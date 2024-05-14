Лучший складной смартфон на первую половину 2024. Обзор Honor Magic V2

В течение месяца активно эксплуатировали смартфон Honor Magic V2 в качестве основного и сейчас поделимся полученным и мнением, а рассказать есть что. На момент выхода обзора он остается самым тонким складным смартфоном. При этом построен на флагманской платформе Snapdragon, использует безредукторный цельный шарнирный механизм с крышкой из титанового сплава.

Honor Magic V2

Комплектация

Поставляется в коробке с премиальным оформлением. Внутри комплектующие и сам телефон распределены по отсекам. Комплект включает адаптер питания мощностью 66 Вт, USB-кабель, скрепку для лотка, инструкцию и чехол.

Honor Magic V2

Чехол в виде накладки на заднюю стенку с текстурой под карбон. У него есть складываемая и поворотная ножка.

Honor Magic V2

Honor Magic V2 обзор

Внешний вид

Honor Magic V2

Толщина в сложенном состоянии составляет 9.9 мм, при 4.7 мм в разложенном. Для сравнения складной Tecno Pnantom V Fold представленный на снимке в сложенном состоянии идет толщиной 14.5 мм, последний Samsung – 13.4, а Xiaomi – 11.2.

Honor Magic V2

На практике он по эргономике не уступает обычным флагманам в виде моноблока. Это же касается развесовки, размещения элементов управления. При этом в разложенном состоянии это планшет со всеми его преимуществами в потреблении контента, выводимого на экран.

Honor Magic V2

Установленный здесь шарнир показал себя хорошо. Открытие проходит с минимальными усилиями, при приближении к полностью открытому или закрытому положениям работает доводчик, удерживает хорошо промежуточные положения.

Honor Magic V2

Левая грань гладка, здесь есть внешняя защита, правая со стыком, который улучшает сцепление пальцем. Тут выведен сканер отпечатка пальца, совмещенный с кнопкой включения и регулятор громкости.

Honor Magic V2

Лицевая сторона с защитным нанокристаллическим стеклом. В нашей версии исполнения у Honor Magic V2 задняя крышка с текстурой под кожу, она практичнее чем скользкое стекло или глянцевый пластик.

Honor Magic V2

Неудобство будет создавать заметно выступающий блок камеры, состоящий из трех объективов. Этот модуль всегда будет точкой опоры при размещении на поверхности, остается таким и с установленным комплектным чехлом.

Honor Magic V2

Второй экран с нанесенной защитной пленкой. В разложенном состоянии есть небольшая складка. Она ощущается пальцем, работе не мешает, как и выводимому изображению.

Honor Magic V2

На нижнем торце разъем USB-C, микрофон, решетка динамика и скрытый слот под две nanoSIM, расширение памяти с помощью microSD не поддерживается.

Экран

Оба экрана AMOLED, оба с частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+. Внешний с разрешением 2376х1060 пикселей, внутренний – 2344х2156. Сочный и контрастный. Под солнцем не бликует и сохраняет читаемость. Высокая пиковая яркость, которая согласно нашим замерам достигала 1100 кд/м2. Внутренний экран ярче примерно на 10%, чем внешний.

Honor Magic V2

В настройках помимо адаптивной регулировки есть автопереключение на ночной режим, пресет под чтение электронных книг, изменение цветового баланса и режима работы в зависимости от частоты обновления.

Honor Magic V2

Как рассмотренный ранее Honor Magic 6 Pro предлагается возможность вывода изображения на внешний монитор через USB-C и в таком режиме используется альтернативный вариант рабочего стола, приближенный к опыту работы с ноутбуком.

Платформа

Honor Magic V2

На борту восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 8 gen 2 с графикой Adreno 470. Высокопроизводительная система, которая работает в связке с 12 Гбайт оперативной памяти. Под хранение выделяется 256, 512 Гбайт или 1 Тбайт в зависимости от выбранной версии. При продолжительной нагрузке наблюдали нагрев задней крышки со снижением производительности.

Honor Magic V2

Модули связи включают современный Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 и 5G. Работали корректно, скорости обмена данными высокие. Есть бесконтактные платежи с возможностью проведения оплаты.

