Обзор Hyundai H-EP200. Наушники TWS для тренировок и фитнеса

На прошлой неделе мы проводили тестирование TWS-наушников Hyundai H-EP300 с поддержкой Bluetooth 5.0. Сегодня продолжая изучение, мы рассмотрим Hyundai H-EP200, ориентированные на любителей активного образа жизни и спорта. Они также оснащены модулем беспроводной связи.

Hyundai H-EP200 обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 1790 рублей.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Вместо изначального выбора цвета при покупке производитель укомплектовал наушники двумя наборами сменных амбушюр салатового и розового цвета. Помимо этого, в стартовый комплект входят зарядный кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Корпус наушников защищен от попадания брызг воды. Можно будет носить во время тренировок или в дождливую погоду на улице.

Для улучшения фиксации в ушной раковине установлена съемная силиконовая дуга. В комплекте два варианта исполнения.

Один полностью обхватывает ушную раковину. Она достаточно мягкая. Заметно на общий вес гарнитуры не влияет.

Второй не выступает за пределы уха. Обеспечивает дополнительный упор. Оба варианта в комплекте Hyundai H-EP200 идут сразу двух цветов. В итоге получаем хороший запас на время длительной эксплуатации.

На внешней стороне расположена механическая кнопка управления. С помощью нее можно переключать треки, отвечать на входящий вызов, активировать голосовой помощник, изменить уровень громкости.

Все сценарии управления подробно описаны в комплектной инструкции.

Помимо дужек можно будет изменить размеры установленных силиконовых амбушюр. По три пары каждого цвета.

На внутренней стороне корпуса контактная группа. Выполнены из черного пластика с немарким матовым покрытием. Есть светодиодный индикатор для контроля текущего рабочего статуса.

Важной составляющей является зарядный кейс. Под крышкой два посадочных места под установку наушников. Магнитный крепеж.

На фронтальной панели у кейса три светодиодных индикатора. Зарядка осуществляется через microUSB.

Тесты

Корпус с дополнительными силиконовыми дугами в Hyundai H-EP200 станет оптимальным вариантом для тех, кто носит наушники во время пробежек и тренировок. За счет них исключается риск случайного выпадения. Также уменьшается общее давление на ухо. Длительное ношение их не вызывает чувства дискомфорта. Хорошие возможности по кастомизации.

Для соединения они используют актуальный Bluetooth 5.0 с базовым набором кодеков. За воспроизведение отвечают 8 мм динамики. По звучанию и сцене основной акцент сделан на верхние частоты.

Оптимальны для прослушивания аудиоподкастов и просмотра роликов. При воспроизведении с Youtube отставания замечено не было. Для прослушивания тоже музыки тоже подойдут.

За автономную работу гарнитуры отвечает батарейка с емкостью 45 мАч. При воспроизведении на средних и высоких уровнях громкости хватает ее примерно на 3 часа работы. С помощью комплектного зарядного кейса можно будет зарядить в течение 1.5 часов.

Есть встроенный микрофон. Он всенаправленный. Голос передает без искажений. Можно будет использовать как разговорную гарнитуру.

Итоги по Hyundai H-EP200

Hyundai H-EP200 – TWS-наушники для любителей активного образа жизни. Удобная и надежная посадка в ушах, два варианта цвета всех аксессуаров в комплекте, зарядный кейс с емким аккумулятором, актуальный Bluetooth 5.0.