseGuru CGPods: реклама и реальность

На Западе для рэперов собственный бренд наушников – обычное дело. Давным-давно первопроходцем стал Dr. Dre со своими Beats by Dre, у 50 Cent есть бренд SMS Audio. А чем мы хуже? Правильно, ничем, – подумал Тимати и выпустил беспроводные «уши» Black Star Click N Play. Буквально в первый же день презентации выяснилось, что у продаваемых в России за 7 000 рублей «фирменных» наушников от Тимати есть близнецы-братья с AliExpress. Причем почти в три раза более дешевые – 2000-2500 рублей вместо упоминавшихся выше 7000. На этом фоне становится сложно воспринимать всерьез слова Тимати о «долгих муках разработки идеальных наушников». Хотя – как знать: а вдруг за одинаковым дизайном скрываются совершенно разные комплектующие?

Я решил не просто написать обзор, но сделать сравнительный тест. Все же модель от Тимати откровенно дорогая на фоне массы весьма неплохих аналогов Apple AirPods за 4-6 тысяч рублей. А значит просто-таки обязана показать выдающиеся результаты в наглядной битве с конкурентами. Иначе получится, что потребителя не совсем честно заманивают раскрученным брендом и заставляют переплачивать за право обладать якобы «элитной» продукцией.

Основным оппонентом Black Star Click N Play в моем тесте выступят наушники CaseGuru CGPods за 4 500 рублей. Получится прямо-таки патриотичное противостояние, ведь бренд CaseGuru – также российский. Он уже шесть лет выпускает различные аксессуары для смартфонов. Собственно, почему я выбрал для сравнения именно CaseGuru CGPods? Наушники привлекли мое внимание тем, что недавно стали победителем в сравнительном обзоре недорогих беспроводных наушников, который опубликовал авторитетный сайт Mobile-review.com. Первое место было добыто в непростой компании с такими популярными моделями как Meizu Pop (8 000 рублей), Apple AirPods (13 700 рублей) и Elari NanoPods (5 000 рублей). Кроме того, на megaobzor.com «подсы» от CaseGuru также подтвердили превосходство в парном сравнении с Elari NanoPods

Вообще-то я, Александр Шуб, известен как ведущий российский эксперт по видеорегистраторам и радар-детекторам. Однако в свое время мне довелось сильно увлечься темой звукового студийного оборудования. Что, в свою очередь, тесно переплеталось с моим давним хобби – написанием песен в стиле «рэп». В общем, в редакции сайта сразу поняли, кому нужно доверить тест Black Star Click N Play. А уж после прослушивания моей рэп-рекламы для бренда видеорегистраторов Datakam сомнений точно не осталось.

Фактически у меня получилось сразу два сравнительных теста. С одной стороны – Black Star Click N Play против CaseGuru CGPods. С другой – я дал фору наушникам Тимати и не стал сравнивать их с китайскими копиями. Зато с действующего чемпиона спрос особый, поэтому для пущей интриги я приобрел два аналога-близнеца CaseGuru CGPods с AliExpress. Сравнение тем более интересно сопоставлением как с дешевой копией CGPods за 1 500 рублей, так и относительно дорогой за 2 900 рублей. Напомню, «оригинальные» CGPods стоят 4 500 рублей. Вопрос тот же – стоит ли переплачивать за продаваемый в России продукт, или мы ничего не потеряем в случае покупки похожих наушников с «Али».

Производство

Увы, выяснить производителей копий CaseGuru CGPods не представляется возможным – на коробках и в инструкциях отсутствуют какие-либо адреса и названия фабрик-производителей. Поэтому было бы некорректным утверждать, что модели сделаны на одном и том же производстве. Китайцы отлично умеют копировать друг у друга (и не только). Косвенным признаком разных фабрик является хотя бы тот мизерный факт, что инструкции – разного размера. Хотя их содержимое совпадает на 90%, вплоть до элементов дизайна. Короче говоря, та еще загадка получилась.

С Black Star Click N Play проще – без затей указана компания Shenzhen Uspire Technology. На сайте производителя приведена информация о том, что он с 2009 года специализируется на беспроводных наушниках и ежегодно отгружает в разные страны 800 000 единиц продукции. Точную копию кейса я не нашел, зато непосредственно наушники-близнецы были обнаружены в нескольких моделях. К примеру, вот такой вариант стоит около 1 500 рублей, минимальная партия – всего-то от ста штук.

