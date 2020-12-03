Обзор Fractal Design Meshify 2 XL (FD-C-MES2X-02). Корпус Full-Tower с эффективным охлаждением

В ноябре компания Fractal Design анонсировала выход и запустила продажи корпусов семейства Meshify 2, включающая модели в типоразмерах Full-Tower и Big-Tower. Они поддерживают установку материнских плат EE-ATX/E-ATX и предлагают возможность гибкого подборка компонентов, а также вертикальную установку видеокарты. При его проектировании было уделено повышенное внимание гибкости, модульности и простоте эксплуатации.

Комплектация

Мы будем тестировать на примере Fractal Design Meshify 2 XL. Он уже появился в российских магазинах, средняя стоимость составляет 19 000 рублей.

Поставляется корпус в коробке из крафт-картона. На боковых гранях есть ручки, упрощающие транспортировку. Также есть схематичное изображение и описание основных особенностей. Для удобства винты разного типа распределены по отдельным зип-пакетам, также покупатель получает стяжки, пластины под накопители, салфетку из микрофибры, руководство пользователя, гарантийный талон.

Внешний вид

Сохранены характерные черты линейки Meshify с полигональной формой лицевой панели. Здесь важно отметить, что внимание уделено не только дизайну, вся площадь представляет собой вентиляционная решетка, обеспечивающая эффективный доступ воздуха.

Визуально эти расположенные под разными углами плоскости напоминают грани бриллианта. Открывается лицевая панель по принципу дверцы. Шарнирный тип крепления. В нижней части логотип производителя.

Верхняя стенка Fractal Design Meshify 2 XL также оптимизирована под организацию охлаждения. Вентиляционная решетка со съемной сеткой с магнитным способом крепления. Также есть возможность снять крышку полностью.

На панели разъемов доступны два раздельных аудиоразъема, USB Type-C, кнопки включения и перезагрузки, два USB 3.0 разъема.

Основная стенка выполнена из закаленного стекла с тонированным покрытием. Ставится и снимается несмотря на общие габариты просто. Здесь клипсы и компактная ручка на тыльной части

Противоположная из металла. Тут в отличие от Fractal Design Define 7 Compact White нет дополнительного слоя противошумного материала.

Задняя стенка включает место с установленным 140 мм вентилятором. Расположение блока питания нижнее. Панель заглушек под платы расширения со съемными пластинами. Выполнена по схеме 9+3.

На основании четыре ножки с резиновыми уплотнителями. Здесь можно обратить внимание на направляющие для стоек под жесткие диски. Есть съемная панель с противопылевым фильтром.

Общие габариты у корпуса достаточно большие. Составляют они 240x566x604 мм. Вес без установленных компонентов превышает 16 килограммов.

Начинка

Больше внимание уделено к удобству сборки системы и возможности модульной перекомпоновке целого ряда элементов. Места тут очень много, это же отразилось на ограничениях по подбору компонентов.

Как пример в Fractal Design Meshify 2 XL можно поставить башенную систему охлаждения высотой до 185 мм. Хотя сам корпус располагает к использованию системы жидкостного охлаждения с габаритными радиаторами.

На переднюю и верхнюю стенку можно поставить радиаторы типоразмера 480/420 мм.

В стартовый заводской комплект входят три 140 мм вентилятора с регулируемой скоростью вращения.

Также он интересен и при организации кастомного охлаждения. На боковой стенке можно будет зафиксировать панель-резервуар с помпой. Для удобства и сохранения внешнего вида часть внутренних стенок закрывается декоративными пластиковыми заглушками.

Они же упрощают аккуратную укладку кабелей внутри, скрывая всю техническую часть. Остальная же часть Г-образной сетки выполнена из металла. На верхней ее части перфорированная решетка.

Поддерживаются материнские платы типоразмеров до E-ATX и EE-ATX. Есть окошко, упрощающее монтаж системы охлаждения процессора.

Fractal Design Meshify 2 XL предлагает большой запас по организации дисковой подсистемы. Четыре 3.5 диска в стойки со съемными корзинами в зоне блока питания. Дополнительные пластины на задней стенке под 2.5 дюймовые накопители.

Декоративная пластина также закрывает всю длину зоны блока питания. Сделано это даже несмотря на то, что вся боковая стенка с этой стороны из металла. Ее наличие позволит предотвратить выпадение кабелей при открытии крышки.

Есть встроенный хаб для подключения вентиляторов. Три из них с регулируемой скоростью вращения и еще шесть с трехпиновыми коннекторами.

Немалую часть элементов в корпусе можно будет снять или переместить, изменив компоновку или добавив дополнительное пространство.

Все окошки для подвода кабелей в корпусе идут с резиновыми клапанами. Есть дополнительная группа с пластиковыми заглушками на них можно будет переместить клапаны при сборке системы с массивными материнскими платами.

Заметных сложностей при сборке корпус не создавал. Отметим удобный доступ ко всем частям корпуса. Сделано все добротно и с запасом по прочности. Собранная система отличалась низким уровнем шума.

Итоги по Fractal Design Meshify 2 XL

С учетом габаритов Fractal Design Meshify 2 XL его можно рекомендовать под системы, собираемые с материнскими платами E-ATX, а также под сборку кастомного жидкостного охлаждения с несколькими радиаторами. Корпус предлагает все необходимое для эффективного отвода тепла от топовых компонентов, давая возможность проведения экспериментов с разгоном. Продуманная раскладка внутреннего пространства, аккуратный монтаж и распределение интерфейсных и питающих кабелей, хаб для вентиляторов, скоростные USB, вентиляционная решетка на фронтальной панели, удобное снятие боковых стенок, три 140 мм вентилятора в комплекте. Также может быть интересен как основа для сборки сервера под хранение данных.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".