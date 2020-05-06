Обзор FRACTAL DESIGN ERA ITX (FD-CA-ERA-ITX-BK). Компактный корпус с гибким выбором компонентов

На прошлой неделе мы проводили тестирование ITX-платы GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI и видеокарты PALIT GeForce GTX 1650 KalmX отметив возможность компактной системы, задействовав все возможности компонентов, включая проведение разгона. Собиралось все в новом корпусе FRACTAL DESIGN ERA ITX. Это разработанный с нуля корпус, сочетающий элегантность, эффективную организацию внутреннего пространство и гибкую конфигурацию компонентов. Забегая вперед в нем, мы смогли использовать систему жидкостного охлаждения Fractal Design Celsius+ S24 Prisma.

FRACTAL DESIGN ERA ITX

Его средняя стоимость в России составляет 12900 рублей. Продажи уже стартовали.

Комплектация

Поставляется в коробке из неокрашенного картона со схематичным изображением и общими данными по характеристикам.

FRACTAL DESIGN ERA ITX

Комплект включает две верхние стенки, стяжки, набор винтов, руководство пользователя и гарантийный талон.

FRACTAL DESIGN ERA ITX

Внешний вид

Выполнен в ITX-формате. Габариты очень компактны. Для сравнения приведем сравнительный снимок с консолью Sony PlayStation 4 Pro.

FRACTAL DESIGN ERA ITX

Вышло сразу несколько расцветок, помимо классической черной, есть в сером, белом, золотистом и кобальтовом цветах.

FRACTAL DESIGN ERA ITX

Внешний вид у него премиальный. В основе используются сочетание алюминиевых и стеклянных поверхностей.

FRACTAL DESIGN ERA ITX

Также доступны модификации, отличием которых стала одна из панелей. Она может быть из закаленного стекла или дерева.

FRACTAL DESIGN ERA ITX

Ставится панель на верхнюю грань. Крепится пир помощи шести магнитов. Выбрать можно между дизайном и эффективностью охлаждения. Дополнительная панель — это вентиляционная решетка с пылевым фильтром.

FRACTAL DESIGN ERA ITX

Обе боковые стенки в FRACTAL DESIGN ERA ITX выполнены из металла. В центральной части расположена вентиляционная решетка. Тут есть фильтр. Безвинтовое крепление, с помощью клипс.

FRACTAL DESIGN ERA ITX

Лицевая панель полигональной формы. Она также из алюминия. На ней выведены кнопка включения, разъемы USB Type-C, два USB 3.0 и спаренный аудиоразъем.

FRACTAL DESIGN ERA ITX

На задней стенке зафиксирован 80 мм вентилятор без подсветки. Вместо выреза под блок питания используется гнездо питания. Ниже две заглушки под плату расширения.

FRACTAL DESIGN ERA ITX

Стоит корпус на четырех прорезиненных ножка с небольшой высотой. Нанесена наклейка с техническими данными.

FRACTAL DESIGN ERA ITX

Он выделяется на фоне известной линейки Define. Вместо прямых углов – плавные переходы, вместо ровных панелей – полигональные формы.

Начинка

Объем внутреннего пространства всего 16 литров. Но нужно отдать должное, этот объем используется эффективно. В отличие от большинства ITX корпусов тут предлагается гибкий подбор компонентов.

FRACTAL DESIGN ERA ITX

Так мы установили плату GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI, обеспечив возможность беспроводного подключения к сети. В качестве процессора подобран AMD Ryzen 5 3600. Его уровня быстродействия достаточно под большинство сценариев и современных игр.

FRACTAL DESIGN ERA ITX

Дополнить установленный в FRACTAL DESIGN ERA ITX вентилятор можно двумя 120 мм сверху и двумя 140 мм снизу. Но нижняя панель позволит поставить их только без использования видеокарты.

FRACTAL DESIGN ERA ITX

Помимо воздушного охлаждения есть возможность систему жидкостного охлаждения с радиатором 240 мм. Внутри разместилась Fractal Design Celsius+ S24 Prisma. Как можете понимать, процессоры уровня Intel Core i5 и AMD Ryzen 5 не верхняя планка для этого корпуса, это могут быть и старшие решения.

FRACTAL DESIGN ERA ITX

В этом форм-факторе удалось предложить и установку видеокартой длиной до 295 мм. А это и решения рассчитанные на игры с высокими настройками графики в 4К-разрешении. Главное, чтобы кожух не выступал за пределы двух слотов.

FRACTAL DESIGN ERA ITX

Блок питания устанавливается в отдельный отсек. Доступны посадочные рамки под источники типоразмеров ATX и SFX/SFX-L. Высота установки корректируется.

FRACTAL DESIGN ERA ITX

Несмотря на то, что материнская плата позволяет установить два М.2 накопителя, корпус позволят дополнить дисковую подсистему одним 3.5 или двумя 2.5 дисками.

FRACTAL DESIGN ERA ITX

Компоновка элементов внутри корпуса плотная. Но сборка не создавала трудностей, но с одной оговоркой – необходимо предварительно ознакомится с иллюстрированной инструкцией. В ней описана оптимальная последовательность.

FRACTAL DESIGN ERA ITX

Тесты

AMD Ryzen 5 3600

Fractal Design Celsius+ S24 Prisma

Итоги по FRACTAL DESIGN ERA ITX

Золото. Выбор редакции MegaObzorС учетом того, что большинство устанавливает только одну видеокарту, не задействуя остальные PCIe разъемы, корпус FRACTAL DESIGN ERA ITX позволяет без ущерба в быстродействии собрать систему, занимающую на порядок меньшую площадь. Такой корпус можно будет разместить на рабочем столе рядом с монитором и даже переносить с собой в рюкзаке. Премиальные материалы, два вида верхних панелей в комплекте, совместимость с компонентами, интересные варианты расцветок, низкий уровень шума, набор разъемов на панели. Из минусов только стоимость, сбора в ITX-формате дороже, чем ATX.
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