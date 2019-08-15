Обзор Creative SXFI AIR. Лучшие беспроводные наушники полноразмерного типа

2019-08-15, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Creative SXFI AIR; [186]
В середине лета состоялась презентация новых беспроводных наушников Creative SXFI AIR с поддержкой технологией Super X-Fi. Её суть заключается в воссоздании впечатления от прослушивания мощной многоканальной акустики. Как отмечают создатели девайса, кино, музыка и игры будут звучать абсолютно иначе в наушниках серии SXFI AIR. В конце прошлого месяца они поступили в наше распоряжение и сегодня мы готовы поделиться опытом её эксплуатации с вами.

Creative SXFI AIR

Продажи уже стартовали. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Creative SXFI AIR обзор

Комплектация

Creative SXFI AIR

Поставляются наушники в эффектно оформленной коробке из плотного картона, внутри которой они зафиксирован на жесткой подложке, предотвращающей получение повреждений при транспортировке. Комплект включает аудиокабель, USB Type-C кабель, заглушку для гнезда наушников, набор технической документации.

Creative SXFI AIR

Внешний вид

Внешний вид у Creative SXFI AIR классический и строгий с заделом на премиальность. Поверхности с матовым покрытием. Вышли наушники в черном и белом вариантах исполнения.

Creative SXFI AIR

Широкое оголовье с мягкой подкладкой внутри, каркас металлический. По центру логотип производителя. Достаточный уровень гибкости и общей жесткости конструкции.

Creative SXFI AIR

Предусмотрена регулировка длины. Направляющие металлические с насечками, фиксирующими выбранное положение.

Creative SXFI AIR

Несмотря на ориентирование на использование и с носимыми устройствами механизма складывания чашек тут не предусмотрено.

Creative SXFI AIR

Сами чашки овальной формы. По периметру вставка со светодиодной подсветкой. Цвета можно будет выбрать из 16.8 миллионов. Изначально цвет отображает рабочий статус гарнитуры.

Creative SXFI AIR

Подсветка невычурная, смотрится органично. В случае с этими наушники она явно к месту.

Creative SXFI AIR

Амбушюры из ткани, внутри подкладка с памятью форма. Отметки по левой и правой стороне нанесены на ткани, защищающей решетку динамика. Есть вариант с амбушюрами из кожзама.

Creative SXFI AIR

Элементы управления и разъемы сгруппированы на левой чашке. Тут кнопки активации технологии Super X-Fi, изменения источника звука и активации беспроводного сопряжения, а также включения.

Creative SXFI AIR

Из разъемов доступны аудиоразъем и USB-Type-C. Последний можно использовать, как для зарядки Creative SXFI AIR, так и для проводного подключения к компьютеру/ноутбуку.

Creative SXFI AIR

Микрофон в наушниках съемный. Это высокочувствительный NanoBoom, который можно использовать и с носимыми устройствами для ответа на входящие вызовы, и для сетевых игр. Для гнезда предусмотрена заглушка.

Creative SXFI AIR

Управлять громкостью и переключать треки предлагается с помощью сенсорной панели на левой чашке. Жесты работают корректно, чувствительность хорошая.

Creative SXFI AIR

В завершение отметим встроенный слот для карты памяти формата microSD. Он позволяет прослушивать музыку без использования внешнего источника воспроизведения.

Creative SXFI AIR

SXFI App

Creative SXFI AIR

Несмотря на то, что начать эксплуатацию в паре со смартфоном можно будет сразу после сопряжения, предлагаются возможности настройки. Загружаем две программы (да странно, что они не объединены в одну). Основная SXFI App, она пригодится для регистрации и тонкой настройки.

Creative SXFI AIR

С помощью неё настраивается технология Super X-Fi. Первым шагом проводится сканирование правого и левого уха пользователя, а также формы головы. Для получения оптимальной настройки объемного звука. Эти же данные сканирования пригодятся в последующем для настольной версии.

Creative SXFI AIR

Здесь же можно выбрать настройки эквалайзера, а также доступные источники звука. Задать баланс между высокими и низкими частотами.

