Обзор HIPER TWS Sarma. Беспроводные наушники с микрофоном

Сегодня героем нашего обзора будут беспроводные наушники HIPER TWS Sarma с поддержкой кодеков SBC и AAC. Как и рассмотренные ранее HIPER TWS Pull для соединения с источником сигнала они используют актуальный Bluetooth 5.1 с увеличенной дальностью и сниженным энергопотреблением.

HIPER TWS Sarma

Рекомендованная стоимость составляет 3 490 рублей. К моменту публикации продажи уже стартовали.

Комплектация

HIPER TWS Sarma

В коробке с удобной ручкой для переноски и общей информацией по характеристикам покупатель найдет зарядный кейс, силиконовый чехол, USB-C кабель, руководство пользователя на русском языке.

HIPER TWS Sarma

Внешний вид

Кейс белого цвета, выполненный из пластика. Для зарядки тут выбран разъем USB-C, уменьшая количество кабелей в дороге или поездках.

HIPER TWS Sarma

На боковой грани механическая кнопка управления. Здесь же светодиодный индикатор активности.

HIPER TWS Sarma

В комплекте предусмотрели силиконовый защитный чехол. Он сопровождается ушком под карабин или ремешок.

HIPER TWS Sarma

Внутри два посадочных места под наушники. Применено магнитное крепление, исключающее выпадение при случайном открытии.

HIPER TWS Sarma

Корпус HIPER TWS Sarma также выполнен из пластика. Он защищен от пыли и воды, соответствуя стандарту IPX4. Случайно начавшийся дождь или снег не приведет к поломке.

HIPER TWS Sarma

Внешний вид повторяет особенности AirPods. Вытянутая ножка и каплевидная чаша без силиконовых амбушюр

HIPER TWS Sarma

Решетка 13 мм динамика защищена сеткой. Каждый из наушников с собственным микрофоном.

HIPER TWS Sarma

Есть пометки по левой и правой сторонам. Управление сенсорное. В комплектной инструкции приведены подробное описание действий и схемы касания. Проблем с реализацией здесь управления замечено не было.

HIPER TWS Sarma

Корпус у наушников легкий. Огрехов в качестве сборки и управления замечено не было.

HIPER TWS Sarma

Тесты

Одним из нареканий по изученным на прошлой неделе HIPER TWS Pull стала работа микрофона. В HIPER TWS Sarma с этим все в порядке. Используются МЭМС-микрофоны с чистой передачей голоса. Мы за время тестирования участвовали с ними в удаленных конференциях и групповых видеозвонках. Вполне заменяют отдельно устанавливаемый микрофон. Их же можно использовать для записи аудиоподкастов.

HIPER TWS Sarma

По звуковой сцене акцент сделан на высокие частоты. Хорошо себя показали при просмотре фильмов, видеороликов. Басы выражены слабо. Подключались они к смартфону OnePlus 8 Pro. Дальность стабильного подключения до 10 метров. Шумов и артефактов замечено не было. Отсутствует рассинхронизация аудио и видеодорожка при просмотре роликов с Youtube и других стриминговых сервисов.

HIPER TWS Sarma

Встроенного аккумулятора хватает на 3.5 часа работы при высоком уровне громкости. С помощью комплектного зарядного кейса можно провести два полных цикла зарядки. На восстановление уходит 1.5 часа.

HIPER TWS Sarma

В ушах сидят удобно. Понравятся тем, кому не походят решения с силиконовыми амбушюрами. При движениях головы в стороны не выпадали. Использовать можно как в стерео, так и отдельно в качестве разговорной гарнитуры.

HIPER TWS Sarma

Итоги по HIPER TWS Sarma

HIPER TWS Sarma – беспроводные наушники с высоким качеством передачи голоса. Помимо этого среди плюсов можно отметить хорошие показатели автономной работы, силиконовый чехол для зарядного кейса, аккуратный внешний вид, защищенный от воды корпус, модуль Bluetooth 5.1.
Комментарии и отзывы HIPER TWS Sarma
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