Обзор Cooler Master Hyper H412R. Недорогое и эффективное охлаждение

2018-06-14, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Cooler Master Hyper H412R; [228]
В начале месяца мы проводили тестирование новой системы воздушного охлаждения Cooler Master Hyper H411R, тогда же упоминали о наличии его модификации с вентилятором без подсветки. Сегодня героем этого обзора будет именно этот кулер, Cooler Master Hyper H412R будет интересен для тех, кто не ставит приоритетом визуальную составляющую и планирует проводить монтаж внутри корпуса с закрытыми стенками.

Cooler Master Hyper H412R

К моменту публикации он уже находится в широком доступе в роcсийских магазинах. Список предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Cooler Master Hyper H412R обзор

Комплектация

Поставляется в коробке, оформленной в фирменных цветах компании. Приведены подробное описание технических характеристик и список поддерживаемых сокетов. На этот кулер предоставляется двухлетняя гарантия. Комплект включает руководство пользователя, гарантийный талон, пластиковую усиливающую пластину, опорные винты, фиксирующие гайки, пластиковые зацепы и опорные площадки.

Cooler Master Hyper H412R

Внешний вид

Визуально он полностью повторяет Cooler Master Hyper H411R, отличия между ними заключаются в установленном вентиляторе. Здесь он без белой подсветки.

Cooler Master Hyper H412R

Это классическая башенная конструкция с четырьмя U-образных медными трубками. Концы расположены параллельно.

Cooler Master Hyper H412R

40 металлических пластин, на верхней выбит логотип производителя. Сам блок радиатора смещен назад относительно основания, для исключения перекрытия слотов оперативной памяти на материнской плате.

Cooler Master Hyper H412R

В районе теплораспределительной крышки процессора трубки залиты в основание и отполированы. Заметны следы обработки фрезой.

Cooler Master Hyper H412R

Есть дополнительное оребрение на основание, повышающее эффективность отвода тепла от теплораспределительной крышки процессора. По краям посадочные места под планки крепления.

Cooler Master Hyper H412R

Cooler Master Hyper H412R

Обдувает конструкцию 92-мм вентилятор с полупрозрачными лопастями. Фиксируется при помощи пластиковой рамки.

Cooler Master Hyper H412R

Cooler Master Hyper H412R

Кулер Cooler Master Hyper H412R поддерживает установку только одного вентилятора. Возможность выбора стороны не предусмотрена. Подключается при помощи 4-жильного кабеля с PWM-регулировкой.

Cooler Master Hyper H412R

Сборка

Процесс сборка на платформы INTEL и AMD подробно описан в комплектной инструкции. Начинаем установку с фиксации крепежных трубок с помощью пластиковых клипс на усиливающую пластину.

Cooler Master Hyper H412R

Далее с помощью крестовой отвертки потребуется установка опорных пластин на основание кулера. Наносим пасту на термораспределительную крышку процессора. Для доступа к передней паре винтов на опорных планках потребуется предварительный съем вентилятора.

Cooler Master Hyper H412R

После установки остается свободным доступ к разъемам оперативной памяти и верхнему PCI.

Тесты Cooler Master Hyper H412R

Разгон процессора Intel Core i7 7700K:

Cooler Master Hyper H412R

Тест уровня шума при максимальных оборотах:

Cooler Master Hyper H412R

Intel Core i5 7400:

Cooler Master Hyper H412R

Итоги по Cooler Master Hyper H412R

Золото. Выбор редакции MegaObzorCooler Master Hyper H412R, как и его улучшенная модификация с подсветкой, продемонстрировал хорошую эффективность отвода тепла при своих компактных размерах. Эта система воздушного охлаждения позволяет отводить тепло от актуальных процессоров AMD и Intel. Пользователю предлагается простая сборка и широкая совместимость с компонентами. Для тех, кто ставит приоритетом визуальную составляющую, предлагаем рассмотреть Cooler Master Hyper H411R, доплатив около 100 рублей.
Cooler Master Hyper H412R получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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Обзор Cooler Master Hyper H412R. Недорогое и эффективное охлаждениеОбзор Cooler Master Hyper H412R. Недорогое и эффективное охлаждение
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