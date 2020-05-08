Обзор HIPER TWS Brise V2. Беспроводные наушники с сенсорным управлением

Весной мы проводили тестирование наушников HIPER TWS Brise . Недорогие беспроводные наушники с поддержкой Bluetooth 5.0. Не так давно вышло второе поколение этой серии, в котором были добавлены сенсорное управление и цифровой дисплей в зарядном чехле. Сегодня мы поделимся опытом эксплуатации HIPER TWS Brise V2.

Комплектация

Она по-прежнему относится к недорогому сегменту. Официальные продажи в России уже стартовали.Список актуальных предложений собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.В комплекте покупатель получает две пары дополнительных амбушюр, кабель USB, зарядный чехол.

Упаковано все в коробке из плотного картона с общей технической информацией.

Внешний вид

Форма наушников сохранена. Но серьезные изменения прошли по техническому оснащению.

Вместо механической кнопки, предлагается сенсорное управление. Переключение треков и изменение громкости проводится касанием внешней стороны наушников.

Зона отмечена маркировкой. Основным материалом HIPER TWS Brise V2 выступает пластик с глянцевым покрытием.

На внутренней стороне расположена группа контактов, а также отметки по правой и левой стороне. Визуально корпус монолитен.

Реализована защита по стандарту IP54. Они не боятся капель и брызг воды. Можно эксплуатировать под дождем и во время активных занятий спортом.

Контролировать статус можно с помощью светодиодных индикаторов на каждом из наушников. Поддерживаются голосовые подсказки на русском языке.

Дополнительно к установленным на ножку динамиков амбушюрам есть еще две пары, что позволяет выбрать оптимальный размер под свои уши.

Качественные изменения в HIPER TWS Brise V2 коснулись док-станции. На ней появился дисплей, отображающий уровень оставшегося заряда. Наглядно и информативно.

Фиксируются наушники в нем с помощью магнитов. При открытии крышки не выпадают.

Зарядка теперь проводится через актуальный USB Type-C разъем, заменивший морально устаревший microUSB.

Тесты

Как и ранее, производитель в этом недорогом сегменте предлагает поддержку Bluetooth 5.0 с кодеком A2DP. Энергоэффективная версия протокола с увеличенной дальностью подключения. Качество связи высокое.

Встроенного аккумулятора с емкостью 40 мАч хватает примерно на 2.5 часа прослушивания музыки на высоком уровне громкости. С помощью комплектного бокса можно будет провести 2 полных цикла зарядки.

По звуку огрехов нет. Акцент в звуковой сцене сделан на нижнюю часть среднечастотного спектра. Басы мягкие. Подойдет для прослушивания музыки, подкастов и просмотра фильмов. Уровень максимальной громкости без запаса.

Есть встроенный микрофон, позволяющий ответить на входящий вызов, не доставая смартфон. Он же за время тестирования использовался во время конференций в Zoom.

Итоги по HIPER TWS Brise V2

Если вы еще находитесь в поиске беспроводных наушников, HIPER TWS Brise V2 станут хорошим выбором без серьезных трат на покупку. При этом они предлагают отличное техническое оснащение, защиту IP54, сенсорное управление, USB Type-C и цифровой дисплей в боксе.