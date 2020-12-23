Обзор Creative SXFI GAMER. Лучшие проводные игровые наушники 2020

С технологией Super X-Fi от Creative мы знакомились на примере сразу нескольких наушников. Напомним, суть ее заключается в выводе реалистичного объемного звучания, характерного для многоканальных систем. В наушниках Creative SXFI GAMER используется ее второе поколение. Из особенностей отмечаются игровой профиль BATTLE Mode, микрофон CommanderMic.

Creative SXFI GAMER

Они уже стартовали в России. Рекомендованная стоимость составляет 11 990 рублей.

Creative SXFI GAMER обзор

Комплектация

Упакованы в коробке из плотного картона, оформленного в игровой стилистике. Внутри зафиксированы на подложке из пластика, предотвращающего получение повреждений при транспортировке. Стартовый набор включает различную документацию, кабель USB Type-C, переходник на полноразмерный USB, съемный микрофон и аудиокабель.

Creative SXFI GAMER

Внешний вид

За основу для корпуса взята Creative SXFI AIR, которую мы в свое время заслуженно признали лучшими среди беспроводных моделей в полноразмерном формате. Но визуально конструкция была доработана и улучшена с учетом эксплуатации в паре с ПК и другими типами устройств.

Creative SXFI GAMER

В основе используется пластик с матовым покрытием. Он не подвержен загрязнению следами пальцев. На чашки нанесен радиальный схематичный рисунок.

Creative SXFI GAMER

Этот элемент в Creative SXFI GAMER подсвечивается многоцветной подсветкой. Цветом можно будет управлять при помощи программного центра. Опций синхронизации со сторонними решениями производитель пока не предлагает.

Creative SXFI GAMER

Еще одна зона с подсветкой интегрирована в капсюль микрофона. Он отображает текущий рабочий статус.

Creative SXFI GAMER

Чашки круглой формы. Амбушюры выполнены из экокожи с мягким наполнителем внутри. На ткани, защищающей решетку динамика нанесены пометки по правой и левым сторонам.

Creative SXFI GAMER

Оголовье широкое. Направляющие для изменения длина обхвата выполнены из металла. Само оно обтянуто экокожей.

Creative SXFI GAMER

Оголовье устойчиво к деформациям и изгибам, но злоупотреблять этим не стоить. Огрехов в качестве сборки не наблюдаются.

Creative SXFI GAMER

Элементы управления и разъемы сосредоточены на левой чашке. Тут барабан регулировки громкости, кнопка микрофона и активации SXFI.

Creative SXFI GAMER

Для подключения основным используется USB Type-C. Кабель с защитной кевларовой оплеткой идет в комплекте. Есть запас по длине.

Creative SXFI GAMER

Альтернативным вариантом является аудиокабель с традиционным вариантом подключения с помощью 3.5мм разъема. Но стоит учесть такой способ подключения не предоставляет все возможности управления и звучания. Это скорее резерв.

Creative SXFI GAMER

В комплекте идет съемный микрофон с гибкой ножкой. Внимание обращает на себя интересная форма капсюля.

Софт для смартфона

Creative SXFI GAMER

Несмотря на то, что наушниками можно начать пользоваться сразу после подключения к разным типам устройств, для полного раскрытия потенциала потребуется загрузка приложения. Для начала рекомендуем загрузить приложение на смартфон.

Creative SXFI GAMER

SXFI App, как и ранее, используется для сканирования головы и ушных раковин. Эти данные в последующем вносятся в профиль и используются в качестве основы для индивидуальной настройки звучания.

Creative SXFI GAMER

Помимо этого, приложение может быть полезно при прослушивании музыки со смартфона. Тут есть эквалайзер с готовыми пресетами и ручными настройками.

Creative SXFI GAMER

Есть встроенный плеер.

Софт для ПК

Creative SXFI GAMER

Далее, если Creative SXFI GAMER предполагается использовать в паре с ноутбуком и компьютером, загружаем утилиту SXFI Control.

Creative SXFI GAMER

В ней можно будет ввести созданный аккаунт на смартфоне. Данные с него будут учтены в программе.

Creative SXFI GAMER

Эквалайзер для классики, игр, кино и пресетом плоского звука. Есть ручные корректировки по разным частотным диапазонам. Отдельные регуляторы для низких и высоких частот.

Creative SXFI GAMER

Вкладка управления подсветки. Выбор цветов из палитры RGB.

Тесты

Creative SXFI GAMER

Звучание SXFI нам понравилось еще при первом знакомстве и в последующем наушники с его поддержкой мы использовали в качестве основных. Здесь в отличие от большинства игровых гарнитур он сбалансирован хорошо на всем частотном спектре, без перекоса в нижние частоты. Это тоже заметно влияет на общее восприятие звука.

Creative SXFI GAMER

Выразительная звуковая сцена. Детализация даже в самых мелких деталях. Хорошо работает не только в играх, но и при прослушивании музыки и просмотра фильмов. Посторонних шумов замечено не было.

Creative SXFI GAMER

Также звучание Creative SXFI GAMER в играх заметно преображается при активации режима BATTLE Mode. С ним улучшается позиционирование противников на карте. Также повышается общее внимание к мелким деталям, которые другие гарнитуры могут не передавать.

Creative SXFI GAMER

В плане подключения они универсальны. К ПК можно подключать как к USB Type-C, который чаcто на материнских платах остается не используемым, так и к полноразмерному с помощью комплектного переходника. Это же касается современных ноутбуков и ультрабуков. За время тестов мы подключали его к смартфону OnePlus 8 Pro через USB Type-C, а также геймпаду Sony DualSense.

Creative SXFI GAMER

На голове сидят удобно, без излишнего давления. Есть все необходимые регулировки. Обеспечивается хороший уровень звукоизоляции. Подойдут пользователям разного возраста, включая подростков.

Creative SXFI GAMER

Микрофон CommanderMic передает голос без искажений. Отсекает внешние шумы. Подойдет для видеоконференций, записи подкастов, онлайн игр и трансляций.

Тест микрофона Creative SXFI GAMER

Итоги по Creative SXFI GAMER

Золото. Выбор редакции MegaObzorCreative SXFI GAMER – лучшая игровые наушники с проводным способом подключения по соотношению стоимости, качеству звучания, эргономике. Super X-Fi предлагает сбалансированный и индивидуальный звук в зависимости от формы головы и ушей. Микрофон с чистой передачей голоса. Детальные настройки на смартфоне/планшете и ПК/ноутбуке. Альтернативный вариант с аудиоразъемом и кабель в комплекте. Не устроить может отсутствие синхронизации с остальными компонентами.
Creative SXFI GAMER получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Creative SXFI GAMER
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