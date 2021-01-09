Обзор HARPER PSP-065. Беспроводная колонка с IPX7

В центре внимания сегодня портативная колонка HARPER PSP-065, оснащенная модулем Bluetooth 5.0. В ней помимо беспроводного подключения к смартфону, планшету или ноутбуку можно подключить накопитель с записанными на него треками. Помимо этого, заявлены защита от пыли в лаги по стандарту IPX7 и режим TWS с подключением двух таких колонок в стереопару.

HARPER PSP-065 обзор

Рекомендованная стоимость составляет 3 690 рублей.

Комплектация

Стартовый набор включает аудиокабель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с минималистичным оформлением.

Внешний вид

Прямоугольный «брусок», в оформлении которого преобладает черный цвет. Внешний периметр корпуса прорезиненный. На основании четыре ножки.

Лицевая и фронтальные стороны с металлической решеткой, за которой расположены два динамика общей мощностью 16 Вт.

Для удобства переноски и возможности фиксации на ремне или рюкзаке при помощи карабина на боковой грани есть металлическое ушко.

На верхнем торце у HARPER PSP-065 группа из пяти механических кнопок. Оформлены они в виде иконок, сами же скрыты внутри под прорезиненной оболочкой. Тут же расположены светодиодные индикаторы.

Корпус колонки защищен по стандарту IPX7. Он не боится попадания брызг воды и грязи.

Тесты

На боковой грани под резиновой заглушкой разъем USB Type-C, слот для карты памяти microSD и аудиоразъем.Система для беспроводной передачи звука использует актуальный Bluetooth 5.0. Тестирование проводилось со смартфоном и с USB-адаптером в ПК. Соединение стабильное. Звук передается без задержек и артефактов. При наличии двух таких колонок можно будет связать в стереопару.

Треки в популярных аудиоформатах также можно записать на съемный накопитель. Считываются корректно файлы с кириллическими и латинскими символами. Управлять можно с помощью встроенной группы кнопок.

Звуковая сцена с эффектом объема. Акцент сделан на нижние и средние частоты. Подходит для музыки разных жанров. Присутствует запас по громкости.

За автономную работу отвечает аккумулятор с емкостью 3600 мАч. При высоком уровне громкости он дает около 13-14 часов автономной работы. Полный цикл зарядки потребует около 3 часов.

Итоги по HARPER PSP-065

HARPER PSP-065 – недорогая портативная колонка с хорошим качеством звука, поддержкой нескольких источников звука, хорошими показателями автономной работы, а также выполненная в корпусе с защитой IPX7 и ушком под крепление с карабином.