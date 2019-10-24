Обзор Creative SXFI THEATER. Лучшие беспроводные наушники для игр и фильмов

2019-10-24, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Creative SXFI THEATER; [142]
В конце лета мы проводили детальное тестирование наушников Creative SXFI Air с поддержкой SUPER X-FI. Эти наушники в качестве основного канала подключения используют Bluetooth. Ориентированы они в основном на носимые устройства. С ПК и ноутбуками эти наушники имели ряд ограничений, среди которых наличие задержки в передаче звука, которая может быть критична в онлайн играх. Под эти задачи компания выпустила Creative SXFI THEATER.

Creative SXFI THEATER

Впервые с этими наушниками мы познакомились на выставке IFA 2019 в Берлине. С этого же времени активно эксплуатируем в редакции и сегодня готовы поделиться опытом эксплуатации с вами. На текущий момент доступных предложений в России нет, стоит рассчитывать на рекомендованную стоимость в 299 долларов.

Creative SXFI THEATER обзор

Комплектация

В комплекте покупатель получает съемный микрофон, адаптер подключения, AUX-кабель, USB Type-C кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона. Внутри зафиксированы на жесткой подложке.

Creative SXFI THEATER

Внешний вид

Внешний вид гарнитуры не претерпел изменений. Широкое оголовье, чашки овальной формы. Амбушюры теперь из экокожи.

Creative SXFI THEATER

Этот материал, с одной стороны, практичнее в плане удаления загрязнений и качества звукоизоляции. Амбушюры глубокие. На ткань, защищающую динамик, нанесены отметки по правой и левой стороне.

Creative SXFI THEATER

Периметр вокруг чашек подсвечивается многоцветной подсветкой. Она аккуратная, не вычурная.

Creative SXFI THEATER

Сам дизайн у Creative SXFI THEATER строгий и выдержанный. Это позволяет рассматривать её не только в качестве игровой. На внешнюю сторону чашек нанесено название модели.

Creative SXFI THEATER

На левой чашке выведены кнопки: включения, активации Super X-Fi, регулятор громкости, выключения микрофона.

Creative SXFI THEATER

Из разъемов доступны: гнездо съемного микрофона, аудиоджек и USB Type-C. Последний можно использовать для зарядки и проводного подключения к ПК.

Creative SXFI THEATER

Оголовье широкое, обтянуто экокожей. Предлагается возможность изменения длины, подбирается оптимальный обхват под размер головы.

Creative SXFI THEATER

В комплекте с гарнитурой идет USB-адаптер, выполненный в виде обычной флешки. Для уменьшения задержки можно будет воспользоваться удлинителем.

Creative SXFI THEATER

Микрофон выполнен в виде съемной гибкой ножки. По умолчанию гнездо подключения закрыто заглушкой.

Creative SXFI THEATER

Софт

Для получения оптимального звучания будет необходимо провести сканирование формы ушных раковин и головы. Проводится она с помощью приложения, доступного для смартфонов на базе Android и iOS.

Creative SXFI THEATER

В последующем эти данные становятся доступными в приложении для Windows. Так, звучание Creative SXFI THEATER будет оптимизировано под конкретного пользователя.

Creative SXFI THEATER

Creative SXFI THEATER

Это же приложение дает доступ к эквалайзеру, настройке подсветки и общим параметрам работы.

Creative SXFI THEATER

Creative SXFI THEATER

Тесты

Основной сценарий эксплуатации этих наушников беспроводной. И здесь немаловажным фактором удобства будет время автономной работы. По опыту использования, зарядка требуется примерно через 12 часов активной эксплуатации. Восстановить заряд можно будет при помощи USB Type-C кабеля. Это можно будет осуществить, продолжив эксплуатацию. Полный цикл потребует около 2 часов.

Creative SXFI THEATER

По эргономике все на отлично. Наушники удобно сидят на голове. Уши обхватывают полностью. Отсутствие проводов, свободное движение в стороны. При длительном ношении мы не наблюдали проблем с запотеванием. Удобное расположение кнопок управления на чашках. В ходе эксплуатации не требуется сворачивать игру или приложение.

Creative SXFI THEATER

Главным отличием стало использование частоты 2.4 ГГц. Это обеспечило отсутствие задержек в передаче звука. Это заметно при лобовом сравнении с Bluetooth наушниками. Звук четкий и насыщенный. В фильмах и играх эффект присутствия. В деталях передаются выстрелы и взрывы. Звуковая сцена сбалансирована на широком диапазоне частот.

Creative SXFI THEATER

Проводное подключение можно будет использовать для консолей. Наушники корректно работали с Sony PlayStation 4 Pro. С телефонами на улице пригодится аудиокабель с 3.5мм аудиоразъемом. Хотя если смартфоны основной сценарий эксплуатации, рекомендуем обратить внимание на Creative SXFI Air.

Creative SXFI THEATER

Микрофон съемный. Высокочувствительный. Звук передает без искажения. Можно будет использовать для записи подкастов, проведения стримов и общения в онлайн играх.

Тест микрофона Creative SXFI THEATER

Итоги по Creative SXFI THEATER

Золото. Выбор редакции MegaObzorCreative SXFI THEATER – одни из лучших наушников для ПК с беспроводным подключением. Сбалансированное звучание, длительное время автономной работы, простое подключение, поддержка программного обеспечения, несколько способов подключения, подсветка, чувствительный микрофон, строгий внешний вид. Не устроить может отсутствие складывания чашек.
Creative SXFI THEATER получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Creative SXFI THEATER
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