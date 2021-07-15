Обзор Philips 498P9. Один монитор вместо трех для таблиц, работы и монтажа видео

Оснащается он 49 дюймовой матрицей VA с разрешением 5120 на 1440 пикселей. Соотношение сторон 32:9. Такое исполнение позволяет заменить сразу три монитора, размещаемые на одном рабочем столе. И в отличие от такого сеттинга требует подключение только одного интерфейсного кабеля и не ограничивает пространство рамками. Для удобства восприятия панель изонута.
Мы использовали его во время тестов в качестве основного рабочего, набирая текст и работая одновременно с несколькими окнами браузера. Также хорошо себя показал при работе с таблицами. И отдельный плюс за возможность взаимодействия с расширенным таймлайном при обработке видеороликов в редакторе Adobe Premier.
Ранее в «Лаборатории» мы уже в таком типоразмере Philips 499P9H, в сравнение с ним отказались от USB-C, если этот разъем важен для вас и используется современный ультрабук, рекомендуем обратить внимание на старшую модель. Из упрощений также отсутствие веб-камеры и RJ-45 для проводного доступа в сеть
Приобрести монитор можно в ключевых российских магазинах со средней стоимостью 80 000 рублей.
Комплект его включает DisplayPort и HDMI кабели, силовой кабель, документацию и руководство пользователя.
Перед началом эксплуатации необходимо будет установить подставку. Проходит процесс без использования инструментов.
Выполнена она в виде стильно загнутого металлического основания и стойки. Позволяет изменять высоту расположения и угол наклона. Стоит устойчиво. Также можно будет поставить Philips 498P9 на VESA-совместимый кронштейн.
Панель ввода у него включает два HDMI и один DisplayPort. Оба таких кабеля идут в комплекте. Есть возможность комбинировать изображение с разных источников. Два отдельных USB-хаба и скоростные выводные USB-разъемы. Один из них оптимизирован под проведение зарядки носимых устройств.
Блок питания встроенный. Гнездо сопровождается механическим тумблером. Работает бесшумно, при длительной эксплуатации заметно не нагревается.
Управляется при помощи пяти механических кнопок, расположенных на нижней грани. Меню на русском языке.
Есть несколько предустановленных пресетов под ключевые сценарии: чтение, офис, фото, кино, игры, экологичный, LowBlue и умный.
Philips 498P9 - 471 cd/m2
Philips 498P9 - 0.2 cd/m2
Philips 498P9 – 6121K
Задержка, светлые тона – 8.4ms