Обзор CUBOT Note 9. Недорогой смартфон с емкой батарейкой

Во время теста CUBOT Max 3 мы анонсировали тесты еще нескольких новинок от этого производителя и в центре внимания сегодня недорогой CUBOT Note 9 с увеличенной емкостью аккумулятора, тройным модулем камеры и 6-дюймовым IPS-дисплеем. Из особенностей также отмечаются 3 и 32 Гбайт памяти, а также 8-ядерная платформа.

Комплектация

В официальном магазине на Aliexpress доступен за 7100 рублей.Упакован в коробку с изображением смартфона и данными по техническим характеристикам. Комплект включает силиконовый чехол, зарядное устройство, USB-кабель, наушники с USB-C, различную документацию.

Внешний вид

На выбор доступны темно-зеленая и черная расцветки. В оформлении двух версий сочетаются зоны с разным рисунком. По краям это матовое покрытие, в центре продольный рисунок. Есть текстурное покрытие под кожу.

Этот элемент оформления переходит в круглый блок камеры, состоящий из трех объективов и светодиодной вспышки. Расположены они сеткой по 2 в 2 ряда.

Блок не выступает за пределы плоскости крышки. Использовать телефон можно и без чехла, хотя его тоже изначально предусмотрели в комплекте. Это силиконовый бампер.

На правой грани кнопка включения и качелька регулировки громкости. Они зафиксированы в нем плотно.

Зарядка и подключение наушников проходит через USB-C. Комплект из адаптера питания и кабеля, дополнен проводными наушниками с этим типом разъема.

По краям от него отверстие микрофона и динамика. Качество звучания и передачи звука хорошее.

Корпус у CUBOT Note 9 разборный. Батарея съемная, ее замена в последующем не потребует в последующем обращения в сервис.

Под крышкой по краям выведены два отдельных слота под nanoSIM и карту памяти формата microSD. Поддерживается горячая замена.

Лицевая сторона с защитным стеклом. Сверху и снизу узкие рамки, в этой модели нет вырезов и островков. Выведены датчики приближения и освещения, а также разговорный динамик.

На стекло с завода нанесена защитная пленка. Олеофобного и антибликового покрытия нет.

Общие габариты составляют 153 x 77 x 11 мм. Меньше, чем рассмотренная ранее модель, но и компактным его не назвать, хотя сейчас это общий тренд. Экран Для вывода изображения выводится экран с диагональю 5.99-дюймов. Это S-IPS матрица с соотношением сторон 18:9. Широкие углы обзора и отсутствие заметных засветов по краям.

К минусам отнесем невысокий уровень яркости. На улице на смартфоне разобрать изображение проблематично. Сенсорный слой на касания реагирует точно.

Начинка

На высокий уровень быстродействия рассчитывать не приходится, но и проблем с рабочими приложениями тоже нет. В качестве платформы для CUBOT Note 9 выбран Unisoc SC9863A с ядрами Cortex-A55 и графикой PowerVR GE8322.

Располагает система 3 Гбайт оперативной и 32 Гбайт внутренней памяти. Расширить место под хранение данных можно с помощью емкой карты памяти.

Связь

Аккумулятор

Корректно работал с SIM-картами российских операторов в сети LTE. Wi-Fi работает только в диапазоне 2.4 ГГц. Устаревший модуль Bluetooth 4.2.Установлена батарея с емкостью 5900 мАч. Ее с выставленным на максимальный уровень яркость дисплеем хватает на 9 часов работы. В реальных сценариях эксплуатации это сеанс зарядки раз в 2 дня.

Камера

Основной модуль камеры с разрешением 16 Мп. Он дополнен двумя дополнительными, и они тут скорее для галочки. В приложении доступен набор режимов съемки. Можно выставить ручные параметры. В дневное время весьма достойно, но качество теряется при уменьшении уровня освещения в комнате.

Фронтальная камера 5 Мп. На высокое качество рассчитывать не стоит, подойдет для общения в мессенджерах.

Тест камеры CUBOT Note 9

Софт

Видео в Full HD разрешении со скоростью 30 кадров в секунду.Установлена операционная система Android 11 с магазином приложений. Доступен только базовый набор приложений, без рекламы и сторонних включений.

Итоги

CUBOT Note 9 – недорогой смартфон с 6-дюймовым экраном и хорошими показателями автономной работы. Невысокий уровень быстродействия, 3 и 32 Гбайт памяти, LTE, 16 Мп основная камера, разборный корпус и стартовый набор аксессуаров.