Creative SXFI AIR

SXFI Air Control

Creative SXFI AIR

Эта утилита будет основной при эксплуатации Creative SXFI AIR в последующем. На её главный экран выводится информация по оставшемуся заряду аккумулятора. В один клик активируется технология Super X-Fi. Для её работы будет использоваться ранее созданный профиль головы.

Creative SXFI AIR

Предлагается эквалайзер с предустановками под разные типы воспроизводимого контента. Во все пресеты можно внести свои корректировки.

Creative SXFI AIR

Отдельная вкладка по выбору цвета подсветки. Эффектов не предусмотрено.

Creative SXFI AIR

SXFI Control

Также доступна утилита управления для ПК. Используя профиль настроек, сюда переносится обмер головы. Технологию Super X-Fi можно включать и выключать.

Creative SXFI AIR

Отдельная вкладка с эквалайзером. Его настройки схожи с мобильным приложением.

Creative SXFI AIR

Выбирается цвет подсветки.

Creative SXFI AIR

И вкладка с выбором типа звучания и микшером.

Creative SXFI AIR

Тесты

За воспроизведение в этих наушниках отвечают 50 мм неодимовые динамики с импедансом 32 Ом. Диапазон воспроизведения от 20 до 20000 Гц. Звуковая сцена насыщенная и хорошо сбалансированная на широком диапазоне частот. Creative SXFI AIR звучат потрясающе, отдельного внимания заслуживает детализация. Они подойдут для прослушивания музыки различных жанров, включая сложные композиции. Искажений и явных проблем за время длительного тестирования выявлено не было.

Creative SXFI AIR

Для беспроводного подключения используется Bluetooth 4.2 с SBС кодеком. Поддержку aptX HD внедрять, к сожалению, не стали. Хотя в протестированных ранее Creative Outlier Air был задействован Bluetooth 5.0. Проблем с качеством сопряжения нет. Дальность стабильной передачи звука в радиусе 10 метров.

Creative SXFI AIR

Напомним, есть еще и два варианта проводного подключения для Creative SXFI AIR. С помощью аудиокабеля и USB Type-C. Второй вариант дает возможности настройки и выдачи объемного звука. Как результат — это универсальная гарнитура, которую можно будет использовать и с консолями. В играх эти наушники отрабатывают потенциал на все 100%, обеспечивая преимущество в виде позиционирования расположения противников и направления выстрелов. Можно будет насладиться яркими спецэффектами в играх и фильмах.

Creative SXFI AIR

Не забыли про встроенный плеер. Любимые композиции могут быть загружены на съемный накопитель. Распознаются файлы в расширениях MP3, WMA, WAV и FLAC. Корректно считываются файлы с кириллическими символами и вложенные в папки. Так можно будет взять наушники на пробежку или тренировку без привязки к смартфону.

Creative SXFI AIR

Качественно проработан микрофон. Голос передается без явных искажений. Поддерживается система фильтрации окружающего шума. Наушники можно будет использовать во время проведения стримов.

Тесты микрофона Creative SXFI AIR

На голове сидят удобно. Конструкция легкая, не давит. Понравились тканевые амбушюры. В летнее время не было проблем с запотеванием и раздражением кожи. Возможно будет не хватать складывания чашек, для более комфортной переноски.

Creative SXFI AIR

Встроенного аккумулятора хватало на 11-11.5 часов беспрерывного воспроизведения музыки. Автономность отличная. За нее тут отвечает несъемная батарейка с емкостью 1300 мАч. Восстановление заряда проводится через USB Type-C кабеля, правильный выбор в пользу актуального типа разъема.

Creative SXFI AIR

Итоги по Creative SXFI AIR

Золото. Выбор редакции MegaObzorCreative SXFI AIR – без преувеличения одна из лучших беспроводных гарнитур полноразмерного типа. Шикарное качество звука, детализированная сцена, персонализированные настройки, выверенная эргономика и строгий внешний вид, сменные амбушюры, встроенный плеер с картой памяти, проводные и беспроводные варианты подключения, настраиваемая подсветка, отличной автономностью. Придраться можно тут к отсутствию механизма складывания чашек и поддержки кодека aptX HD.
Creative SXFI AIR получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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