Комплектация

CaseGuru CGPods выпускает основанная в 2011 году компания Shenzhen Yoke Electronics, которая также главным образом занята разработкой и выпуском беспроводных наушников. Интересно, что в публичном доступе среди предложений этого производителя копий «подсов» нет. Другими словами, любой желающий спокойно может закупить наушники «как у Тимати» на той же фабрике, что выпускает Black Star Click N Play. Напротив, такое вряд ли возможно с производителем CaseGuru CGPods.Все модели продемонстрировали практически идентичный комплект поставки – кабель для зарядки кейса, инструкцию и две дополнительные пары амбушюр разного размера.

Дополнительно – только у CaseGuru CGPods есть запасная пара сменных резиновых накладок для надежного удержания наушников в ушах. Для сравнения: у Elari NanoPods тоже присутствует подобная распорка. Но там элемент встроен в корпус, а резервной пары в комплекте нет, так что за заменой в случае износа придется обращаться в сервис.

Кейсы

Кейсы всех участников теста представляют собой цилиндр. Высота одинаковая, но ширина у CaseGuru CGPods и ему подобных заметно побольше, чем у наушников от Тимати.

Оптимизация кейса «черной звезды» достигается за счет любопытного решения – наушники вставляются по бокам. А это, в свою очередь, уже следствие вытянутого дизайна «ушей». Забегая вперед, Black Star Click N Play – совсем не спортивные наушники, вероятность выпадения есть даже при беге.

У CaseGuru CGPods и «клонов» более крупная конструкция за счет дополнительных дужек, с которыми можно хоть в родео участвовать. В общем, за кейс Тимати-наушникам «лайк», но стоило ли гнаться за компактностью в ущерб надежному удерживанию в ушах – вопрос риторический.

На мой взгляд, постоянно оставлять часть наушников с сенсорной пластиковой стороной открытой – спорное решение. Ведь кейс должен выполнять защитную функцию, пока «уши» заряжаются в рюкзаке, сумочке или кармане, и могут контактировать там с другими предметами. Скажем, острыми ключами, металлическими монетами. Получается тот еще задел на появление царапин и потертостей. Поэтому я готов поступиться изящностью и вау-эффектом, но выбрать более практичный вариант CaseGuru CGPods – здесь наушники полностью изолируются от внешней среды.

Фишка кейса Black Star Click N Play – при вставке наушника нужно его немного дожать до щелчка, чтобы произошла фиксация. Извлекать наушники получается быстрее, чем у CaseGuru CGPods. И уж точно эффектнее. Однако при установке в кейс порой возникает проблема – магниты внутри очень слабые, при поднесении наушников фактически не выполняют свою функцию. То есть не притягивают с такой силой, чтобы без особого участия пользователя «уши» правильно вставлялись в посадочные места. Поэтому иногда приходится повертеть «бочонки», прежде чем их установишь на зарядку «по фэн-шую».

Есть еще один немаловажный момент. Механизм фиксации наушников в кейсе – это привнесение дополнительной механики, которая, как ни крути, имеет некий предел прочности. Сломается пластиковый язычок внутри или что-то случится с пружиной – добро пожаловать в сервис.

Очень странным мне показалось решение с индикацией. В случае CaseGuru CGPods есть ряд из четырех ярких светодиодных индикаторов (активируются нажатием кнопки рядом) уровня заряда кейса – по одному диоду на каждые 25% заряда наушников. Плюс при установке в нем по одному диоду горит у наушников. Фишка в том, что все это великолепие закрыто крышкой и не бросается в глаза.

Тогда как у Black Star Click N Play горят три ничем не прикрытых диода – по одному на наушниках и один на кейсе. В темноте это определенно будет отвлекать, вы вряд ли положите модель в пределах видимости рядом с собой, когда ляжете спать. Да и в ночном поезде или автобусе такая «гирлянда» вряд ли порадует вас и ваших соседей.

Зарядка Black Star Click N Play производится через разъем USB Type-C. Симметричный порт исключает возможность вставить штекер не той стороной и сломать. Это, определенно, самое современное и правильное решение!

В CaseGuru CGPods используется уже устаревший microUSB. Но, с другой стороны, в его пользу говорит пока еще большая популярность. Вам не придется постоянно обращаться к комплектному проводу, если подойдет таковой от вашего смартфона. Телефоны с USB Type-C все еще не стали доминирующими на рынке.

Кейсы CaseGuru CGPods и Black Star Click N Play изготовлены из алюминия, так что прочности им не занимать. Внутренняя «люлька» CGPods сделана из приятного на ощупь пластика.Итого у конкурентов явно проглядываются два концептуально разных подхода. Как я уже отмечал, кейс Black Star Click N Play разработан с позиции вау-эффекта. Он максимально «заточен» под красивую картинку для рекламы. CaseGuru CGPods может и выглядит не так стройно и модно, зато продуманность и практичность здесь на первом месте.

