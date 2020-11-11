Обзор DEEPCOOL MACUBE 110 White. Лучший Mini-Tower корпус до 5000

Материнские платы типоразмера mATX при своих компактных габаритах позволяют собрать высокопроизводительную систему и при этом заметно не ограничивать при подборе плат расширения, позволив установить видеокарту с массивным охлаждением, звуковую карту или карту захвата. При этом без серьезных ограничений, как в случае с ITX, можно заметно сэкономить в габаритах корпуса. Тестируемая сегодня новинка DEEPCOOL MACUBE 110 WH один из таких примеров, и забегая вперед, мы в нем собрали жидкостную систему охлаждения с радиатором 280 мм.

DEEPCOOL MACUBE 110 обзор

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 3 500 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку из неокрашенного картона. На боковых стенках вырезанные ручки для переноски. Стартовый набор включает пластиковые стяжки и набор винтов, а также наглядное руководство пользователя.

Внешний вид

Относится он к типоразмеру Mini-Tower. Общие габариты составляют 400×225×431 мм.

Вышел в черном и белом вариантах цветовой расцветки. В белом смотрится интереснее.

Здесь не стали экономить, используя акрил, выбрав более практичное и надежное закаленное стекло. Оно не собирает царапины.

В верхней части крышки продольная ручка. Снимается по принципу дверцы с нижним расположением петель. Для открытия нужно приложить небольшое усилие.

Противоположная стенка из металла. Толщина небольшая, из-за этого она подвержена деформациям при неаккуратном обращении. Крепится при помощи накатанных винтов.

Лицевая панель у DEEPCOOL MACUBE 110 WH из пластика. Для свободного доступа воздуха внутрь боковые части вдоль всей площади представляют собой вентиляционную решетку.

Сама панель съемная. Крепится на клипсах. За ней находятся посадочные места под вентиляторы.

Для подключения периферии на панели разъемов выведены два скоростных USB и спаренный аудиоразъем. Кнопки перезагрузки и включения.

Большую часть площади верхней крышки занимает вентиляционная решетка с посадочными местами под радиатор или вентиляторы. На ней зафиксирован съемный противопылевой фильтр с магнитным креплением.

Задняя стенка с традиционной раскладкой элементов для решений с нижним выводом блока питания. Заглушки под платы расширения с одноразовым типом крепления.

Начинка

Стоит на четырех ножках. Основание с резиновыми уплотнителями. Под отсеком блока питания дополнительный противопылевой фильтр.Внутренняя камера корпуса выполнена с разделением зоны накопителей и блока питания от материнской платы. Металлическая Г-образная стенка. Ближе к фронтальной панели для возможности установки радиатора и вентиляторов есть вырез.

По два окошка снизу и сбоку для подвода кабелей. Невысокая стоимость отразилась на отсутствии клапанов на них. При этом общего места под аккуратную укладку кабелей тут достаточно, ширина зазора до боковой стенки примерно 20 мм. В комплекте есть ушки и стяжки.

DEEPCOOL MACUBE 110 WH поддерживает установку материнских плат mATX и mini-ITX. В районе сокета большое окно для удобного монтажа системы охлаждения.

Этот корпус позволяет поставить башенную систему высотой до 165 мм. Наша система собиралась с использованием СВО 280 мм. Зафиксировать ее радиатор можно как на фронтальной панели, так и сверху. Радиаторы 360 мм корпус установить не позволит.

С завода на заднюю стенку поставлен 120 мм вентилятор. Подать питание на него можно будет с MOLEX или PWM.

Максимальная длина видеокарты ограничена отметкой в 320 мм. Как и в Deepcool Macube 310P , конструкционно предусмотрели держатель для габаритных видеокарт. Обычно этот фиксатор приобретается отдельно.

Для дисковой подсистемы выделена металлическая стойка в зоне блока питания. Она съемная, фиксируется на двух винтах. Доступ к ним осуществляется с основания. Можно будет выбрать два положения ее размещения или удалить, полностью освободив еще места под кабели и укладку.

Два диска на эту стойку. Ставятся без резиновых демпферов. Плюс еще два 2.5 диска на заднюю стенку платы. С учетом смещения акцента на твердотельные накопители, закрывает большинство потребностей при сборке.

Работает система в нем тихо. Проблем с доступом воздуха и температурными режимами замечено не было. Есть возможность сборки аккуратной системы. Отлично смотрятся компоненты с подсветкой.

Итоги по DEEPCOOL MACUBE 110 WH

DEEPCOOL MACUBE 110 WH при своей невысокой стоимости оснащен стенкой из стекла и предлагает широкий подбор компонентов для сборки системы на базе материнской платы типоразмера mATX. Один комплектный вентилятор, пара скоростных USB, аккуратный внешний вид, возможность аккуратной сборки, противопылевые фильтры, совместимость с СВО 280 мм. Не устроить могут штампованные заглушки плат расширения.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".