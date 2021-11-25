Обзор Creative SXFI AIR GAMER. Беспроводные наушники для игр с шикарным звучанием

Creative продолжает расширять линейку устройств с поддержкой технологии SXFI, напомним, суть ее заключается в объемных вычислениях и сложных алгоритмах, позволяющих обеспечить индивидуальную настройку звука на основе данных карты головы и ушей. В новой гарнитуре сочетаются особенности ранее изученных игровых Creative SXFI GAMER и беспроводных Creative SXFI AIR. На выходе получены беспроводные игровые наушники с поддержкой разных платформ, включая PlayStation, Xbox, Android, iOS, Windows и других.

Creative SXFI AIR GAMER

У нас появилась возможность изучить Creative SXFI AIR GAMER в числе первых и поделиться опытом эксплуатации с читателями. Средняя стоимость наушников составляет 12 990 рублей, согласно данным маркетплейса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакованы в коробку, в оформлении которой акцент сделан на преимущество этой фирменной технологии. Комплект включает USB-C кабель, микрофон с ножкой, компактный микрофон, переходник на USB, аудиокабель, заглушку для отверстия микрофона, различную документацию.

Creative SXFI AIR GAMER

Creative SXFI AIR GAMER обзор

Внешний вид

Сохранен внешний вид проводной версии подключения. Отличия между ними только в отдельных деталях.

Creative SXFI AIR GAMER

Одна из них — это исполнение амбушюров. Здесь вместо сплошной экокожи используется перфорированный материал. На практике это уменьшило запотевание при эксплуатации в теплом помещении.

Creative SXFI AIR GAMER

Второе отличие в двух вариантах микрофонов в комплекте. Это гибкая ножка с капсулой и компактный вариант. Так можно будет выбирать оптимальный под текущий сценарий. Компактный для улучшения мобильности, а гибкая ножка для ПК и консолей.

Creative SXFI AIR GAMER

Также микрофон можно полностью снять. Вместо него устанавливается резиновая заглушка в цвет корпуса, она предотвратит попадание пыли внутрь.

Creative SXFI AIR GAMER

Набор элементов и другие разъемы на этой же чашке. Состоит он у Creative SXFI AIR GAMER из кнопок управления SXFI, переключения режимов и активации Bluetooth сопряжения, а также выключения. Разъемы USB-C и аудиоразъем, слот для карты памяти формата microSD.

Creative SXFI AIR GAMER

При работе изменение рабочих статусов и переключение источников воспроизведения сопровождается звуковыми подсказками. Само расположение элементов удобное и при этом не мешает в то время, когда необходимости в их использовании нет.

Creative SXFI AIR GAMER

Сами чашки круглой формы. По периметру кольцевая зона со светодиодной подсветкой. Она управляемая, также при ношении на улице ее можно будет выключить с целью экономии заряда.

Creative SXFI AIR GAMER

Широкое оголовье, большая часть площади которого обтянута мягким кожзамом с наполнителем. Поддерживается регулировка длины, для повышения надежности направляющие выполнены из стали с насечками на внешней части.

Creative SXFI AIR GAMER

Комплектуются наушники аудиокабелем, двухсторонним интерфейсным USB-C, а также переходником на USB-C. Этот набор обеспечивает совместимость с разными типами платформ.

Creative SXFI AIR GAMER

Из конструктивных особенностей отметим съемную крышку на правой чашке. Снимается и ставится поворотом. Под ней находится защищенный отсек с аккумулятором, упрощающим замену в дальнейшем и без необходимости обращения в сервис.

Софт для смартфона

Начнем рассмотрение программного обеспечения для Creative SXFI AIR GAMER, доступного для смартфонов. Это два приложения, SXFI APP потребуется для подготовки профиля с картой головы и ушей.

Creative SXFI AIR GAMER

SXFI Control уже для дальнейшего управления и настройки. В него подгружается созданный ранее профиль из облака и на его основе корректируется работа с активно работающим SXFI-режимом. В нем же можно менять источники воспроизведения, управлять эквалайзером, SXFI и подсветкой.

