Обзор Destroy All Humans 2 Reprobed. Хиппи, пришельцы, злые коммунисты и няша Наташа

Издатель THQ Nordic продолжают радовать релизами, вслед за Way of the Hunter, 30 августа стартовал Destroy All Humans 2 Reprobed от Black Forest Games. С учетом того, что вышедшая двумя годами ранее переосмысленная в рамках актуальной графики первая часть получила хорошие пользовательские отзывы, все шансы повторить успех имеет и эта часть. Так же, как и симулятор охоты, она не выйдет на консолях прошлого поколения. За счет этого улучшена детализация, увеличены количество NPC на локациях и проведены другие оптимизации.

Мы прошли ее полностью на платформе PlayStation 5, получили заветный «платиновый трофей» и сегодня готовы поделиться полученными впечатлениями.

События игры начинаются вскоре после завершения первой Destroy All Humans. Но даже если она прошла мимо вас, то разобраться с особенностями сюжета и предпосылками истории можно уже в ходе первых диалогов. Сама история полностью самостоятельна, объединяет их главный герой – пришелец Крипто.

Проходит все в 1960 годах и визуально хорошо передана атмосфера этого времени. Хиппи, рок-н-ролл, коммунисты, КГБ, матрешки… Для каждой из пяти локаций (США, Великобритания, Япония, СССР и Луна), доступных в игре, разработчики создали свою уникальную атмосферу, палитры цветов и наполнение.

В каждой из локаций гротеск и национальные детали, клиширование и полное игнорирование современной повестки с необходимостью угодить всем меньшинствам. Шутки тут дерзкие, юмор черный и все это добро приправлено главными злодеями – агентами советского КГБ. Куда же без, злых русских, угрожающих мировому господству инопланетной расы.

В Destroy All Humans 2 Reprobed есть возможность как идти по сюжету, так и выполнять побочные миссии, например, создав собственную религию и собирая последователей. За часть из них дают доступ к новому виду вооружения. Общая суть заключается в микшировании шпионажа с добыванием информации и чтением мысли, уничтожения людишек и спасения отдельных счастливчиков.

Заметным отличием от первой части стала механика стелса, вместо отвлекающих маневров, тут идет проникновение в тела, стирание мыслей и захват людей с направлением их за собой. Арсенал в свою очередь пополняется в ходе выполнения заданий, включает различный тип вооружения, как индивидуального, так и массового поражения, не забыт и анальный зонд, извлекающий ДНК и заставляющий побегать врагов схватившись за пятую точку.

Если надоело перемещаться по земле, всегда можно будет перенести себя в летающую тарелку. Свое эго, раздутое до вселенского масштаба, можно потешить уничтожением всего и вся на локации. Разрушаются все здания, достопримечательности и даже общественные туалеты. Каждая из пяти локаций тут это полностью открытый мир, готовый для изучения и полетов.

У Крипто появилась и своя Ривет из Ratchet Rift Apart, это «няшный» шпион перебежчик Наташа. По ходу сюжета она произнесет не мало умных мыслей и поможет главному герою мыслить в нужном направлении.

Прокачка в Destroy All Humans 2 Reprobed не напрягает. Несмотря на свободное изучение всех пяти локаций, тут нет поднадоевшей зачистки аванпостов и выполнения однообразных активностей. Это не вторая работа, ни что не мешает играть под настроение и наслаждаться черным юмором.

Но будут награждены и те, кто не пробегает поверхностно по сюжету. В каждом из заданий есть дополнительные условия, которые не обязательны к выполнению, но при их успешном закрытии на 100% открываются дополнительные скины для главного героя и тарелки.

Для оружия пришельца и тарелки доступны несколько уровней прокачки. Очки для нее выдаются после завершения миссий и собираются разбросанными по локации. Телепатические способности прокачиваются захватом разных типов людей с каждой из карт, после сбора нужного количества идет смешивание ДНК.

Доступен сетевой режим. Играть можно было на одном экране, разделяя его на две части. Выбрать между совместным прохождением сюжета, режимом поединка и тенниса с использованием телекинеза.

В целом же получаем качественное косметическое обновление с незамысловатым сюжетом, приправленной юмором с горкой, не заморачивающееся с уже назойливой толерантностью. Destroy All Humans 2 Reprobed позволит провести в приятной атмосфере несколько вечеров одному или в компании друзей. Не устроить в ней может предсказуемое поведение врагов и небольшое разнообразие построения миссий.