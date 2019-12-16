Обзор OnePlus 7T 8/256GB. Три камеры, экран 90 Гц и Snapdragon 855+

2019-12-16, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - OnePlus 7T; [171]
OnePlus, несмотря на выпуск в 2019 году вместе с выпуском семерки и Pro модификации, не отошла от традиции выпуска осенью доработанной T-версии. В текущей модельной линейке OnePlus 7T занял промежуточную позицию между 7 и 7 Pro, нацелившись на тех, кому не подошла обычная версия из-за сходства с прошлогодним OnePlus 6T.

OnePlus 7T

Как итог, новинка предлагает модуль камеры с тремя объективами, экран с частотой обновления 90 Гц, а также процессор с увеличенной тактовой частотой. Смартфон уже появился в российских магазинах, и мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

OnePlus 7T обзор

Комплектация

Поставляется в ярко-красной коробке с увеличенными габаритами. Комплект включает быструю зарядку Warp, USB-кабель, скрепку для лотка SIM, силиконовый чехол, руководство пользователя и гарантийный талон.

OnePlus 7T

Внешний вид

OnePlus 7T меньше по габаритам, чем OnePlus 7 Pro. От OnePlus 7 смартфону остался каплевидный вырез в верхней зоне дисплея, но он стал меньше по площади.

OnePlus 7T

Корпус смартфона выполнен из металла. Крышка с закругленными углами из защищенного стекла с олеофобным покрытием.

OnePlus 7T

Доступны несколько расцветок корпуса, наиболее удачно он смотрится в градиенте синего. Он хорошо скрывает возможные царапины и следы пальцев.

OnePlus 7T

Официально подтвержденной защиты от влаги и пыли нет. Из разъемов доступен USB Type-C на нижнем торце. Проводные наушники подключаются только через переходник.

OnePlus 7T

Интересно обыгран модуль основной камеры. Выполнен он в виде круглого блока с размещенными по горизонту тремя объективами. Ниже светодиодная вспышка.

OnePlus 7T

В выдвижной лоток ставятся две nanoSIM. Поддержки карт памяти нет.

OnePlus 7T

Справа кнопка включения, слева качелька регулировки громкости. Отдельный переключатель режимов оповещения. Расположены кнопки удобно.

OnePlus 7T

Нареканий по качеству сборки нет. Визуально смартфон соответствует флагманскому сегменту.

OnePlus 7T

В смартфоне установлен стереодинамик. Звучит насыщенно с эффектом объемной сцены.

OnePlus 7T

Сканер отпечатка пальца интегрирован в дисплей. Сканирует быстро, определяет точно. С учетом открытого вывода фронтальной камеры, упрощена разблокировка по лицу.

OnePlus 7T

Экран

OnePlus 7T

Установлена AMOLED-матрица с частотой обновления 90 Гц. Разрешение составляет 2400 на 1080 пикселей. В OnePlus 7T повысился уровень максимальной яркости до 724 cd/m². Подсветка равномерна по всей площади. Есть ночной режим с выводом в желтых тонах и черно-белый вывод с экономией заряда. Соотношение сторон 20:9. Экран с минимальным откликом, отлично подойдет для игр.

OnePlus 7T

Начинка

В качестве процессора для OnePlus 7T выбран флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 855+ с увеличенными тактовыми частотами. Есть прирост по быстродействию в районе 5-10%. Сам пользователь эту прибавку заметить не сможет. Зависания же в играх и приложениях может говорить только о проблемах с оптимизацией.

OnePlus 7TOnePlus 7T

Под хранение данных выделен быстрый накопитель UFS 3.0. Объем 128 Гбайт без поддержки карт памяти. Доступны 8 Гбайт оперативной памяти. Предлагается отдельный игровой режим с оптимизацией всех ресурсов с целью получения плавной картинки с частотой 90 Гц.

OnePlus 7TOnePlus 7T

Связь

На борту VoLTE и VoWi-Fi. Разговорный динамик громкий. Есть эффективный микрофон шумоподавления. Bluetooth 5.0 с кодеками передачи звука высокой четкости. Wi-Fi в двух диапазонах. Есть бесконтактные платежи.

Аккумулятор

За автономную работу отвечает батарейка с емкостью 3800 мАч. На 100 больше, чем у OnePlus 7, но на 200 меньше OnePlus 7 Pro. В смешанном режиме проработает около 15 часов. В экономном режиме зарядка потребуется раз в 2 дня. Поддерживается быстрая зарядка Warp 30 Вт. С ней на полную зарядку потребуется около часа. Беспроводной зарядки нет.

Камера

У основной камеры в OnePlus 7T за основу взят модуль от Pro за исключением телеобъектива, по которому здесь было увеличено разрешение. Основной 48 Мп модуль по умолчанию снимает 12 Мп кадры, увеличивая площадь пикселей и чувствительность к свету. В 48 Мп переводится вручную. Модуль телеобъектива теперь с разрешением 12 Мп.

OnePlus 7T

OnePlus 7T

OnePlus 7T

OnePlus 7T

OnePlus 7T

OnePlus 7T

OnePlus 7T

Есть широкоугольная камера с разрешением 16 Мп. Переключение между модулями проходит моментально. Снимки высокодетализированные при разном уровне окружающего освещения.

OnePlus 7T

OnePlus 7T

Для ночной съемки предусмотрен отдельный режим, объединяющий серию снимков. Видео пишет с разрешением 4К со скоростью 60 кадров в секунду.

OnePlus 7T

Фронтальная камера четкая. Для нее доступны творческие режимы.

Софт

Производитель не затягивает с выпуском обновлений и патчей безопасности. На момент выхода теста это Android 10 с Oxygen OS. Одна из лучших оболочек среди флагманов 2019 года.

OnePlus 7T

Итоги по OnePlus 7T

Золото. Выбор редакции MegaObzorOnePlus 7T стал ожидаемым и необходимым апгрейдом оригинальной “семерки”, предложив пользователям обновленный дизайн, тройную камеру, экран с частотой 90 Гц и символический прирост по быстродействию. Старшему OnePlus 7 Pro он уступает по цветопередаче и разрешению дисплея. Минусы условны и они характерны для всей серии: отсутствие слота под карту памяти, защиты от влаги и беспроводной зарядки. Если для вас они не существенны, этот смартфон смело можно отнести к категории лучшего выбора на платформе Snapdragon 855+.
OnePlus 7T получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы OnePlus 7T
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