Обзор JBL Quantum 800. Беспроводные игровые наушники с ANC и объемным звуком

На прошлой неделе мы проводили тестирование флагманских игровых наушников JBL Quantum One с активным шумоподавлением, пространственным звуком и отслеживанием расположения гарнитуры в пространстве. Сегодня в центре внимания будут JBL Quantum 800 со звуком Hi-Res и двумя вариантами беспроводного подключения. Стоят на 3000 рублей дешевле, рекомендованная стоимость для них составляет 15 990.

JBL Quantum 800 обзор

К моменту публикации уже доступны в российских магазинах.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Упаковка всех трех гарнитур выполнена в общей стилистике. Изучив информацию на лицевой и обратной стороне коробке, можно будет составить полное представление по техническим характеристикам. Комплект состоит из кабеля USB Type-C, аудиокабеля с пультом ДУ, адаптер 2.4 ГГц, руководства пользователя и гарантийного талона.

Внешний вид

В отличие от младших JBL Quantum 200 , обзор которых вышел у нас в Лаборатории ранее, тут есть зоны с многоцветной подсветкой.

Вместо трех зон как в старших JBL Quantum One тут их две: логотип и кольцо вокруг чашки. Выглядит привлеткально. Предлагаются инструменты по детальной настройке.

Оснащение JBL Quantum 800 встроенным аккумулятором, обеспечивающим автономную работу гарнитуры, не повлияло негативно на удобство ношения и общий вес.

Выполнены в традиционном формате полноразмерных наушников закрытого типа. Внешняя часть широкого оголовья выполнена из пластика с насечками вдоль боковой грани.

Предусмотрена регулировка длины оголовья. Направляющие выполнены из прозрачного пластика. Есть насечки, фиксирующие выбранное положение.

Помимо этого, предусмотрен поворот чашек на 90 градусов. Пригодится для удобного хранения и освобождения одного из ушей для общения с окружающими.

Чашки овальной формы. Внешний блок из матового пластика. В центре тот самый подсвечиваемый логотип бренда JBL.

Периметр чашки из пластика с эффектом зеркального покрытия. Амбушюры с мягким наполнителем. Отметки по правой и левой стороне нанесены на ткань перед решеткой динамиков.

Оба разъема у JBL Quantum 800 на левой чашке. Тут USB Type-C, используемый для проведения сеансы зарядки.

Кабель в нейлоновой оплетке, как и второй комплектный кабель. Он уже идет с пультом ДУ, используется для проводного подключения к 3.5мм аудиоразъему.

На этой же чашке находятся регулятор громкости, переключатель баланса между чатом и игрой, кнопка отключения микрофона, а также кнопка, отвечающая за ANC. При ее нажатии микрофон передает окружающую обстановку, снижая уровень громкости. В остальное время окружающий шум будет активно отсекаться на основе данных с дополнительных микрофонов.

Софт

Механический тумблер и кнопка перевода в Bluetooth находятся на правой чашке. Кнопки расположены удобно, нажимаются с небольшим усилием. Ложные нажатия исключены.В режиме 2.4 ГГц наушники поддерживают управление с помощью центра Quantum Engine. Предлагается распределение настроек по разным профилям с последующим быстрым переключением между ними. В верхней строке можно контролировать оставшийся заряд аккумулятора и режим подключения. Главная вкладка предлагает выбрать настройки эквалайзера.

Во второй вкладке проводится настройка подсветки. Две зоны в отдельности или синхронно.

Два варианта пространственного звука. Для Quantum Surround можно задать объем головы и рост, это будет влиять на звучание. Проверить каналы. Возможностей меньше, чем в старшей гарнитуре.

Также есть поддержка технологии DTS 2.0.

Усиление микрофона, его громкость и контроль своего голоса.

Обновление программного обеспечения и помощь по настройке.

Тесты

Основным режимом для этих наушников выступает канал 2.4 ГГц. На нем обеспечиваются минимальные задержки. Так в сетевых шутерах в этом режиме разницы с проводными наушниками по скорости передачи звука замечено не было. Для работы потребуется подключение комплектного USB адаптера. Работают JBL Quantum 800 с адаптером не только с ПК, но и консолью Sony PlayStation 4 Pro. Определилось автоматически.

Можно одновременно подключиться к смартфону. При входящем вызове будет переводиться звук без ручного переключения между типом подключения. Подключение проходит традиционным способом поиска в списке доступных. Это Bluetooth 5.0.

Звук детальный и насыщенный. В играх четко позиционируют направления звука, выстрелов и топота противников. Подойдут для прослушивания музыки и просмотра фильмов. Наиболее эффектно в режиме с активным Quantum Surround. DTS 2.0 уступает по объему сцены и насыщенности.

JBL Quantum 800 обзор

Микрофон голос передает без искажения. На нем есть дополнительный светодиод, он отображает текущий статус. В поднятом состоянии автоматически выключается. Также можно отключить с помощью отдельной кнопки.

Встроенного аккумулятора с емкостью 1300 мАч хватает примерно на 10 часов автономной работы. На время работы будет влиять активность подсветки.

Итоги по JBL Quantum 800

JBL Quantum 800 предлагает максимальную универсальность, поддерживая беспроводное подключение с адаптером 2.4 ГГц и Bluetooth 5.0, проводное подключение. Шикарное качество звука, технологии объемного звучания, детальные ручные настройки, управляемая подсветка, удобная конструкция. Из недостатков отметим отсутствие возможности одновременной зарядки и работы в беспроводном режиме.