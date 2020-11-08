Обзор Hyundai H-EP200. Наушники TWS для тренировок и фитнеса

К моменту публикации продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 1790 рублей.
Hyundai H-EP200 обзорСписок актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
КомплектацияВместо изначального выбора цвета при покупке производитель укомплектовал наушники двумя наборами сменных амбушюр салатового и розового цвета. Помимо этого, в стартовый комплект входят зарядный кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видКорпус наушников защищен от попадания брызг воды. Можно будет носить во время тренировок или в дождливую погоду на улице.
Для улучшения фиксации в ушной раковине установлена съемная силиконовая дуга. В комплекте два варианта исполнения.
Один полностью обхватывает ушную раковину. Она достаточно мягкая. Заметно на общий вес гарнитуры не влияет.
Второй не выступает за пределы уха. Обеспечивает дополнительный упор. Оба варианта в комплекте Hyundai H-EP200 идут сразу двух цветов. В итоге получаем хороший запас на время длительной эксплуатации.
На внешней стороне расположена механическая кнопка управления. С помощью нее можно переключать треки, отвечать на входящий вызов, активировать голосовой помощник, изменить уровень громкости.
Все сценарии управления подробно описаны в комплектной инструкции.
Помимо дужек можно будет изменить размеры установленных силиконовых амбушюр. По три пары каждого цвета.
На внутренней стороне корпуса контактная группа. Выполнены из черного пластика с немарким матовым покрытием. Есть светодиодный индикатор для контроля текущего рабочего статуса.
Важной составляющей является зарядный кейс. Под крышкой два посадочных места под установку наушников. Магнитный крепеж.
На фронтальной панели у кейса три светодиодных индикатора. Зарядка осуществляется через microUSB.
ТестыКорпус с дополнительными силиконовыми дугами в Hyundai H-EP200 станет оптимальным вариантом для тех, кто носит наушники во время пробежек и тренировок. За счет них исключается риск случайного выпадения. Также уменьшается общее давление на ухо. Длительное ношение их не вызывает чувства дискомфорта. Хорошие возможности по кастомизации.
Для соединения они используют актуальный Bluetooth 5.0 с базовым набором кодеков. За воспроизведение отвечают 8 мм динамики. По звучанию и сцене основной акцент сделан на верхние частоты.
Оптимальны для прослушивания аудиоподкастов и просмотра роликов. При воспроизведении с Youtube отставания замечено не было. Для прослушивания тоже музыки тоже подойдут.
За автономную работу гарнитуры отвечает батарейка с емкостью 45 мАч. При воспроизведении на средних и высоких уровнях громкости хватает ее примерно на 3 часа работы. С помощью комплектного зарядного кейса можно будет зарядить в течение 1.5 часов.
Есть встроенный микрофон. Он всенаправленный. Голос передает без искажений. Можно будет использовать как разговорную гарнитуру.