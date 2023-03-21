Обзор ID-COOLING SE-207-XT ADVANCED. Двухсекционное охлаждение процессора

Его предшественника - ID-COOLING SE-207, мы детально рассматривали ранее.
Комплект включает скобы для вентилятора, усиливающую пластину, опорные планки двух видов, кабель-разветвитель, набор элементов крепления, крепежные скобы для вентиляторов, различные винты, термопасту Frost X25 с 10,5 Вт/(м∙К), отвертку и руководство пользователя.
Внешний вид строгий, хорошо смотрится установленным на материнскую плату, не выделяясь из сеттинга.
Высота системы в сборе составляет 156 мм. Весит 1033 грамма. В сравнении с версией SE-207-XT, радиаторы стали меньше по толщине. И на стороне, направленной в сторону разъемов оперативной памяти, есть вырез, необходимый для установки высоких планок.
Сохранили уровень TDP, увеличив на 20 количество пластин. Здесь их 110, что обеспечивает площадь рассеивания 9457 см2.
В конструкции ID-COOLING SE-207-XT ADVANCED семь медных никелированных трубок диаметром 6 мм. Дополнительной пайки между пластинами и трубками нет, используется опрессовка.
Сами трубки равномерно распределены по всей длине радиатора. Концы с декоративными колпачками.
В районе контактной пластины опрессованы. Производитель отмечает, что в этой части применена пайка.
Размеры составляют 40 на 46.5 мм. Выполнена из меди, поверхность ее ровная и отполированная.
Комплектуется система двумя вентиляторами типоразмера 120 мм, фиксируемыми с помощью металлических скобок. Для уменьшения вибрации по углам нанесены резиновые накладки. Скорость оборотов регулируется в диапазоне от 700 до 1800 оборотов в минуту.
Предусмотрели возможность подключения двух вентиляторов к одному разъему на материнской плате с общим управлением скоростью вращения.
Сборка простая, система совместима с Intel LGA-1700 и AMD AM5. В комплектной инструкции подробно описаны шаги для каждого сокета.
Для начала на материнской плате устанавливается усиливающая пластина и опорные планки. Далее наносим термопасту, в комплекте есть тюбик, которого хватит на несколько сеансов установки.
Прижим потребует снять с ID-COOLING SE-207-XT ADVANCED средний вентилятор. С помощью комплектной отвертки прижимаем равномерно с помощью двух подпружиненных винтов.
Возвращаем вентилятор и подключаем его к разъему на плате. Мы проводили монтаж на плату miniITX и не столкнулись с проблемами монтажа даже в таком ограниченном пространстве.
Это же касается оперативной памяти с радиаторами. Совместимо даже с габаритными модулями.
Отдельно во время синтетического теста в CINEBENCH.
Замеры уровня шума проходили на расстоянии 30 сантиметров.