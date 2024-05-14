Лучший складной смартфон на первую половину 2024. Обзор Honor Magic V2

Чехол в виде накладки на заднюю стенку с текстурой под карбон. У него есть складываемая и поворотная ножка.
Толщина в сложенном состоянии составляет 9.9 мм, при 4.7 мм в разложенном. Для сравнения складной Tecno Pnantom V Fold представленный на снимке в сложенном состоянии идет толщиной 14.5 мм, последний Samsung – 13.4, а Xiaomi – 11.2.
На практике он по эргономике не уступает обычным флагманам в виде моноблока. Это же касается развесовки, размещения элементов управления. При этом в разложенном состоянии это планшет со всеми его преимуществами в потреблении контента, выводимого на экран.
Установленный здесь шарнир показал себя хорошо. Открытие проходит с минимальными усилиями, при приближении к полностью открытому или закрытому положениям работает доводчик, удерживает хорошо промежуточные положения.
Левая грань гладка, здесь есть внешняя защита, правая со стыком, который улучшает сцепление пальцем. Тут выведен сканер отпечатка пальца, совмещенный с кнопкой включения и регулятор громкости.
Лицевая сторона с защитным нанокристаллическим стеклом. В нашей версии исполнения у Honor Magic V2 задняя крышка с текстурой под кожу, она практичнее чем скользкое стекло или глянцевый пластик.
Неудобство будет создавать заметно выступающий блок камеры, состоящий из трех объективов. Этот модуль всегда будет точкой опоры при размещении на поверхности, остается таким и с установленным комплектным чехлом.
Второй экран с нанесенной защитной пленкой. В разложенном состоянии есть небольшая складка. Она ощущается пальцем, работе не мешает, как и выводимому изображению.
На нижнем торце разъем USB-C, микрофон, решетка динамика и скрытый слот под две nanoSIM, расширение памяти с помощью microSD не поддерживается.
В настройках помимо адаптивной регулировки есть автопереключение на ночной режим, пресет под чтение электронных книг, изменение цветового баланса и режима работы в зависимости от частоты обновления.
Как рассмотренный ранее Honor Magic 6 Pro предлагается возможность вывода изображения на внешний монитор через USB-C и в таком режиме используется альтернативный вариант рабочего стола, приближенный к опыту работы с ноутбуком.
На борту восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 8 gen 2 с графикой Adreno 470. Высокопроизводительная система, которая работает в связке с 12 Гбайт оперативной памяти. Под хранение выделяется 256, 512 Гбайт или 1 Тбайт в зависимости от выбранной версии. При продолжительной нагрузке наблюдали нагрев задней крышки со снижением производительности.
Модули связи включают современный Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 и 5G. Работали корректно, скорости обмена данными высокие. Есть бесконтактные платежи с возможностью проведения оплаты.
На внутреннем проработал 8 часов. Поддерживает быструю зарядку, которая полный заряд восстановит за 50 минут.
В приложении большой набор поддерживаемых режимов съемки. Есть возможность снимать селфи на основную камеру. Доступно переключение между четырьмя модулями, проходит моментально, как и фокусировка при смене.
Видео пишет в разрешении 4К со скоростью 60 кадров в секунду. Здесь также сохраняется возможность переключаться между модулями без остановки видеозаписи.