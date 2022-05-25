Обзор DIGMA DM-MONG2710. Игровой 27-дюймовый IPS-монитор 165 Гц

Ранее в редакции мы проводили детальное тестирование монитора DIGMA DM-MONF2710 с 27-дюймовой матрицей IPS и частотой обновления 75 Гц. Сегодня же в центре внимания будет его улучшенная модификация - DIGMA DM-MONG2710. Его отличает увеличенная до 165 Гц частота обновления экрана, а также поддержка технологии адаптивной синхронизации NVIDIA G-SYNC. При этом он сохраняет преимущество по ценовой политике в сравнении с сопоставимыми моделями конкурентов.

DIGMA DM-MONG2710

Комплектация

DIGMA DM-MONG2710

Поставляется упакованным в коробку из плотного картона. Внутри дополнительно зафиксирован пенопластом, предотвращая тряски при перевозке. Комплект его включает подставку, силовой кабель, руководство пользователя и гарантийный талон на русском языке.

DIGMA DM-MONG2710

DIGMA DM-MONG2710 обзор

Внешний вид

Комплектная подставка идет в разобранном виде, предварительно ее нужно будет собрать. Сам процесс простой и не требует особых навыков.

DIGMA DM-MONG2710

Обе ее части выполнены из металла. Стойка ярко-красного цвета, помимо агрессивного цвета у нее стильная минималистичная форма в виде рамки.

DIGMA DM-MONG2710

Основание с направленными в сторону лучами. Посадочное место для стойки также содержит отверстия под VESA-совместимый кронштейн, его можно использовать опционально.

DIGMA DM-MONG2710

По периметру зоны установки круговая зона с подсветкой. Она тут тоже красная. При обычном размещении будет не видна пользователю.

DIGMA DM-MONG2710

Сама форма исполнения стойки позволяет использовать свободное пространство в центральной части для укладки питающего и интерфейсного кабеля.

DIGMA DM-MONG2710

По регулировке можно менять угол наклона панели DIGMA DM-MONG2710. Перевода в портретный режим нет, изменения высоты расположения панели тоже.

DIGMA DM-MONG2710

На правой грани крышки выведена группа механических кнопок, отвечающих за взаимодействия со встроенным меню управления.

DIGMA DM-MONG2710

Набор разъемов включает DisplayPort и два HDMI. Между несколькими устройствами можно будет переключаться. В частности, мы в ходе тестов подключали к нему ПК и игровую консоль PlayStation 5.

DIGMA DM-MONG2710

Есть выход на проводную акустику или наушники. У монитора есть пара встроенных динамиков по 3 Вт каждый. Качество выводимого ими звука вполне приемлемо под рабочие задачи. В играх же предпочтительнее гарнитура.

DIGMA DM-MONG2710

Блок питания встроенный. Работает бесшумно, это же касается работы при активном NVIDIA G-Sync.

DIGMA DM-MONG2710

Лицевая панель изогнута. Диагональ 27 дюймов. Это IPS-матрица и информация с нее отлично читается под разными углами наклона.

DIGMA DM-MONG2710

Подсветка равномерна по всей площади. Видимых засветов в изучаемом нами экземпляре DIGMA DM-MONG2710 не было.

DIGMA DM-MONG2710

Разрешение Full HD с частотой обновления до 165 Гц. Поддерживается адаптивная синхронизация NVIDIA и AMD. Тесты мы вели с видеокартой GeForce RTX 3080, проблем с ее работой не было.

DIGMA DM-MONG2710

У монитора отсутствуют видимые боковые рамки с трех сторон. В этих участках неактивная зона в районе 1 сантиметра. Хорошо подойдет для сеттинга из нескольких мониторов на одном рабочем столе.

DIGMA DM-MONG2710

Выделяется только нижняя рамка. Она красного цвета, как и комплектная подставка. В центре нанесен логотип бренда.

DIGMA DM-MONG2710

Монитор отлично себя показал в играх. Динамичная картинка, без видимых лагов. Также использовался в качестве рабочего для печати и браузера.

DIGMA DM-MONG2710

Настройки

В настройках можно просмотреть активные параметры работы DIGMA DM-MONG2710. Сам интерфейс по умолчанию на русском языке.

DIGMA DM-MONG2710

Выставляются яркость, контраст и DCR.

DIGMA DM-MONG2710

Вручную корректируется цветовой баланс.

DIGMA DM-MONG2710

Управление встроенной акустикой и громкостью вызова.

DIGMA DM-MONG2710

Проводится разгон матрицы. Включается HDR и адаптивная синхронизация.

Тесты

DIGMA DM-MONG2710

DIGMA DM-MONG2710

DIGMA DM-MONG2710

DIGMA DM-MONG2710

DIGMA DM-MONG2710

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorDIGMA DM-MONG2710 – игровой 27-дюймовый монитор с частотой обновления 165 Гц и поддерживающий адаптивную синхронизацию. Изогнутая панель, детальные настройки, хорошее качество настройки матрицы, три входных интерфейсных разъема, металлическая подставка, агрессивный внешний вид, подсветка, встроенная акустика. Не устроить может эргономика комплектной подставки.
DIGMA DM-MONG2710 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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