Обзор Buro M8. Кронштейн с газлифтом для двух мониторов

В прошлом месяце мы затрагивали вопрос повышения удобства эксплуатации монитора с помощью кронштейна Buro M10 . Тестируемый сегодня Buro M8 станет интересен тем, кто использует в работе два монитора. В таких сценариях проблемы в исполнении и эргономике комплектных подставок стоят наиболее критично.

Комплектация

Это одно из самых доступных решений с газлифтом. Средняя его стоимость 4000 рублей.Упакован в коробку, надежно защищающую компоненты и сам кронштейн от повреждения при перевозке. Помимо элементов конструкции, есть крепежные пластины, шестигранная и крестовая отвертка, винты и шайбы, а также инструкцию по сборке.

Сборка

Перед началом эксплуатации нужно провести сборку. Необходимые типы отверток и элементы идут в комплекте. Для начала установить металлическую пластину в основание.

Далее эта металлический уголок используется как опора для прижимной планки. Все соединения также используют металл. Есть несколько положений для фиксации, позволяя подобрать под толщину столешницы.

Стойка с крепежом ставится на край стола. Прижимается с помощью «барашка». Для дополнительной устойчивости и есть пластина из резины, она же исключает риск повреждения поверхности стола и смещение в ходе эксплуатации.

На опорной стойке цилиндрической формы можно обратить внимание на прижимную планку. У нее изменяемое положение, дополнительно корректирующее высоту расположения панелей.

Остается установить кронштейн на опорную стойку. Его можно будет вращать относительно стойки вокруг оси.

Внешний вид и эксплуатация

В отличие от комплектных подставок у мониторов, этот газлифт занимает очень ограниченную площадь стола. Не отнимает полезной площади для дальнейшей свободной работы с периферией и размещения акустики. Также этот кронштейн располагается близко к стене

Окрашена конструкция в черный цвет. Подходит под разный интерьер. Внешние поверхности не подвержены загрязнению.

Состоит кронштейн из двух колен, одно из которых сопровождается газлифтом. Buro M8 дает возможность менять высоту расположения и угол наклона.

В основании колена пластиковая заглушка с регулировочным винтом. Его затягивание увеличивает жесткость соединений.

Эту же особенность можно использовать для того, чтобы снять на время одно из колен.

Часть элементов кронштейна можно снять, расположив под накладками питающий и интерфейсный кабель от монитора.

Из особенностей также отметим наличие двух заглушек в основании. Вместо них можно будет поставить USB-удлинители, они приобретаются отдельно.

Для фиксации к тыльной части монитора задействуется металлическая пластина с отверстиями, соответствующие спецификациям VESA-75 или VESA-100.

Итоги

Этот кронштейн поддерживает не только ландшафтное размещение, но и портретное. Тесты мы вели с 27-дюймовым монитором, но также ставили пробно широкоформатный с диагональю 34 дюйма. Главное не выходить за пределы 9 килограммов и выставить нужную жесткость затягивающих винтов.Buro M8 – один из самых доступных кронштейнов с газлифтом под сеттинг с двумя мониторами. При этом он выполнен без видимых огрехов по качеству исполнения и эргономике. Освобождает место на рабочем столе и дает возможность изменять высоту, угол наклона и проводить поворот каждого монитора в отдельности.