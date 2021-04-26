Обзор MSI MPG Gungnir 100D. Корпус Midi-Tower с изображением дракона

На конец весны 2021 года линейка корпусов MPG Gungnir от MSI включает несколько вариантов, одно из ключевых отличий которых связано с исполнением лицевой пластины. Тестируемый сегодня MSI MPG Gungnir 100D является одним из самых доступных, но при этом здесь используется закаленное стекло и предлагается свободный выбор компонентов при сборке, включая жидкостные системы охлаждения.

MSI MPG Gungnir 100D обзор

Этот корпус находится в свободном доступе в российских магазинах. Средняя его стоимость, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет, 5000 рублей.

Комплектация

Внешний вид

Упакован в коробку из неокрашенного картона. К нам в редакцию корпус пришел без комплектующих, согласно же информации на сайте, внутри покупатель обнаружит пластиковые стяжки, различные винты, инструкцию и гарантийный талон.Отличительной чертой этой модели в линейке стал схематичный рисунок в виде дракона на лицевой панели. В остальном общие черты с полигональными панелями сохранены.

Лицевая панель выполнена из пластика. Она глухая за исключением ограниченной по ширине зоне по краям.

Отдельного противопылевого фильтра с возможностью простого обслуживания не предусмотрено. Выделить можно только металлическую сетку на самой лицевой панели.

Панель портов ввода/вывода включает два скоростных USB 3.0, раздельные аудиоразъемы, кнопки перезагрузки и включения. Светодиодный индикатор активности. С учетом текущего оснащения материнских плат, хотелось бы видеть еще и USB-C.

Верхняя стенка у MSI MPG Gungnir 100D глухая. Под организацию движения воздуха, как и на лицевой панели, выделены вырезы по краям.

Снимается она полностью. Очистка от пыли в будущем будет также проводиться промыванием или всей стенки целиком, или продувом сжатым воздухом.

Основная стенка выполнена из цельного закаленного стекла с тонированным покрытием. Крепится при помощи четырех винтов, расположенных по углам.

Правая из листа металла с усиливающими ребрами по краям. Ставится и снимается в пазы, крепление с помощью двух накатанных винтов.

Задняя панель с традиционной для моделей с нижним расположением блока питания компоновкой. Установлен 120 мм вентилятор без подсветки. Заглушки под платы расширения съемные.

Пластиковые ножки с прорезиненными накладками, гасящими вибрацию и предотвращающими соскальзывание. Под блоком питания съемный противопылевой фильтр.

Начинка

Внутренний отдел разделен Г-образной стенкой на две камеры. В скрытой расположена стойка под два жестких диска (3.5 или 2.5 дюйма). Она крепится при помощи четырех винтов, но два из этих винта потребуют также временный демонтаж фронтальной ножки.

Убрав эту корзину, можно будет получить дополнительное место под управляющие платы и кабели, а также упростить использование модульных блоков питания.

Дополнительно под дисковую подсистему в MSI MPG Gungnir 100D предлагаются две съемные пластины для двух 2.5-дюймовых дисков. В целом же с учетом распространения твердотельных накопителей, возможностей для сборки системы достаточно.

Их можно будет перенести на Г-образную стенку. Два посадочных места доступны для этого. Крепятся накатанными винтами.

В этой скрытой камере будут скрыты все интерфейсные и питающие кабели. С учетом прозрачной стенки, можно будет спрятать их от взгляда при осмотре.

Установить можно будет материнские платы до E-ATX типоразмера (до 272 мм). В районе сокета окошко, упрощающее монтаж системы охлаждения.

По периметру окошки для подвода кабелей. Они не сопровождаются резиновыми клапанами.

На обратной стороне стойки материнской платы распределены ушки под хомуты-липучки. Расстояние для укладки примерно в районе 1 сантиметра. Есть также отдельное углубление вдоль всей длины.

Для активного охлаждения доступны посадочные места под радиатор 420 или 360 мм на фронтальной стенке и 240 мм радиатор жидкостной системы охлаждения на верхней.

Это же касается возможности расширения установкой дополнительных вентиляторов на стенке в комплект 120 мм на тыловой стенке.

Сборка

Башенные системы охлаждения до 170 мм и видеокарты до 400 мм при условии свободной фронтальной стенки. Радиатор и вентиляторы будут ограничивать место под установку видеокарты.Мы проводили основную сборку с материнской платой типоразмера mITX.

Для охлаждения выбрана жидкостная система Aerocool Mirage L240 , для нее доступны посадочные места как на фронтальной стенке, так и верхней.

Видеокарта INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 и процессор Intel Core i5-10600K. Проблемы с отводом тепла от этих компонентов не было.

Для контроля приведем снимок программы HWMonitor после 10-минутной нагрузки на графику и процессор.

Тест AeroCool Mirage L240 с Intel Core i5-10600K в MSI MPG Gungnir 100D

Итог

MSI MPG Gungnir 100D является упрощенной версией оригинального Gungnir 100, сохранившей общее внешнее исполнение шасси и получившей стилизованный рисунок на фронтальной панели. Совместимость с жидкостными системами охлаждения и высокими башенными конструкциями, место под установку массивных видеокарт. Из минусов отметим отсутствие обслуживаемых противопылевых фильтров на передней и верхней стенках, ограниченные по площади вентиляционные решетки. Не устроить могут отсутствие USB-C (USB 3.2 gen.2), сложности с демонтажом стойки под жесткие диски и окошки для кабелей без резиновых клапанов.