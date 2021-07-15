Обзор Philips 498P9. Один монитор вместо трех для таблиц, работы и монтажа видео

Тестируемый сегодня монитор Philips 498P9 заметно выделяется на фоне моделей которые были рассмотрены ранее. Эта модель обеспечивает расширенное рабочее пространство для работы в среде Windows, а также поддерживает технологию KVM с возможностью управления одним набором периферии несколькими источниками сигнала, например, настольным компьютером и ноутбуком.

Philips 498P9

Оснащается он 49 дюймовой матрицей VA с разрешением 5120 на 1440 пикселей. Соотношение сторон 32:9. Такое исполнение позволяет заменить сразу три монитора, размещаемые на одном рабочем столе. И в отличие от такого сеттинга требует подключение только одного интерфейсного кабеля и не ограничивает пространство рамками. Для удобства восприятия панель изонута.

Philips 498P9

Мы использовали его во время тестов в качестве основного рабочего, набирая текст и работая одновременно с несколькими окнами браузера. Также хорошо себя показал при работе с таблицами. И отдельный плюс за возможность взаимодействия с расширенным таймлайном при обработке видеороликов в редакторе Adobe Premier.

Philips 498P9

Ранее в «Лаборатории» мы уже в таком типоразмере Philips 499P9H, в сравнение с ним отказались от USB-C, если этот разъем важен для вас и используется современный ультрабук, рекомендуем обратить внимание на старшую модель. Из упрощений также отсутствие веб-камеры и RJ-45 для проводного доступа в сеть

Philips 498P9

Приобрести монитор можно в ключевых российских магазинах со средней стоимостью 80 000 рублей.

Комплект и внешний вид

Philips 498P9

Комплект его включает DisplayPort и HDMI кабели, силовой кабель, документацию и руководство пользователя.

Philips 498P9

Перед началом эксплуатации необходимо будет установить подставку. Проходит процесс без использования инструментов.

Philips 498P9

Выполнена она в виде стильно загнутого металлического основания и стойки. Позволяет изменять высоту расположения и угол наклона. Стоит устойчиво. Также можно будет поставить Philips 498P9 на VESA-совместимый кронштейн.

Philips 498P9

Панель ввода у него включает два HDMI и один DisplayPort. Оба таких кабеля идут в комплекте. Есть возможность комбинировать изображение с разных источников. Два отдельных USB-хаба и скоростные выводные USB-разъемы. Один из них оптимизирован под проведение зарядки носимых устройств.

Philips 498P9

Блок питания встроенный. Гнездо сопровождается механическим тумблером. Работает бесшумно, при длительной эксплуатации заметно не нагревается.

Philips 498P9

Управляется при помощи пяти механических кнопок, расположенных на нижней грани. Меню на русском языке.

Philips 498P9

Есть несколько предустановленных пресетов под ключевые сценарии: чтение, офис, фото, кино, игры, экологичный, LowBlue и умный.

Philips 498P9

Тесты Philips 498P9

Яркость максимальная

Philips 498P9

Philips 498P9 - 471 cd/m2

Яркость минимальная

Philips 498P9

Philips 498P9 - 0.2 cd/m2

Температура цвета

Philips 498P9

Philips 498P9 – 6121K

Задержка Philips 498P9

Philips 498P9

Задержка, светлые тона – 8.4ms
Задержка, темные тона – 15.9ms

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPhilips 498P9 можно рекомендовать тем, кто при выполнении рабочих задач или работе в среде Windows использует несколько мониторов, взаимодействует с таблицами, открывает сразу несколько вкладок, работает трейдером или занимается монтажом видеороликов в Adobe Premier. Один такой монитор эффективно заменяет сразу три, при этом тут отсутствуют рамки между разделенными участками пространства и подавать сигнал можно только одним кабелем. Не устроить может отсутствие USB-C под подключение ультрабука.
Philips 498P9 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Philips 498P9
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