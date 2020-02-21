Обзор Fractal Design Prisma AL-12 PWM (FD-FAN-PRI-AL12-PWM-3P). Корпусные вентиляторы с подсветкой

Не так давно мы проводили тестирование корпуса Fractal Design Define S2 Vision RGB с четырьмя вентиляторами, предлагающими многоцветную подсветку. Тогда же отметили о наличии в доступе корпуса без вентиляторов, также приобрести вентиляторы можно для уже приобретенного ранее корпуса и уже собранной системы. Сегодня мы рассмотрим детально комплект Fractal Design Prisma AL-12 PWM из трех вентиляторов и отдельного контроллера Adjust R1.
На момент выхода теста обойдутся они в среднем за 4 600 и 990 рублей соответственно.
Fractal Design Prisma AL-12 PWM обзор
КомплектацияСразу отметим, что вентиляторы можно приобрести отдельно без контроллера. Последний необходим для подключения 5V-линии синхронизации подсветки.
Комплект включает три вентилятора, набор винтов, разветвитель для подключения вентиляторов к 5V-линии, инструкцию и гарантийный талон.
Внешний видДоступны в двух типоразмерах – 120 и 140 мм. Есть вентиляторы с ШИМ-управлением и без него.
Корпус выполнен из черного пластика. Ушки крепления с антивибрационной вставкой. Внутренняя часть корпуса с прозрачной вставкой, она подсвечивается.
В вентиляторе используется подшипник LLS с высоким ресурсом службы. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 500 до 2000 оборотов в минуту.
Каждый Fractal Design Prisma AL-12 PWM потребует подключение двух кабелей. Один из них отвечает за вращение, второй за подсветку.
Кабель подсветки идет с традиционным 5V-разъемом. Его можно будет подключить к совместимому контроллеру или материнской плате. Последний вариант даст возможность синхронизации с остальными компонентами.
Доступны в двух типоразмерах – 120 и 140 мм. Есть вентиляторы с ШИМ-управлением и без него.
Семь лопастей из полупрозрачного пластика. Подсветка у вентиляторов равномерная и яркая.
Использование в паре с ними контроллера Adjust R1 решает вопрос управления подсветкой и переключения эффектов при отсутствии совместимой материнской платы.
Выполнен в виде компактного блока с тремя кнопками: изменяющего скорость эффекта, цвет и яркость.
При выключении питания последние настройки будут сохранены. Есть шесть эффектов пульсирующей подсветки. Помимо вентиляторов к нему можно будет подключить и остальные компоненты, использующие адресную 5V ARGB подсветку.
Для питания контроллер использует линию SATA от блока питания.
Тесты Fractal Design Prisma AL-12 PWM