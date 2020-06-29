Обзор Philips 325E1C. Доступный 32-дюймовый 2К-монитор

Сегодня мы поделимся опытом эксплуатации Philips 325E1C. Это одна из самых доступных моделей по сопоставимым характеристикам, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
Philips 325E1C обзорК моменту публикации он находится в широком доступе в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице.
КомплектацияУпакован в коробку из экокартона с изображением монитора и общими данными по характеристикам. Комплект включает HDMI-кабель, силовой кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видВыполнен в корпусе со строгим дизайном. Узкие боковые рамки и отсутствие броских декоративных элементов позволяет рассматривать его как домашней, так и офисной эксплуатации.
Также хорошо подходит для установки нескольких таких мониторов в одной связке. Границы между пространствами будут минимальны.
Панель тут изогнута. В плане восприятия картинки все отлично, даже при близком его расположении на рабочем столе.
Соотношение сторон 16:9. Разрешение 2560x1440 пикселей. Поддерживается частота 75 Гц с технологией синхронизации AMD FreeSync.
Углы обзора у Philips 325E1C широкие. Подсветка равномерна по всей площади. Отдельно отметим расширенную цветовую палитру с выводом более насыщенного синего, яркого красного и естественного зеленого.
Также обеспечивается оптимальный уровень контрастности с повышением насыщенности темных цветов. Особенно заметно в играх.
Внешний вид подставки схож с ранее рассмотренным монитором. Это рамочная конструкция с ровными углами.
Стойка металлическая, на обратной ее стороне находится паз, используемый для укладки интерфейсного и питающего кабеля.
Возможности ограничены только наклоном панели вперед и назад. Поддерживаются VESA-100 кронштейны.
Для ввода изображения на панели расположены HDMI, DisplayPort и VGA. Здесь же выведен выход под проводные наушники или акустику.
Блок питания у монитора встроенный. Во время работы нагрева крышки и постороннего шума от конденсаторов и дросселей замечено не было.
Задняя крышка с текстурой под шлифованный металл. Отсутствие глянца избавляет от проблем с загрязнением следами пальцев и пылью.
НастройкиУправляется Philips 325E1C при помощи группы механических кнопок, расположенных на нижней грани корпуса. Разобраться будет несложно, все интуитивно понятно. Плюс начать полноценную эксплуатацию можно сразу после сборки и подключения к источнику сигнала.
Меню оформлено в традиционном формате для этого производителя. Активируется технология LowBlue.
Выбрать источник сигнала вручную.
Провести дополнительные настройки изображения. Контрастность, яркость, резкость. Гамма и умный контраст.
Громкость по акустике.
Выбор настроек по цветовой температуре.
Настройка системы и меню.
Тесты Philips 325E1C
Яркость максимальнаяPhilips 325E1C - 267 cd/m2
Яркость минимальнаяPhilips 325E1C - 0.09 cd/m2
Температура цветаPhilips 325E1C – 6223K Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.
Задержка Philips 325E1CЗадержка, светлые тона – 12.5ms
Задержка, темные тона – 15.8ms
Итоги по Philips 325E1CPhilips 325E1C - вариант для тех, кто приоритетом ставит плотность пикселей и разрешение экрана. Даже несмотря на то что это самый доступный 32-дюймовый монитор с 2К-разрешением, тут предлагается высокое качество картинки и исполнения. Подойдет как для работы, так и для игр. К условным минусам отнесем ограниченные возможности комплектной подставки.
Philips 325E1C получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".