Обзор DEEPCOOL MF120 GT (DP-GS-F12-AR-MF120GT-3P). Вентиляторы с подсветкой

Не так давно компания DEEPCOOL пополнила семейство вентиляторов MF120 с уникальной Х-образной рамкой выпуском DEEPCOOL MF120 GT. Здесь добавилась боковая рамка и управление подсветкой с опцией синхронизации через ARGB 5V-разъем. Мы изучаем на примере комплекта из трех вентиляторов с контроллером. Использовать этот набор можно как в качестве корпусного, так и в паре с радиатором системы жидкостного охлаждения.

DEEPCOOL MF120 GT

К моменту публикации продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 3 500 рублей.

DEEPCOOL MF120 GT обзор

Комплектация

Комплект включает три вентилятора, контроллер ARGB, хаб для вентиляторов, переходник с 4PIN на 3PIN, подсветку, резисторы, набор винтов для установки на радиатор и крепления к корпусу, подробную инструкцию. Собрано все в коробке с привлекательным оформлением.

DEEPCOOL MF120 GT

Внешний вид

Сохранена уникальная Х-образная рамка. Ее грани подсвечиваются многоцветной подсветкой. Но тут есть и боковая рамка с ушками крепления.

DEEPCOOL MF120 GT

Еще одни изменения коснулись крыльчатки. Она направляет воздух от рамки в сторону без нее.

DEEPCOOL MF120 GT

Так при установке внутри корпуса. Она будет оставаться в видимой части. А сторона без Х-образной рамки будет со стороны стенки корпуса или на блоке радиатора.

DEEPCOOL MF120 GT

Сама корпусная рамка в DEEPCOOL MF120 GT с небольшой толщиной. По краям находятся места крепления с резиновыми уплотнителями.

DEEPCOOL MF120 GT

В конструкции используются семь прозрачных лопастей. Сами лопасти двухступенчатые, разделяемые прорезью.

DEEPCOOL MF120 GT

Установлен гидродинамический подшипник. Скорость оборотов регулируется в диапазоне от 500 до 1800 оборотов в минуту.

DEEPCOOL MF120 GT

С помощью комплектных кабелей с резистором скорость может быть понижены в диапазон от 400 до 1450 оборотов в минуту.

DEEPCOOL MF120 GT

Эффектно реализована подсветка. Вся площадь лопастей с заполняющим цветом. Эффектно дополняет ее Х-образная рамка.

DEEPCOOL MF120 GT

Управлять можно с помощью встроенного контроллера. Выполнен он в виде компактного блока с тремя клавишами. Меняются скорость и эффект.

DEEPCOOL MF120 GT

Также предусмотрели возможность подключить к 5V-разъему ARGB на материнской плате. В комплекте идет соответствующий переходник. Так управление будет вестись с помощью стороннего софта.

DEEPCOOL MF120 GT

Вентиляторы DEEPCOOL MF120 GT подключаются к общему хабу, предлагающему шесть портов. С учетом того, что задействуется только три из них, три остаются свободными под ленты или дополнительные вентиляторы.

DEEPCOOL MF120 GT

Не забыли продумать вопрос ограниченного числа PWM-разъемов на материнской плате, а также в целом возможность аккуратного монтажа в корпусе. В комплекте есть хаб-разветвитель на четыре разъема.

DEEPCOOL MF120 GT

Тесты

Мы проводили монтаж этого комплекта на кастомную систему жидкостного охлаждения с радиатором типоразмера 360мм. Охлаждали процессор AMD Ryzen 5 3600. Объема воздушного потока было достаточно. Большую часть времени вентиляторы работали на минимальных оборотах.

DEEPCOOL MF120 GT

На максимальном уровне в 1800 оборотов в минуту работу хорошо слышно на расстоянии 50 сантиметров.

Итоги по DEEPCOOL MF120 GT

Золото. Выбор редакции MegaObzorDEEPCOOL MF120 GT при своей невысокой стоимости предлагает эффектную реализацию подсветки с синхронизацией, расширенную комплектацию, высокий ресурс службы. Станет отличным выбором в пару к корпусам с прозрачной боковой стенкой, как пример, Deepcool CL500, а также в дополнение к системам жидкостного охлаждения, например, Deepcool CASTLE 360EX WHITE. К минусам отнесем уровень шума на максимальных оборотах.
DEEPCOOL MF120 GT получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы DEEPCOOL MF120 GT
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