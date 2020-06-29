Обзор Philips 325E1C. Доступный 32-дюймовый 2К-монитор

На прошлой неделе мы проводили тестирование 32-дюймового VA-монитора Philips 322E1C и одним из частых вопросов со стороны читателей было разрешение Full HD для такой диагонали. Стоит понимать, что даже если не брать в расчет разницу в стоимости при увеличении разрешения экрана, нужно закладывать бюджет на систему, поддерживающую 2К- и 4К-разрешение. Но в желании этом отказать тоже нельзя, и причем в той линейке недорогих моделей есть модификация с 32-дюймовым изогнутым экраном, но уже с 2К-разрешением и расширенной цветовой палитрой.

Philips 325E1C

Сегодня мы поделимся опытом эксплуатации Philips 325E1C. Это одна из самых доступных моделей по сопоставимым характеристикам, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Philips 325E1C обзор

К моменту публикации он находится в широком доступе в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице.

Комплектация

Упакован в коробку из экокартона с изображением монитора и общими данными по характеристикам. Комплект включает HDMI-кабель, силовой кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Philips 325E1C

Внешний вид

Выполнен в корпусе со строгим дизайном. Узкие боковые рамки и отсутствие броских декоративных элементов позволяет рассматривать его как домашней, так и офисной эксплуатации.

Philips 325E1C

Также хорошо подходит для установки нескольких таких мониторов в одной связке. Границы между пространствами будут минимальны.

Philips 325E1C

Панель тут изогнута. В плане восприятия картинки все отлично, даже при близком его расположении на рабочем столе.

Philips 325E1C

Соотношение сторон 16:9. Разрешение 2560x1440 пикселей. Поддерживается частота 75 Гц с технологией синхронизации AMD FreeSync.

Philips 325E1C

Углы обзора у Philips 325E1C широкие. Подсветка равномерна по всей площади. Отдельно отметим расширенную цветовую палитру с выводом более насыщенного синего, яркого красного и естественного зеленого.

Philips 325E1C

Также обеспечивается оптимальный уровень контрастности с повышением насыщенности темных цветов. Особенно заметно в играх.

Philips 325E1C

Внешний вид подставки схож с ранее рассмотренным монитором. Это рамочная конструкция с ровными углами.

Philips 325E1C

Стойка металлическая, на обратной ее стороне находится паз, используемый для укладки интерфейсного и питающего кабеля.

Philips 325E1C

Возможности ограничены только наклоном панели вперед и назад. Поддерживаются VESA-100 кронштейны.

Philips 325E1C

Для ввода изображения на панели расположены HDMI, DisplayPort и VGA. Здесь же выведен выход под проводные наушники или акустику.

Philips 325E1C

Блок питания у монитора встроенный. Во время работы нагрева крышки и постороннего шума от конденсаторов и дросселей замечено не было.

Philips 325E1C

Задняя крышка с текстурой под шлифованный металл. Отсутствие глянца избавляет от проблем с загрязнением следами пальцев и пылью.

Philips 325E1C

Настройки

Управляется Philips 325E1C при помощи группы механических кнопок, расположенных на нижней грани корпуса. Разобраться будет несложно, все интуитивно понятно. Плюс начать полноценную эксплуатацию можно сразу после сборки и подключения к источнику сигнала.

Philips 325E1C

Меню оформлено в традиционном формате для этого производителя. Активируется технология LowBlue.

Philips 325E1C

Выбрать источник сигнала вручную.

Philips 325E1C

Провести дополнительные настройки изображения. Контрастность, яркость, резкость. Гамма и умный контраст.

Philips 325E1C

Громкость по акустике.

Philips 325E1C

Выбор настроек по цветовой температуре.

Philips 325E1C

Настройка системы и меню.

Philips 325E1C

Philips 325E1C

Тесты Philips 325E1C

Яркость максимальная

Philips 325E1C - 267 cd/m2

Яркость минимальная

Philips 325E1C - 0.09 cd/m2

Температура цвета

Philips 325E1C – 6223K Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.

Задержка Philips 325E1C

Задержка, светлые тона – 12.5ms
Задержка, темные тона – 15.8ms

Итоги по Philips 325E1C

Золото. Выбор редакции MegaObzorPhilips 325E1C - вариант для тех, кто приоритетом ставит плотность пикселей и разрешение экрана. Даже несмотря на то что это самый доступный 32-дюймовый монитор с 2К-разрешением, тут предлагается высокое качество картинки и исполнения. Подойдет как для работы, так и для игр. К условным минусам отнесем ограниченные возможности комплектной подставки.
Philips 325E1C получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Philips 325E1C
Обзоры:
Лучший монитор для PS5. LG 27UL500 27Лучший монитор для PS5. LG 27UL500 27"
Обзор Philips 241B7QUBHEB. Лучший 24-дюймовый монитор для ноутбуковОбзор Philips 241B7QUBHEB. Лучший 24-дюймовый монитор для ноутбуков
Лучший игровой монитор с 2К-разрешением. MSI Optix MAG27CQ 27Лучший игровой монитор с 2К-разрешением. MSI Optix MAG27CQ 27
Новости:
Xiaomi готовит игровой монитор

