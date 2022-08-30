Обзор Destroy All Humans 2 Reprobed. Хиппи, пришельцы, злые коммунисты и няша Наташа

Издатель THQ Nordic продолжают радовать релизами, вслед за Way of the Hunter, 30 августа стартовал Destroy All Humans 2 Reprobed от Black Forest Games. С учетом того, что вышедшая двумя годами ранее переосмысленная в рамках актуальной графики первая часть получила хорошие пользовательские отзывы, все шансы повторить успех имеет и эта часть. Так же, как и симулятор охоты, она не выйдет на консолях прошлого поколения. За счет этого улучшена детализация, увеличены количество NPC на локациях и проведены другие оптимизации.

Обзор Destroy All Humans 2 Reprobed

Мы прошли ее полностью на платформе PlayStation 5, получили заветный «платиновый трофей» и сегодня готовы поделиться полученными впечатлениями.

Обзор Destroy All Humans 2 Reprobed

События игры начинаются вскоре после завершения первой Destroy All Humans. Но даже если она прошла мимо вас, то разобраться с особенностями сюжета и предпосылками истории можно уже в ходе первых диалогов. Сама история полностью самостоятельна, объединяет их главный герой – пришелец Крипто.

Обзор Destroy All Humans 2 Reprobed

Проходит все в 1960 годах и визуально хорошо передана атмосфера этого времени. Хиппи, рок-н-ролл, коммунисты, КГБ, матрешки… Для каждой из пяти локаций (США, Великобритания, Япония, СССР и Луна), доступных в игре, разработчики создали свою уникальную атмосферу, палитры цветов и наполнение.

Обзор Destroy All Humans 2 Reprobed

В каждой из локаций гротеск и национальные детали, клиширование и полное игнорирование современной повестки с необходимостью угодить всем меньшинствам. Шутки тут дерзкие, юмор черный и все это добро приправлено главными злодеями – агентами советского КГБ. Куда же без, злых русских, угрожающих мировому господству инопланетной расы.

Обзор Destroy All Humans 2 Reprobed

В Destroy All Humans 2 Reprobed есть возможность как идти по сюжету, так и выполнять побочные миссии, например, создав собственную религию и собирая последователей. За часть из них дают доступ к новому виду вооружения. Общая суть заключается в микшировании шпионажа с добыванием информации и чтением мысли, уничтожения людишек и спасения отдельных счастливчиков.

Обзор Destroy All Humans 2 Reprobed

Заметным отличием от первой части стала механика стелса, вместо отвлекающих маневров, тут идет проникновение в тела, стирание мыслей и захват людей с направлением их за собой. Арсенал в свою очередь пополняется в ходе выполнения заданий, включает различный тип вооружения, как индивидуального, так и массового поражения, не забыт и анальный зонд, извлекающий ДНК и заставляющий побегать врагов схватившись за пятую точку.

Обзор Destroy All Humans 2 Reprobed

Если надоело перемещаться по земле, всегда можно будет перенести себя в летающую тарелку. Свое эго, раздутое до вселенского масштаба, можно потешить уничтожением всего и вся на локации. Разрушаются все здания, достопримечательности и даже общественные туалеты. Каждая из пяти локаций тут это полностью открытый мир, готовый для изучения и полетов.

Обзор Destroy All Humans 2 Reprobed

У Крипто появилась и своя Ривет из Ratchet Rift Apart, это «няшный» шпион перебежчик Наташа. По ходу сюжета она произнесет не мало умных мыслей и поможет главному герою мыслить в нужном направлении.

Обзор Destroy All Humans 2 Reprobed

Прокачка в Destroy All Humans 2 Reprobed не напрягает. Несмотря на свободное изучение всех пяти локаций, тут нет поднадоевшей зачистки аванпостов и выполнения однообразных активностей. Это не вторая работа, ни что не мешает играть под настроение и наслаждаться черным юмором.

Обзор Destroy All Humans 2 Reprobed

Но будут награждены и те, кто не пробегает поверхностно по сюжету. В каждом из заданий есть дополнительные условия, которые не обязательны к выполнению, но при их успешном закрытии на 100% открываются дополнительные скины для главного героя и тарелки.

Обзор Destroy All Humans 2 Reprobed

Для оружия пришельца и тарелки доступны несколько уровней прокачки. Очки для нее выдаются после завершения миссий и собираются разбросанными по локации. Телепатические способности прокачиваются захватом разных типов людей с каждой из карт, после сбора нужного количества идет смешивание ДНК.

Обзор Destroy All Humans 2 Reprobed

Доступен сетевой режим. Играть можно было на одном экране, разделяя его на две части. Выбрать между совместным прохождением сюжета, режимом поединка и тенниса с использованием телекинеза.

Обзор Destroy All Humans 2 Reprobed

В целом же получаем качественное косметическое обновление с незамысловатым сюжетом, приправленной юмором с горкой, не заморачивающееся с уже назойливой толерантностью. Destroy All Humans 2 Reprobed позволит провести в приятной атмосфере несколько вечеров одному или в компании друзей. Не устроить в ней может предсказуемое поведение врагов и небольшое разнообразие построения миссий.

Обзор Destroy All Humans 2 Reprobed

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