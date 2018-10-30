Обзор Creative Sound BlasterX H6. Лучшая игровая гарнитура до 6000 рублей

Осенью компания Creative анонсировала обновление серии своих игровых наушников Sound BlasterX, выпустив Creative Sound BlasterX H6 с динамическими громкоговорителями и сменными амбушюрами с эффектом памяти. Помимо этого, новинка поддерживает центр управления Sound Blaster Connect, оснащена настраиваемой RGB-подсветкой и получила съемный высокочувствительный микрофон. Поддерживает ПК, ноутбуки, моноблоки, планшеты, смартфоны и игровые консоли.

Creative Sound BlasterX H6 обзор

К моменту публикации продажи еще не стартовали и у нас появилась возможность первыми детально изучить новинку и поделиться опытом её эксплуатации с вами. При расчете стоимости будем отталкиваться от рекомендованной стоимости в 60 евро.

Комплектация

Поставляется в коробке, оформленной в фирменных цветах компании, с изображением гарнитуры и подробными данными по техническим характеристикам и особенностям работы. Комплект включает съемную ножку микрофона, USB-кабель, аудиокабель и набор полезной документации.

Внешний вид

Во внешнем виде Creative Sound BlasterX H6 прослеживаются общие черты Creative Sound BlasterX H5 в виде строго стиля и круглых чашек. Новое поколение стало выглядеть премиальнее.

Качественные изменения коснулись используемых материалов. Вместо кожзама, тут используется дышащая ткань. Это положительно скажется на комфорте ношения и длительности эксплуатации.

Ткань обтягивает нижнюю часть оголовья и вспененный материал с памятью формы в амбушюрах. Кстати, амбушюры тут сменные, в последующем можно будет заменить на новые.

Внешний периметр чашек и оголовья выполнен из пластика с матовым покрытием, не подверженного загрязнению следами пальцев.

Несмотря на то, что пропали внешние элементы крепления из металла, этот материал с повышенной прочностью сохранен в направляющих регулировки длины. Как итог надежность и практичность не отдали в жертву стилю.

На внешних сторонах чашек Creative Sound BlasterX H6 нанесено название серии. Весь периметр чашек подсвечивается подсветкой с заполняющим эффектом.

Подсветка тут несет и практичную пользу. В капсуле микрофона находится подсвечиваемый индикатор с помощью, которого можно контролировать текущее рабочее состояние микрофона.

Микрофон в этой гарнитуре выполнен в виде съемной гибкой ножки. Предусмотрена возможность выбора оптимального положения. Ветрозащиты в комплекте нет.

Все элементы управления сосредоточены на левой чашке. Тут находится кнопка Monitor, активирующая функцию Ambient Monitoring. Суть которой заключается в трансляции окружающего шума через встроенный микрофон, так пользователь сможет контролировать обстановку в помещении не снимая гарнитуры. Ответить на вопросы жены или родителей не снимая наушники, контролируя все что происходит в игре, разве не этого так не хватало в гарнитурах?

Помимо это есть регулятор регулировки громкости, кнопка выключения микрофона. Также с фронтальной стороны находится переключатель режимов эквалайзера. Отличный набор инструментов, который даст возможность не сворачивать экран для перехода в программное обеспечение.

На нижнем торце у Creative Sound BlasterX H6 разъем microUSB и аудиоразъем. Работать наушники могут по любому из этих каналов, именно так обеспечивается универсальность подключения.

Бонусом получаем возможность заменить кабель на нужную длину и фактуру, а также исключается риск выхода из строя при обрыве.

Комплектные провода в резиновой оплетке, они устойчивы к излому и запутыванию. Длина 2 и 1.5 метра, для USB и TRS соответственно.

Софт

Поддерживается центр управления Sound Blaster Connect, объединяющий большинство актуальной акустики этого производителя. В главном окне отображается список режимов, среди которых есть пресеты под музыку, фильмы, отдельные игровые жанры и популярные проекты, такие как: Dota 2, CS:GO, OverWathc и Call of Duty.

Каждый из режимов можно отдельно настроить, откорректировав объемность, низкие и высокие частоты. Сделать акцент на фоновой музыке или диалоге. Включить режим Scout Mode, дающий преимущества в шутерах. Выбрать цвет подсветки, чтобы в последующем позиционировать наглядно разные пресеты.

В разделе «Звук» выставляются параметры эквалайзера, звучания и режима Scout Mode.

Настраивается микрофон с выбором дополнительных функций.

Тесты

В разделе «Подсветка» выбирает один из четырех эффектов. Цвета, скорость эффекта.За воспроизведение в Creative Sound BlasterX H6 отвечают 50мм неодимовые динамики. Эта гарнитура предлагает мощнейшие басы, при этом присутствуют верхние и средние частоты. Звуковую сцену можно оценить как сбалансированный. Наушники подойдут для прослушивания музыки, фильмов и игр. С учетом проводного подключения её вполне можно использовать днем на улице в качестве пары для смартфона/плеера, а вечером уже подключить к консоли или настольному компьютеру.

Отдельного внимания заслуживают сетевые шутеры, набирающие сейчас популярность, тестируемая гарнитура даст не только насладиться эффектами и с «головой» окунуться в атмосферу, происходящего на экране, но и даст преимущество в виде улучшенного позиционирования расположения противников и направления выстрелов. Слышан каждый звук окружения, шаг и дыхание крадущегося противника, и случайно задетая ветка дерева. Поддерживается виртуальный 5.1 и 7.1 звук. Запас громкости высокий.

Отдельно провели тестирование подключив к звуковой карте Creative Sound BlasterX AE-5 , раскрыв весь потенциал, заложенный в техническом оснащении этих наушников. Так мы получили кристальный звук с детализированной сценой. Тоже можно получить от Hi-Fi плееров с серьезным ЦАП на борту. Это говорит о том, что тут используются качественные драйверы.

Качество работы микрофона высокое. Звук без характерного приглушенного эффекта как у большинства гарнитур, голос передается чистым и без искажений. Предлагаются хорошие возможности кастомизации. Единственный недостаток в отсутствии встроенной ветрозащиты.

Сами наушники при своем широком оголовье и массивных чашках не создают излишнего давления на голову. Не жму. Во время теста мы проводили длительное время в играх, усталости и дискомфорта не ощущалось. Она отлично собрана, не люфтит и не скрипит. Все элементы с запасом по прочности. Обеспечивается хороший уровень звукоизоляции, отсекаются все внешние шумы, которые опционально можно будет услышать, нажав на кнопку.

Итоги по Creative Sound BlasterX H6

Creative Sound BlasterX H6 по совокупности характеристик, стоимости, технического оснащения это одно из лучших решений при поиске игровой гарнитуры в среднем ценовом сегменте среди доступных на момент конца 2018 года. Стильная, относительно недорогая, оснащенная подсветкой, предлагающая два варианта подключения, поддерживающая программное обеспечение, дополненная фирменными технологиями и оснащенная дышащими тканевыми амбушюрами, что еще нужно от игровой гарнитуры?получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".