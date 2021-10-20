Обзор Itel A25. Выбор смартфона до 5000 рублей?

На прошлой неделе мы проводили тестирование смартфона Itel A17, который можно было рекомендовать школьникам при ограниченном бюджете на его покупку. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки будет Itel A25 с поддержкой LTE и оснащенный IPS-дисплеем. Он также относится к недорогому ценовому сегменту.
Средняя стоимость – 4 990 рублей.
Комплектация
Упакован в коробку с ярким оформлением. Помимо изображения телефона приведены данные по его техническим характеристикам. Комплект включает зарядное устройство, USB-кабель, наушники, пластиковый чехол, руководство пользователя на русском языке, гарантийный талон.
Внешний вид
Чаще всего смартфоны эксплуатируются с установленным чехлом и стеклом с целью сохранения внешнего вида, а также снижения риска повреждений при неаккуратном обращении.
Тут он изначально идет в комплекте. Выполнен из прозрачного пластика. Плотно прилегает к корпусу и не мешает его эксплуатации.
Задняя крышка из пластика. Вышел этот телефон в трех расцветках: черной, синей и фиолетовой. В каждой из них применен эффект градиента.
В верхней ее зоне блок основной камеры и рядом с ним светодиодная вспышка. Они не выступают за пределы плоскости.
Крышка съемная, для открытия потребуется приложить усилие. Под ней расположены съемный аккумулятор, два слота под nanoSIM и отдельный под карту памяти microSD.
На правой грани у Itel A25 выведены кнопка включения и качелька регулировка громкости. Расположение удобное, для нажатия не требуется изменение хвата.
Разъемы для проведения зарядки и синхронизации данных, а также подключения наушников расположены на верхнем торце.
Лицевая сторона с традиционным исполнением для моделей недорогого ценового сегмента. Сверху и снизу выраженные рамки.
На нижней три сенсорные кнопки управления. Сверху решетка разговорного динамика, фронтальная камера и дополнительная вспышка.
Экран
Заметным отличием от протестированного ранее смартфона, стала установка IPS дисплея. Этот тип матрицы дал увеличенную яркость и отсутствие искажений при изменении углов просмотра.
Диагональ составляет 5-дюймов. Разрешение 720х1280. Телефон позволяет в помещении читать, смотреть фильмы и играть. На улице будет не хватать и выставленной на максимальный уровень яркости.
Начинка
Установлена 4-ядерная платформа Unisoc SC9832E с ядрами Cortex-A53 и графикой Mali-T820 MP1. Располагает Itel A25 только 1 Гбайт оперативной памяти. Под хранение выделены 16 Гбайт.
Справляется с рабочими задами, браузером и мессенджером. При продолжительной работе не нагревается.
Связь
Работает в сети LTE со скорость загрузки файлов до 150 Мб/с. Однодиапазонный Wi-Fi и Bluetooth 4.2 с базовым набором кодеков. Точность навигационного модуля не дает возможности использовать его при работе в такси.
Аккумулятор
С выставленным на максимальную яркость экраном батарею с емкостью 3020 мАч хватает на 7 часов работы. В смешанном сценарии хватает на весь день активной эксплуатации. Быструю зарядку не поддерживает.
Камеры
Разрешение основной камеры 5 Мп. В предустановленном приложении есть дополнительные режимы, а также опции по украшению лица.
Фронтальная камера 2 Мп. На двух камерах есть светодиодная вспышка.
Видео пишет в разрешении Full HD.
Тест камеры Itel A25
Софт
Установлена облегченная версия операционной системы Android Go. Это не самая последняя версия и, если оценивать решения на той же платформе, дальнейшего обновления ядра ждать не приходится. Но, с другой стороны, со всем софтом, который ставили проблем не было.
Итоги
Ценовой сегмент до 5000 рублей не дает разгуляться, и он всегда будет ставить перед компромиссами. Itel A25 предлагает владельцу IPS-дисплей, аккуратный внешний вид, поддержку, LTE, камеру с режимом украшения лица. Не устроить может малый объем оперативной памяти и предустановленный сторонний софт.