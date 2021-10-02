Обзор Buro M8. Кронштейн с газлифтом для двух мониторов

Это одно из самых доступных решений с газлифтом. Средняя его стоимость 4000 рублей.
Далее эта металлический уголок используется как опора для прижимной планки. Все соединения также используют металл. Есть несколько положений для фиксации, позволяя подобрать под толщину столешницы.
Стойка с крепежом ставится на край стола. Прижимается с помощью «барашка». Для дополнительной устойчивости и есть пластина из резины, она же исключает риск повреждения поверхности стола и смещение в ходе эксплуатации.
На опорной стойке цилиндрической формы можно обратить внимание на прижимную планку. У нее изменяемое положение, дополнительно корректирующее высоту расположения панелей.
Остается установить кронштейн на опорную стойку. Его можно будет вращать относительно стойки вокруг оси.
Окрашена конструкция в черный цвет. Подходит под разный интерьер. Внешние поверхности не подвержены загрязнению.
Состоит кронштейн из двух колен, одно из которых сопровождается газлифтом. Buro M8 дает возможность менять высоту расположения и угол наклона.
В основании колена пластиковая заглушка с регулировочным винтом. Его затягивание увеличивает жесткость соединений.
Эту же особенность можно использовать для того, чтобы снять на время одно из колен.
Часть элементов кронштейна можно снять, расположив под накладками питающий и интерфейсный кабель от монитора.
Из особенностей также отметим наличие двух заглушек в основании. Вместо них можно будет поставить USB-удлинители, они приобретаются отдельно.
Для фиксации к тыльной части монитора задействуется металлическая пластина с отверстиями, соответствующие спецификациям VESA-75 или VESA-100.
Этот кронштейн поддерживает не только ландшафтное размещение, но и портретное. Тесты мы вели с 27-дюймовым монитором, но также ставили пробно широкоформатный с диагональю 34 дюйма. Главное не выходить за пределы 9 килограммов и выставить нужную жесткость затягивающих винтов.