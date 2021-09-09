Обзор Cubot King Kong 7. Защищенный смартфон

Не так давно мы проводили тесты смартфона Cubot King Kong 5 Pro, сохранившего полную работоспособность после заморозки в морозильнике. Вслед за ним они расширили модельную линейку анонсировав и запустив продажи Cubot King Kong 7 с защитой IP68 и IP69K. Из особенностей отмечаются поддержка бесконтактных платежей и 64 Мп основная камера, располагает 8 и 128 Гбайт памяти.

Cubot King Kong 7

Основным каналом продаж выступает площадка Aliexpress. Ниже в итоге мы приведем ссылку на официальный магазин Cubot.

Комплектация

Стартовый набор комплектующих включает наушники с проводным подключением, скрепку для лотка SIM, кабель USB, блок питания, руководство пользователя. Собрано все в коробке из плотного картона.

Cubot King Kong 7

Cubot King Kong 7 обзор

Внешний вид

В сравнение с рассмотренной ранее моделью, этот более сдержанный. Сама броня сделана изящнее и нет ярких элементов оформления.

Cubot King Kong 7

В качестве материалов корпуса используется металл, пластик и резина. Отдельные элементы плотно подогнаны к друг другу.

Cubot King Kong 7

Центральная часть корпуса заужена. На ней есть несколько углублений, улучшающих хват.

Cubot King Kong 7

Справа отдельная зона сканера отпечатка пальца. Срабатывает точно и быстро с сухими пальцами. При попадании воды можно будет воспользоваться разблокировкой Face Unlock.

Cubot King Kong 7

На этой же грани вместе с кнопкой включения есть отдельная клавиша. Длительное на нее нажатие вызывает приложение камеры, при работающей камере делает снимок или запускает видео.

Cubot King Kong 7

Слева раздельная клавиша регулировки громкости. Под заглушкой скрывается ниша с выдвижным лотком. Он гибридный, владельцу Cubot King Kong 7 нужно будет выбрать между двумя SIM или связкой из SIM и карты памяти.

Cubot King Kong 7

Лицевая сторона защищена стеклом. Боковые рамки узкие. Фронтальная камера выведена в виде компактного островка в левом верхнем углу.

Cubot King Kong 7

Разъем USB-C под защитной заглушкой. Специальные кабели не требуются, подходят с обычной длиной штекера. Аудиоразъема нет, но производитель сразу укомплектовал телефон наушниками с USB-C.

Cubot King Kong 7

Основной модуль камеры не выступает за пределы плоскости крышки. Состоит из трех объективов и светодиодной вспышки. Смартфоном можно пользоваться без установки чехла.

Cubot King Kong 7

Он защищен по стандарту IP68/IP69K. Его можно погружать на глубину до 1.5 метров на 30 минут. Также он не боится горячей воды под высоким давлением.

Экран

Установлен дисплей с диагональю 6.36 дюймов. Разрешение 2300х1080 пикселей. Плотность пикселей и детализация выводимого изображения лучше, чем у большинства смартфонов в ценовом сегменте до 15 тысяч рублей.

Cubot King Kong 7

Соотношение сторон 19.2:9. Это IPS-матрица с широкими углами обзора, засветы по периметру отсутствуют. Максимальная частота обновления 60 Гц.

Cubot King Kong 7

Начинка

Построен Cubot King Kong 7 на базе платформы MediaTek Helio P60. Это восьмиядерный процессор с Cortex-A73 и Cortex-A53, встроенной графикой Mali-G72 MP3. Располагает он 8 Гбайт оперативной и 128 Гбайт внутренней памяти.

Cubot King Kong 7

В часто используемых приложениях проблем со стабильностью и скоростью замечено не было. Крышка при продолжительной нагрузке не нагревалась.

Cubot King Kong 7

Телефон позволял играть в игру Genshin Impact на низких настройках графики.

Cubot King Kong 7

Связь

Поддерживает работа в сетях LTE. Защищенный корпус не повлиял негативно на качество приема. В мегаполисе и за пределами города связь уверенная. Голос микрофон передает без искажений, он всенаправленный. Есть Bluetooth 5.0 с A2DP. Wi-Fi работает в двух диапазонах. Поддерживает бесконтактные платежи, проблем с NFC замечено не было.

Аккумулятор

Установлена батарея с емкостью 5000 мАч. Ее хватает на 8 часов работы с выставленной на максимальную яркость дисплеем. В комплекте с телефоном идет зарядник мощностью 10 Вт.

Cubot King Kong 7

Камера

В приложении для съемки можно переключаться между тремя камерами. Это основной 64 Мп модуль с диафрагмой F/1.9, широкоугольный 16 Мп с F/2.4 и макромодуль 5 Мп.

Cubot King Kong 7

Cubot King Kong 7

Cubot King Kong 7

Cubot King Kong 7

Cubot King Kong 7

Cubot King Kong 7

Есть режим с ручными настройками, опции украшения и обработки снимков. Фронтальная камера с разрешением 32 Мп. Хорошо себя показала во время видеозвонков.

Cubot King Kong 7

Видео пишет в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду.

Тест камера Cubot King Kong 7

Софт

Работает на базе операционной системы Android 11 без сторонних включений, приложений и оболочки. Сам пользователь решает, чем будет занята память, полный доступ Play Market.

Cubot King Kong 7

Итоги

Cubot King Kong 7 – защищенный смартфон со строгим внешним видом и хорошим техническим оснащением. Хорошее качество съемки, бесконтактные платежи, чистая операционная система, большой объем встроенной и оперативной памяти, качественная сборка, дополнительная клавиша управления камерой.
Официальный сайт Cubot King Kong 7
Комментарии и отзывы Cubot King Kong 7
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