Автономная работа

При компактный габаритах Honor Magic V2 использует аккумулятор с емкостью 5000 мАч, достигнуто это использованием кремний-углеродных батарей в количестве двух штук. Показатели автономной работы хорошие, мы отдельно проверили работу на основном и дополнительном экране. На основном получили 13 часов с высоким уровнем яркости беспрерывной работы.

Honor Magic V2

На внутреннем проработал 8 часов. Поддерживает быструю зарядку, которая полный заряд восстановит за 50 минут.

Honor Magic V2

Съемка

Основной блок включает три камеры. Основная с разрешением 50 Мп с диафрагмой F/1.9 с оптической стабилизацей и лазерной фокусировкой, 50 Мп широкоугольный F/2.0, 20 Мп длинофокусная со стабилизацией. По умолчанию основная объединяет соседние пиксели. Качество съемки соответствует флагманам 2024 года.

Honor Magic V2

Honor Magic V2

Honor Magic V2

Honor Magic V2

Honor Magic V2

В приложении большой набор поддерживаемых режимов съемки. Есть возможность снимать селфи на основную камеру. Доступно переключение между четырьмя модулями, проходит моментально, как и фокусировка при смене.

Honor Magic V2

Honor Magic V2

Honor Magic V2

Honor Magic V2

Видео пишет в разрешении 4К со скоростью 60 кадров в секунду. Здесь также сохраняется возможность переключаться между модулями без остановки видеозаписи.

Тест камеры Honor Magic V2

Фронтальная камера тоже есть и тут их сразу две, это дополнительно к съемке селфи в развернутом положении на основную. Они с 16 Мп, ролики для влогов можно снимать на основную, а эти отлично справятся с видеосвязью.

Honor Magic V2

Honor Magic V2

Софт

На момент теста работал на Android 13 с оболочкой MagicOS 7.2. Хорошо знакомая система по наполнению и оформлению дополнена особенностями улучшающими работу в режиме планшета. Полный доступ к магазину приложений Google и собственной библиотеке.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorК началу лета Honor Magic V2 стал доступнее, чем на старте и сейчас с меньшим ценником чем у конкурентов предлагает эргономичный и тонкий корпус, высокое качество экранов и механизма складывания, высокий уровень быстродействия, хорошие фотовозможности и автономность. Все это позволяет назвать его лучшим выбором в таком форм-факторе.
Honor Magic V2 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Android-смартфон теперь можно использовать как веб-камеру…
Инсайдеры сегодня поведали о том, что в операционной системе компании Microsoft появилось довольно важное…
Раскрыты европейские цены на Realme 12 Pro …
Авторитетный информатор Судханшу Амбхоре раскрыл европейские цены на смартфоны Realme 12 Pro и Realme 12 …
Samsung получила патент на необычный складной смартфон…
Samsung уже достаточно длительное время занимает лидирующие позиции на рынке складных смартфонов — буквал…
OnePlus Ace 3V засветился на фото …
В сети появились фотографии смартфона OnePlus Ace 3V, который еще не был представлен официально. Автору с…
Появились промо-материалы Google Pixel 8a…
В следующем месяце на мероприятии Google I/O 2024 ожидается официальный релиз смартфона Pixel 8a — доступ…
Смартфон Moto G Stylus 5G 2024 оценили в 400 долларов…
Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto G Stylus 5G 2024, главной особенностью ко…
Смартфон POCO M6 засветился в сети …
В базе данных сразу нескольких регуляторов обнаружились сведения о смартфоне POCO M6 (4G), который еще не…
Huawei представила флагманский смартфон Pura 70 Ultra…
Серия смартфонов Pura 70 от компании Huawei состоит из четырёх новых моделей, и Pura 70 Ultra является са…
Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27
Как повысить качество сна с помощью умных часов HuaweiКак повысить качество сна с помощью умных часов Huawei
Смартфон с 108 Мп камерой, AMOLED 90 Гц. Обзор HONOR X8bСмартфон с 108 Мп камерой, AMOLED 90 Гц. Обзор HONOR X8b
Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20
realme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегментеrealme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегменте
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor