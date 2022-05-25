Обзор DIGMA DM-MONG2710. Игровой 27-дюймовый IPS-монитор 165 Гц

Ранее в редакции мы проводили детальное тестирование монитора DIGMA DM-MONF2710 с 27-дюймовой матрицей IPS и частотой обновления 75 Гц. Сегодня же в центре внимания будет его улучшенная модификация - DIGMA DM-MONG2710. Его отличает увеличенная до 165 Гц частота обновления экрана, а также поддержка технологии адаптивной синхронизации NVIDIA G-SYNC. При этом он сохраняет преимущество по ценовой политике в сравнении с сопоставимыми моделями конкурентов.

Комплектация

Поставляется упакованным в коробку из плотного картона. Внутри дополнительно зафиксирован пенопластом, предотвращая тряски при перевозке. Комплект его включает подставку, силовой кабель, руководство пользователя и гарантийный талон на русском языке.

DIGMA DM-MONG2710 обзор

Внешний вид

Комплектная подставка идет в разобранном виде, предварительно ее нужно будет собрать. Сам процесс простой и не требует особых навыков.

Обе ее части выполнены из металла. Стойка ярко-красного цвета, помимо агрессивного цвета у нее стильная минималистичная форма в виде рамки.

Основание с направленными в сторону лучами. Посадочное место для стойки также содержит отверстия под VESA-совместимый кронштейн, его можно использовать опционально.

По периметру зоны установки круговая зона с подсветкой. Она тут тоже красная. При обычном размещении будет не видна пользователю.

Сама форма исполнения стойки позволяет использовать свободное пространство в центральной части для укладки питающего и интерфейсного кабеля.

По регулировке можно менять угол наклона панели DIGMA DM-MONG2710. Перевода в портретный режим нет, изменения высоты расположения панели тоже.

На правой грани крышки выведена группа механических кнопок, отвечающих за взаимодействия со встроенным меню управления.

Набор разъемов включает DisplayPort и два HDMI. Между несколькими устройствами можно будет переключаться. В частности, мы в ходе тестов подключали к нему ПК и игровую консоль PlayStation 5.

Есть выход на проводную акустику или наушники. У монитора есть пара встроенных динамиков по 3 Вт каждый. Качество выводимого ими звука вполне приемлемо под рабочие задачи. В играх же предпочтительнее гарнитура.

Блок питания встроенный. Работает бесшумно, это же касается работы при активном NVIDIA G-Sync.

Лицевая панель изогнута. Диагональ 27 дюймов. Это IPS-матрица и информация с нее отлично читается под разными углами наклона.

Подсветка равномерна по всей площади. Видимых засветов в изучаемом нами экземпляре DIGMA DM-MONG2710 не было.

Разрешение Full HD с частотой обновления до 165 Гц. Поддерживается адаптивная синхронизация NVIDIA и AMD. Тесты мы вели с видеокартой GeForce RTX 3080, проблем с ее работой не было.

У монитора отсутствуют видимые боковые рамки с трех сторон. В этих участках неактивная зона в районе 1 сантиметра. Хорошо подойдет для сеттинга из нескольких мониторов на одном рабочем столе.

Выделяется только нижняя рамка. Она красного цвета, как и комплектная подставка. В центре нанесен логотип бренда.

Монитор отлично себя показал в играх. Динамичная картинка, без видимых лагов. Также использовался в качестве рабочего для печати и браузера.

Настройки

В настройках можно просмотреть активные параметры работы DIGMA DM-MONG2710. Сам интерфейс по умолчанию на русском языке.

Выставляются яркость, контраст и DCR.

Вручную корректируется цветовой баланс.

Управление встроенной акустикой и громкостью вызова.

Тесты

Проводится разгон матрицы. Включается HDR и адаптивная синхронизация.

Итоги

DIGMA DM-MONG2710 – игровой 27-дюймовый монитор с частотой обновления 165 Гц и поддерживающий адаптивную синхронизацию. Изогнутая панель, детальные настройки, хорошее качество настройки матрицы, три входных интерфейсных разъема, металлическая подставка, агрессивный внешний вид, подсветка, встроенная акустика. Не устроить может эргономика комплектной подставки.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".