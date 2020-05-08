Обзор HIPER TWS Brise V2. Беспроводные наушники с сенсорным управлением

Весной мы проводили тестирование наушников HIPER TWS Brise. Недорогие беспроводные наушники с поддержкой Bluetooth 5.0. Не так давно вышло второе поколение этой серии, в котором были добавлены сенсорное управление и цифровой дисплей в зарядном чехле. Сегодня мы поделимся опытом эксплуатации HIPER TWS Brise V2.

HIPER TWS Brise V2

Она по-прежнему относится к недорогому сегменту. Официальные продажи в России уже стартовали. Список актуальных предложений собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

В комплекте покупатель получает две пары дополнительных амбушюр, кабель USB, зарядный чехол.

HIPER TWS Brise V2

Упаковано все в коробке из плотного картона с общей технической информацией.

HIPER TWS Brise V2

Внешний вид

Форма наушников сохранена. Но серьезные изменения прошли по техническому оснащению.

HIPER TWS Brise V2

Вместо механической кнопки, предлагается сенсорное управление. Переключение треков и изменение громкости проводится касанием внешней стороны наушников.

HIPER TWS Brise V2

Зона отмечена маркировкой. Основным материалом HIPER TWS Brise V2 выступает пластик с глянцевым покрытием.

HIPER TWS Brise V2

На внутренней стороне расположена группа контактов, а также отметки по правой и левой стороне. Визуально корпус монолитен.

HIPER TWS Brise V2

Реализована защита по стандарту IP54. Они не боятся капель и брызг воды. Можно эксплуатировать под дождем и во время активных занятий спортом.

HIPER TWS Brise V2

Контролировать статус можно с помощью светодиодных индикаторов на каждом из наушников. Поддерживаются голосовые подсказки на русском языке.

HIPER TWS Brise V2

Дополнительно к установленным на ножку динамиков амбушюрам есть еще две пары, что позволяет выбрать оптимальный размер под свои уши.

HIPER TWS Brise V2

Качественные изменения в HIPER TWS Brise V2 коснулись док-станции. На ней появился дисплей, отображающий уровень оставшегося заряда. Наглядно и информативно.

HIPER TWS Brise V2

Фиксируются наушники в нем с помощью магнитов. При открытии крышки не выпадают.

HIPER TWS Brise V2

Зарядка теперь проводится через актуальный USB Type-C разъем, заменивший морально устаревший microUSB.

HIPER TWS Brise V2

Тесты

Как и ранее, производитель в этом недорогом сегменте предлагает поддержку Bluetooth 5.0 с кодеком A2DP. Энергоэффективная версия протокола с увеличенной дальностью подключения. Качество связи высокое.

HIPER TWS Brise V2

Встроенного аккумулятора с емкостью 40 мАч хватает примерно на 2.5 часа прослушивания музыки на высоком уровне громкости. С помощью комплектного бокса можно будет провести 2 полных цикла зарядки.

HIPER TWS Brise V2

По звуку огрехов нет. Акцент в звуковой сцене сделан на нижнюю часть среднечастотного спектра. Басы мягкие. Подойдет для прослушивания музыки, подкастов и просмотра фильмов. Уровень максимальной громкости без запаса.

HIPER TWS Brise V2

Есть встроенный микрофон, позволяющий ответить на входящий вызов, не доставая смартфон. Он же за время тестирования использовался во время конференций в Zoom.

HIPER TWS Brise V2

Итоги по HIPER TWS Brise V2

Если вы еще находитесь в поиске беспроводных наушников, HIPER TWS Brise V2 станут хорошим выбором без серьезных трат на покупку. При этом они предлагают отличное техническое оснащение, защиту IP54, сенсорное управление, USB Type-C и цифровой дисплей в боксе.
Комментарии и отзывы HIPER TWS Brise V2
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