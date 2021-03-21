Обзор HIPER GSX-1000 Schubert. Игровые наушники с универсальным подключением

Не так давно мы писали о расширении модельной линейки игровой периферии у Hiper и даже уже детально изучали клавиатуру HIPER GK-6 Shturmer. Сегодня же в центре внимания будут наушники Hiper GSX-1000 Schubert, созданную для геймеров. Из ее особенностей отмечаются микрофон с шумоподавлением, поддержка ПК и консолей, а также подсветка.

Комплектация

К моменту публикации они уже доступны для покупки. Рекомендованная стоимость составляет 3 590 рублей.

Комплект включает переходник на спаренный аудиоразъем, microUSB кабель, съемный микрофон с ветрозащитой, документацию. Упаковано все в коробку с изображением наушников и данными по характеристикам.

Внешний вид

Широкое оголовье с мягкой подкладкой на внутренней части. Предлагается возможность изменить его длину.

Направляющие из пластика, они усилены металлическими пластинами. Выбранное положение в последующем не смещается. К качеству исполнения нареканий нет.

Чашки овальной формы. На внешней стороне металлическая сетка, за которой скрывается зона с подсвечиваемым логотипом производителя.

Это неуправляемая подсветка и для ее работы требуется подключение дополнительной линии USB.

Амбушюры у HIPER GSX-1000 Schubert выполнены из экокожи с пенным наполнителем. После сдавливания они быстро возвращают свою форму.

Решетку динамика защищает ткань. Установлены 50 мм излучатели с диапазоном воспроизведения от 15 до 25000 Гц.

Для удобства все элементы управления перенесены в пульт управления. Тут барабан регулировки громкости и кнопка выключения микрофона.

На его боковой грани есть microUSB разъем. Он используется для подачи питания. Соответствующий кабель идет в комплекте.

За звук и микрофон отвечают два раздельных кабеля с 3.5 мм аудиоразъемом. Также есть переходник на спаренный разъем.

Кабель с защитной нейлоновой оплеткой. Общая его длина позволит подключиться к размещенному на удалении системному блоку.

Микрофон у гарнитуры съемный. Комплектный идет с гибкой ножкой. Для капсуля предусмотрена ветрозащита.

Тесты

HIPER GSX-1000 Schubert для работы не требует установки драйвера. Программного обеспечения под нее не предусмотрено. Мы проводили тестирование с настольным ПК, с планшетом и геймпадом игровой консоли Sony Playstation 5. В первом случае подключаются раздельные штекеры к разъемам на материнской плате и USB-линия. В двух других пригодился переходник на спаренный коннектор.

В звуковой сцене сделан акцент на средние и низкие частоты. Понравилась отработка выстрелов и взрывов. При игре в сетевых шутерах не замечали проблем с позиционированием противников на карте. В них же посмотрели обновленную «Лигу Справедливости».

На голове сидят удобно. Уши обхватывают полностью. Хороший уровень пассивной звукоизоляции. Элементы находятся в пределах быстрого доступа.

Итоги по HIPER GSX-1000 Schubert

Есть микрофон с активным шумоподавлением. Голос передает без искажений. Его есть возможность выключить обеспечив режим приватности или снять полностью.HIPER GSX-1000 Schubert – хорошо сбалансированная игровая гарнитура с универсальным подключением. Эргономичная конструкция, регулируемое оголовье, микрофон с шумоподавлением и подсветка. За время длительных ее тестов заметных проблем и сбоев обнаружено не было.