Некоторое время назад пользователи интернета активно обсуждали тот факт, что компания Xiaomi постепенно п...
Представлен монитор MSI Optix PAG272URV

Компания MSI представила новые игровые мониторы Optix PAG272URV и Optix PAG272R, которые получили 27-дю...
Обзор Philips 241E1SCA. Лучший 24-дюймовый монитор до 10 000

В рамках «Лаборатории» мы проводили тесты Philips 245E1S, недорогого монитора с поддержкой 2К-разрешения ...
Обзор Philips 325E1C. Доступный 32-дюймовый 2К-мониторОбзор Philips 325E1C. Доступный 32-дюймовый 2К-монитор
Обзор iBOX Pro 800 Smart Signature SE. Сигнатурный радар-детектор полицейских радаровОбзор iBOX Pro 800 Smart Signature SE. Сигнатурный радар-детектор полицейских радаров
Обзор Defender REACTOR. Беспроводная колонка с подсветкой и Bluetooth 5.0Обзор Defender REACTOR. Беспроводная колонка с подсветкой и Bluetooth 5.0
Обзор Verbatim 49307. Тест недорогой флешкиОбзор Verbatim 49307. Тест недорогой флешки
Обзор Honor Magic Earbuds. Хорошие TWS-наушники с «шумодавом» Обзор Honor Magic Earbuds. Хорошие TWS-наушники с «шумодавом»
Thermalright выпустила кулер для процесс...
Thermalright выпустила кулер для процессКомпания Thermalright объединившись с игровым сегментом Asus TUF Gaming выпустили кулер для процессора TU...
Игровой монитор ViewSonic Elite XG270 по...
Игровой монитор ViewSonic Elite XG270 поКомпания ViewSonic выпустила в продажу геймерский монитор Elite XG270, который оценен в 485 долларов. Нов...
Thermaltake представила корпус mid-Tower...
Thermaltake представила корпус mid-TowerКомпания Thermaltake добавляет в свой ассортимент еще один компьютерный корпус V250 TG ARGB. Корпус оснащ...
Презентован камерофон Xiaomi Mi 10 Youth...
Презентован камерофон Xiaomi Mi 10 YouthКак и планировалось, сегодня компания Xiaomi анонсировала свой довольно бюджетный камерофон Xiaomi Mi 10 ...
Cooler Master A71C выглядит шикарно...
Cooler Master A71C выглядит шикарноМногие пользователи при сборке персонального компьютера приобретают процессоры компании AMD в комплектаци...
OnePlus 8 Pro получит квадро-камеру...
OnePlus 8 Pro получит квадро-камеруВ сети все больше и больше появляются подробности неанонсированных флагманов компаний OnePlus. На этот р...
Опубликованы характеристики дисплея моде...
Опубликованы характеристики дисплея модеКомпания Apple опубликовала данные о характеристиках дисплея модельного ряда смартфонов iPhone 12, которы...
Представлен смартфон Vivo V19 Neo ...
Представлен смартфон Vivo V19 Neo Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью V19 Neo, которая оценена в 360 долларов. Новинку о...
За выход Xiaomi Mi Mix 4 отвечает вице-п...
За выход Xiaomi Mi Mix 4 отвечает вице-пСетевые источники поделились новой порцией подробностей о смартфоне Xiaomi Mi Mix 4, выход которого ожида...
Одноплатный ПК ODROID-C4 оценен в 50 дол...
Одноплатный ПК ODROID-C4 оценен в 50 долСетевые источники сообщили о скором начале продаж любопытного одноплатного компьютера ODROID-C4, который ...
OnePlus 8 попал на пресс-фото...
OnePlus 8 попал на пресс-фотоНа просторах интернета появилась достаточно интересная информация о смартфоне OnePlus 8, который, если ве...
Ноутбук RedmiBook Ryzen Edition оценен в...
Ноутбук RedmiBook Ryzen Edition оценен вПринадлежащий компании Xiaomi бренд Redmi представил обновленные ноутбуки RedmiBook Ryzen Edition, которы...
Обзор 1MORE Single Driver 1M301. Внутриканальные наушники с трехслойной мембранойОбзор 1MORE Single Driver 1M301. Внутриканальные наушники с трехслойной мембраной
Обзор Haier LE65K6700UG. 65-дюймовый 4K телевизор по цене iPhoneОбзор Haier LE65K6700UG. 65-дюймовый 4K телевизор по цене iPhone
Обзор Zhiyun Crane 2. Стедикам для цифровых и зеркальных камерОбзор Zhiyun Crane 2. Стедикам для цифровых и зеркальных камер
Обзор ASUS ROG Chakram (90MP01K0-BMUA00). Беспроводная игровая мышка с Qi-зарядкойОбзор ASUS ROG Chakram (90MP01K0-BMUA00). Беспроводная игровая мышка с Qi-зарядкой
Обзор ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI). Лучшая материнская плата для Intel Gen.10 до 20000Обзор ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI). Лучшая материнская плата для Intel Gen.10 до 20000
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor