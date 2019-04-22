Обзор INOI 6i Lite. Смартфон для мессенджеров и голосовой связи

В начале апреля был представлен смартфон INOI 6i Lite с поддержкой 3G и предустановленной операционной системой Android Go. Помимо этого, тут есть емкая батарейка с емкостью 4000 мАч и S-IPS экран с диагональю 5.5 дюймов. Рекомендованная стоимость составляет 5990 рублей.

INOI 6i Lite обзор

Комплектация

В комплекте со смартфоном покупатель получает руководство пользователя, гарантий талон, USB-кабель и зарядное устройство. Собрано все в коробке из плотного картона со стильным оформлением.

Внешний вид

INOI 6i Lite доступен в золотистом и черном вариантах исполнения. Золотистый будет практичнее, на нем не будут видны следы пальцев и возможные царапины.

Основным материалом корпуса выступает пластик. Задняя крышка с софт-тач покрытием.

На верхнем торце аудиоразъем и microUSB. Справа хромированные кнопки включения и регулировки громкости.

Основной модуль камеры с двумя объективами и хромированной окантовкой по периметру. Он немного выступает над плоскостью крышки. Рядом светодиодная вспышка, ниже хромированный логотип производителя.

Динамик с продольной решеткой. Он не перекрывается при размещении в ладони. Уровень максимальной громкости оставляет желать лучшего, но вполне позволит посмотреть ролик с Youtube в помещении.

Снизу отверстие основного микрофона. Шумоподавление не поддерживается. К качеству передачи голоса претензий нет.

Лицевая сторона с защитным стеклом, края которого закруглены. Рамки характерной для этого ценового сегмента ширины. На верхней рамке разговорный динамик и объектив фронтальной камеры.

Корпус у INOI 6i Lite разборный. Под крышкой скрываются два слота под SIM и слот для карты памяти. Поддерживаются накопители до 32 Гбайт.

Крышка к корпусу прилегает плотно. Она не продавливается под нажимом пальцев. В руке лежит удобно, вес небольшой.

Экран

Изображение выводится на 5.5-дюймовый S-IPS дисплей с разрешением 640 на 1280 пикселей. Углы обзора широкие. Визуально цветовой баланс смещен в холодные тона. Подсветка равномерна по всей площади. Максимальный уровень яркости невысокий. Сенсорный слой работает корректно.

Начинка

Выбор сделан в пользу 4-ядерной платформы MediaTek MT6580 с ядрами Cortex-A7 и графикой Mali-400 MP2. Доступны 1 Гбайт оперативной и 8 Гбайт внутренней памяти. Все это позволяет рассматривать его только как рабочий смартфон под социальные сети, браузер и мессенджеры.

Связь

Аккумулятор

К сожалению, поддержку 4G внедрять не стали, есть она только в старших моделях этой серии. 3G работает корректно, с качеством передачи сигнала проблем не было. Bluetooth 4.0 с A2DP. Wi-Fi с диапазоном 2.4 ГГц.Батарейка в INOI 6i Lite обслуживаемая. Емкости в 4000 мАч ему хватает примерно на 5.5 часов в смешанной нагрузке с постоянно работающим экраном. На восстановление комплектным адаптером уходит 4 часа.

Камера

Основная камера с разрешением 8 Мп, она дополнена 0.3 Мп, используемым для размытия фона. Есть автофокус. Фронтальная камера с разрешением 5 Мп. В дневное время демонстрировалось хорошее качество съемки.

Камера INOI 6i Lite. Тест съемки

Видео пишутся в разрешении HD. Оценить качество съемки можно в примере ниже.

Софт

Установлена операционная система Google Android 8.1 Go Edition. В память добавлено приложение для получения сервисной поддержки.

Итоги по INOI 6i Lite

INOI 6i Lite недорогой 3G-смартфон с ограниченным объемом памяти. К его сильным сторонам можно отнести емкость батарейки и выбор в пользу S-IPS панели. Будет хорош под мессенджеры и голосовую связь.