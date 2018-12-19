Обзор Razer Kraken Tournament Edition. Игровые наушники со звуком THX Spatial Audio

Не так давно мы проводили тестирование беспроводных наушников RAZER NARI , одной из особенностей которых являлась поддержка THX Spatial Audio. Изучаемая сегодня новинка Razer Kraken Tournament Edition также идет с этой технологии объемного звучания. Она в определённых условиях дает преймущества перед соперниками, особенно в сетевых шутерах, а также усиливает общие впечатления от игры.

Razer Kraken Tournament Edition обзор

У нас появилась возможность насладиться звучанием в числе первых и провести детальное тестирование. В официальном магазине RAZERSTORE они доступны с рекомендованной стоимостью в 8990 рублей.

Комплектация

Поставляются наушники в стильной и массивной коробке с качественной полиграфией. Приведены описания ключевых особенностей и поддерживаемые технологии. Комплект включает внешнюю звуковую карту, несколько наклеек с логотипом и документации.

Внешний вид

Вышли наушники в черном и зеленом вариантах исполнения. Внешний вид и черты серии хорошо прослеживаются в Razer Kraken Tournament Edition.

Но есть и видимые положительные изменения, в сравнении с ранними поколениями. Вместо пластика теперь используется металл, это повлияло как на общее восприятие внешнего вида, так и надежность конструкции.

Из металла выполнены направляющие оголовья и круглые фиксаторы чашек. Поверхность окрашена в матовый зеленый цвет. Краска не подвержена стиранию.

Владелец сможет регулировать длину оголовья. Выбранное положение в последующем не смещается. На внешней стороне находятся отсечки с шагом 5 мм.

Круглые чашки зафиксированы подвижно, так обеспечивается оптимальный прижим к ушам и отсутствие излишнего давления на голову.

Качественные изменения коснулись амбушюр. Вместо экокожи, используется комбинация с мягкой тканью, а также наполнитель из охлаждающего геля. Больше комфорта во время носки и длительных сессиях.

С наружной стороны чашек Razer Kraken Tournament Edition металлическая декоративная решетка и островок с логотипом производителя.

В левой чашке скрывается микрофон с гибкой ножкой. Капсюль микрофона окрашен в цвет гарнитуры.

Оголовье широкое, обтянуто экокожей. На внешней стороне нанесен логотип RAZER. Внутренняя часть с мягкой подкладкой.

Кабель несъемный, место выхода кабеля защищено от перегибов и излома. Тканевая защитная оплетка.

Немного отступя от чашки на проводе зафиксирован пульт управления, позволяющий отрегулировать громкость и выключить микрофон.

Штекер с Г-образным изгибом. Использование распространённого аудиоразъема дает возможность подключаться к смартфонам, планшетам и геймпадам.

В комплекте с Razer Kraken Tournament Edition идет внешняя USB-карта. На ней доступны дополнительные кнопки выключения микрофона и регулятор громкости. Кнопка микрофона со светодиодной круговой подсветкой, упрощающей контроль текущего режима работы.

Софт

На боковой грани также доступны регулятор настройки баса, переключатель баланса между игрой и чатом, а также активатор объемного звука.Использование USB-карты дает возможность настройки при помощи центра RAZER SYNAPSE 3. Проводится сверка и актуализация версии прошивки. В главном окне можно будет просмотреть активные модули и подключенную периферию.

ЗВУК – отображается подсказка по работе элементов управления для корректировки балансировки между игрой и чатом.

МИКШЕР – активируется технология THX SPATIAL AUDIO для выбранных приложений.

УЛУЧШЕНИЯ – настраиваются и активируются нормализация звука и четкость речи.

ЭКВАЛАЙЗЕР – готовые пресеты под игры, кино и музыку, а также ручная корректировка.

МИКРОФОН – меняются громкость и чувствительность микрофона. Включаются отдельно нормализация громкости, устранение внешнего шума и четкость речи.

Тесты

Как показала практика длительного ношения Razer Kraken Tournament Edition, они удобны и комфортны. Мягкие чашки с охлаждающим наполнителем дают оптимальный баланс между степенью запотевания и уровнем звукоизоляции. При резких движениях головой наушники не смещаются. Отсутствует излишнее давление.

Продумана система управления, важные элементы дублируются. Кнопка микрофона с подсветкой, как и кнопка активации пространственного звука. Длина кабеля позволит подключиться к тыльной стороне корпуса и удобно расположить звуковую карту в пределах быстрой доступности. Проводка устойчива к запутыванию.

Несмотря на то, что основной сценарий эксплуатации предполагает подключение к USB-разъему. Эти наушники вне дома также можно будет использовать, подключая к смартфону и планшету. И кстати, мы встречали на улице людей в наушниках KRAKEN.

Звучат потрясающе. Полное погружение в происходящее на мониторе. Передается полная палитра выстрелов, взрывов, рева моторов, стука сапог, шума листьев и травы. Есть четкое позиционирование звука в игре, контролируя нахождение и направление движения противников. За воспроизведение отвечают 50 мм динамики с широким спектром воспроизводимых частот.

Поддерживается регулировка между звуком в игре и чатом. В зависимости от сценариев можно будет делать акцент на том, что говорят собеседники или игровой атмосфере. Это же касается тонкой регулировки силы басов, выбор между 17 уровнями.

Микрофон Razer Kraken Tournament Edition. Тест работы

В завершение уделим внимание встроенному микрофону. Голос владельца передается без искажений. Помимо игр, эти наушники можно будет использовать под стрим-трансляции и запись аудиодорожек к видео.

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