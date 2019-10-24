Обзор Creative SXFI THEATER. Лучшие беспроводные наушники для игр и фильмов

В конце лета мы проводили детальное тестирование наушников Creative SXFI Air с поддержкой SUPER X-FI. Эти наушники в качестве основного канала подключения используют Bluetooth. Ориентированы они в основном на носимые устройства. С ПК и ноутбуками эти наушники имели ряд ограничений, среди которых наличие задержки в передаче звука, которая может быть критична в онлайн играх. Под эти задачи компания выпустила Creative SXFI THEATER.

Creative SXFI THEATER обзор

Впервые с этими наушниками мы познакомились на выставке IFA 2019 в Берлине. С этого же времени активно эксплуатируем в редакции и сегодня готовы поделиться опытом эксплуатации с вами. На текущий момент доступных предложений в России нет, стоит рассчитывать на рекомендованную стоимость в 299 долларов.

Комплектация

В комплекте покупатель получает съемный микрофон, адаптер подключения, AUX-кабель, USB Type-C кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона. Внутри зафиксированы на жесткой подложке.

Внешний вид

Внешний вид гарнитуры не претерпел изменений. Широкое оголовье, чашки овальной формы. Амбушюры теперь из экокожи.

Этот материал, с одной стороны, практичнее в плане удаления загрязнений и качества звукоизоляции. Амбушюры глубокие. На ткань, защищающую динамик, нанесены отметки по правой и левой стороне.

Периметр вокруг чашек подсвечивается многоцветной подсветкой. Она аккуратная, не вычурная.

Сам дизайн у Creative SXFI THEATER строгий и выдержанный. Это позволяет рассматривать её не только в качестве игровой. На внешнюю сторону чашек нанесено название модели.

На левой чашке выведены кнопки: включения, активации Super X-Fi, регулятор громкости, выключения микрофона.

Из разъемов доступны: гнездо съемного микрофона, аудиоджек и USB Type-C. Последний можно использовать для зарядки и проводного подключения к ПК.

Оголовье широкое, обтянуто экокожей. Предлагается возможность изменения длины, подбирается оптимальный обхват под размер головы.

В комплекте с гарнитурой идет USB-адаптер, выполненный в виде обычной флешки. Для уменьшения задержки можно будет воспользоваться удлинителем.

Микрофон выполнен в виде съемной гибкой ножки. По умолчанию гнездо подключения закрыто заглушкой.

Софт

Для получения оптимального звучания будет необходимо провести сканирование формы ушных раковин и головы. Проводится она с помощью приложения, доступного для смартфонов на базе Android и iOS.

В последующем эти данные становятся доступными в приложении для Windows. Так, звучание Creative SXFI THEATER будет оптимизировано под конкретного пользователя.

Это же приложение дает доступ к эквалайзеру, настройке подсветки и общим параметрам работы.

Тесты

Основной сценарий эксплуатации этих наушников беспроводной. И здесь немаловажным фактором удобства будет время автономной работы. По опыту использования, зарядка требуется примерно через 12 часов активной эксплуатации. Восстановить заряд можно будет при помощи USB Type-C кабеля. Это можно будет осуществить, продолжив эксплуатацию. Полный цикл потребует около 2 часов.

По эргономике все на отлично. Наушники удобно сидят на голове. Уши обхватывают полностью. Отсутствие проводов, свободное движение в стороны. При длительном ношении мы не наблюдали проблем с запотеванием. Удобное расположение кнопок управления на чашках. В ходе эксплуатации не требуется сворачивать игру или приложение.

Главным отличием стало использование частоты 2.4 ГГц. Это обеспечило отсутствие задержек в передаче звука. Это заметно при лобовом сравнении с Bluetooth наушниками. Звук четкий и насыщенный. В фильмах и играх эффект присутствия. В деталях передаются выстрелы и взрывы. Звуковая сцена сбалансирована на широком диапазоне частот.

Проводное подключение можно будет использовать для консолей. Наушники корректно работали с Sony PlayStation 4 Pro. С телефонами на улице пригодится аудиокабель с 3.5мм аудиоразъемом. Хотя если смартфоны основной сценарий эксплуатации, рекомендуем обратить внимание на Creative SXFI Air

Тест микрофона Creative SXFI THEATER

Микрофон съемный. Высокочувствительный. Звук передает без искажения. Можно будет использовать для записи подкастов, проведения стримов и общения в онлайн играх.

Итоги по Creative SXFI THEATER

Creative SXFI THEATER – одни из лучших наушников для ПК с беспроводным подключением. Сбалансированное звучание, длительное время автономной работы, простое подключение, поддержка программного обеспечения, несколько способов подключения, подсветка, чувствительный микрофон, строгий внешний вид. Не устроить может отсутствие складывания чашек.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".