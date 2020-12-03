Обзор Fractal Design Meshify 2 XL (FD-C-MES2X-02). Корпус Full-Tower с эффективным охлаждением

В ноябре компания Fractal Design анонсировала выход и запустила продажи корпусов семейства Meshify 2, включающая модели в типоразмерах Full-Tower и Big-Tower. Они поддерживают установку материнских плат EE-ATX/E-ATX и предлагают возможность гибкого подборка компонентов, а также вертикальную установку видеокарты. При его проектировании было уделено повышенное внимание гибкости, модульности и простоте эксплуатации.

Fractal Design Meshify 2 XL

Мы будем тестировать на примере Fractal Design Meshify 2 XL. Он уже появился в российских магазинах, средняя стоимость составляет 19 000 рублей.

Комплектация

Fractal Design Meshify 2 XL

Поставляется корпус в коробке из крафт-картона. На боковых гранях есть ручки, упрощающие транспортировку. Также есть схематичное изображение и описание основных особенностей. Для удобства винты разного типа распределены по отдельным зип-пакетам, также покупатель получает стяжки, пластины под накопители, салфетку из микрофибры, руководство пользователя, гарантийный талон.

Fractal Design Meshify 2 XL

Внешний вид

Сохранены характерные черты линейки Meshify с полигональной формой лицевой панели. Здесь важно отметить, что внимание уделено не только дизайну, вся площадь представляет собой вентиляционная решетка, обеспечивающая эффективный доступ воздуха.

Fractal Design Meshify 2 XL

Визуально эти расположенные под разными углами плоскости напоминают грани бриллианта. Открывается лицевая панель по принципу дверцы. Шарнирный тип крепления. В нижней части логотип производителя.

Fractal Design Meshify 2 XL

Верхняя стенка Fractal Design Meshify 2 XL также оптимизирована под организацию охлаждения. Вентиляционная решетка со съемной сеткой с магнитным способом крепления. Также есть возможность снять крышку полностью.

Fractal Design Meshify 2 XL

На панели разъемов доступны два раздельных аудиоразъема, USB Type-C, кнопки включения и перезагрузки, два USB 3.0 разъема.

Fractal Design Meshify 2 XL

Основная стенка выполнена из закаленного стекла с тонированным покрытием. Ставится и снимается несмотря на общие габариты просто. Здесь клипсы и компактная ручка на тыльной части

Fractal Design Meshify 2 XL

Противоположная из металла. Тут в отличие от Fractal Design Define 7 Compact White нет дополнительного слоя противошумного материала.

Fractal Design Meshify 2 XL

Задняя стенка включает место с установленным 140 мм вентилятором. Расположение блока питания нижнее. Панель заглушек под платы расширения со съемными пластинами. Выполнена по схеме 9+3.

Fractal Design Meshify 2 XL

Fractal Design Meshify 2 XL

Fractal Design Meshify 2 XL

На основании четыре ножки с резиновыми уплотнителями. Здесь можно обратить внимание на направляющие для стоек под жесткие диски. Есть съемная панель с противопылевым фильтром.

Fractal Design Meshify 2 XL

Общие габариты у корпуса достаточно большие. Составляют они 240x566x604 мм. Вес без установленных компонентов превышает 16 килограммов.

Fractal Design Meshify 2 XL

Начинка

Больше внимание уделено к удобству сборки системы и возможности модульной перекомпоновке целого ряда элементов. Места тут очень много, это же отразилось на ограничениях по подбору компонентов.

Fractal Design Meshify 2 XL

Как пример в Fractal Design Meshify 2 XL можно поставить башенную систему охлаждения высотой до 185 мм. Хотя сам корпус располагает к использованию системы жидкостного охлаждения с габаритными радиаторами.

Fractal Design Meshify 2 XL

На переднюю и верхнюю стенку можно поставить радиаторы типоразмера 480/420 мм.

Fractal Design Meshify 2 XL

Fractal Design Meshify 2 XL

В стартовый заводской комплект входят три 140 мм вентилятора с регулируемой скоростью вращения.

Fractal Design Meshify 2 XL

Также он интересен и при организации кастомного охлаждения. На боковой стенке можно будет зафиксировать панель-резервуар с помпой. Для удобства и сохранения внешнего вида часть внутренних стенок закрывается декоративными пластиковыми заглушками.

Fractal Design Meshify 2 XL

Они же упрощают аккуратную укладку кабелей внутри, скрывая всю техническую часть. Остальная же часть Г-образной сетки выполнена из металла. На верхней ее части перфорированная решетка.

Fractal Design Meshify 2 XL

Поддерживаются материнские платы типоразмеров до E-ATX и EE-ATX. Есть окошко, упрощающее монтаж системы охлаждения процессора.

Fractal Design Meshify 2 XL

Fractal Design Meshify 2 XL предлагает большой запас по организации дисковой подсистемы. Четыре 3.5 диска в стойки со съемными корзинами в зоне блока питания. Дополнительные пластины на задней стенке под 2.5 дюймовые накопители.

Fractal Design Meshify 2 XL

Декоративная пластина также закрывает всю длину зоны блока питания. Сделано это даже несмотря на то, что вся боковая стенка с этой стороны из металла. Ее наличие позволит предотвратить выпадение кабелей при открытии крышки.

Fractal Design Meshify 2 XL

Есть встроенный хаб для подключения вентиляторов. Три из них с регулируемой скоростью вращения и еще шесть с трехпиновыми коннекторами.

Fractal Design Meshify 2 XL

Немалую часть элементов в корпусе можно будет снять или переместить, изменив компоновку или добавив дополнительное пространство.

Fractal Design Meshify 2 XL

Все окошки для подвода кабелей в корпусе идут с резиновыми клапанами. Есть дополнительная группа с пластиковыми заглушками на них можно будет переместить клапаны при сборке системы с массивными материнскими платами.

Fractal Design Meshify 2 XL

Заметных сложностей при сборке корпус не создавал. Отметим удобный доступ ко всем частям корпуса. Сделано все добротно и с запасом по прочности. Собранная система отличалась низким уровнем шума.

Fractal Design Meshify 2 XL

Итоги по Fractal Design Meshify 2 XL

Золото. Выбор редакции MegaObzorС учетом габаритов Fractal Design Meshify 2 XL его можно рекомендовать под системы, собираемые с материнскими платами E-ATX, а также под сборку кастомного жидкостного охлаждения с несколькими радиаторами. Корпус предлагает все необходимое для эффективного отвода тепла от топовых компонентов, давая возможность проведения экспериментов с разгоном. Продуманная раскладка внутреннего пространства, аккуратный монтаж и распределение интерфейсных и питающих кабелей, хаб для вентиляторов, скоростные USB, вентиляционная решетка на фронтальной панели, удобное снятие боковых стенок, три 140 мм вентилятора в комплекте. Также может быть интересен как основа для сборки сервера под хранение данных.
Fractal Design Meshify 2 XL получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Fractal Design Meshify 2 XL
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