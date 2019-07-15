Обзор Meizu Note 9 4/128GB. Смартфон без NFC и карты памяти в 2019 году, вы серьезно?

2019-07-15, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Meizu Note 9; [87]
Сегмент смартфонов, в котором представлен Redmi Note 7 Pro, протестированный нами ранее, является одним из самых востребованных. Эти модели стоят недостаточно дорого, но при этом предлагают высокопроизводительное оснащение и хорошее качество съемки. Изучаемый сегодня Meizu Note 9, является одним из самых серьезных конкурентов для Redmi Note 7 Pro. Насколько хорош он в реальной эксплуатации предлагаем разобраться вместе с вами.

Meizu Note 9

Изучаем на примере версии с 4 Гбайт оперативной и 128 Гбайт внутренней памяти.

Комплектация

Комплект характерный, он включает силиконовый чехол, зарядное устройство, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с минималистичным оформлением.

Meizu Note 9

Внешний вид

Внешний вид классический. Это неразборный моноблок с глянцевой крышкой. Особенностью Meizu Note 9 стал каплевидный вырез в верхней зоне дисплея.

Meizu Note 9

Задняя крышка тут не стеклянная, это пластик. С учетом ценового позиционирования экономия не оправдана. Она подвержена быстрому загрязнению следами пальцев, в ходе повседневной эксплуатации обойтись без защитного чехла будет сложно.

Meizu Note 9

Блок основной камеры у смартфона с двумя объективами, он выступает над рабочей плоскостью. По центру активная зона сканера отпечатка пальца. Срабатывает он точно и быстро.

Meizu Note 9

Meizu Note 9

Каркас и боковая рамка металлические, обеспечивая высокий уровень жесткости конструкции. При давлении пальцев крышка не продавливается.

Meizu Note 9

В руках ощущается легким, вес хорошо сбалансирован. Основные элементы находятся в пределах быстрой доступности.

Meizu Note 9

Включают они две механические кнопки, обе находятся на правой грани. Это кнопка включения и качелька регулировки громкости.

Meizu Note 9

Будущий владелец сможет выбрать между тремя цветами: черный, синий и белый. Варианты отличные от черного, смотрятся эффектнее и будут практичнее.

Meizu Note 9

Из разъемов предлагаются аудиоразъем под наушники и USB Type-C. Динамик и микрофон на нижнем торце, они не будут перекрываться при размещении в ладони.

Meizu Note 9

На левом торце скрывается выдвижной лоток под две SIM-карты. Не забыли про микрофон шумоподавления.

Meizu Note 9

Экран

Изображение выводится на 6.2-дюймовый дисплей с разрешением 2244 на 1080 пикселей. Это IPS матрица с широкими углами обзора. Напомним, в верхней части у Meizu Note 9 каплевидный вырез с небольшой толщиной рамки. Диапазон регулировки яркости широкий. В настройках можно будет изменить цветовую температуру. Экран производит приятное впечатление.

Meizu Note 9

Начинка

Сердцем смартфона стал процессор Qualcomm Snapdragon 675 с восемью ядрами и графикой Adreno 612. Уровень быстродействия высокий. Популярная игра PUBG работает с высокими настройками графики. Интерфейс без видимых зависаний и сложностей с запуском приложений. Есть варианты с 4 и 6 Гбайт оперативной памяти. Под хранение предлагаются версии с 64 и 128 Гбайт. Рекомендуем выбирать больший объем памяти.

Аккумулятор

За автономную работу устройства отвечает батарейка с емкостью 4000 мАч. Её хватает при максимальной яркости на 4.5 часа работы. В смешанном сценарии можно проработать от 5 до 10 часов. Поддерживается технология быстрой зарядки мощностью 18 Вт, полный цикл потребует 1.5 часа.

Связь

Поддерживается работа в сетях LTE. С SIM-картами российских операторов работал корректно. VoLTE и VoWi-Fi не заявлены. Bluetooth 5.0 с кодеком aptXHD и LDAC. Wi-Fi ac с двумя диапазонами. Навигационный модуль требует минимальное время на холодный старт.

Камера

Meizu Note 9 следует трендам, тут на борту 48 Мп камера с диафрагмой F/1.7. Вторая камера используется для размытия фона, разрешение у нее 5Мп. Фронтальная камера с разрешением 20 Мп и диафрагмой F/2.0. Снимает камера хорошо, снимки детализированные. Фокус работает точно и быстро.

Meizu Note 9

Есть вопросы к качеству работы фронтальной камеры, очень часто снимки получаются размытыми. Как и во многих китайских телефонах, есть режим украшения лица.

Meizu Note 9

Meizu Note 9

Видео в разрешении 4К со скоростью 30 кадров в секунду. Оптической стабилизации нет.

4К съемка на Meizu Note 9

Full HD съемка на Meizu Note 9

Софт

Meizu Note 9

Установлена актуальная версия операционной системы Android с фирменной оболочкой. Предлагаются широкие возможности кастомизации. Есть предустановленный софт.

Meizu Note 9

Итоги по Meizu Note 9

Meizu Note 9 в среднем ценовом сегменте выступает основным конкурентом для Redmi Note 7 Pro предлагая схожее оснащение и внешнее исполнение. Как и ожидалось, тут не стали внедрять модуль бесконтактных платежей, и это является основным его недостатком. Финальные же выводы можно будет сделать после старта официальных продаж в России.

Комментарии и отзывы Meizu Note 9
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