Обзор JBL Quantum One. Флагманские игровые наушники со звуком 360 и ANC

На прошлой неделе мы проводили тестирование наушников JBL Quantum 200 , сегодня продолжая изучение модельной линейки в центре внимания JBL Quantum One. Особенностью этой флагманской серии стала поддержка технологии QuantumSOUND Signature, создающие эффект объемного звучания в Hi-Res качестве.

JBL Quantum One обзор

Рекомендованная стоимость составляет 18 990 рублей.

Комплектация

В комплекте с наушниками покупатель включает кабель с аудиоразъемом и пультом, основной кабель с USB разъемом, микрофон с ветрозащитой, калибровочный микрофон, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Внутри зафиксирована на пластиковой подложке. Собрано в коробке с привлекательным оформлением и подробной информацией по техническим характеристикам.Это полноразмерная гарнитура с традиционной конструкцией. Основным материалом выступает пластик с матовым покрытием.

На внешней стороне нанесен схематичный рисунок и логотип JBL. Оголовье широкое. Внутри мягкая вставка.

Чашки поворотные, для удобства хранения можно будет повернуть на 90 градусов. Также регулируется длина оголовья.

На пластиковую направляющей нанесены отсечки, фиксирующие выбранную длину. Подойдут эти наушники людям с разным объемом головы.

Интересно оформлен внешний вид чашек JBL Quantum One. Полигональные грани и вставки из полупрозрачного пластика.

Три зоны с отдельно управляемой подсветкой: логотип, кольцо и угол. Предлагается большой количество предустановленных эффектов и тонкие настройки.

Глубокие амбушюры с мягким наполнителем. Сетка защищающая решетку динамика прозрачная. На ней же нанесены отметки по правой и левой сторонам.

Для подключения выведены USB-Type C и аудиоразъем. Основной для работы USB, он позволяет провести тонкую настройку и задействовать все возможности.

На нем отступя от чашки находится барабан смены баланса между чатом и игрой. Расположить его на рабочем столе. Для предотвращения скольжения на нижнюю часть нанесен резиновый уплотнитель.

Аудиоразъем это резервный канал, который может быть полезен для подключения к геймпаду или смартфону на улице. Кабель для него также идет в защитной оплетке с пультом ДУ.

Основные элементы управления сосредоточены на левой чашке. Тут кнопка, отвечающая за управления системой активного шумоподавления со светодиодным индикатором, барабан регулировки громкости, кнопка выключения микрофона и индикатор питания.

Софт

Микрофон реализован в виде съемного блока с прорезиненной ножкой. В комплекте также идет дополнительный калибровочный микрофон, он необходим будет для тонкой настройки в приложении.JBL Quantum One поддерживает возможность тонкой настройки с помощью приложения Quantum Engine. При первом подключении было проведена актуализация программного обеспечения. Пространственное изображение гарнитуры меняется в зависимости от текущего ее положения.

В главном окне выводится эквалайзер. Набор настроек под разные сценарии эксплуатации и ручная корректировка.

Управление подсветки с выбором цвета подсветки для трех зон в отдельности. Помимо выбора цвета можно задать отдельные отрезки с индивидуальным пресетом. Предустановлены эффекты для выбора.

Пространственный звук Quantum Sphere 360. Задаются диаметр головы, рост. Проводится проверка каналов, конфигурация каналов и калибровка.

Владелец наушников сможет индивидуально задать свои параметры, получив оптимальное звучание. Проводится центрирование наушников.

Отдельные настройки для микрофона с выбором громкости, усиления и мониторинга.

Тесты

Инструкция по каждому разделу в утилите. Выбранные настройки распределяются по отдельным профилям с быстрым переключением между ними.

Как отмечали выше, JBL Quantum One поддерживает два варианта подключения. Основным из них будет USB в паре с ПК, ноутбуком или Nintendo Switch. С аудиоразъемом это дополнительный вариант, не задействующий технологии объемного звучания. Мы проверяли его со смартфоном и геймпадом Sony Playstation 4 Pro.

Первоначально подключения рекомендуем провести время и провести детальную настройку наушников в фирменной утилиты. Выбор фирменной Quantum Sphere 360 заметно преображает не только звуковую сцену, но и общее восприятие. Эффект присутствия в играх и при просмотре фильмов. Детализация по выстрелам и спецэффектам. Помимо нее есть технология DTS 2.0. За воспроизведение отвечают 50мм динамический динамик с Hi-Res.

Наушники поддерживают ANC (активную систему шумоподавления). Она эффективно отсекает окружающий шум в помещении или комнате. Паразитного фонового звучания при ее работе замечено не было. Активация проводится кликом по кнопке.

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По эргономике нареканий нет. На голове сидят удобно, на уши не давят. При длительном ношении не было проблем с запотеванием. Все необходимые регулировки присутствуют. Амбушюры и оголовья мягкие.

Итоги по JBL Quantum One

Микрофон с технологией эхокомпенсации. Голос передает без искажений. Подойдет для общения в онлайн играх и проведении стримов.JBL Quantum One – гарнитура флагманского уровня предлагающая эффектный объемный звук, технологию отслеживания положения головы, микрофон с эхокомпенсацией, детальные настройки, два варианта подключения, многоцветная и многозонная подсветка, выверенная эргономика.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".