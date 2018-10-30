Обзор Creative Sound BlasterX H6. Лучшая игровая гарнитура до 6000 рублей

2018-10-30, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Creative Sound BlasterX H6; [473]
Осенью компания Creative анонсировала обновление серии своих игровых наушников Sound BlasterX, выпустив Creative Sound BlasterX H6 с динамическими громкоговорителями и сменными амбушюрами с эффектом памяти. Помимо этого, новинка поддерживает центр управления Sound Blaster Connect, оснащена настраиваемой RGB-подсветкой и получила съемный высокочувствительный микрофон. Поддерживает ПК, ноутбуки, моноблоки, планшеты, смартфоны и игровые консоли.

Creative Sound BlasterX H6

К моменту публикации продажи еще не стартовали и у нас появилась возможность первыми детально изучить новинку и поделиться опытом её эксплуатации с вами. При расчете стоимости будем отталкиваться от рекомендованной стоимости в 60 евро.

Creative Sound BlasterX H6 обзор

Комплектация

Поставляется в коробке, оформленной в фирменных цветах компании, с изображением гарнитуры и подробными данными по техническим характеристикам и особенностям работы. Комплект включает съемную ножку микрофона, USB-кабель, аудиокабель и набор полезной документации.

Creative Sound BlasterX H6

Внешний вид

Во внешнем виде Creative Sound BlasterX H6 прослеживаются общие черты Creative Sound BlasterX H5 в виде строго стиля и круглых чашек. Новое поколение стало выглядеть премиальнее.

Creative Sound BlasterX H6

Качественные изменения коснулись используемых материалов. Вместо кожзама, тут используется дышащая ткань. Это положительно скажется на комфорте ношения и длительности эксплуатации.

Creative Sound BlasterX H6

Ткань обтягивает нижнюю часть оголовья и вспененный материал с памятью формы в амбушюрах. Кстати, амбушюры тут сменные, в последующем можно будет заменить на новые.

Creative Sound BlasterX H6

Внешний периметр чашек и оголовья выполнен из пластика с матовым покрытием, не подверженного загрязнению следами пальцев.

Creative Sound BlasterX H6

Несмотря на то, что пропали внешние элементы крепления из металла, этот материал с повышенной прочностью сохранен в направляющих регулировки длины. Как итог надежность и практичность не отдали в жертву стилю.

Creative Sound BlasterX H6

На внешних сторонах чашек Creative Sound BlasterX H6 нанесено название серии. Весь периметр чашек подсвечивается подсветкой с заполняющим эффектом.

Creative Sound BlasterX H6

Как и в Creative Sound BlasterX Katana и Creative Sound BlasterX AE-5, подсветкой пользователь сможет управлять при помощи программного обеспечения. Выбирая из предустановленных эффектов и задавая статичный цвет.

Creative Sound BlasterX H6

Подсветка тут несет и практичную пользу. В капсуле микрофона находится подсвечиваемый индикатор с помощью, которого можно контролировать текущее рабочее состояние микрофона.

Creative Sound BlasterX H6

Микрофон в этой гарнитуре выполнен в виде съемной гибкой ножки. Предусмотрена возможность выбора оптимального положения. Ветрозащиты в комплекте нет.

Creative Sound BlasterX H6

Все элементы управления сосредоточены на левой чашке. Тут находится кнопка Monitor, активирующая функцию Ambient Monitoring. Суть которой заключается в трансляции окружающего шума через встроенный микрофон, так пользователь сможет контролировать обстановку в помещении не снимая гарнитуры. Ответить на вопросы жены или родителей не снимая наушники, контролируя все что происходит в игре, разве не этого так не хватало в гарнитурах?

Creative Sound BlasterX H6

Помимо это есть регулятор регулировки громкости, кнопка выключения микрофона. Также с фронтальной стороны находится переключатель режимов эквалайзера. Отличный набор инструментов, который даст возможность не сворачивать экран для перехода в программное обеспечение.

Creative Sound BlasterX H6

На нижнем торце у Creative Sound BlasterX H6 разъем microUSB и аудиоразъем. Работать наушники могут по любому из этих каналов, именно так обеспечивается универсальность подключения.

Creative Sound BlasterX H6

Бонусом получаем возможность заменить кабель на нужную длину и фактуру, а также исключается риск выхода из строя при обрыве.

Creative Sound BlasterX H6

Комплектные провода в резиновой оплетке, они устойчивы к излому и запутыванию. Длина 2 и 1.5 метра, для USB и TRS соответственно.

