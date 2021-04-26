Обзор MSI MPG Gungnir 100D. Корпус Midi-Tower с изображением дракона

На конец весны 2021 года линейка корпусов MPG Gungnir от MSI включает несколько вариантов, одно из ключевых отличий которых связано с исполнением лицевой пластины. Тестируемый сегодня MSI MPG Gungnir 100D является одним из самых доступных, но при этом здесь используется закаленное стекло и предлагается свободный выбор компонентов при сборке, включая жидкостные системы охлаждения.

MSI MPG Gungnir 100D

Этот корпус находится в свободном доступе в российских магазинах. Средняя его стоимость, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет, 5000 рублей.

MSI MPG Gungnir 100D обзор

Комплектация

Упакован в коробку из неокрашенного картона. К нам в редакцию корпус пришел без комплектующих, согласно же информации на сайте, внутри покупатель обнаружит пластиковые стяжки, различные винты, инструкцию и гарантийный талон.

Внешний вид

Отличительной чертой этой модели в линейке стал схематичный рисунок в виде дракона на лицевой панели. В остальном общие черты с полигональными панелями сохранены.

MSI MPG Gungnir 100D

Лицевая панель выполнена из пластика. Она глухая за исключением ограниченной по ширине зоне по краям.

MSI MPG Gungnir 100D

Отдельного противопылевого фильтра с возможностью простого обслуживания не предусмотрено. Выделить можно только металлическую сетку на самой лицевой панели.

MSI MPG Gungnir 100D

Панель портов ввода/вывода включает два скоростных USB 3.0, раздельные аудиоразъемы, кнопки перезагрузки и включения. Светодиодный индикатор активности. С учетом текущего оснащения материнских плат, хотелось бы видеть еще и USB-C.

MSI MPG Gungnir 100D

Верхняя стенка у MSI MPG Gungnir 100D глухая. Под организацию движения воздуха, как и на лицевой панели, выделены вырезы по краям.

MSI MPG Gungnir 100D

Снимается она полностью. Очистка от пыли в будущем будет также проводиться промыванием или всей стенки целиком, или продувом сжатым воздухом.

MSI MPG Gungnir 100D

Основная стенка выполнена из цельного закаленного стекла с тонированным покрытием. Крепится при помощи четырех винтов, расположенных по углам.

MSI MPG Gungnir 100D

Правая из листа металла с усиливающими ребрами по краям. Ставится и снимается в пазы, крепление с помощью двух накатанных винтов.

MSI MPG Gungnir 100D

Задняя панель с традиционной для моделей с нижним расположением блока питания компоновкой. Установлен 120 мм вентилятор без подсветки. Заглушки под платы расширения съемные.

MSI MPG Gungnir 100D

Пластиковые ножки с прорезиненными накладками, гасящими вибрацию и предотвращающими соскальзывание. Под блоком питания съемный противопылевой фильтр.

MSI MPG Gungnir 100D

Начинка

Внутренний отдел разделен Г-образной стенкой на две камеры. В скрытой расположена стойка под два жестких диска (3.5 или 2.5 дюйма). Она крепится при помощи четырех винтов, но два из этих винта потребуют также временный демонтаж фронтальной ножки.

MSI MPG Gungnir 100D

Убрав эту корзину, можно будет получить дополнительное место под управляющие платы и кабели, а также упростить использование модульных блоков питания.

MSI MPG Gungnir 100D

Дополнительно под дисковую подсистему в MSI MPG Gungnir 100D предлагаются две съемные пластины для двух 2.5-дюймовых дисков. В целом же с учетом распространения твердотельных накопителей, возможностей для сборки системы достаточно.

MSI MPG Gungnir 100D

Их можно будет перенести на Г-образную стенку. Два посадочных места доступны для этого. Крепятся накатанными винтами.

MSI MPG Gungnir 100D

В этой скрытой камере будут скрыты все интерфейсные и питающие кабели. С учетом прозрачной стенки, можно будет спрятать их от взгляда при осмотре.

MSI MPG Gungnir 100D

Установить можно будет материнские платы до E-ATX типоразмера (до 272 мм). В районе сокета окошко, упрощающее монтаж системы охлаждения.

MSI MPG Gungnir 100D

По периметру окошки для подвода кабелей. Они не сопровождаются резиновыми клапанами.

MSI MPG Gungnir 100D

На обратной стороне стойки материнской платы распределены ушки под хомуты-липучки. Расстояние для укладки примерно в районе 1 сантиметра. Есть также отдельное углубление вдоль всей длины.

MSI MPG Gungnir 100D

Для активного охлаждения доступны посадочные места под радиатор 420 или 360 мм на фронтальной стенке и 240 мм радиатор жидкостной системы охлаждения на верхней.

MSI MPG Gungnir 100D

Это же касается возможности расширения установкой дополнительных вентиляторов на стенке в комплект 120 мм на тыловой стенке.

MSI MPG Gungnir 100D

Башенные системы охлаждения до 170 мм и видеокарты до 400 мм при условии свободной фронтальной стенки. Радиатор и вентиляторы будут ограничивать место под установку видеокарты.

Сборка

Мы проводили основную сборку с материнской платой типоразмера mITX.

Для охлаждения выбрана жидкостная система Aerocool Mirage L240, для нее доступны посадочные места как на фронтальной стенке, так и верхней.

Видеокарта INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 и процессор Intel Core i5-10600K. Проблемы с отводом тепла от этих компонентов не было.

Для контроля приведем снимок программы HWMonitor после 10-минутной нагрузки на графику и процессор.

Тест AeroCool Mirage L240 с Intel Core i5-10600K в MSI MPG Gungnir 100D

Итог

MSI MPG Gungnir 100D является упрощенной версией оригинального Gungnir 100, сохранившей общее внешнее исполнение шасси и получившей стилизованный рисунок на фронтальной панели. Совместимость с жидкостными системами охлаждения и высокими башенными конструкциями, место под установку массивных видеокарт. Из минусов отметим отсутствие обслуживаемых противопылевых фильтров на передней и верхней стенках, ограниченные по площади вентиляционные решетки. Не устроить могут отсутствие USB-C (USB 3.2 gen.2), сложности с демонтажом стойки под жесткие диски и окошки для кабелей без резиновых клапанов.
Комментарии и отзывы MSI MPG Gungnir 100D
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