Обзор Creative Outlier Gold. Лучшие TWS-наушники до 10000 рублей

2019-11-07, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Creative Outlier Gold; [73]
TWS наушники в исполнении Creative мы уже изучали на примере Creative Outlier Air. Длительное время автономной работы, актуальный протокол Bluetooth и кодеки, а также защита от воды IPX5. Позже компания выпустила еще одну модель Creative Outlier Gold, отличием которой стала поддержка технологии Super X-Fi. В её преимуществах мы уже могли убедиться сразу на ряде других моделей.

Creative Outlier Gold

К моменту публикации они уже находятся в широком доступе в российских магазинах. Мы собрали список актуальных предложений в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Creative Outlier Gold обзор

Комплектация

Поставляются наушники в компактной коробке из плотного картона с подробным описанием особенностей их работы. В комплекте покупатель получает комплект сменных амбушюр, кабель USB Type-C, док-станцию, руководство пользователя и гарантийный талон.

Creative Outlier Gold

Внешний вид

Видимым отличием стала окраска док-станции и самих наушников в золотистый цвет. Выглядят привлеткально.

Creative Outlier Gold

Creative Outlier Gold весят около 5 граммов. Форма корпуса повторяет ушную раковину, обеспечивая оптимальное прилегание.

Creative Outlier Gold

На внутренней части расположена группа контактов. Здесь же отметки по правой и левой стороне. В каждый из наушников встроен микрофон.

Creative Outlier Gold

Владелец наушников сможет выбрать между несколькими размерами амбушюр. Сидят они плотно, снимаются с небольшим усилием.

Creative Outlier Gold

На внешней стороне кнопка, периметр которой подсвечивается. Подсветка несет информативную функцию.

Creative Outlier Gold

Как и ранее, есть защита по стандарту IPX5. Они не боятся воды и могут использоваться во время интенсивных занятий спортом.

Creative Outlier Gold

Важной составляющей является док-станция. Визуально она повторяет внешний вид самих наушников. Небольшой блок из шлифованного алюминия.

Creative Outlier Gold

Она оснащена своим собственным аккумулятором, используемым в последующем для восстановления заряда наушников во время хранения.

Creative Outlier Gold

На боковой грани расположены группа светодиодов и USB Type-C разъем. Выбор в пользу актуального типа разъема избавит от необходимости носить с собой в поездках дополнительный кабель.

Creative Outlier Gold

Открывается сдвигом крышки в сторону. Сами Creative Outlier Gold фиксируются в нем с помощью магнитов.

Софт

Для полноценной работы Super X-Fi. Как и ранее требуется загрузка утилиты с магазина приложений Android и iOS. При открытии программа предложит провести индивидуальное сканирование формы головы и ушей. Эти данные в последующем будут использоваться для получения оптимального звучания.

Creative Outlier Gold

Также в программе доступны опции эквалайзера и настройки беспроводной сети.

Тесты

Super X-Fi дало этим TWS-наушникам концертный эффект и насыщенное объемное звучание. Есть полное ощущение нахождение в помещении с несколькими источниками звука. Каждая деталь четко различима. Звуковая сцена сбалансирована на широком диапазоне частот. Есть хороший запас по громкости.

Creative Outlier Gold

Для подключения к смартфону используется Bluetooth 5.0. Поддерживаются актуальные кодеки. Подключение проводится классическим способом с выбором в списке доступных устройств. Использоваться Creative Outlier Gold могут как в паре, так и по отдельности.

Creative Outlier Gold

Несмотря на наличие только одной кнопки, владелец сможет переключать треки и изменять громкость. Действие меняется в зависимости от количества нажатий и длительности. Список команд подробно описан в комплектной инструкции. Поддерживаются голосовые помощники.

Creative Outlier Gold

В ушах сидят удобно. При резких движениях головой в стороны не выпадают. Мы использовали их во время занятий фитнесом и пробежках. Из ушной раковины выступают только незначительно. Хорошая звукоизоляция.

Полного заряда хватает примерно на 12-12.5 часов беспрерывного прослушивания музыки на высоком уровне громкости. Показатели автономности одни из лучших в этом формате исполнения. Внутри каждого наушника установлена батарейка с емкостью 80 мАч. Продлить время работы позволит комплектная док-станция со своим 450 мАч аккумулятором.

Итоги по Creative Outlier Gold

Золото. Выбор редакции MegaObzorCreative Outlier Gold – лучшие наушники формата TWS в сегменте до 10000 рублей. Высокое качество звучания, длительное время автономной работы, выверенная эргономика, защита IPX5, удобная док-станция с USB Type-C. Плюс пользователь получает полноценную поддержку технологии Super X-Fi.
Creative Outlier Gold получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Creative Outlier Gold
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