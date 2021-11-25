Обзор Creative SXFI AIR GAMER. Беспроводные наушники для игр с шикарным звучанием

У нас появилась возможность изучить Creative SXFI AIR GAMER в числе первых и поделиться опытом эксплуатации с читателями. Средняя стоимость наушников составляет 12 990 рублей, согласно данным маркетплейса Яндекс.Маркет.
Одна из них — это исполнение амбушюров. Здесь вместо сплошной экокожи используется перфорированный материал. На практике это уменьшило запотевание при эксплуатации в теплом помещении.
Второе отличие в двух вариантах микрофонов в комплекте. Это гибкая ножка с капсулой и компактный вариант. Так можно будет выбирать оптимальный под текущий сценарий. Компактный для улучшения мобильности, а гибкая ножка для ПК и консолей.
Также микрофон можно полностью снять. Вместо него устанавливается резиновая заглушка в цвет корпуса, она предотвратит попадание пыли внутрь.
Набор элементов и другие разъемы на этой же чашке. Состоит он у Creative SXFI AIR GAMER из кнопок управления SXFI, переключения режимов и активации Bluetooth сопряжения, а также выключения. Разъемы USB-C и аудиоразъем, слот для карты памяти формата microSD.
При работе изменение рабочих статусов и переключение источников воспроизведения сопровождается звуковыми подсказками. Само расположение элементов удобное и при этом не мешает в то время, когда необходимости в их использовании нет.
Сами чашки круглой формы. По периметру кольцевая зона со светодиодной подсветкой. Она управляемая, также при ношении на улице ее можно будет выключить с целью экономии заряда.
Широкое оголовье, большая часть площади которого обтянута мягким кожзамом с наполнителем. Поддерживается регулировка длины, для повышения надежности направляющие выполнены из стали с насечками на внешней части.
Комплектуются наушники аудиокабелем, двухсторонним интерфейсным USB-C, а также переходником на USB-C. Этот набор обеспечивает совместимость с разными типами платформ.
Из конструктивных особенностей отметим съемную крышку на правой чашке. Снимается и ставится поворотом. Под ней находится защищенный отсек с аккумулятором, упрощающим замену в дальнейшем и без необходимости обращения в сервис.
SXFI Control уже для дальнейшего управления и настройки. В него подгружается созданный ранее профиль из облака и на его основе корректируется работа с активно работающим SXFI-режимом. В нем же можно менять источники воспроизведения, управлять эквалайзером, SXFI и подсветкой.
В эквалайзере выбираются готовые профили для игр, кино, музыки в разных жанрах. В каждом можно выставить баланс низких и высоких частот.
Выбор цвета подсветки из палитры цветов или выключение подсветки.
В главном окне выбирается созданный профиль с картой головы.
Эквалайзер для выбора сцены или добавления нового.
Управление подсветкой. Готовые цвета и палитра.
Технология GAMERCHAT для совмещения Bluetooth звонков для микрофона и вывода звука по USB, будет актуально в играх без голосового чата.
Общие настройки с выбором конфигурации работы динамиков.
Для беспроводного подключения используется модуль Bluetooth 5.0. Режим использовали для подключения к MacBook Air M1, смартфону Google Pixel 6 и консоли Sony PlayStation 5. Традиционные этапы подключения. Стабильное соединение и отсутствие проводов.
С игровыми консолями Sony или Xbox можно также подключиться аудиокабелем к геймпаду или с помощью USB-кабеля к корпусу консоли. Во втором варианте звук будет насыщеннее и будет работать технология обработки звука.
Важно отметить, что беспроводное подключение к ПК или ноутбуку не дает возможности управления с помощью фирменного центра управления. Оно активно только при подключении USB-C кабелем.
Активно работающая технология SXFI заметно преображает воспроизведение при просмотре фильмов и в играх. Закрыв глаза, складывается полное ощущение того, что действие происходит в кинотеатре с многоканальным звуком. Она же повышает уровень контроля карты при игре в онлайн игры, включая и киберспортивные дисциплины.
Отлично справляется с музыкой разных жанров, включая рок и классику. Нет преобладания низких частот в звуковой сцене. Уровня максимальной громкости достаточно для эксплуатации и в помещении, и на улице.
По удобству конструкции претензий нет. Уши обхватывают полностью, хорошее качество пассивной звукоизоляции. В плане степени запотевания при ношении в комнате стало лучше. По тактильным ощущениям тоже все отлично.
Есть два типа микрофонов. Тот, что с гибкой ножкой, идет со встроенным поп-фильтром. Также есть компактный вариант, только незначительно выступающий за пределы плоскости чашки. Оценить работу двух микрофонов можно в ролике ниже.