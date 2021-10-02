Обзор Buro M8. Кронштейн с газлифтом для двух мониторов

В прошлом месяце мы затрагивали вопрос повышения удобства эксплуатации монитора с помощью кронштейна Buro M10. Тестируемый сегодня Buro M8 станет интересен тем, кто использует в работе два монитора. В таких сценариях проблемы в исполнении и эргономике комплектных подставок стоят наиболее критично.

Buro M8

Это одно из самых доступных решений с газлифтом. Средняя его стоимость 4000 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку, надежно защищающую компоненты и сам кронштейн от повреждения при перевозке. Помимо элементов конструкции, есть крепежные пластины, шестигранная и крестовая отвертка, винты и шайбы, а также инструкцию по сборке.

Buro M8

Сборка

Перед началом эксплуатации нужно провести сборку. Необходимые типы отверток и элементы идут в комплекте. Для начала установить металлическую пластину в основание.

Buro M8

Далее эта металлический уголок используется как опора для прижимной планки. Все соединения также используют металл. Есть несколько положений для фиксации, позволяя подобрать под толщину столешницы.

Buro M8

Стойка с крепежом ставится на край стола. Прижимается с помощью «барашка». Для дополнительной устойчивости и есть пластина из резины, она же исключает риск повреждения поверхности стола и смещение в ходе эксплуатации.

Buro M8

На опорной стойке цилиндрической формы можно обратить внимание на прижимную планку. У нее изменяемое положение, дополнительно корректирующее высоту расположения панелей.

Buro M8

Остается установить кронштейн на опорную стойку. Его можно будет вращать относительно стойки вокруг оси.

Buro M8

Внешний вид и эксплуатация

В отличие от комплектных подставок у мониторов, этот газлифт занимает очень ограниченную площадь стола. Не отнимает полезной площади для дальнейшей свободной работы с периферией и размещения акустики. Также этот кронштейн располагается близко к стене

Buro M8

Окрашена конструкция в черный цвет. Подходит под разный интерьер. Внешние поверхности не подвержены загрязнению.

Buro M8

Состоит кронштейн из двух колен, одно из которых сопровождается газлифтом. Buro M8 дает возможность менять высоту расположения и угол наклона.

Buro M8

В основании колена пластиковая заглушка с регулировочным винтом. Его затягивание увеличивает жесткость соединений.

Buro M8

Эту же особенность можно использовать для того, чтобы снять на время одно из колен.

Buro M8

Часть элементов кронштейна можно снять, расположив под накладками питающий и интерфейсный кабель от монитора.

Buro M8

Из особенностей также отметим наличие двух заглушек в основании. Вместо них можно будет поставить USB-удлинители, они приобретаются отдельно.

Buro M8

Для фиксации к тыльной части монитора задействуется металлическая пластина с отверстиями, соответствующие спецификациям VESA-75 или VESA-100.

Buro M8

Этот кронштейн поддерживает не только ландшафтное размещение, но и портретное. Тесты мы вели с 27-дюймовым монитором, но также ставили пробно широкоформатный с диагональю 34 дюйма. Главное не выходить за пределы 9 килограммов и выставить нужную жесткость затягивающих винтов.

Итоги

Buro M8 – один из самых доступных кронштейнов с газлифтом под сеттинг с двумя мониторами. При этом он выполнен без видимых огрехов по качеству исполнения и эргономике. Освобождает место на рабочем столе и дает возможность изменять высоту, угол наклона и проводить поворот каждого монитора в отдельности.
Комментарии и отзывы Buro M8
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