Еще больше юмора и отсылок. Обзор дополнения Goat Simulator 3 Multiverse of Nonsense

Для тех, кто не знаком с проектом проведем краткий экскурс. Главным героем является коза, которую берут под управление игроки, попадающие в открытый мир. Можно как свободно изучать локацию, так и выполнять поручения и сюжетные миссии. Играть можно самостоятельно или по сети до 4 человек в одной сессии. Игра наполнена юмором и отсылками.
В DLC можно играть как персонажем из основной части со всем полученным набором экипировки, так и начать новую игру только в дополнении. Основные базовые механики и главный герой не поменялись, но теперь это три новых района, которые отличаются от основного сюжета. Использование мультивселенной развязало руки и позволило в одном новом мире сделать три разные по исполнению района, а также покреативить с их наполнением.
Чего стоит только начало в Черной Месе с движением на поезде из Half Life.
В одной части это Древняя Греция с мифологией, в другой отсылка к золотому времени мафии, а еще один деревушка. Соединены они между собой бесшовно, как и ранее, можно самому себе выбирать занятие и выполнять доступные задания в любой последовательности. Выполнение их в открытом мире набирает общий прогресс для доступа к камням, как и в перчатке Таноса в Goat Simulator 3 Multiverse of Nonsense их пять, но цель поставить их в тиару капибары. Каждый из этих камней будет добываться в пяти дополнительных локациях, которые также отсылают к определенным играм и отличаются по механикам. По мере получения камней хаос возрастает, миры сталкиваются между собой.
В DLC есть логичный финал, который заключается как в прохождении сюжета, так и получении новой экипировки и секретов. Хотя и после этого можно будет уже свободно нести хаос в игровой мир, пробуя новые активные умения. При этом открытый мир хорошо наполнен, он буквально живет своей жизнью.