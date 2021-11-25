Обзор Creative SXFI AIR GAMER. Беспроводные наушники для игр с шикарным звучанием

Creative продолжает расширять линейку устройств с поддержкой технологии SXFI, напомним, суть ее заключается в объемных вычислениях и сложных алгоритмах, позволяющих обеспечить индивидуальную настройку звука на основе данных карты головы и ушей. В новой гарнитуре сочетаются особенности ранее изученных игровых Creative SXFI GAMER и беспроводных Creative SXFI AIR . На выходе получены беспроводные игровые наушники с поддержкой разных платформ, включая PlayStation, Xbox, Android, iOS, Windows и других.

Комплектация

У нас появилась возможность изучить Creative SXFI AIR GAMER в числе первых и поделиться опытом эксплуатации с читателями. Средняя стоимость наушников составляет 12 990 рублей, согласно данным маркетплейса Яндекс.Маркет.Упакованы в коробку, в оформлении которой акцент сделан на преимущество этой фирменной технологии. Комплект включает USB-C кабель, микрофон с ножкой, компактный микрофон, переходник на USB, аудиокабель, заглушку для отверстия микрофона, различную документацию.

Creative SXFI AIR GAMER обзор

Внешний вид

Сохранен внешний вид проводной версии подключения. Отличия между ними только в отдельных деталях.

Одна из них — это исполнение амбушюров. Здесь вместо сплошной экокожи используется перфорированный материал. На практике это уменьшило запотевание при эксплуатации в теплом помещении.

Второе отличие в двух вариантах микрофонов в комплекте. Это гибкая ножка с капсулой и компактный вариант. Так можно будет выбирать оптимальный под текущий сценарий. Компактный для улучшения мобильности, а гибкая ножка для ПК и консолей.

Также микрофон можно полностью снять. Вместо него устанавливается резиновая заглушка в цвет корпуса, она предотвратит попадание пыли внутрь.

Набор элементов и другие разъемы на этой же чашке. Состоит он у Creative SXFI AIR GAMER из кнопок управления SXFI, переключения режимов и активации Bluetooth сопряжения, а также выключения. Разъемы USB-C и аудиоразъем, слот для карты памяти формата microSD.

При работе изменение рабочих статусов и переключение источников воспроизведения сопровождается звуковыми подсказками. Само расположение элементов удобное и при этом не мешает в то время, когда необходимости в их использовании нет.

Сами чашки круглой формы. По периметру кольцевая зона со светодиодной подсветкой. Она управляемая, также при ношении на улице ее можно будет выключить с целью экономии заряда.

Широкое оголовье, большая часть площади которого обтянута мягким кожзамом с наполнителем. Поддерживается регулировка длины, для повышения надежности направляющие выполнены из стали с насечками на внешней части.

Комплектуются наушники аудиокабелем, двухсторонним интерфейсным USB-C, а также переходником на USB-C. Этот набор обеспечивает совместимость с разными типами платформ.

Софт для смартфона

Из конструктивных особенностей отметим съемную крышку на правой чашке. Снимается и ставится поворотом. Под ней находится защищенный отсек с аккумулятором, упрощающим замену в дальнейшем и без необходимости обращения в сервис.Начнем рассмотрение программного обеспечения для Creative SXFI AIR GAMER, доступного для смартфонов. Это два приложения, SXFI APP потребуется для подготовки профиля с картой головы и ушей.

SXFI Control уже для дальнейшего управления и настройки. В него подгружается созданный ранее профиль из облака и на его основе корректируется работа с активно работающим SXFI-режимом. В нем же можно менять источники воспроизведения, управлять эквалайзером, SXFI и подсветкой.

В эквалайзере выбираются готовые профили для игр, кино, музыки в разных жанрах. В каждом можно выставить баланс низких и высоких частот.

Софт для ПК

Выбор цвета подсветки из палитры цветов или выключение подсветки.В этот раз мы рассмотрим софт на примере MacOS, оформление утилиты схоже с той, что идет на Windows. Владельцы этой платформы смогут посмотреть ранее вышедший материал.

В главном окне выбирается созданный профиль с картой головы.

Эквалайзер для выбора сцены или добавления нового.

Управление подсветкой. Готовые цвета и палитра.

Технология GAMERCHAT для совмещения Bluetooth звонков для микрофона и вывода звука по USB, будет актуально в играх без голосового чата.

Тесты

Общие настройки с выбором конфигурации работы динамиков.Гарнитура поддерживает разные типы платформ и в зависимости от особенности каждой из них можно выбрать между Bluetooth, аудиокабелем и USB-C. Этот набор дополняет встроенный плеер, считывающий треки с карты памяти формата microSD, актуально при прогулках или тренировках, экономя заряд аккумулятора.

Для беспроводного подключения используется модуль Bluetooth 5.0. Режим использовали для подключения к MacBook Air M1, смартфону Google Pixel 6 и консоли Sony PlayStation 5. Традиционные этапы подключения. Стабильное соединение и отсутствие проводов.

С игровыми консолями Sony или Xbox можно также подключиться аудиокабелем к геймпаду или с помощью USB-кабеля к корпусу консоли. Во втором варианте звук будет насыщеннее и будет работать технология обработки звука.

Важно отметить, что беспроводное подключение к ПК или ноутбуку не дает возможности управления с помощью фирменного центра управления. Оно активно только при подключении USB-C кабелем.

Активно работающая технология SXFI заметно преображает воспроизведение при просмотре фильмов и в играх. Закрыв глаза, складывается полное ощущение того, что действие происходит в кинотеатре с многоканальным звуком. Она же повышает уровень контроля карты при игре в онлайн игры, включая и киберспортивные дисциплины.

Отлично справляется с музыкой разных жанров, включая рок и классику. Нет преобладания низких частот в звуковой сцене. Уровня максимальной громкости достаточно для эксплуатации и в помещении, и на улице.

По удобству конструкции претензий нет. Уши обхватывают полностью, хорошее качество пассивной звукоизоляции. В плане степени запотевания при ношении в комнате стало лучше. По тактильным ощущениям тоже все отлично.

Тест микрофона Creative SXFI AIR GAMER

Итоги

Есть два типа микрофонов. Тот, что с гибкой ножкой, идет со встроенным поп-фильтром. Также есть компактный вариант, только незначительно выступающий за пределы плоскости чашки. Оценить работу двух микрофонов можно в ролике ниже.Встроенный в наушники аккумулятор дает до 10-11 часов работы в зависимости от активности использования подсветки и выставленного уровня громкости. Процесс зарядки можно совместить с прослушиванием музыки, подключив USB-C кабель.Creative SXFI AIR GAMER – беспроводные игровые наушники с высоким качеством звука и поддержкой технологии SXFI, сочетающие преимущества модели AIR в виде мобильности и длительного времени автономной работы, а также GAMER с высокочувствительным микрофоном, настраиваемой подсветкой и детальным управлением. На фоне других игровых моделей их выделяет выверенный внешний вид, технология персонализации звучания, эффектная объемная сцена в играх.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".