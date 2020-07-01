Обзор JBL Quantum 800. Беспроводные игровые наушники с ANC и объемным звуком

К моменту публикации уже доступны в российских магазинах.
JBL Quantum 800 обзорСписок актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
КомплектацияУпаковка всех трех гарнитур выполнена в общей стилистике. Изучив информацию на лицевой и обратной стороне коробке, можно будет составить полное представление по техническим характеристикам. Комплект состоит из кабеля USB Type-C, аудиокабеля с пультом ДУ, адаптер 2.4 ГГц, руководства пользователя и гарантийного талона.
Внешний видВ отличие от младших JBL Quantum 200, обзор которых вышел у нас в Лаборатории ранее, тут есть зоны с многоцветной подсветкой.
Вместо трех зон как в старших JBL Quantum One тут их две: логотип и кольцо вокруг чашки. Выглядит привлеткально. Предлагаются инструменты по детальной настройке.
Оснащение JBL Quantum 800 встроенным аккумулятором, обеспечивающим автономную работу гарнитуры, не повлияло негативно на удобство ношения и общий вес.
Выполнены в традиционном формате полноразмерных наушников закрытого типа. Внешняя часть широкого оголовья выполнена из пластика с насечками вдоль боковой грани.
Предусмотрена регулировка длины оголовья. Направляющие выполнены из прозрачного пластика. Есть насечки, фиксирующие выбранное положение.
Помимо этого, предусмотрен поворот чашек на 90 градусов. Пригодится для удобного хранения и освобождения одного из ушей для общения с окружающими.
Чашки овальной формы. Внешний блок из матового пластика. В центре тот самый подсвечиваемый логотип бренда JBL.
Периметр чашки из пластика с эффектом зеркального покрытия. Амбушюры с мягким наполнителем. Отметки по правой и левой стороне нанесены на ткань перед решеткой динамиков.
Оба разъема у JBL Quantum 800 на левой чашке. Тут USB Type-C, используемый для проведения сеансы зарядки.
Кабель в нейлоновой оплетке, как и второй комплектный кабель. Он уже идет с пультом ДУ, используется для проводного подключения к 3.5мм аудиоразъему.
На этой же чашке находятся регулятор громкости, переключатель баланса между чатом и игрой, кнопка отключения микрофона, а также кнопка, отвечающая за ANC. При ее нажатии микрофон передает окружающую обстановку, снижая уровень громкости. В остальное время окружающий шум будет активно отсекаться на основе данных с дополнительных микрофонов.
Механический тумблер и кнопка перевода в Bluetooth находятся на правой чашке. Кнопки расположены удобно, нажимаются с небольшим усилием. Ложные нажатия исключены.
СофтВ режиме 2.4 ГГц наушники поддерживают управление с помощью центра Quantum Engine. Предлагается распределение настроек по разным профилям с последующим быстрым переключением между ними. В верхней строке можно контролировать оставшийся заряд аккумулятора и режим подключения. Главная вкладка предлагает выбрать настройки эквалайзера.
Во второй вкладке проводится настройка подсветки. Две зоны в отдельности или синхронно.
Два варианта пространственного звука. Для Quantum Surround можно задать объем головы и рост, это будет влиять на звучание. Проверить каналы. Возможностей меньше, чем в старшей гарнитуре.
Также есть поддержка технологии DTS 2.0.
Усиление микрофона, его громкость и контроль своего голоса.
Обновление программного обеспечения и помощь по настройке.
ТестыОсновным режимом для этих наушников выступает канал 2.4 ГГц. На нем обеспечиваются минимальные задержки. Так в сетевых шутерах в этом режиме разницы с проводными наушниками по скорости передачи звука замечено не было. Для работы потребуется подключение комплектного USB адаптера. Работают JBL Quantum 800 с адаптером не только с ПК, но и консолью Sony PlayStation 4 Pro. Определилось автоматически.
Можно одновременно подключиться к смартфону. При входящем вызове будет переводиться звук без ручного переключения между типом подключения. Подключение проходит традиционным способом поиска в списке доступных. Это Bluetooth 5.0.
Звук детальный и насыщенный. В играх четко позиционируют направления звука, выстрелов и топота противников. Подойдут для прослушивания музыки и просмотра фильмов. Наиболее эффектно в режиме с активным Quantum Surround. DTS 2.0 уступает по объему сцены и насыщенности.
Микрофон голос передает без искажения. На нем есть дополнительный светодиод, он отображает текущий статус. В поднятом состоянии автоматически выключается. Также можно отключить с помощью отдельной кнопки.
JBL Quantum 800 обзорВстроенного аккумулятора с емкостью 1300 мАч хватает примерно на 10 часов автономной работы. На время работы будет влиять активность подсветки.