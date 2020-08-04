Обзор Harper HB-520. Наушники TWS с Bluetooth 5.0 и сенсорным управлением

Поддержку Bluetooth 5.0 в 2020 году начали получать не только флагманские модели смартфонов, но и более доступные решения. Новый протокол увеличил скорость передачи данных, увеличил расстояние, снизил энергопотребление и добавил поддержку Dual Audio. Наибольшее преимущество продемонстрировали беспроводные наушники, такие, как например, Harper HB-520 выполненные в формате TWS.

Harper HB-520

К моменту публикации продажи уже стартовали. Средняя стоимость на момент публикации составляет 2 990 рублей.

Harper HB-520 обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакованы в коробку со стильным оформлением. На обратной стороне приведены подробные технические характеристики. Комплект включает зарядный чехол, USB-кабель, три пары силиконовых амбушюр, инструкцию и гарантийный талон.

Harper HB-520

Внешний вид

Доступны в белом и черном вариантах исполнения. Вместе с цветом наушников меняется и цвет зарядного чехла.

Harper HB-520

Выполнен он из пластика с матовым покрытием. Откидная крышка скрывает два посадочных места под наушники. Крепление магнитное.

Harper HB-520

Зарядка осуществляется через microUSB разъем. К сожалению, не стали использовать USB Type-C, который вместе с Bluetooth 5.0 получает широкое распространение.

Harper HB-520

На боковой грани расположена группа светодиодных индикаторов, отображающих уровень заряда как чехла, так и наушников в отдельности. Рядом кнопка вывода информации по заряду.

Harper HB-520

Корпус наушников с вытянутой ножкой и основанием. Форма повторяет изгибы ушной раковины. Здесь в отличие от Harper HB-508 отошли от стилистики Airpods.

Harper HB-520

Каждый из наушников оснащен микрофоном. Пометки по правой и левой стороне нанесены на внешней стороне.

Harper HB-520

Ближе к основанию расположена контактная группа и светодиодный индикатор рабочего статуса.

Harper HB-520

Управление сенсорная. Активная зона находится в месте изгиба ножки. Она хорошо определяется слепым методом.

Harper HB-520

Касанием к этой зоне в Harper HB-520 можно будет ответить на входящий вызов, завершить голосовой вызов, отклонить вызов, управлять воспроизведением музыки и вызывать голосовой помощник.

Harper HB-520

В комплекте покупатель получает три пары сменных силиконовых амбушюр. Есть возможность выбрать оптимальное прилегание. Корпус защищен от попадания влаги, пота и брызг. Можно будет использовать любителям спорта и прогулок на природе.

Тесты

Поддерживаются смартфоны на базе операционных систем Android и iOS. Мы проводили изучение с OnePlus 8 Pro. Наушники работают в стереорежиме. Также можно использовать правый в моно. Он выступает активным, левый ведомым. Первоначально нужно будет провести синхронизацию между самими наушниками, а уже далее подключиться к смартфону.

Harper HB-520

Для подключения Harper HB-520 использует Bluetooth 5.0. Дальность стабильной передачи звука в районе 10 метров. Реализована поддержка кодеков AAC и SBC. Звуковая сцена сбалансированная. Звучат приятно. Огрехов и артефактов обнаружено не было

Harper HB-520

Микрофон всенаправленный. Голос передает без искажения, но будут слышны все окружающие шумы.

Harper HB-520

В ушах сидят плотно. При движении головой в стороны не выпадают. За время тестов мы использовали во время пробежек и занятий фитнесом. Вес легкий.

Harper HB-520

Встроенного аккумулятора хватает примерно на 5 часов беспрерывного прослушивания музыки на среднем уровне громкости. Зарядить можно будет с помощью комплектного чехла. На восстановление потребуется примерно 1 час.

Harper HB-520

Итоги по Harper HB-520

Harper HB-520 станут хорошим выбором в пару к современному смартфону с поддержкой актуальной версии Bluetooth. Для своей невысокой стоимости предлагают высокое качество исполнения, хорошую комплектацию и длительное время автономной работы.
Комментарии и отзывы Harper HB-520
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