Обзор ID-COOLING SE-207-XT ADVANCED. Двухсекционное охлаждение процессора

Изучаемое сегодня башенное охлаждение ID-COOLING SE-207-XT ADVANCED выполнено в двухсекционной конструкции с семью медными трубками и двумя вентиляторами. Заявленный уровень TDP для него составляет 280 Вт, позволяя рассматривать его и для флагманских процессоров AMD и Intel, включая и возможность проведения разгона.

Комплектация

Его предшественника - ID-COOLING SE-207 , мы детально рассматривали ранее.Коробка с изображением системы в сборе и сводной таблицей по характеристикам на обратной стороне.

Комплект включает скобы для вентилятора, усиливающую пластину, опорные планки двух видов, кабель-разветвитель, набор элементов крепления, крепежные скобы для вентиляторов, различные винты, термопасту Frost X25 с 10,5 Вт/(м∙К), отвертку и руководство пользователя.

ID-COOLING SE-207-XT ADVANCED обзор

Внешний вид

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Сохранен общий стиль с покраской всей конструкции в черный цвет, включая медные трубки, декоративные колпачки, скобы и даже контактую пластину.

Внешний вид строгий, хорошо смотрится установленным на материнскую плату, не выделяясь из сеттинга.

Высота системы в сборе составляет 156 мм. Весит 1033 грамма. В сравнении с версией SE-207-XT, радиаторы стали меньше по толщине. И на стороне, направленной в сторону разъемов оперативной памяти, есть вырез, необходимый для установки высоких планок.

Сохранили уровень TDP, увеличив на 20 количество пластин. Здесь их 110, что обеспечивает площадь рассеивания 9457 см2.

В конструкции ID-COOLING SE-207-XT ADVANCED семь медных никелированных трубок диаметром 6 мм. Дополнительной пайки между пластинами и трубками нет, используется опрессовка.

Сами трубки равномерно распределены по всей длине радиатора. Концы с декоративными колпачками.

В районе контактной пластины опрессованы. Производитель отмечает, что в этой части применена пайка.

Размеры составляют 40 на 46.5 мм. Выполнена из меди, поверхность ее ровная и отполированная.

Комплектуется система двумя вентиляторами типоразмера 120 мм, фиксируемыми с помощью металлических скобок. Для уменьшения вибрации по углам нанесены резиновые накладки. Скорость оборотов регулируется в диапазоне от 700 до 1800 оборотов в минуту.

Сборка

Предусмотрели возможность подключения двух вентиляторов к одному разъему на материнской плате с общим управлением скоростью вращения.

Сборка простая, система совместима с Intel LGA-1700 и AMD AM5. В комплектной инструкции подробно описаны шаги для каждого сокета.

Для начала на материнской плате устанавливается усиливающая пластина и опорные планки. Далее наносим термопасту, в комплекте есть тюбик, которого хватит на несколько сеансов установки.

Прижим потребует снять с ID-COOLING SE-207-XT ADVANCED средний вентилятор. С помощью комплектной отвертки прижимаем равномерно с помощью двух подпружиненных винтов.

Возвращаем вентилятор и подключаем его к разъему на плате. Мы проводили монтаж на плату miniITX и не столкнулись с проблемами монтажа даже в таком ограниченном пространстве.

Это же касается оперативной памяти с радиаторами. Совместимо даже с габаритными модулями.

Тесты

Тестировалась с процессором Intel Core i5-13600K. В нагреве CPU/FPU получили следующие данные.

Отдельно во время синтетического теста в CINEBENCH.

Замеры уровня шума проходили на расстоянии 30 сантиметров.

Итоги

ID-COOLING SE-207-XT ADVANCED – башенная система охлаждения со строгим внешним исполнением, подходящая под старшие процессоры AMD и Intel. Совместимость с разными сокетами, качественная термопаста в комплекте, умеренный шум в нагрузке, невысокая стоимость и возможность добавить третий вентилятор.