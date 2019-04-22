Обзор INOI 6i Lite. Смартфон для мессенджеров и голосовой связи

2019-04-22, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - INOI 6i Lite; [197]
В начале апреля был представлен смартфон INOI 6i Lite с поддержкой 3G и предустановленной операционной системой Android Go. Помимо этого, тут есть емкая батарейка с емкостью 4000 мАч и S-IPS экран с диагональю 5.5 дюймов. Рекомендованная стоимость составляет 5990 рублей.

INOI 6i Lite

Летом прошлого года мы уже изучали смартфоны INOI 6 Lite и INOI 6 с LTE-модулем.

INOI 6i Lite обзор

Комплектация

В комплекте со смартфоном покупатель получает руководство пользователя, гарантий талон, USB-кабель и зарядное устройство. Собрано все в коробке из плотного картона со стильным оформлением.

INOI 6i Lite

Внешний вид

INOI 6i Lite доступен в золотистом и черном вариантах исполнения. Золотистый будет практичнее, на нем не будут видны следы пальцев и возможные царапины.

INOI 6i Lite

Основным материалом корпуса выступает пластик. Задняя крышка с софт-тач покрытием.

INOI 6i Lite

На верхнем торце аудиоразъем и microUSB. Справа хромированные кнопки включения и регулировки громкости.

INOI 6i Lite

Основной модуль камеры с двумя объективами и хромированной окантовкой по периметру. Он немного выступает над плоскостью крышки. Рядом светодиодная вспышка, ниже хромированный логотип производителя.

INOI 6i Lite

INOI 6i Lite

Динамик с продольной решеткой. Он не перекрывается при размещении в ладони. Уровень максимальной громкости оставляет желать лучшего, но вполне позволит посмотреть ролик с Youtube в помещении.

INOI 6i Lite

Снизу отверстие основного микрофона. Шумоподавление не поддерживается. К качеству передачи голоса претензий нет.

INOI 6i Lite

Лицевая сторона с защитным стеклом, края которого закруглены. Рамки характерной для этого ценового сегмента ширины. На верхней рамке разговорный динамик и объектив фронтальной камеры.

INOI 6i Lite

INOI 6i Lite

Корпус у INOI 6i Lite разборный. Под крышкой скрываются два слота под SIM и слот для карты памяти. Поддерживаются накопители до 32 Гбайт.

INOI 6i Lite

INOI 6i Lite

Крышка к корпусу прилегает плотно. Она не продавливается под нажимом пальцев. В руке лежит удобно, вес небольшой.

INOI 6i Lite

Экран

INOI 6i Lite

Изображение выводится на 5.5-дюймовый S-IPS дисплей с разрешением 640 на 1280 пикселей. Углы обзора широкие. Визуально цветовой баланс смещен в холодные тона. Подсветка равномерна по всей площади. Максимальный уровень яркости невысокий. Сенсорный слой работает корректно.

INOI 6i Lite

Начинка

Выбор сделан в пользу 4-ядерной платформы MediaTek MT6580 с ядрами Cortex-A7 и графикой Mali-400 MP2. Доступны 1 Гбайт оперативной и 8 Гбайт внутренней памяти. Все это позволяет рассматривать его только как рабочий смартфон под социальные сети, браузер и мессенджеры.

INOI 6i LiteINOI 6i Lite

Связь

К сожалению, поддержку 4G внедрять не стали, есть она только в старших моделях этой серии. 3G работает корректно, с качеством передачи сигнала проблем не было. Bluetooth 4.0 с A2DP. Wi-Fi с диапазоном 2.4 ГГц.

Аккумулятор

Батарейка в INOI 6i Lite обслуживаемая. Емкости в 4000 мАч ему хватает примерно на 5.5 часов в смешанной нагрузке с постоянно работающим экраном. На восстановление комплектным адаптером уходит 4 часа.

INOI 6i Lite

Камера

Основная камера с разрешением 8 Мп, она дополнена 0.3 Мп, используемым для размытия фона. Есть автофокус. Фронтальная камера с разрешением 5 Мп. В дневное время демонстрировалось хорошее качество съемки.

INOI 6i Lite

INOI 6i Lite

INOI 6i Lite

INOI 6i Lite

INOI 6i Lite

INOI 6i Lite

INOI 6i Lite

INOI 6i Lite

INOI 6i Lite

Видео пишутся в разрешении HD. Оценить качество съемки можно в примере ниже.

Камера INOI 6i Lite. Тест съемки

Софт

Установлена операционная система Google Android 8.1 Go Edition. В память добавлено приложение для получения сервисной поддержки.

INOI 6i Lite

Итоги по INOI 6i Lite

INOI 6i Lite недорогой 3G-смартфон с ограниченным объемом памяти. К его сильным сторонам можно отнести емкость батарейки и выбор в пользу S-IPS панели. Будет хорош под мессенджеры и голосовую связь.

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