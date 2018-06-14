Обзор Cooler Master Hyper H412R. Недорогое и эффективное охлаждение

В начале месяца мы проводили тестирование новой системы воздушного охлаждения Cooler Master Hyper H411R , тогда же упоминали о наличии его модификации с вентилятором без подсветки. Сегодня героем этого обзора будет именно этот кулер, Cooler Master Hyper H412R будет интересен для тех, кто не ставит приоритетом визуальную составляющую и планирует проводить монтаж внутри корпуса с закрытыми стенками.

Cooler Master Hyper H412R обзор

К моменту публикации он уже находится в широком доступе в роcсийских магазинах. Список предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке, оформленной в фирменных цветах компании. Приведены подробное описание технических характеристик и список поддерживаемых сокетов. На этот кулер предоставляется двухлетняя гарантия. Комплект включает руководство пользователя, гарантийный талон, пластиковую усиливающую пластину, опорные винты, фиксирующие гайки, пластиковые зацепы и опорные площадки.

Внешний вид

Визуально он полностью повторяет Cooler Master Hyper H411R, отличия между ними заключаются в установленном вентиляторе. Здесь он без белой подсветки.

Это классическая башенная конструкция с четырьмя U-образных медными трубками. Концы расположены параллельно.

40 металлических пластин, на верхней выбит логотип производителя. Сам блок радиатора смещен назад относительно основания, для исключения перекрытия слотов оперативной памяти на материнской плате.

В районе теплораспределительной крышки процессора трубки залиты в основание и отполированы. Заметны следы обработки фрезой.

Есть дополнительное оребрение на основание, повышающее эффективность отвода тепла от теплораспределительной крышки процессора. По краям посадочные места под планки крепления.

Обдувает конструкцию 92-мм вентилятор с полупрозрачными лопастями. Фиксируется при помощи пластиковой рамки.

Кулер Cooler Master Hyper H412R поддерживает установку только одного вентилятора. Возможность выбора стороны не предусмотрена. Подключается при помощи 4-жильного кабеля с PWM-регулировкой.

Сборка

Процесс сборка на платформы INTEL и AMD подробно описан в комплектной инструкции. Начинаем установку с фиксации крепежных трубок с помощью пластиковых клипс на усиливающую пластину.

Далее с помощью крестовой отвертки потребуется установка опорных пластин на основание кулера. Наносим пасту на термораспределительную крышку процессора. Для доступа к передней паре винтов на опорных планках потребуется предварительный съем вентилятора.

Тесты Cooler Master Hyper H412R

Разгон процессора Intel Core i7 7700K:

После установки остается свободным доступ к разъемам оперативной памяти и верхнему PCI.

Тест уровня шума при максимальных оборотах:

Intel Core i5 7400:

Итоги по Cooler Master Hyper H412R