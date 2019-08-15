Обзор Creative SXFI AIR. Лучшие беспроводные наушники полноразмерного типа

В середине лета состоялась презентация новых беспроводных наушников Creative SXFI AIR с поддержкой технологией Super X-Fi. Её суть заключается в воссоздании впечатления от прослушивания мощной многоканальной акустики. Как отмечают создатели девайса, кино, музыка и игры будут звучать абсолютно иначе в наушниках серии SXFI AIR. В конце прошлого месяца они поступили в наше распоряжение и сегодня мы готовы поделиться опытом её эксплуатации с вами.

Creative SXFI AIR обзор

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Комплектация

Поставляются наушники в эффектно оформленной коробке из плотного картона, внутри которой они зафиксирован на жесткой подложке, предотвращающей получение повреждений при транспортировке. Комплект включает аудиокабель, USB Type-C кабель, заглушку для гнезда наушников, набор технической документации.

Внешний вид

Внешний вид у Creative SXFI AIR классический и строгий с заделом на премиальность. Поверхности с матовым покрытием. Вышли наушники в черном и белом вариантах исполнения.

Широкое оголовье с мягкой подкладкой внутри, каркас металлический. По центру логотип производителя. Достаточный уровень гибкости и общей жесткости конструкции.

Предусмотрена регулировка длины. Направляющие металлические с насечками, фиксирующими выбранное положение.

Несмотря на ориентирование на использование и с носимыми устройствами механизма складывания чашек тут не предусмотрено.

Сами чашки овальной формы. По периметру вставка со светодиодной подсветкой. Цвета можно будет выбрать из 16.8 миллионов. Изначально цвет отображает рабочий статус гарнитуры.

Подсветка невычурная, смотрится органично. В случае с этими наушники она явно к месту.

Амбушюры из ткани, внутри подкладка с памятью форма. Отметки по левой и правой стороне нанесены на ткани, защищающей решетку динамика. Есть вариант с амбушюрами из кожзама.

Элементы управления и разъемы сгруппированы на левой чашке. Тут кнопки активации технологии Super X-Fi, изменения источника звука и активации беспроводного сопряжения, а также включения.

Из разъемов доступны аудиоразъем и USB-Type-C. Последний можно использовать, как для зарядки Creative SXFI AIR, так и для проводного подключения к компьютеру/ноутбуку.

Микрофон в наушниках съемный. Это высокочувствительный NanoBoom, который можно использовать и с носимыми устройствами для ответа на входящие вызовы, и для сетевых игр. Для гнезда предусмотрена заглушка.

Управлять громкостью и переключать треки предлагается с помощью сенсорной панели на левой чашке. Жесты работают корректно, чувствительность хорошая.

В завершение отметим встроенный слот для карты памяти формата microSD. Он позволяет прослушивать музыку без использования внешнего источника воспроизведения.

SXFI App

Несмотря на то, что начать эксплуатацию в паре со смартфоном можно будет сразу после сопряжения, предлагаются возможности настройки. Загружаем две программы (да странно, что они не объединены в одну). Основная SXFI App, она пригодится для регистрации и тонкой настройки.

С помощью неё настраивается технология Super X-Fi. Первым шагом проводится сканирование правого и левого уха пользователя, а также формы головы. Для получения оптимальной настройки объемного звука. Эти же данные сканирования пригодятся в последующем для настольной версии.

Здесь же можно выбрать настройки эквалайзера, а также доступные источники звука. Задать баланс между высокими и низкими частотами.

SXFI Air Control

Эта утилита будет основной при эксплуатации Creative SXFI AIR в последующем. На её главный экран выводится информация по оставшемуся заряду аккумулятора. В один клик активируется технология Super X-Fi. Для её работы будет использоваться ранее созданный профиль головы.

Предлагается эквалайзер с предустановками под разные типы воспроизводимого контента. Во все пресеты можно внести свои корректировки.

Отдельная вкладка по выбору цвета подсветки. Эффектов не предусмотрено.

SXFI Control

Также доступна утилита управления для ПК. Используя профиль настроек, сюда переносится обмер головы. Технологию Super X-Fi можно включать и выключать.

Отдельная вкладка с эквалайзером. Его настройки схожи с мобильным приложением.

Выбирается цвет подсветки.

И вкладка с выбором типа звучания и микшером.

Тесты

За воспроизведение в этих наушниках отвечают 50 мм неодимовые динамики с импедансом 32 Ом. Диапазон воспроизведения от 20 до 20000 Гц. Звуковая сцена насыщенная и хорошо сбалансированная на широком диапазоне частот. Creative SXFI AIR звучат потрясающе, отдельного внимания заслуживает детализация. Они подойдут для прослушивания музыки различных жанров, включая сложные композиции. Искажений и явных проблем за время длительного тестирования выявлено не было.

Для беспроводного подключения используется Bluetooth 4.2 с SBС кодеком. Поддержку aptX HD внедрять, к сожалению, не стали. Хотя в протестированных ранее Creative Outlier Air был задействован Bluetooth 5.0. Проблем с качеством сопряжения нет. Дальность стабильной передачи звука в радиусе 10 метров.

Напомним, есть еще и два варианта проводного подключения для Creative SXFI AIR. С помощью аудиокабеля и USB Type-C. Второй вариант дает возможности настройки и выдачи объемного звука. Как результат — это универсальная гарнитура, которую можно будет использовать и с консолями. В играх эти наушники отрабатывают потенциал на все 100%, обеспечивая преимущество в виде позиционирования расположения противников и направления выстрелов. Можно будет насладиться яркими спецэффектами в играх и фильмах.

Не забыли про встроенный плеер. Любимые композиции могут быть загружены на съемный накопитель. Распознаются файлы в расширениях MP3, WMA, WAV и FLAC. Корректно считываются файлы с кириллическими символами и вложенные в папки. Так можно будет взять наушники на пробежку или тренировку без привязки к смартфону.

Тесты микрофона Creative SXFI AIR

Качественно проработан микрофон. Голос передается без явных искажений. Поддерживается система фильтрации окружающего шума. Наушники можно будет использовать во время проведения стримов.

На голове сидят удобно. Конструкция легкая, не давит. Понравились тканевые амбушюры. В летнее время не было проблем с запотеванием и раздражением кожи. Возможно будет не хватать складывания чашек, для более комфортной переноски.

Встроенного аккумулятора хватало на 11-11.5 часов беспрерывного воспроизведения музыки. Автономность отличная. За нее тут отвечает несъемная батарейка с емкостью 1300 мАч. Восстановление заряда проводится через USB Type-C кабеля, правильный выбор в пользу актуального типа разъема.

Итоги по Creative SXFI AIR

Creative SXFI AIR – без преувеличения одна из лучших беспроводных гарнитур полноразмерного типа. Шикарное качество звука, детализированная сцена, персонализированные настройки, выверенная эргономика и строгий внешний вид, сменные амбушюры, встроенный плеер с картой памяти, проводные и беспроводные варианты подключения, настраиваемая подсветка, отличной автономностью. Придраться можно тут к отсутствию механизма складывания чашек и поддержки кодека aptX HD.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".