Обзор DIGMA DM-MONG2710. Игровой 27-дюймовый IPS-монитор 165 Гц

Поставляется упакованным в коробку из плотного картона. Внутри дополнительно зафиксирован пенопластом, предотвращая тряски при перевозке. Комплект его включает подставку, силовой кабель, руководство пользователя и гарантийный талон на русском языке.
Обе ее части выполнены из металла. Стойка ярко-красного цвета, помимо агрессивного цвета у нее стильная минималистичная форма в виде рамки.
Основание с направленными в сторону лучами. Посадочное место для стойки также содержит отверстия под VESA-совместимый кронштейн, его можно использовать опционально.
По периметру зоны установки круговая зона с подсветкой. Она тут тоже красная. При обычном размещении будет не видна пользователю.
Сама форма исполнения стойки позволяет использовать свободное пространство в центральной части для укладки питающего и интерфейсного кабеля.
По регулировке можно менять угол наклона панели DIGMA DM-MONG2710. Перевода в портретный режим нет, изменения высоты расположения панели тоже.
На правой грани крышки выведена группа механических кнопок, отвечающих за взаимодействия со встроенным меню управления.
Набор разъемов включает DisplayPort и два HDMI. Между несколькими устройствами можно будет переключаться. В частности, мы в ходе тестов подключали к нему ПК и игровую консоль PlayStation 5.
Есть выход на проводную акустику или наушники. У монитора есть пара встроенных динамиков по 3 Вт каждый. Качество выводимого ими звука вполне приемлемо под рабочие задачи. В играх же предпочтительнее гарнитура.
Блок питания встроенный. Работает бесшумно, это же касается работы при активном NVIDIA G-Sync.
Лицевая панель изогнута. Диагональ 27 дюймов. Это IPS-матрица и информация с нее отлично читается под разными углами наклона.
Подсветка равномерна по всей площади. Видимых засветов в изучаемом нами экземпляре DIGMA DM-MONG2710 не было.
Разрешение Full HD с частотой обновления до 165 Гц. Поддерживается адаптивная синхронизация NVIDIA и AMD. Тесты мы вели с видеокартой GeForce RTX 3080, проблем с ее работой не было.
У монитора отсутствуют видимые боковые рамки с трех сторон. В этих участках неактивная зона в районе 1 сантиметра. Хорошо подойдет для сеттинга из нескольких мониторов на одном рабочем столе.
Выделяется только нижняя рамка. Она красного цвета, как и комплектная подставка. В центре нанесен логотип бренда.
Монитор отлично себя показал в играх. Динамичная картинка, без видимых лагов. Также использовался в качестве рабочего для печати и браузера.
Выставляются яркость, контраст и DCR.
Вручную корректируется цветовой баланс.
Управление встроенной акустикой и громкостью вызова.
Проводится разгон матрицы. Включается HDR и адаптивная синхронизация.