Creative Sound BlasterX H6

Софт

Поддерживается центр управления Sound Blaster Connect, объединяющий большинство актуальной акустики этого производителя. В главном окне отображается список режимов, среди которых есть пресеты под музыку, фильмы, отдельные игровые жанры и популярные проекты, такие как: Dota 2, CS:GO, OverWathc и Call of Duty.

Creative Sound BlasterX H6

Каждый из режимов можно отдельно настроить, откорректировав объемность, низкие и высокие частоты. Сделать акцент на фоновой музыке или диалоге. Включить режим Scout Mode, дающий преимущества в шутерах. Выбрать цвет подсветки, чтобы в последующем позиционировать наглядно разные пресеты.

Creative Sound BlasterX H6

Creative Sound BlasterX H6

Creative Sound BlasterX H6

В разделе «Звук» выставляются параметры эквалайзера, звучания и режима Scout Mode.

Creative Sound BlasterX H6

Настраивается микрофон с выбором дополнительных функций.

Creative Sound BlasterX H6

В разделе «Подсветка» выбирает один из четырех эффектов. Цвета, скорость эффекта.

Тесты

За воспроизведение в Creative Sound BlasterX H6 отвечают 50мм неодимовые динамики. Эта гарнитура предлагает мощнейшие басы, при этом присутствуют верхние и средние частоты. Звуковую сцену можно оценить как сбалансированный. Наушники подойдут для прослушивания музыки, фильмов и игр. С учетом проводного подключения её вполне можно использовать днем на улице в качестве пары для смартфона/плеера, а вечером уже подключить к консоли или настольному компьютеру.

Creative Sound BlasterX H6

Отдельного внимания заслуживают сетевые шутеры, набирающие сейчас популярность, тестируемая гарнитура даст не только насладиться эффектами и с «головой» окунуться в атмосферу, происходящего на экране, но и даст преимущество в виде улучшенного позиционирования расположения противников и направления выстрелов. Слышан каждый звук окружения, шаг и дыхание крадущегося противника, и случайно задетая ветка дерева. Поддерживается виртуальный 5.1 и 7.1 звук. Запас громкости высокий.

Creative Sound BlasterX H6

Отдельно провели тестирование подключив к звуковой карте Creative Sound BlasterX AE-5, раскрыв весь потенциал, заложенный в техническом оснащении этих наушников. Так мы получили кристальный звук с детализированной сценой. Тоже можно получить от Hi-Fi плееров с серьезным ЦАП на борту. Это говорит о том, что тут используются качественные драйверы.

Creative Sound BlasterX H6

Качество работы микрофона высокое. Звук без характерного приглушенного эффекта как у большинства гарнитур, голос передается чистым и без искажений. Предлагаются хорошие возможности кастомизации. Единственный недостаток в отсутствии встроенной ветрозащиты.

Сами наушники при своем широком оголовье и массивных чашках не создают излишнего давления на голову. Не жму. Во время теста мы проводили длительное время в играх, усталости и дискомфорта не ощущалось. Она отлично собрана, не люфтит и не скрипит. Все элементы с запасом по прочности. Обеспечивается хороший уровень звукоизоляции, отсекаются все внешние шумы, которые опционально можно будет услышать, нажав на кнопку.

Creative Sound BlasterX H6

Итоги по Creative Sound BlasterX H6

Золото. Выбор редакции MegaObzorCreative Sound BlasterX H6 по совокупности характеристик, стоимости, технического оснащения это одно из лучших решений при поиске игровой гарнитуры в среднем ценовом сегменте среди доступных на момент конца 2018 года. Стильная, относительно недорогая, оснащенная подсветкой, предлагающая два варианта подключения, поддерживающая программное обеспечение, дополненная фирменными технологиями и оснащенная дышащими тканевыми амбушюрами, что еще нужно от игровой гарнитуры?
Creative Sound BlasterX H6 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии:
Ноутбуки Apple MacBook Pro получат графи...
Ноутбуки Apple MacBook Pro получат графиВ сети появилась информация о грядущему обновлении ноутбуков Apple MacBook Pro. Как известно, сейчас ноут...
Новый планшет Apple iPad Pro оценен в 66...
Новый планшет Apple iPad Pro оценен в 66Как и ожидалось, сегодня вечером компания Apple представила новые планшеты iPad Pro. Новинки оснастили 11...
Компьютер Apple Mac mini получил 64 ГБ о...
Компьютер Apple Mac mini получил 64 ГБ оКак и ожидалось, сегодня компания Apple представила новое поколение компьютера Mac mini, выхода которого ...
Представлен обновленный ноутбук Apple Ma...
Представлен обновленный ноутбук Apple MaКомпания Apple представила новый ноутбук MacBook Air, который может похвастаться измененным корпусом и ди...
Tundra PIE Pro пикап, который делает Pi...
Tundra PIE Pro пикап, который делает PiPizza Hut является лидером инноваций, создавая все, от кроссовок, которые могут приостановить ваш телевиз...
Ресиверы и сетевые проигрыватели Pioneer...
Ресиверы и сетевые проигрыватели PioneerКомпания Pioneer выпустила обновление ПО для ресиверов и сетевых устройств, в котором добавила поддержку ...
Впервые на виниле записи из серии «Jazz ...
Впервые на виниле записи из серии «Jazz Серия записей «Jazz Reference» появилась в 2000 году и издавалась только на компакт-дисках, но теперь час...
Apple сегодня запускает новое обновление...
Apple сегодня запускает новое обновлениеАмериканская компания Apple сегодня собирается запустить последнюю версию прошивки iOS 12.1 для моделей i...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Creative Sound BlasterX H6. Лучшая игровая гарнитура до 6000 рублейОбзор Creative Sound BlasterX H6. Лучшая игровая гарнитура до 6000 рублей
Обзор Doogee S80: огромный смартфон с огромной батареей, рацией и мегазащитойОбзор Doogee S80: огромный смартфон с огромной батареей, рацией и мегазащитой
Обзор TP-LINK Archer C4000. Оптимальный скоростной роутер для дома и офисаОбзор TP-LINK Archer C4000. Оптимальный скоростной роутер для дома и офиса
Обзор OnePlus 5T 64GB. Спустя год, актуален ли в 2018 году?Обзор OnePlus 5T 64GB. Спустя год, актуален ли в 2018 году?
Обзор Redragon Inferno. Игровые наушники с микрофоном и подсветкойОбзор Redragon Inferno. Игровые наушники с микрофоном и подсветкой
Предварительный обзор OnePlus 6T. Убийца...
Предварительный обзор OnePlus 6T. УбийцаВчера вечером прошла презентация компании OnePlus, на которой нам показали новый флагманский смартфон под...
Обзор Party Hard 2. Пиксельный Hitman...
Обзор Party Hard 2. Пиксельный HitmanНевероятно редко разработчикам удается создать интересные проекты про киллеров. Обычно все такие продукты...
Обзор Red Dead Redemption 2. Игра года...
Обзор Red Dead Redemption 2. Игра годаПисать обзоры на хорошие игры всегда приятнее, чем рассказывать о чем-то посредственном. Я был уверен в т...
Предварительный обзор HP EliteDisplay E2...
Предварительный обзор HP EliteDisplay E2Компания HP явялется бесспорным лидером на рынке компьютеров, мониторов и ноутбуков. Многие думают, что п...
Обзор Skyway Race X. Автомобильная Qi-за...
Обзор Skyway Race X. Автомобильная Qi-заБеспроводная зарядка перестает быть экзотикой, ее поддержку получает все большее количество носимых устро...
Предварительный обзор ASUS Zen AiO 27. М...
Предварительный обзор ASUS Zen AiO 27. МНекоторое время назад, года три-четыре, пользователи были в восторге от моноблоков. Это компьютеры, котор...
Предварительный обзор Samsung HMD Odysse...
Предварительный обзор Samsung HMD OdysseНекоторое время назад мы уже говорили о том, что компания Samsung Electronics планирует выпустить новые ш...
Предварительный обзор OPPO R15x. Стильна...
Предварительный обзор OPPO R15x. СтильнаКомпания OPPO в последнее время активно выпускает новые смартфоны и радует нас высоким качеством продукци...
Обзор The Big Three. Шикарная войнушка...
Обзор The Big Three. Шикарная войнушкаНикогда бы не подумал, что буду играть в игру, где Сталин договаривается о чем-то с Рузвельтом. Уж больно...
Предварительный обзор Philips 276E8VJSB....
Предварительный обзор Philips 276E8VJSB.Большая часть современных мониторов с разрешением 4К стоит предельно больших денег и это сильно портит ощ...
Обзор World War 3. Сильный конкурент поп...
Обзор World War 3. Сильный конкурент попСтоит сразу отметить, что World War 3 от польской студии The Farm 51 находится в раннем доступе Steam. Ре...
Предварительный обзор Cooler Master C700...
Предварительный обзор Cooler Master C700На современном рынке компьютерных корпусов есть целая россыпь действительно интересных продуктов, которые...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor