Обзор HARPER PSP-065. Беспроводная колонка с IPX7

Рекомендованная стоимость составляет 3 690 рублей.
HARPER PSP-065 обзор
Комплектация
Стартовый набор включает аудиокабель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с минималистичным оформлением.
Внешний видВ сравнение с рассмотренными ранее Harper PSL-021 и HARPER PSL-025, внешний вид тут строгий и аскетичный.
Прямоугольный «брусок», в оформлении которого преобладает черный цвет. Внешний периметр корпуса прорезиненный. На основании четыре ножки.
Лицевая и фронтальные стороны с металлической решеткой, за которой расположены два динамика общей мощностью 16 Вт.
Для удобства переноски и возможности фиксации на ремне или рюкзаке при помощи карабина на боковой грани есть металлическое ушко.
На верхнем торце у HARPER PSP-065 группа из пяти механических кнопок. Оформлены они в виде иконок, сами же скрыты внутри под прорезиненной оболочкой. Тут же расположены светодиодные индикаторы.
Корпус колонки защищен по стандарту IPX7. Он не боится попадания брызг воды и грязи.
На боковой грани под резиновой заглушкой разъем USB Type-C, слот для карты памяти microSD и аудиоразъем.
ТестыСистема для беспроводной передачи звука использует актуальный Bluetooth 5.0. Тестирование проводилось со смартфоном и с USB-адаптером в ПК. Соединение стабильное. Звук передается без задержек и артефактов. При наличии двух таких колонок можно будет связать в стереопару.
Треки в популярных аудиоформатах также можно записать на съемный накопитель. Считываются корректно файлы с кириллическими и латинскими символами. Управлять можно с помощью встроенной группы кнопок.
Звуковая сцена с эффектом объема. Акцент сделан на нижние и средние частоты. Подходит для музыки разных жанров. Присутствует запас по громкости.
За автономную работу отвечает аккумулятор с емкостью 3600 мАч. При высоком уровне громкости он дает около 13-14 часов автономной работы. Полный цикл зарядки потребует около 3 часов.