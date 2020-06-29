Обзор Philips 325E1C. Доступный 32-дюймовый 2К-монитор

На прошлой неделе мы проводили тестирование 32-дюймового VA-монитора Philips 322E1C и одним из частых вопросов со стороны читателей было разрешение Full HD для такой диагонали. Стоит понимать, что даже если не брать в расчет разницу в стоимости при увеличении разрешения экрана, нужно закладывать бюджет на систему, поддерживающую 2К- и 4К-разрешение. Но в желании этом отказать тоже нельзя, и причем в той линейке недорогих моделей есть модификация с 32-дюймовым изогнутым экраном, но уже с 2К-разрешением и расширенной цветовой палитрой.

Philips 325E1C обзор

Сегодня мы поделимся опытом эксплуатации Philips 325E1C. Это одна из самых доступных моделей по сопоставимым характеристикам, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

К моменту публикации он находится в широком доступе в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице.Упакован в коробку из экокартона с изображением монитора и общими данными по характеристикам. Комплект включает HDMI-кабель, силовой кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен в корпусе со строгим дизайном. Узкие боковые рамки и отсутствие броских декоративных элементов позволяет рассматривать его как домашней, так и офисной эксплуатации.

Также хорошо подходит для установки нескольких таких мониторов в одной связке. Границы между пространствами будут минимальны.

Панель тут изогнута. В плане восприятия картинки все отлично, даже при близком его расположении на рабочем столе.

Соотношение сторон 16:9. Разрешение 2560x1440 пикселей. Поддерживается частота 75 Гц с технологией синхронизации AMD FreeSync.

Углы обзора у Philips 325E1C широкие. Подсветка равномерна по всей площади. Отдельно отметим расширенную цветовую палитру с выводом более насыщенного синего, яркого красного и естественного зеленого.

Также обеспечивается оптимальный уровень контрастности с повышением насыщенности темных цветов. Особенно заметно в играх.

Внешний вид подставки схож с ранее рассмотренным монитором. Это рамочная конструкция с ровными углами.

Стойка металлическая, на обратной ее стороне находится паз, используемый для укладки интерфейсного и питающего кабеля.

Возможности ограничены только наклоном панели вперед и назад. Поддерживаются VESA-100 кронштейны.

Для ввода изображения на панели расположены HDMI, DisplayPort и VGA. Здесь же выведен выход под проводные наушники или акустику.

Блок питания у монитора встроенный. Во время работы нагрева крышки и постороннего шума от конденсаторов и дросселей замечено не было.

Задняя крышка с текстурой под шлифованный металл. Отсутствие глянца избавляет от проблем с загрязнением следами пальцев и пылью.

Настройки

Управляется Philips 325E1C при помощи группы механических кнопок, расположенных на нижней грани корпуса. Разобраться будет несложно, все интуитивно понятно. Плюс начать полноценную эксплуатацию можно сразу после сборки и подключения к источнику сигнала.

Меню оформлено в традиционном формате для этого производителя. Активируется технология LowBlue.

Выбрать источник сигнала вручную.

Провести дополнительные настройки изображения. Контрастность, яркость, резкость. Гамма и умный контраст.

Громкость по акустике.

Выбор настроек по цветовой температуре.

Настройка системы и меню.

Тесты Philips 325E1C

Яркость максимальная

Яркость минимальная

Температура цвета

Задержка Philips 325E1C

Итоги по Philips 325E1C

Philips 325E1C - 267 cd/m2Philips 325E1C - 0.09 cd/m2Philips 325E1C – 6223K Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.Задержка, светлые тона – 12.5msЗадержка, темные тона – 15.8msPhilips 325E1C - вариант для тех, кто приоритетом ставит плотность пикселей и разрешение экрана. Даже несмотря на то что это самый доступный 32-дюймовый монитор с 2К-разрешением, тут предлагается высокое качество картинки и исполнения. Подойдет как для работы, так и для игр. К условным минусам отнесем ограниченные возможности комплектной подставки.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".