Обзор DEEPCOOL MF120 GT (DP-GS-F12-AR-MF120GT-3P). Вентиляторы с подсветкой

К моменту публикации продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 3 500 рублей.
DEEPCOOL MF120 GT обзор
КомплектацияКомплект включает три вентилятора, контроллер ARGB, хаб для вентиляторов, переходник с 4PIN на 3PIN, подсветку, резисторы, набор винтов для установки на радиатор и крепления к корпусу, подробную инструкцию. Собрано все в коробке с привлекательным оформлением.
Внешний видСохранена уникальная Х-образная рамка. Ее грани подсвечиваются многоцветной подсветкой. Но тут есть и боковая рамка с ушками крепления.
Еще одни изменения коснулись крыльчатки. Она направляет воздух от рамки в сторону без нее.
Так при установке внутри корпуса. Она будет оставаться в видимой части. А сторона без Х-образной рамки будет со стороны стенки корпуса или на блоке радиатора.
Сама корпусная рамка в DEEPCOOL MF120 GT с небольшой толщиной. По краям находятся места крепления с резиновыми уплотнителями.
В конструкции используются семь прозрачных лопастей. Сами лопасти двухступенчатые, разделяемые прорезью.
Установлен гидродинамический подшипник. Скорость оборотов регулируется в диапазоне от 500 до 1800 оборотов в минуту.
С помощью комплектных кабелей с резистором скорость может быть понижены в диапазон от 400 до 1450 оборотов в минуту.
Эффектно реализована подсветка. Вся площадь лопастей с заполняющим цветом. Эффектно дополняет ее Х-образная рамка.
Управлять можно с помощью встроенного контроллера. Выполнен он в виде компактного блока с тремя клавишами. Меняются скорость и эффект.
Также предусмотрели возможность подключить к 5V-разъему ARGB на материнской плате. В комплекте идет соответствующий переходник. Так управление будет вестись с помощью стороннего софта.
Вентиляторы DEEPCOOL MF120 GT подключаются к общему хабу, предлагающему шесть портов. С учетом того, что задействуется только три из них, три остаются свободными под ленты или дополнительные вентиляторы.
Не забыли продумать вопрос ограниченного числа PWM-разъемов на материнской плате, а также в целом возможность аккуратного монтажа в корпусе. В комплекте есть хаб-разветвитель на четыре разъема.
ТестыМы проводили монтаж этого комплекта на кастомную систему жидкостного охлаждения с радиатором типоразмера 360мм. Охлаждали процессор AMD Ryzen 5 3600. Объема воздушного потока было достаточно. Большую часть времени вентиляторы работали на минимальных оборотах.
На максимальном уровне в 1800 оборотов в минуту работу хорошо слышно на расстоянии 50 сантиметров.
Итоги по DEEPCOOL MF120 GTDEEPCOOL MF120 GT при своей невысокой стоимости предлагает эффектную реализацию подсветки с синхронизацией, расширенную комплектацию, высокий ресурс службы. Станет отличным выбором в пару к корпусам с прозрачной боковой стенкой, как пример, Deepcool CL500, а также в дополнение к системам жидкостного охлаждения, например, Deepcool CASTLE 360EX WHITE. К минусам отнесем уровень шума на максимальных оборотах.
DEEPCOOL MF120 GT получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".