Еще больше юмора и отсылок. Обзор дополнения Goat Simulator 3 Multiverse of Nonsense

Ранее игра Goat Simulator 3 произвела на нас приятное впечатления, удивив объемом наполнения контента и уровнем юмора, который удается удерживать в течение всего прохождения и свободного изучения мира. Не так давно Coffee Stain North выпустила для нее первое платное DLC - Multiverse of Nonsense, которое также детально изучили и сегодня хотим поделиться полученным опытом. В нем был добавлен новый мир с тремя районами, более 20 поручений, секретные предметы, набор предметов экипировки, включая 27 со способностями, а также новые инстинкты. Вместе с этим дополнением основная игра получила патч, исправляющий ряд найденных ошибок и добавивший статистику по районам.

Для тех, кто не знаком с проектом проведем краткий экскурс. Главным героем является коза, которую берут под управление игроки, попадающие в открытый мир. Можно как свободно изучать локацию, так и выполнять поручения и сюжетные миссии. Играть можно самостоятельно или по сети до 4 человек в одной сессии. Игра наполнена юмором и отсылками.

В DLC можно играть как персонажем из основной части со всем полученным набором экипировки, так и начать новую игру только в дополнении. Основные базовые механики и главный герой не поменялись, но теперь это три новых района, которые отличаются от основного сюжета. Использование мультивселенной развязало руки и позволило в одном новом мире сделать три разные по исполнению района, а также покреативить с их наполнением.

Чего стоит только начало в Черной Месе с движением на поезде из Half Life.

В одной части это Древняя Греция с мифологией, в другой отсылка к золотому времени мафии, а еще один деревушка. Соединены они между собой бесшовно, как и ранее, можно самому себе выбирать занятие и выполнять доступные задания в любой последовательности. Выполнение их в открытом мире набирает общий прогресс для доступа к камням, как и в перчатке Таноса в Goat Simulator 3 Multiverse of Nonsense их пять, но цель поставить их в тиару капибары. Каждый из этих камней будет добываться в пяти дополнительных локациях, которые также отсылают к определенным играм и отличаются по механикам. По мере получения камней хаос возрастает, миры сталкиваются между собой.

В DLC есть логичный финал, который заключается как в прохождении сюжета, так и получении новой экипировки и секретов. Хотя и после этого можно будет уже свободно нести хаос в игровой мир, пробуя новые активные умения. При этом открытый мир хорошо наполнен, он буквально живет своей жизнью.

Goat Simulator 3 Multiverse of Nonsense обзор

Итоги

Goat Simulator 3 Multiverse of Nonsense пример правильного DLC, которое расширяет доступный контент, сохраняя высокий градус юмора и активностей из основного сюжета, но при этом точечно добавляет новое. Множество отсылок, наполненный новый мир, интересный сюжет, секреты и новая экипировка.