Обзор DEEPCOOL MACUBE 110 White. Лучший Mini-Tower корпус до 5000

Материнские платы типоразмера mATX при своих компактных габаритах позволяют собрать высокопроизводительную систему и при этом заметно не ограничивать при подборе плат расширения, позволив установить видеокарту с массивным охлаждением, звуковую карту или карту захвата. При этом без серьезных ограничений, как в случае с ITX, можно заметно сэкономить в габаритах корпуса. Тестируемая сегодня новинка DEEPCOOL MACUBE 110 WH один из таких примеров, и забегая вперед, мы в нем собрали жидкостную систему охлаждения с радиатором 280 мм.

DEEPCOOL MACUBE 110

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 3 500 рублей.

DEEPCOOL MACUBE 110 обзор

Комплектация

DEEPCOOL MACUBE 110

Упакован в коробку из неокрашенного картона. На боковых стенках вырезанные ручки для переноски. Стартовый набор включает пластиковые стяжки и набор винтов, а также наглядное руководство пользователя.

DEEPCOOL MACUBE 110

Внешний вид

Относится он к типоразмеру Mini-Tower. Общие габариты составляют 400×225×431 мм.

DEEPCOOL MACUBE 110

Вышел в черном и белом вариантах цветовой расцветки. В белом смотрится интереснее.

DEEPCOOL MACUBE 110

Здесь не стали экономить, используя акрил, выбрав более практичное и надежное закаленное стекло. Оно не собирает царапины.

DEEPCOOL MACUBE 110

В верхней части крышки продольная ручка. Снимается по принципу дверцы с нижним расположением петель. Для открытия нужно приложить небольшое усилие.

DEEPCOOL MACUBE 110

Противоположная стенка из металла. Толщина небольшая, из-за этого она подвержена деформациям при неаккуратном обращении. Крепится при помощи накатанных винтов.

DEEPCOOL MACUBE 110

Лицевая панель у DEEPCOOL MACUBE 110 WH из пластика. Для свободного доступа воздуха внутрь боковые части вдоль всей площади представляют собой вентиляционную решетку.

DEEPCOOL MACUBE 110

Сама панель съемная. Крепится на клипсах. За ней находятся посадочные места под вентиляторы.

DEEPCOOL MACUBE 110

Для подключения периферии на панели разъемов выведены два скоростных USB и спаренный аудиоразъем. Кнопки перезагрузки и включения.

DEEPCOOL MACUBE 110

Большую часть площади верхней крышки занимает вентиляционная решетка с посадочными местами под радиатор или вентиляторы. На ней зафиксирован съемный противопылевой фильтр с магнитным креплением.

DEEPCOOL MACUBE 110

Задняя стенка с традиционной раскладкой элементов для решений с нижним выводом блока питания. Заглушки под платы расширения с одноразовым типом крепления.

DEEPCOOL MACUBE 110

Стоит на четырех ножках. Основание с резиновыми уплотнителями. Под отсеком блока питания дополнительный противопылевой фильтр.

Начинка

Внутренняя камера корпуса выполнена с разделением зоны накопителей и блока питания от материнской платы. Металлическая Г-образная стенка. Ближе к фронтальной панели для возможности установки радиатора и вентиляторов есть вырез.

DEEPCOOL MACUBE 110

По два окошка снизу и сбоку для подвода кабелей. Невысокая стоимость отразилась на отсутствии клапанов на них. При этом общего места под аккуратную укладку кабелей тут достаточно, ширина зазора до боковой стенки примерно 20 мм. В комплекте есть ушки и стяжки.

DEEPCOOL MACUBE 110

DEEPCOOL MACUBE 110 WH поддерживает установку материнских плат mATX и mini-ITX. В районе сокета большое окно для удобного монтажа системы охлаждения.

DEEPCOOL MACUBE 110

Этот корпус позволяет поставить башенную систему высотой до 165 мм. Наша система собиралась с использованием СВО 280 мм. Зафиксировать ее радиатор можно как на фронтальной панели, так и сверху. Радиаторы 360 мм корпус установить не позволит.

DEEPCOOL MACUBE 110

С завода на заднюю стенку поставлен 120 мм вентилятор. Подать питание на него можно будет с MOLEX или PWM.

DEEPCOOL MACUBE 110

Как итог, здесь можно обеспечить эффективный отвод тепла даже для видеокарты GeForce RTX 3090 и процессоров уровня Intel Core i9-10900K.

DEEPCOOL MACUBE 110

Максимальная длина видеокарты ограничена отметкой в 320 мм. Как и в Deepcool Macube 310P, конструкционно предусмотрели держатель для габаритных видеокарт. Обычно этот фиксатор приобретается отдельно.

DEEPCOOL MACUBE 110

Для дисковой подсистемы выделена металлическая стойка в зоне блока питания. Она съемная, фиксируется на двух винтах. Доступ к ним осуществляется с основания. Можно будет выбрать два положения ее размещения или удалить, полностью освободив еще места под кабели и укладку.

DEEPCOOL MACUBE 110

Два диска на эту стойку. Ставятся без резиновых демпферов. Плюс еще два 2.5 диска на заднюю стенку платы. С учетом смещения акцента на твердотельные накопители, закрывает большинство потребностей при сборке.

DEEPCOOL MACUBE 110

Работает система в нем тихо. Проблем с доступом воздуха и температурными режимами замечено не было. Есть возможность сборки аккуратной системы. Отлично смотрятся компоненты с подсветкой.

DEEPCOOL MACUBE 110

Итоги по DEEPCOOL MACUBE 110 WH

Золото. Выбор редакции MegaObzorDEEPCOOL MACUBE 110 WH при своей невысокой стоимости оснащен стенкой из стекла и предлагает широкий подбор компонентов для сборки системы на базе материнской платы типоразмера mATX. Один комплектный вентилятор, пара скоростных USB, аккуратный внешний вид, возможность аккуратной сборки, противопылевые фильтры, совместимость с СВО 280 мм. Не устроить могут штампованные заглушки плат расширения.
DEEPCOOL MACUBE 110 WH получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы DEEPCOOL MACUBE 110 WH
Обзоры:
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