Обзор Philips 498P9. Один монитор вместо трех для таблиц, работы и монтажа видео

Тестируемый сегодня монитор Philips 498P9 заметно выделяется на фоне моделей которые были рассмотрены ранее. Эта модель обеспечивает расширенное рабочее пространство для работы в среде Windows, а также поддерживает технологию KVM с возможностью управления одним набором периферии несколькими источниками сигнала, например, настольным компьютером и ноутбуком.

Оснащается он 49 дюймовой матрицей VA с разрешением 5120 на 1440 пикселей. Соотношение сторон 32:9. Такое исполнение позволяет заменить сразу три монитора, размещаемые на одном рабочем столе. И в отличие от такого сеттинга требует подключение только одного интерфейсного кабеля и не ограничивает пространство рамками. Для удобства восприятия панель изонута.

Мы использовали его во время тестов в качестве основного рабочего, набирая текст и работая одновременно с несколькими окнами браузера. Также хорошо себя показал при работе с таблицами. И отдельный плюс за возможность взаимодействия с расширенным таймлайном при обработке видеороликов в редакторе Adobe Premier.

Ранее в «Лаборатории» мы уже в таком типоразмере Philips 499P9H , в сравнение с ним отказались от USB-C, если этот разъем важен для вас и используется современный ультрабук, рекомендуем обратить внимание на старшую модель. Из упрощений также отсутствие веб-камеры и RJ-45 для проводного доступа в сеть

Комплект и внешний вид

Приобрести монитор можно в ключевых российских магазинах со средней стоимостью 80 000 рублей.

Комплект его включает DisplayPort и HDMI кабели, силовой кабель, документацию и руководство пользователя.

Перед началом эксплуатации необходимо будет установить подставку. Проходит процесс без использования инструментов.

Выполнена она в виде стильно загнутого металлического основания и стойки. Позволяет изменять высоту расположения и угол наклона. Стоит устойчиво. Также можно будет поставить Philips 498P9 на VESA-совместимый кронштейн.

Панель ввода у него включает два HDMI и один DisplayPort. Оба таких кабеля идут в комплекте. Есть возможность комбинировать изображение с разных источников. Два отдельных USB-хаба и скоростные выводные USB-разъемы. Один из них оптимизирован под проведение зарядки носимых устройств.

Блок питания встроенный. Гнездо сопровождается механическим тумблером. Работает бесшумно, при длительной эксплуатации заметно не нагревается.

Управляется при помощи пяти механических кнопок, расположенных на нижней грани. Меню на русском языке.

Есть несколько предустановленных пресетов под ключевые сценарии: чтение, офис, фото, кино, игры, экологичный, LowBlue и умный.

Тесты Philips 498P9

Яркость максимальная

Яркость минимальная

Philips 498P9 - 471 cd/m2

Температура цвета

Philips 498P9 - 0.2 cd/m2

Задержка Philips 498P9

Philips 498P9 – 6121K

Итоги

Задержка, светлые тона – 8.4msЗадержка, темные тона – 15.9msPhilips 498P9 можно рекомендовать тем, кто при выполнении рабочих задач или работе в среде Windows использует несколько мониторов, взаимодействует с таблицами, открывает сразу несколько вкладок, работает трейдером или занимается монтажом видеороликов в Adobe Premier. Один такой монитор эффективно заменяет сразу три, при этом тут отсутствуют рамки между разделенными участками пространства и подавать сигнал можно только одним кабелем. Не устроить может отсутствие USB-C под подключение ультрабука.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".