Лучший складной смартфон на первую половину 2024. Обзор Honor Magic V2

В течение месяца активно эксплуатировали смартфон Honor Magic V2 в качестве основного и сейчас поделимся полученным и мнением, а рассказать есть что. На момент выхода обзора он остается самым тонким складным смартфоном. При этом построен на флагманской платформе Snapdragon, использует безредукторный цельный шарнирный механизм с крышкой из титанового сплава.

Комплектация

Поставляется в коробке с премиальным оформлением. Внутри комплектующие и сам телефон распределены по отсекам. Комплект включает адаптер питания мощностью 66 Вт, USB-кабель, скрепку для лотка, инструкцию и чехол.

Чехол в виде накладки на заднюю стенку с текстурой под карбон. У него есть складываемая и поворотная ножка.

Honor Magic V2 обзор

Внешний вид

Толщина в сложенном состоянии составляет 9.9 мм, при 4.7 мм в разложенном. Для сравнения складной Tecno Pnantom V Fold представленный на снимке в сложенном состоянии идет толщиной 14.5 мм, последний Samsung – 13.4, а Xiaomi – 11.2.

На практике он по эргономике не уступает обычным флагманам в виде моноблока. Это же касается развесовки, размещения элементов управления. При этом в разложенном состоянии это планшет со всеми его преимуществами в потреблении контента, выводимого на экран.

Установленный здесь шарнир показал себя хорошо. Открытие проходит с минимальными усилиями, при приближении к полностью открытому или закрытому положениям работает доводчик, удерживает хорошо промежуточные положения.

Левая грань гладка, здесь есть внешняя защита, правая со стыком, который улучшает сцепление пальцем. Тут выведен сканер отпечатка пальца, совмещенный с кнопкой включения и регулятор громкости.

Лицевая сторона с защитным нанокристаллическим стеклом. В нашей версии исполнения у Honor Magic V2 задняя крышка с текстурой под кожу, она практичнее чем скользкое стекло или глянцевый пластик.

Неудобство будет создавать заметно выступающий блок камеры, состоящий из трех объективов. Этот модуль всегда будет точкой опоры при размещении на поверхности, остается таким и с установленным комплектным чехлом.

Второй экран с нанесенной защитной пленкой. В разложенном состоянии есть небольшая складка. Она ощущается пальцем, работе не мешает, как и выводимому изображению.

Экран

На нижнем торце разъем USB-C, микрофон, решетка динамика и скрытый слот под две nanoSIM, расширение памяти с помощью microSD не поддерживается.Оба экрана AMOLED, оба с частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+. Внешний с разрешением 2376х1060 пикселей, внутренний – 2344х2156. Сочный и контрастный. Под солнцем не бликует и сохраняет читаемость. Высокая пиковая яркость, которая согласно нашим замерам достигала 1100 кд/м2. Внутренний экран ярче примерно на 10%, чем внешний.

В настройках помимо адаптивной регулировки есть автопереключение на ночной режим, пресет под чтение электронных книг, изменение цветового баланса и режима работы в зависимости от частоты обновления.

Платформа

Как рассмотренный ранее Honor Magic 6 Pro предлагается возможность вывода изображения на внешний монитор через USB-C и в таком режиме используется альтернативный вариант рабочего стола, приближенный к опыту работы с ноутбуком.

На борту восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 8 gen 2 с графикой Adreno 470. Высокопроизводительная система, которая работает в связке с 12 Гбайт оперативной памяти. Под хранение выделяется 256, 512 Гбайт или 1 Тбайт в зависимости от выбранной версии. При продолжительной нагрузке наблюдали нагрев задней крышки со снижением производительности.

Автономная работа

Модули связи включают современный Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 и 5G. Работали корректно, скорости обмена данными высокие. Есть бесконтактные платежи с возможностью проведения оплаты.При компактный габаритах Honor Magic V2 использует аккумулятор с емкостью 5000 мАч, достигнуто это использованием кремний-углеродных батарей в количестве двух штук. Показатели автономной работы хорошие, мы отдельно проверили работу на основном и дополнительном экране. На основном получили 13 часов с высоким уровнем яркости беспрерывной работы.

На внутреннем проработал 8 часов. Поддерживает быструю зарядку, которая полный заряд восстановит за 50 минут.

Съемка

Основной блок включает три камеры. Основная с разрешением 50 Мп с диафрагмой F/1.9 с оптической стабилизацей и лазерной фокусировкой, 50 Мп широкоугольный F/2.0, 20 Мп длинофокусная со стабилизацией. По умолчанию основная объединяет соседние пиксели. Качество съемки соответствует флагманам 2024 года.

В приложении большой набор поддерживаемых режимов съемки. Есть возможность снимать селфи на основную камеру. Доступно переключение между четырьмя модулями, проходит моментально, как и фокусировка при смене.

Тест камеры Honor Magic V2

Видео пишет в разрешении 4К со скоростью 60 кадров в секунду. Здесь также сохраняется возможность переключаться между модулями без остановки видеозаписи.Фронтальная камера тоже есть и тут их сразу две, это дополнительно к съемке селфи в развернутом положении на основную. Они с 16 Мп, ролики для влогов можно снимать на основную, а эти отлично справятся с видеосвязью.

Софт

Итоги

На момент теста работал на Android 13 с оболочкой MagicOS 7.2. Хорошо знакомая система по наполнению и оформлению дополнена особенностями улучшающими работу в режиме планшета. Полный доступ к магазину приложений Google и собственной библиотеке.К началу лета Honor Magic V2 стал доступнее, чем на старте и сейчас с меньшим ценником чем у конкурентов предлагает эргономичный и тонкий корпус, высокое качество экранов и механизма складывания, высокий уровень быстродействия, хорошие фотовозможности и автономность. Все это позволяет назвать его лучшим выбором в таком форм-факторе.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".