Выискивать внешние различия между кейсами CaseGuru CGPods и его копиями оказалось делом неблагодарным – они совершенно одинаковые. Зато качество сборки все же разнится.У CaseGuru CGPods ничего не скрипит и не люфтит. У дешевой китайской копии сразу же обнаружился заметный люфт поворотного кольца. Кроме того, у азиатского аналога «из коробки» отказалась нажиматься кнопка включения индикатора заряда. Узнать уровень заряда аккумулятора можно было только при вставке наушников в кейс.У «дорогого» китайского брата-близнеца CGPods также подвело кольцо. В этом же месте уже откровенно халтурная сборка, элемент скрипит и «клацает». Так что – да, внешне перед нами одинаковые кейсы, но эталонной сборкой без претензий может похвастаться только оригинальный CaseGuru CGPods.

Дизайн, юзабилити

В «незапланированную» щель даже пролезает ноготьНаушники Black Star Click N Play сделаны из пластика, как и у других моделей такого типа присутствует сенсорная кнопка и диод (он показывает статус подключения к смартфону). Из плюсов отмечу простоту вставки в ухо. Не секрет, что зачастую приходится долго крутить-вертеть «затычками». Ибо миллиметр в сторону от нужной посадки – и получите звук в стиле радиоприемника. Тут к модели вопросов нет. А вот эргономика подкачала. Бочкообразная часть значительно выпирает за пределы уха. Это выглядит не слишком эстетично, но терпимо.

Гораздо неприятнее, что из-за этого неудобно носить наушники под шапкой, возникает дискомфорт и давление на уши. К тому же резко выпирающий бугор в районе уха навевает мысли об ушах в стиле Шрека.

Об основном недостатке дизайна Black Star Click N Play я рассказывал выше – они подходят для повседневного использования, но никак не для спорта. Хотя в рекламном ролике прописано, мол, надежно сидят в ушах. Однако очевидно, что выбранная конструкция – это, пожалуй, лучший пример неустойчивых, склонных к выпадениям наушников.

Для сравнения посмотрите на CaseGuru CGPods, у которых предусмотрено дополнительное резиновое «ушко». Оно четко фиксирует наушники и позволяет как угодно мотать головой без риска вылета.

Скажи воде «нет»

Что касается клонов CaseGuru CGPods, никаких отличий от оригинала обнаружено не было, вплоть до металлической сетки динамика.Все участники теста в той или иной степени защищены от водной среды. У CaseGuru CGPods и его копий это стандарт IPX6, у Black Star Click N Play – IPX7. Цифра шесть согласно международному стандарту защищенности означает, что наушники сохранят работоспособность после пребывания под сильной водяной струей. В переводе на «человеческий» это означает возможность без последствий слушать музыку под дождем, во время приема душа. Или, скажем, целиком уронить наушники в воду (например, в ванную) и тут же достать. Другими словами, IPX6 без фанатизма охватывает наиболее типичные ситуации, когда защита от воды реально понадобится и спасет наушники от «смерти».

IPX7 – это более серьезный уровень, здесь уже гарантируется выживание после получаса пребывания на глубине до одного метра. Звучит хорошо, но в реальности я так и не смог придумать, в какой ситуации это может пригодиться. В смысле – так, чтобы «переплюнуть» потребность в IPX6. Использовать Black Star Click N Play во время заплывов в бассейне? Наушники с вероятностью 100% выпадут и пойдут на дно – ищи потом и! В инструкции по эксплуатации Тимати-наушников, кстати, насчет защиты от воды ничего не сказано, зато расшифровка есть на коробке. Надпись гласит, что модель «можно использовать в сильный дождь». Что всецело соответствует и возможностям IPX6. Да и вообще: если написали о дожде, но не написали о купании, то, может, и IPX7 на самом деле «дутый»? И мы имеем дело с тем же IPX6? Кто знает...

Звучание

Получается, в действительности между CaseGuru CGPods и Black Star Click N Play по части водозащищенности – паритет. Ставить сюда в один ряд китайские копии «подсов» я не буду. Если CaseGuru как ни крути приходится отвечать перед локальными потребителями «здесь и сейчас» за заявленные характеристики, то далекие китайцы с AliExpress такой обязанностью себя не обременяют. Поэтому могут указывать на коробке соответствие хоть военному стандарту защиты MIL-STD-810G. Серьезно, даже пара отрицательных отзывов в духе «после первого же дождя перестали работать» утонут в море положительных. От тех, у кого наушники еще не сталкивались с водной стихией.Фирменная черта наушников Beats by Dre – очень, чрезмерно басовитый звук. И это понятно. Dr. Dre ведь рэпер, а значит для него низкие частоты – «наше все». Для хип-хоп-музыки грув, бит – основа основ. Проще говоря, «должно качать». Так вот, Black Star Click N Play не качают. Если вкратце, качество звука больше всего напомнило мне Apple AirPods. Данная гарнитура предлагает НЕотвратительный звук, но без каких-либо претензий на яркую музыкальность. Практически полное отсутствие басов, какая-никакая середина и приличный запас громкости – вот и все, что могут предложить фирменные «яблочные уши» почти за 14 000 рублей. Негусто, с точки зрения меломана. Если Тимати хотел сделать «как у Apple», у него это определенно получилось. Разве что максимальная громкость подвела.

Логику наушников Black Star Click N Play я не могу понять. С одной стороны, Тимати как видный представитель музыкальный индустрии и (прости, Господи!) хип-хоп-сцены должен был взять басовитый ориентир на Beats by Dre. С другой – вся деятельность Тимура Ильдаровича изначально рассчитана на максимально широкие массы, а не на узкий пласт почитателей определенной субкультуры.Увы и ах, но у этих самых широких масс совершенно точно не возникнет к Black Star Click N Play претензий по поводу непроработанных низких частот, кашеобразной сцены и низкой детализации звука. Скорее всего целевая аудитория этой модели не сильно в курсе подобных терминов. Проблема лишь в том, что Тимати-наушники пусть и стоят в два раза дешевле Apple AirPods – 7 000 рублей, но по качеству звука очень заметно уступают CaseGuru CGPods за 4 500 рублей. Напишу еще проще. Наушники Black Star Click N Play при всем желании не получается оценивать как музыкальные, позволяющие получить удовольствие от прослушивания композиций со смартфона. За этими изысками, как оказалось, следует обращаться к CaseGuru CGPods.

На контрасте с моделью «черной звезды» бросается в глаза общая прозрачность и наличие объемной звуковой сцены у «ушей» CaseGuru CGPods. Инструменты и вокал не смешиваются в единый поток, поэтому «си-джи-подсы» довольно уверенно чувствуют себя в том числе со сложными рок-композициями. Слушатель получает возможность подмечать нюансы, которые раньше попросту не могли передать другие наушники. Единственное, чего недостает CaseGuru CGPods, – еще хотя бы процентов пятнадцать громкости, чтобы «пробирало» от тяжелой музыки.С копиями CaseGuru CGPods следующая ситуация. С точки зрения звука у «близнецов» совсем не получилось. Качества уровня «си-джи-подсов» здесь и близко нет - скорее чуть ухудшенная версия Black Star Click N Play с низким запасом громкости. Стоит ли при этом модель за 2 900 рублей своих денег? Пожалуй, да. Но это однозначно не экономия по сравнению с оригинальными CaseGuru CGPods. Подчеркиваю – при более низкой цене вы получаете аналогичный дизайн, но крайне посредственное качество звука.

Что касается варианта за 1 500 рублей, рекомендовать его к покупке я точно не буду. В моем экземпляре происходили постоянные, раз в 5-10 минут разрывы связи и переподключение. Сложно сказать, системный брак это или стандартная «фича», но по факту пользоваться наушниками крайне затруднительно.

Управление

Автономная работа

Black Star Click N Play CaseGuru CGPods Китайская копия №1 Китайская копия №2 Цена 7 000 руб. 4 500 руб. 1 500 руб. 2 900 руб. Автономность, на одном заряде наушников 3,5 часа 3 часа 3 часа 3 часа Суммарная автономность с учетом кейса 14 часов 12 часов 12 часов 9 часов

Как я и предполагал в самом начале, внешне похожие наушники внутри оказались изделиями совершенно другого уровня исполнения.Возможности контроля смартфона посредством касаний сенсорных клавиш во многом схожи. Есть опции принятия, отклонения и завершения звонка. CaseGuru CGPods при двойном клике автоматически набирает последний номер, зато Black Star Click N Play при удерживании кнопки на любом наушнике в течение трех секунд вызывает голосовой ассистент. При прослушивании музыки однократное нажатие останавливает/возобновляет проигрывание, двойное – увеличивает или уменьшает громкость в зависимости от «уха». Здесь у обеих моделей все идентично.Разнится переключение на следующий/предыдущий трек. В Black Star Click N Play почему-то посчитали удачным назначить аж тройное касание для выполнения указанной функции. Со стороны кажется, будто человек пытается поправить то ли плохо «севшие», то ли работающие с перебоями наушники. У CaseGuru CGPods – достаточно буквально две секунды удерживать сенсорную кнопку. Что, очевидно, гораздо удобнее.У Black Star Click N Play заявлено суммарно 20 часов работы, но в действительности мне при прослушивании на 80% громкости смартфона удалось добиться только около 14 часов. Я бы даже назвал это хорошим результатом, как-никак на два часа больше по сравнению с CaseGuru CGPods. Однако до AirPods с их 25 часами этого все равно далековато. Причем недостижимым данный результат не назовешь. К сведению, именно такую автономность выдают Meizu Pop за 5000 рублей, хотя в случае этих наушников приходится мириться с прямо-таки отвратительным качеством звука.

Вывод

Что касается китайских копий, как видно из таблицы, азиатские товарищи почему-то сэкономили в более дорогой версии на аккумуляторе в кейсе. Вместо трех зарядок (как у CaseGuru CGPods или копии за 1 500 рублей) внезапно мне удалось зафиксировать лишь два подхода. Вот и верь после этого заявленным характеристикам!Black Star Click N Play – это красивый, модный аксессуар за 7000 рублей с функцией беспроводного воспроизведения звука со смартфона. С ним вы при прощании со знакомыми можете как бы невзначай достать и покрутить в руках тонкий кейс, эффектно извлечь щелчком наушники и удалиться по своим делам. Black Star Click N Play – это история про то, что очень хочется «быть, а не казаться», но никак не получается. Все рекламные слоганы модели жестко диссонируют с суровой реальностью.Модель обладает крайне средним звучанием, не самой выдающейся автономностью, совершенно не подходят для спортивной активности. И, самое главное, стоит целых 7000 рублей. По мнению Black Star, это «доступная цена». Видимо, про такие модели как CaseGuru CGPods за 4500 рублей или хотя бы Elari NanoPods за 5000 рублей «блэкстаровцам» слышать не доводилось.

Напротив, CaseGuru CGPods «заточены» под максимально надежное пребывание в ушах, по качеству звука откровенно претендуют на внимание меломанов и стоят весьма адекватных денег. Это действительно доступный вариант добротных беспроводных «ушей». На стороне Black Star Click N Play – только чуть больший запас громкости, «стройный» кейс и буквально плюс пара часов автономности.Сравнение с китайскими копиями CaseGuru CGPods лишний раз доказало, что с попытками экономии посредством AliExpress нужно быть крайне осторожными. В сухом остатке модель за 1 500 рублей огорчила постоянными разрывами связи со смартфоном, каждые 5-10 минут. Вариант за 2 900 рублей внезапно оказался урезанным по автономности, минус три часа. Оба аналога показали более низкое качество сборки, а значит потенциально – и общей надежности. Наконец, качество звука оказалось далеким от CaseGuru CGPods и даже уступает Black Star Click N Play. Поэтому я бы не рекомендовал искать счастья у китайских продавцом – проще один раз заплатить за нормальные наушники, чем несколько раз платить за их посредственные копии.P. S. Забавно, что буквально за день до написания обзора я посмотрел на YouTube видео на канале некого Сергея Косенко. Генеральный директор Black Star Павел Курьянов устроил молодому человеку экскурсию по заведениям компании. С 08:25 совладелец «черной звезды» рассказал то, от чего я, мягко говоря, пришел в недоумение. Суть истории – примерно в 2014 году была произведена закупка партий одежды на $1 миллион. 90% товара оказался бракованным. Как думаете, что сделало руководство Black Star? Вернуло бракованный товар китайцам и потребовало обратно деньги? Ну – в соответствии с тем, как оно должно быть по идее прописано в договоре.

Нет. Вся партия без каких-либо скидок или предупреждений о браке поступила в продажу. Вот так, без затей. По словам Курьянова, ругаться и возвращать товар пришло около 30% покупателей. Остальные, полагаю, «схавали». Или решили, что у Black Star нет брака – только дизайнерские особенности типа кривой строчки и рукавов разной длины. Еще раз – компания открыто заявляет о том, что даже если к ней поступит почти стопроцентно бракованная партия продукции, товар будет выставлен в продажу. Честно говоря, после такого покупать у Black Star сложную электронику типа наушников я бы точно не решился. Да и прослыть фанатом Тимати – весьма сомнительный факт для моей биографии...