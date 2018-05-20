Обзор Digma S-31. Недорогая колонка с хорошим звучанием

2018-05-20, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Digma S-31; [10]
Продолжая изучение модельной линейки портативных колонок от компании Digma, сегодня в центре внимания у нас будет Digma S-31. Особенностью которой стала невысокая стоимость, наличие разъемов microUSB и Lightning, пара динамиков с общей мощностью 6 Вт.

Digma S-31

Ранее мы уже проводили тестирование Digma S-32 c многоцветной подсветкой, а также старшей Digma S-40 в защищенном корпусе. К моменту публикации вся эта модельная линейка находится в широком доступе в российских магазинах. Список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется Digma S-31 в коробке со светлым оформлением. Помимо её изображения, приведены ключевые характеристики.

Digma S-31

Комплект включает USB-кабель, проводной аудиокабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнена Digma S-31 в аккуратном корпусе из прорезиненного пластика. Её можно беспроблемно брать с собой на прогулки и в поездки.

Digma S-31

Строгий дизайн разбавляется ярко-оранжевая вставка сверху. По краям этой вставки сгруппированы четыре механические кнопки управления.

Digma S-31

Ход у кнопок четкий, нажимаются с небольшим усилием. С помощью кнопок можно изменять уровень громкости и переключать треки.

Digma S-31

По центру элемента хромированная вставка. Лицевая сторона корпуса у колонки защищена металлической сеткой, за которой скрывается пара динамик по 3 Вт.

Digma S-31

С тыльной стороны корпуса эту группу дополняет пассивный демпфер, отвечающий за улучшение звучания низких частот.

Digma S-31

Над ним у Digma S-31 расположена панель разъемов, включающая: 3.5мм аудиоразъем, Lightning, слот карты памяти формата microSD и microUSB. Использование распространенного типа кабеля упрощает его поиск при эксплуатации вне дома.

Digma S-31

Устойчивое расположение на ровной поверхности и отсутствие скольжения, призваны обеспечить две продольные прорезиненные ножки. Сборка проведена качественно. Выглядит колонка просто и привлекательно.

Тесты

В качестве источника для воспроизведения Digma S-31 может использовать карту памяти, плеер подключенный кабелем или смартфон по беспроводному подключению Bluetooth. Все три способа продемонстрировали стабильную работу. Файлы размещенные на накопители в разных папках считываются общим списком. Распознаются все популярные аудиоформаты.

Digma S-31

При своих компактных габаритах удалось получить хорошее качество звучания с запасом по громкости. Особенно хорошо здесь звучат динамичные и насыщенные композиции. Основной упор сделан на средние и низкие частоты, высокие срезаны.

Емкости встроенной батареи хватает на 6 часов воспроизведения на максимальном уровне громкости. На восстановление заряда уходит 1.5 часа. Отдельного индикатора для контроля объема оставшегося заряда тут не предусмотрено.

Итоги по Digma S-31

Беспроводная колонка Digma S-31 честно отрабатывает каждый вложенный в неё рубль. К её плюсам отнесем аккуратный дизайн, удобное управление, слот под карту памяти и встроенный плеер, хорошую автономность.

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