Creative SXFI AIR GAMER

В эквалайзере выбираются готовые профили для игр, кино, музыки в разных жанрах. В каждом можно выставить баланс низких и высоких частот.

Creative SXFI AIR GAMER

Выбор цвета подсветки из палитры цветов или выключение подсветки.

Софт для ПК

В этот раз мы рассмотрим софт на примере MacOS, оформление утилиты схоже с той, что идет на Windows. Владельцы этой платформы смогут посмотреть ранее вышедший материал.

Creative SXFI AIR GAMER

В главном окне выбирается созданный профиль с картой головы.

Creative SXFI AIR GAMER

Эквалайзер для выбора сцены или добавления нового.

Creative SXFI AIR GAMER

Управление подсветкой. Готовые цвета и палитра.

Технология GAMERCHAT для совмещения Bluetooth звонков для микрофона и вывода звука по USB, будет актуально в играх без голосового чата.

Общие настройки с выбором конфигурации работы динамиков.

Тесты

Гарнитура поддерживает разные типы платформ и в зависимости от особенности каждой из них можно выбрать между Bluetooth, аудиокабелем и USB-C. Этот набор дополняет встроенный плеер, считывающий треки с карты памяти формата microSD, актуально при прогулках или тренировках, экономя заряд аккумулятора.

Creative SXFI AIR GAMER

Для беспроводного подключения используется модуль Bluetooth 5.0. Режим использовали для подключения к MacBook Air M1, смартфону Google Pixel 6 и консоли Sony PlayStation 5. Традиционные этапы подключения. Стабильное соединение и отсутствие проводов.

Creative SXFI AIR GAMER

С игровыми консолями Sony или Xbox можно также подключиться аудиокабелем к геймпаду или с помощью USB-кабеля к корпусу консоли. Во втором варианте звук будет насыщеннее и будет работать технология обработки звука.

Creative SXFI AIR GAMER

Важно отметить, что беспроводное подключение к ПК или ноутбуку не дает возможности управления с помощью фирменного центра управления. Оно активно только при подключении USB-C кабелем.

Creative SXFI AIR GAMER

Активно работающая технология SXFI заметно преображает воспроизведение при просмотре фильмов и в играх. Закрыв глаза, складывается полное ощущение того, что действие происходит в кинотеатре с многоканальным звуком. Она же повышает уровень контроля карты при игре в онлайн игры, включая и киберспортивные дисциплины.

Creative SXFI AIR GAMER

Отлично справляется с музыкой разных жанров, включая рок и классику. Нет преобладания низких частот в звуковой сцене. Уровня максимальной громкости достаточно для эксплуатации и в помещении, и на улице.

Creative SXFI AIR GAMER

По удобству конструкции претензий нет. Уши обхватывают полностью, хорошее качество пассивной звукоизоляции. В плане степени запотевания при ношении в комнате стало лучше. По тактильным ощущениям тоже все отлично.

Creative SXFI AIR GAMER

Есть два типа микрофонов. Тот, что с гибкой ножкой, идет со встроенным поп-фильтром. Также есть компактный вариант, только незначительно выступающий за пределы плоскости чашки. Оценить работу двух микрофонов можно в ролике ниже.

Тест микрофона Creative SXFI AIR GAMER

Встроенный в наушники аккумулятор дает до 10-11 часов работы в зависимости от активности использования подсветки и выставленного уровня громкости. Процесс зарядки можно совместить с прослушиванием музыки, подключив USB-C кабель.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorCreative SXFI AIR GAMER – беспроводные игровые наушники с высоким качеством звука и поддержкой технологии SXFI, сочетающие преимущества модели AIR в виде мобильности и длительного времени автономной работы, а также GAMER с высокочувствительным микрофоном, настраиваемой подсветкой и детальным управлением. На фоне других игровых моделей их выделяет выверенный внешний вид, технология персонализации звучания, эффектная объемная сцена в играх.
Creative SXFI AIR GAMER получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Creative SXFI AIR GAMER
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