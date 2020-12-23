Обзор Creative SXFI GAMER. Лучшие проводные игровые наушники 2020

С технологией Super X-Fi от Creative мы знакомились на примере сразу нескольких наушников. Напомним, суть ее заключается в выводе реалистичного объемного звучания, характерного для многоканальных систем. В наушниках Creative SXFI GAMER используется ее второе поколение. Из особенностей отмечаются игровой профиль BATTLE Mode, микрофон CommanderMic.

Creative SXFI GAMER обзор

Они уже стартовали в России. Рекомендованная стоимость составляет 11 990 рублей.

Комплектация

Упакованы в коробке из плотного картона, оформленного в игровой стилистике. Внутри зафиксированы на подложке из пластика, предотвращающего получение повреждений при транспортировке. Стартовый набор включает различную документацию, кабель USB Type-C, переходник на полноразмерный USB, съемный микрофон и аудиокабель.

Внешний вид

За основу для корпуса взята Creative SXFI AIR, которую мы в свое время заслуженно признали лучшими среди беспроводных моделей в полноразмерном формате. Но визуально конструкция была доработана и улучшена с учетом эксплуатации в паре с ПК и другими типами устройств.

В основе используется пластик с матовым покрытием. Он не подвержен загрязнению следами пальцев. На чашки нанесен радиальный схематичный рисунок.

Этот элемент в Creative SXFI GAMER подсвечивается многоцветной подсветкой. Цветом можно будет управлять при помощи программного центра. Опций синхронизации со сторонними решениями производитель пока не предлагает.

Еще одна зона с подсветкой интегрирована в капсюль микрофона. Он отображает текущий рабочий статус.

Чашки круглой формы. Амбушюры выполнены из экокожи с мягким наполнителем внутри. На ткани, защищающей решетку динамика нанесены пометки по правой и левым сторонам.

Оголовье широкое. Направляющие для изменения длина обхвата выполнены из металла. Само оно обтянуто экокожей.

Оголовье устойчиво к деформациям и изгибам, но злоупотреблять этим не стоить. Огрехов в качестве сборки не наблюдаются.

Элементы управления и разъемы сосредоточены на левой чашке. Тут барабан регулировки громкости, кнопка микрофона и активации SXFI.

Для подключения основным используется USB Type-C. Кабель с защитной кевларовой оплеткой идет в комплекте. Есть запас по длине.

Альтернативным вариантом является аудиокабель с традиционным вариантом подключения с помощью 3.5мм разъема. Но стоит учесть такой способ подключения не предоставляет все возможности управления и звучания. Это скорее резерв.

Софт для смартфона

В комплекте идет съемный микрофон с гибкой ножкой. Внимание обращает на себя интересная форма капсюля.

Несмотря на то, что наушниками можно начать пользоваться сразу после подключения к разным типам устройств, для полного раскрытия потенциала потребуется загрузка приложения. Для начала рекомендуем загрузить приложение на смартфон.

SXFI App, как и ранее, используется для сканирования головы и ушных раковин. Эти данные в последующем вносятся в профиль и используются в качестве основы для индивидуальной настройки звучания.

Помимо этого, приложение может быть полезно при прослушивании музыки со смартфона. Тут есть эквалайзер с готовыми пресетами и ручными настройками.

Софт для ПК

Есть встроенный плеер.

Далее, если Creative SXFI GAMER предполагается использовать в паре с ноутбуком и компьютером, загружаем утилиту SXFI Control.

В ней можно будет ввести созданный аккаунт на смартфоне. Данные с него будут учтены в программе.

Эквалайзер для классики, игр, кино и пресетом плоского звука. Есть ручные корректировки по разным частотным диапазонам. Отдельные регуляторы для низких и высоких частот.

Тесты

Вкладка управления подсветки. Выбор цветов из палитры RGB.

Звучание SXFI нам понравилось еще при первом знакомстве и в последующем наушники с его поддержкой мы использовали в качестве основных. Здесь в отличие от большинства игровых гарнитур он сбалансирован хорошо на всем частотном спектре, без перекоса в нижние частоты. Это тоже заметно влияет на общее восприятие звука.

Выразительная звуковая сцена. Детализация даже в самых мелких деталях. Хорошо работает не только в играх, но и при прослушивании музыки и просмотра фильмов. Посторонних шумов замечено не было.

Также звучание Creative SXFI GAMER в играх заметно преображается при активации режима BATTLE Mode. С ним улучшается позиционирование противников на карте. Также повышается общее внимание к мелким деталям, которые другие гарнитуры могут не передавать.

В плане подключения они универсальны. К ПК можно подключать как к USB Type-C, который чаcто на материнских платах остается не используемым, так и к полноразмерному с помощью комплектного переходника. Это же касается современных ноутбуков и ультрабуков. За время тестов мы подключали его к смартфону OnePlus 8 Pro через USB Type-C, а также геймпаду Sony DualSense.

На голове сидят удобно, без излишнего давления. Есть все необходимые регулировки. Обеспечивается хороший уровень звукоизоляции. Подойдут пользователям разного возраста, включая подростков.

Тест микрофона Creative SXFI GAMER

Микрофон CommanderMic передает голос без искажений. Отсекает внешние шумы. Подойдет для видеоконференций, записи подкастов, онлайн игр и трансляций.

Итоги по Creative SXFI GAMER

Creative SXFI GAMER – лучшая игровые наушники с проводным способом подключения по соотношению стоимости, качеству звучания, эргономике. Super X-Fi предлагает сбалансированный и индивидуальный звук в зависимости от формы головы и ушей. Микрофон с чистой передачей голоса. Детальные настройки на смартфоне/планшете и ПК/ноутбуке. Альтернативный вариант с аудиоразъемом и кабель в комплекте. Не устроить может отсутствие синхронизации с остальными компонентами.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".