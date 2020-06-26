Обзор JBL Quantum One. Флагманские игровые наушники со звуком 360 и ANC

На прошлой неделе мы проводили тестирование наушников JBL Quantum 200, сегодня продолжая изучение модельной линейки в центре внимания JBL Quantum One. Особенностью этой флагманской серии стала поддержка технологии QuantumSOUND Signature, создающие эффект объемного звучания в Hi-Res качестве.

JBL Quantum One

Рекомендованная стоимость составляет 18 990 рублей.

JBL Quantum One обзор

Комплектация

В комплекте с наушниками покупатель включает кабель с аудиоразъемом и пультом, основной кабель с USB разъемом, микрофон с ветрозащитой, калибровочный микрофон, руководство пользователя и гарантийный талон.

JBL Quantum One

Внутри зафиксирована на пластиковой подложке. Собрано в коробке с привлекательным оформлением и подробной информацией по техническим характеристикам.

Внешний вид

Это полноразмерная гарнитура с традиционной конструкцией. Основным материалом выступает пластик с матовым покрытием.

JBL Quantum One

На внешней стороне нанесен схематичный рисунок и логотип JBL. Оголовье широкое. Внутри мягкая вставка.

JBL Quantum One

Чашки поворотные, для удобства хранения можно будет повернуть на 90 градусов. Также регулируется длина оголовья.

JBL Quantum One

На пластиковую направляющей нанесены отсечки, фиксирующие выбранную длину. Подойдут эти наушники людям с разным объемом головы.

JBL Quantum One

Интересно оформлен внешний вид чашек JBL Quantum One. Полигональные грани и вставки из полупрозрачного пластика.

JBL Quantum One

Три зоны с отдельно управляемой подсветкой: логотип, кольцо и угол. Предлагается большой количество предустановленных эффектов и тонкие настройки.

JBL Quantum One

Глубокие амбушюры с мягким наполнителем. Сетка защищающая решетку динамика прозрачная. На ней же нанесены отметки по правой и левой сторонам.

JBL Quantum One

Для подключения выведены USB-Type C и аудиоразъем. Основной для работы USB, он позволяет провести тонкую настройку и задействовать все возможности.

JBL Quantum One

На нем отступя от чашки находится барабан смены баланса между чатом и игрой. Расположить его на рабочем столе. Для предотвращения скольжения на нижнюю часть нанесен резиновый уплотнитель.

JBL Quantum One

Аудиоразъем это резервный канал, который может быть полезен для подключения к геймпаду или смартфону на улице. Кабель для него также идет в защитной оплетке с пультом ДУ.

JBL Quantum One

Основные элементы управления сосредоточены на левой чашке. Тут кнопка, отвечающая за управления системой активного шумоподавления со светодиодным индикатором, барабан регулировки громкости, кнопка выключения микрофона и индикатор питания.

JBL Quantum One

Микрофон реализован в виде съемного блока с прорезиненной ножкой. В комплекте также идет дополнительный калибровочный микрофон, он необходим будет для тонкой настройки в приложении.

Софт

JBL Quantum One поддерживает возможность тонкой настройки с помощью приложения Quantum Engine. При первом подключении было проведена актуализация программного обеспечения. Пространственное изображение гарнитуры меняется в зависимости от текущего ее положения.

JBL Quantum One

В главном окне выводится эквалайзер. Набор настроек под разные сценарии эксплуатации и ручная корректировка.

JBL Quantum One

Управление подсветки с выбором цвета подсветки для трех зон в отдельности. Помимо выбора цвета можно задать отдельные отрезки с индивидуальным пресетом. Предустановлены эффекты для выбора.

JBL Quantum One

Пространственный звук Quantum Sphere 360. Задаются диаметр головы, рост. Проводится проверка каналов, конфигурация каналов и калибровка.

JBL Quantum One

Владелец наушников сможет индивидуально задать свои параметры, получив оптимальное звучание. Проводится центрирование наушников.

JBL Quantum One

Отдельные настройки для микрофона с выбором громкости, усиления и мониторинга.

JBL Quantum One

Инструкция по каждому разделу в утилите. Выбранные настройки распределяются по отдельным профилям с быстрым переключением между ними.

Тесты

JBL Quantum One

Как отмечали выше, JBL Quantum One поддерживает два варианта подключения. Основным из них будет USB в паре с ПК, ноутбуком или Nintendo Switch. С аудиоразъемом это дополнительный вариант, не задействующий технологии объемного звучания. Мы проверяли его со смартфоном и геймпадом Sony Playstation 4 Pro.

JBL Quantum One

Первоначально подключения рекомендуем провести время и провести детальную настройку наушников в фирменной утилиты. Выбор фирменной Quantum Sphere 360 заметно преображает не только звуковую сцену, но и общее восприятие. Эффект присутствия в играх и при просмотре фильмов. Детализация по выстрелам и спецэффектам. Помимо нее есть технология DTS 2.0. За воспроизведение отвечают 50мм динамический динамик с Hi-Res.

JBL Quantum One

Наушники поддерживают ANC (активную систему шумоподавления). Она эффективно отсекает окружающий шум в помещении или комнате. Паразитного фонового звучания при ее работе замечено не было. Активация проводится кликом по кнопке.

JBL Quantum One

По эргономике нареканий нет. На голове сидят удобно, на уши не давят. При длительном ношении не было проблем с запотеванием. Все необходимые регулировки присутствуют. Амбушюры и оголовья мягкие.

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Микрофон с технологией эхокомпенсации. Голос передает без искажений. Подойдет для общения в онлайн играх и проведении стримов.

Итоги по JBL Quantum One

Золото. Выбор редакции MegaObzorJBL Quantum One – гарнитура флагманского уровня предлагающая эффектный объемный звук, технологию отслеживания положения головы, микрофон с эхокомпенсацией, детальные настройки, два варианта подключения, многоцветная и многозонная подсветка, выверенная эргономика.
JBL Quantum One получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы JBL Quantum One
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