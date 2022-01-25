Обзор Creative Outlier Air V3. Беспроводные наушники с Super X-Fi и Qi-зарядкой

В прошлом году компания Creative анонсировала обновление линейки своих беспроводных наушников формата TWS, представив Creative Outlier Air V3. В них был обновлено внешнее исполнение корпуса, сохранив при этом анатомическую конструкцию. Добавлено сенсорное управление с настраиваемыми действиями и теперь они поддерживают беспроводную зарядку Qi. Но есть и упрощения теперь нет aptX.

Комплектация

При этом с учетом поддержки AAC/SBC кодеков, а также технологии Super X-Fi они стоит в районе 7 490 рублей.Упакованы в коробку из плотного картона с откидной крышкой. Внутри зафиксированы на пластиковой подложке, предотвращающей получение повреждений при транспортировке. Комплект включает две дополнительные пары силиконовых амбушюр, USB-C кабель и документацию.

Creative Outlier Air V3 обзор

Внешний вид

Комплектуются наушники зарядным кейсом внешняя часть которого выполнена из алюминия со шлифованным покрытием. Форма и габариты оптимальны под карманное ношение.

На боковой грани три светодиодных индикатора, отображающих заряд двух наушников в отдельности, а также самого кейса. И здесь же разъем USB-C.

Важным изменением стало появление поддержки Qi-зарядки. Теперь с учетом того, что не малое число смартфонов имеет поддержку беспроводной зарядки, можно будет заряжать на общей зарядке, а также подзарядить на столе в кафе или других общественных пространствах. Мы проверяли этот момент на станции формата 3-в-1, поддерживающим устройства экосистемы Apple. Работало корректно.

Внутри располагаются в отдельных углублениях с магнитными замками. При случайном открытии не выпадают.

Сами наушники выполнены в форме «капелек». Это пластик с матовым покрытием, темно-зеленого цвета.

Вес у корпуса Creative Outlier Air V3 легкий. Повторяют форму ушей и в одетом состоянии выступают только незначительно за пределы ушной раковины.На внешней стороне зона с сенсорным управлением. Есть она у двух наушников. В зависимости от стороны, количества нажатий и длительности клика будет меняться действие. По умолчанию, можно управлять режимом шумоподавления, громкостью воспроизведения, переключением треков, отклонить или принять вызов, выключить и включить наушники отдельно от зарядного кейса. Также действия можно переназначить в дальнейшем через приложение.

На ножку динамика зафиксированы съемные силиконовые амбушюры. В комплекте владелец получает три варианта, различия между которыми заключаются в габаритах (S, M и L).

С внутренней стороны нанесены отметки по правой и левой сторонам. Есть группа магнитных контактов. Каждый из наушников микрофон, работать могут совместно.

Софт

По качеству исполнения нареканий нет. Выглядит с заделом на премиальность. Корпус защищен от попадания воды и пыли, соответствуя требования класса IPX5.

Для смартфонов и устройств на Android и iOS можно загрузить бесплатные приложения. Creative APP. В нем можно создать учетную запись для хранения пресета настроек. Выводится в списке доступных устройств автоматически. В нашем случае система предложила обновить версию прошивки.

В окне управления можно изменить пресет эквалайзера, усилив или уменьшим басы и высокие частоты.

Отдельный экран для управления системой шумоподавления. Можно выставить отдельные режимы для музыки и телефонных звонков.

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Изменение выполняемых действий для сенсорных касаний. Выбор действий большой. Наличие самой возможности кастомизации это плюс.

Доступно отдельное приложение для управления технологией Super X-Fi. В нем проводится сканирование формы головы и ушей. В последующем этот профиль используется для индивидуальной настройки звучания.

Звук с этой технологией преображается заметно. Насыщенная сцена и кинематографическое качество. Но важно, что при прослушивании музыки работает для загруженных файлов в память смартфона, а не облачных сервисов.

Тесты

Тестирование наушников велось с планшетом iPad и системным блоком Mac Mini M1. С устройствами Apple можно получить поддержку кодека AAC. Помимо него есть SBC, но теперь Creative Outlier Air V3 лишились кодека aptX. Это отразится впервую очередь на владельцах смартфонов Android на платформе Qualcomm. Сама же гарнитура оснащена актуальным модулем Bluetooth 5.2. Сопряжение после извлечения из зарядного кейса проходит быстро. Звук передается без заметных искажений и задержек.

При прямом сравнении с Apple AirPods Pro звучат лучше Outlier Air V3. В них звуковая сцена шире, лучше детализация по верхним и средним частотам. Динамичнее звучат басы и больше запас громкости.

Тест микрофона Creative Outlier Air V3

Итоги