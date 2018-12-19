Обзор Razer Kraken Tournament Edition. Игровые наушники со звуком THX Spatial Audio

2018-12-19, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Razer Kraken Tournament Edition; [265]
Не так давно мы проводили тестирование беспроводных наушников RAZER NARI, одной из особенностей которых являлась поддержка THX Spatial Audio. Изучаемая сегодня новинка Razer Kraken Tournament Edition также идет с этой технологии объемного звучания. Она в определённых условиях дает преймущества перед соперниками, особенно в сетевых шутерах, а также усиливает общие впечатления от игры.

Razer Kraken Tournament Edition

У нас появилась возможность насладиться звучанием в числе первых и провести детальное тестирование. В официальном магазине RAZERSTORE они доступны с рекомендованной стоимостью в 8990 рублей.

Razer Kraken Tournament Edition обзор

Комплектация

Поставляются наушники в стильной и массивной коробке с качественной полиграфией. Приведены описания ключевых особенностей и поддерживаемые технологии. Комплект включает внешнюю звуковую карту, несколько наклеек с логотипом и документации.

Razer Kraken Tournament Edition

Внешний вид

Вышли наушники в черном и зеленом вариантах исполнения. Внешний вид и черты серии хорошо прослеживаются в Razer Kraken Tournament Edition.

Razer Kraken Tournament Edition

Но есть и видимые положительные изменения, в сравнении с ранними поколениями. Вместо пластика теперь используется металл, это повлияло как на общее восприятие внешнего вида, так и надежность конструкции.

Razer Kraken Tournament Edition

Из металла выполнены направляющие оголовья и круглые фиксаторы чашек. Поверхность окрашена в матовый зеленый цвет. Краска не подвержена стиранию.

Razer Kraken Tournament Edition

Владелец сможет регулировать длину оголовья. Выбранное положение в последующем не смещается. На внешней стороне находятся отсечки с шагом 5 мм.

Razer Kraken Tournament Edition

Круглые чашки зафиксированы подвижно, так обеспечивается оптимальный прижим к ушам и отсутствие излишнего давления на голову.

Razer Kraken Tournament Edition

Качественные изменения коснулись амбушюр. Вместо экокожи, используется комбинация с мягкой тканью, а также наполнитель из охлаждающего геля. Больше комфорта во время носки и длительных сессиях.

Razer Kraken Tournament Edition

С наружной стороны чашек Razer Kraken Tournament Edition металлическая декоративная решетка и островок с логотипом производителя.

Razer Kraken Tournament Edition

В левой чашке скрывается микрофон с гибкой ножкой. Капсюль микрофона окрашен в цвет гарнитуры.

Razer Kraken Tournament Edition

Оголовье широкое, обтянуто экокожей. На внешней стороне нанесен логотип RAZER. Внутренняя часть с мягкой подкладкой.

Razer Kraken Tournament Edition

Кабель несъемный, место выхода кабеля защищено от перегибов и излома. Тканевая защитная оплетка.

Razer Kraken Tournament Edition

Немного отступя от чашки на проводе зафиксирован пульт управления, позволяющий отрегулировать громкость и выключить микрофон.

Razer Kraken Tournament Edition

Штекер с Г-образным изгибом. Использование распространённого аудиоразъема дает возможность подключаться к смартфонам, планшетам и геймпадам.

Razer Kraken Tournament Edition

В комплекте с Razer Kraken Tournament Edition идет внешняя USB-карта. На ней доступны дополнительные кнопки выключения микрофона и регулятор громкости. Кнопка микрофона со светодиодной круговой подсветкой, упрощающей контроль текущего режима работы.

Razer Kraken Tournament Edition

На боковой грани также доступны регулятор настройки баса, переключатель баланса между игрой и чатом, а также активатор объемного звука.

Софт

Использование USB-карты дает возможность настройки при помощи центра RAZER SYNAPSE 3. Проводится сверка и актуализация версии прошивки. В главном окне можно будет просмотреть активные модули и подключенную периферию.

Razer Kraken Tournament Edition

ЗВУК – отображается подсказка по работе элементов управления для корректировки балансировки между игрой и чатом.

Razer Kraken Tournament Edition

МИКШЕР – активируется технология THX SPATIAL AUDIO для выбранных приложений.

Razer Kraken Tournament Edition

УЛУЧШЕНИЯ – настраиваются и активируются нормализация звука и четкость речи.

Razer Kraken Tournament Edition

ЭКВАЛАЙЗЕР – готовые пресеты под игры, кино и музыку, а также ручная корректировка.

Razer Kraken Tournament Edition

МИКРОФОН – меняются громкость и чувствительность микрофона. Включаются отдельно нормализация громкости, устранение внешнего шума и четкость речи.

Razer Kraken Tournament Edition

Тесты

Как показала практика длительного ношения Razer Kraken Tournament Edition, они удобны и комфортны. Мягкие чашки с охлаждающим наполнителем дают оптимальный баланс между степенью запотевания и уровнем звукоизоляции. При резких движениях головой наушники не смещаются. Отсутствует излишнее давление.

Razer Kraken Tournament Edition

Продумана система управления, важные элементы дублируются. Кнопка микрофона с подсветкой, как и кнопка активации пространственного звука. Длина кабеля позволит подключиться к тыльной стороне корпуса и удобно расположить звуковую карту в пределах быстрой доступности. Проводка устойчива к запутыванию.

Razer Kraken Tournament Edition

Несмотря на то, что основной сценарий эксплуатации предполагает подключение к USB-разъему. Эти наушники вне дома также можно будет использовать, подключая к смартфону и планшету. И кстати, мы встречали на улице людей в наушниках KRAKEN.

Razer Kraken Tournament Edition

Звучат потрясающе. Полное погружение в происходящее на мониторе. Передается полная палитра выстрелов, взрывов, рева моторов, стука сапог, шума листьев и травы. Есть четкое позиционирование звука в игре, контролируя нахождение и направление движения противников. За воспроизведение отвечают 50 мм динамики с широким спектром воспроизводимых частот.

Razer Kraken Tournament Edition

Поддерживается регулировка между звуком в игре и чатом. В зависимости от сценариев можно будет делать акцент на том, что говорят собеседники или игровой атмосфере. Это же касается тонкой регулировки силы басов, выбор между 17 уровнями.

Razer Kraken Tournament Edition

В завершение уделим внимание встроенному микрофону. Голос владельца передается без искажений. Помимо игр, эти наушники можно будет использовать под стрим-трансляции и запись аудиодорожек к видео.

Микрофон Razer Kraken Tournament Edition. Тест работы

Итоги по Razer Kraken Tournament Edition

Золото. Выбор редакции MegaObzorRazer Kraken Tournament Edition – качественная игровая гарнитура, предлагающая поддержку технологии THX Spatial Audio. Видимыми отличиями от Razer Kraken Pro V2 Oval стало наличие в комплекте USB-карты, её можно будет приобрести отдельно. Перед нами выверенная эргономика, эффектный внешний вид, надежная конструкция, детализированное звучание, универсальное подключение, поддержка программного обеспечения, добротный микрофон и амбушюры с гелевым наполнителем. К условным минусам отнесем несъемный кабель.
Razer Kraken Tournament Edition получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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