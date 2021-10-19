Обзор CUBOT Note 9. Недорогой смартфон с емкой батарейкой

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Этот элемент оформления переходит в круглый блок камеры, состоящий из трех объективов и светодиодной вспышки. Расположены они сеткой по 2 в 2 ряда.
Блок не выступает за пределы плоскости крышки. Использовать телефон можно и без чехла, хотя его тоже изначально предусмотрели в комплекте. Это силиконовый бампер.
На правой грани кнопка включения и качелька регулировки громкости. Они зафиксированы в нем плотно.
Зарядка и подключение наушников проходит через USB-C. Комплект из адаптера питания и кабеля, дополнен проводными наушниками с этим типом разъема.
По краям от него отверстие микрофона и динамика. Качество звучания и передачи звука хорошее.
Корпус у CUBOT Note 9 разборный. Батарея съемная, ее замена в последующем не потребует в последующем обращения в сервис.
Под крышкой по краям выведены два отдельных слота под nanoSIM и карту памяти формата microSD. Поддерживается горячая замена.
Лицевая сторона с защитным стеклом. Сверху и снизу узкие рамки, в этой модели нет вырезов и островков. Выведены датчики приближения и освещения, а также разговорный динамик.
На стекло с завода нанесена защитная пленка. Олеофобного и антибликового покрытия нет.
Общие габариты составляют 153 x 77 x 11 мм. Меньше, чем рассмотренная ранее модель, но и компактным его не назвать, хотя сейчас это общий тренд. Экран Для вывода изображения выводится экран с диагональю 5.99-дюймов. Это S-IPS матрица с соотношением сторон 18:9. Широкие углы обзора и отсутствие заметных засветов по краям.
К минусам отнесем невысокий уровень яркости. На улице на смартфоне разобрать изображение проблематично. Сенсорный слой на касания реагирует точно.
Располагает система 3 Гбайт оперативной и 32 Гбайт внутренней памяти. Расширить место под хранение данных можно с помощью емкой карты памяти.
Основной модуль камеры с разрешением 16 Мп. Он дополнен двумя дополнительными, и они тут скорее для галочки. В приложении доступен набор режимов съемки. Можно выставить ручные параметры. В дневное время весьма достойно, но качество теряется при уменьшении уровня освещения в комнате.