Обзор FRACTAL DESIGN ERA ITX (FD-CA-ERA-ITX-BK). Компактный корпус с гибким выбором компонентов

Комплектация

Его средняя стоимость в России составляет 12900 рублей. Продажи уже стартовали.Поставляется в коробке из неокрашенного картона со схематичным изображением и общими данными по характеристикам.

Комплект включает две верхние стенки, стяжки, набор винтов, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен в ITX-формате. Габариты очень компактны. Для сравнения приведем сравнительный снимок с консолью Sony PlayStation 4 Pro.

Вышло сразу несколько расцветок, помимо классической черной, есть в сером, белом, золотистом и кобальтовом цветах.

Внешний вид у него премиальный. В основе используются сочетание алюминиевых и стеклянных поверхностей.

Также доступны модификации, отличием которых стала одна из панелей. Она может быть из закаленного стекла или дерева.

Ставится панель на верхнюю грань. Крепится пир помощи шести магнитов. Выбрать можно между дизайном и эффективностью охлаждения. Дополнительная панель — это вентиляционная решетка с пылевым фильтром.

Обе боковые стенки в FRACTAL DESIGN ERA ITX выполнены из металла. В центральной части расположена вентиляционная решетка. Тут есть фильтр. Безвинтовое крепление, с помощью клипс.

Лицевая панель полигональной формы. Она также из алюминия. На ней выведены кнопка включения, разъемы USB Type-C, два USB 3.0 и спаренный аудиоразъем.

На задней стенке зафиксирован 80 мм вентилятор без подсветки. Вместо выреза под блок питания используется гнездо питания. Ниже две заглушки под плату расширения.

Стоит корпус на четырех прорезиненных ножка с небольшой высотой. Нанесена наклейка с техническими данными.

Начинка

Он выделяется на фоне известной линейки Define. Вместо прямых углов – плавные переходы, вместо ровных панелей – полигональные формы.Объем внутреннего пространства всего 16 литров. Но нужно отдать должное, этот объем используется эффективно. В отличие от большинства ITX корпусов тут предлагается гибкий подбор компонентов.

Так мы установили плату GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI , обеспечив возможность беспроводного подключения к сети. В качестве процессора подобран AMD Ryzen 5 3600. Его уровня быстродействия достаточно под большинство сценариев и современных игр.

Дополнить установленный в FRACTAL DESIGN ERA ITX вентилятор можно двумя 120 мм сверху и двумя 140 мм снизу. Но нижняя панель позволит поставить их только без использования видеокарты.

Помимо воздушного охлаждения есть возможность систему жидкостного охлаждения с радиатором 240 мм. Внутри разместилась Fractal Design Celsius+ S24 Prisma . Как можете понимать, процессоры уровня Intel Core i5 и AMD Ryzen 5 не верхняя планка для этого корпуса, это могут быть и старшие решения.

В этом форм-факторе удалось предложить и установку видеокартой длиной до 295 мм. А это и решения рассчитанные на игры с высокими настройками графики в 4К-разрешении. Главное, чтобы кожух не выступал за пределы двух слотов.

Блок питания устанавливается в отдельный отсек. Доступны посадочные рамки под источники типоразмеров ATX и SFX/SFX-L. Высота установки корректируется.

Несмотря на то, что материнская плата позволяет установить два М.2 накопителя, корпус позволят дополнить дисковую подсистему одним 3.5 или двумя 2.5 дисками.

Компоновка элементов внутри корпуса плотная. Но сборка не создавала трудностей, но с одной оговоркой – необходимо предварительно ознакомится с иллюстрированной инструкцией. В ней описана оптимальная последовательность.

Тесты

AMD Ryzen 5 3600

Итоги по FRACTAL DESIGN ERA ITX

С учетом того, что большинство устанавливает только одну видеокарту, не задействуя остальные PCIe разъемы, корпус FRACTAL DESIGN ERA ITX позволяет без ущерба в быстродействии собрать систему, занимающую на порядок меньшую площадь. Такой корпус можно будет разместить на рабочем столе рядом с монитором и даже переносить с собой в рюкзаке. Премиальные материалы, два вида верхних панелей в комплекте, совместимость с компонентами, интересные варианты расцветок, низкий уровень шума, набор разъемов на панели. Из минусов только стоимость, сбора в ITX-формате дороже, чем ATX.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".