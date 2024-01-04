Красивый платформер с серьезными испытаниями. Обзор Raccoo Venture

Перед новым годом в мое распоряжение попал трехмерный платформер Raccoo Venture, стартовавший в декабре на консолях текущего и прошлого поколения. Это приключение в котором игроку предлагается исследовать мир, избегать опасности, решать головоломки и искать спрятанные коллекционные предметы. Целью ставится спасение мира и недопущение возвращения хаоса на землю. Разработали игру инди-студия Diego Ras и издала его QUByte Interactive.

Первая ассоциация которая возникла при попадании в мир это Sackboy Big Adventure и Super Mario 3D World. Но в отличие от них здесь уже через короткое время начинается жесткий формат прохождения, требующий концентрацию и изучение механик.

Главным героем выступает енот Ракку, который ищет в игровом мире клетки шахматной доски и фигуры. Они удерживают баланс в мире и были украдены злодеями для выполнения своих злодейских планов. Подается все в виде диалог и коротких рисованных анимаций. К сожалению здесь недоступна локализация на русском языке.

Мир красив и ярок. Много мелких деталей и приятный стиль рисовки. Состоит он из пяти разных зон со своей стилистикой. Начиная с пышной растительности и завершая знойной пустыней с огненными ловушками. Разработчики стимулируют детально изучать локации с поиском секретных проходов, завязывая переходы между зонами на наличие нужного количества фигур и клеток. Не хватает? Вперед, перепроходить уже более детально. И такой подход здесь не напрягает.

Помимо самого платформинга в Raccoo Venture есть мини-игры и головоломки. В некоторых локациях в поиске нужного решения проходило много времени. Как пример, необходимость в очень короткое время нажатие четырех кнопок с прыжком через вращающийся блок с шипами или использование сжигаемого кристалла, который отображает только очень ограниченный участок скрытого пути.

Боевая система в игре очень проста. Это прыжки и приземление на пятую точку енота, а также броски различными предметами, например, взрывающимися грибами. По мере прохождения появляются новые механики с отвлекающими растениями, сильными противниками. Хотя часть с бросками тут реализована плохо, сложно предугадать баллистику и попасть в нужный участок, особенно с учетом фиксированной камеры.

К таким же спорным геймплейным решениям отнесу взаимодействие с голубем. В этих момент игрок переключается между птицей и енотом, нажимая поочередно на кнопки. Проблема здесь в том что требуется микроконтроль и четкое понимание таймингов полета у голубя, иначе откат на чекпоинт. А здесь за каждую смерть приходится платить, 50 монеток каждый провал, при этом разбросаны на локации они очень скромно. Из такого же отмечу водные зоны с нырянием и качеством их реализации, это из тех моментов когда элемент добавлен скорее для галочки и без плотной интеграции в саму игру.

Raccoo Venture обзор

Итоги Raccoo Venture

Игра Raccoo Venture это приятно отрисованный платформер с множеством загадок и ставящая перед игроком испытание с концентрацией внимания и ловкостью взаимодействия с персонажем. Она не проста, но на выходе награждает за внимание и любопытство. Есть у нее и огрехи к которым отнесу отсутствие локализации на русский, рядом спорных геймплейных механик с голубем и водой, а также недостаточно отшлифованным платформингом.