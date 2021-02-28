Обзор HIPER TWS Sarma. Беспроводные наушники с микрофоном

Сегодня героем нашего обзора будут беспроводные наушники HIPER TWS Sarma с поддержкой кодеков SBC и AAC. Как и рассмотренные ранее HIPER TWS Pull для соединения с источником сигнала они используют актуальный Bluetooth 5.1 с увеличенной дальностью и сниженным энергопотреблением.

Комплектация

Рекомендованная стоимость составляет 3 490 рублей. К моменту публикации продажи уже стартовали.

В коробке с удобной ручкой для переноски и общей информацией по характеристикам покупатель найдет зарядный кейс, силиконовый чехол, USB-C кабель, руководство пользователя на русском языке.

Внешний вид

Кейс белого цвета, выполненный из пластика. Для зарядки тут выбран разъем USB-C, уменьшая количество кабелей в дороге или поездках.

На боковой грани механическая кнопка управления. Здесь же светодиодный индикатор активности.

В комплекте предусмотрели силиконовый защитный чехол. Он сопровождается ушком под карабин или ремешок.

Внутри два посадочных места под наушники. Применено магнитное крепление, исключающее выпадение при случайном открытии.

Корпус HIPER TWS Sarma также выполнен из пластика. Он защищен от пыли и воды, соответствуя стандарту IPX4. Случайно начавшийся дождь или снег не приведет к поломке.

Внешний вид повторяет особенности AirPods. Вытянутая ножка и каплевидная чаша без силиконовых амбушюр

Решетка 13 мм динамика защищена сеткой. Каждый из наушников с собственным микрофоном.

Есть пометки по левой и правой сторонам. Управление сенсорное. В комплектной инструкции приведены подробное описание действий и схемы касания. Проблем с реализацией здесь управления замечено не было.

Корпус у наушников легкий. Огрехов в качестве сборки и управления замечено не было.

Тесты

Одним из нареканий по изученным на прошлой неделе HIPER TWS Pull стала работа микрофона. В HIPER TWS Sarma с этим все в порядке. Используются МЭМС-микрофоны с чистой передачей голоса. Мы за время тестирования участвовали с ними в удаленных конференциях и групповых видеозвонках. Вполне заменяют отдельно устанавливаемый микрофон. Их же можно использовать для записи аудиоподкастов.

По звуковой сцене акцент сделан на высокие частоты. Хорошо себя показали при просмотре фильмов, видеороликов. Басы выражены слабо. Подключались они к смартфону OnePlus 8 Pro. Дальность стабильного подключения до 10 метров. Шумов и артефактов замечено не было. Отсутствует рассинхронизация аудио и видеодорожка при просмотре роликов с Youtube и других стриминговых сервисов.

Встроенного аккумулятора хватает на 3.5 часа работы при высоком уровне громкости. С помощью комплектного зарядного кейса можно провести два полных цикла зарядки. На восстановление уходит 1.5 часа.

В ушах сидят удобно. Понравятся тем, кому не походят решения с силиконовыми амбушюрами. При движениях головы в стороны не выпадали. Использовать можно как в стерео, так и отдельно в качестве разговорной гарнитуры.

Итоги по HIPER TWS Sarma

HIPER TWS Sarma – беспроводные наушники с высоким качеством передачи голоса. Помимо этого среди плюсов можно отметить хорошие показатели автономной работы, силиконовый чехол для зарядного кейса, аккуратный внешний вид, защищенный от воды корпус, модуль Bluetooth 5.1.