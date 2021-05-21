Обзор Razer Kraken V3 X (RZ04-03750100-R3M1). Игровые наушники 7.1 с кардиодным микрофоном

Весной компания Razer выпустила обновление линейки игровых гарнитур Kraken, анонсировав и запустив Razer Kraken V3 X. За основу была взята протестированная нами ранее Razer KRAKEN X USB. Установлены улучшенные драйверы TriForce с поддержкой объемного звука 7.1 Surround Sound и технологии THX Spatial Audio, кардиодный микрофон с чистой передачей голоса и добавлены зоны с многоцветной подсветкой.

Razer Kraken V3 X

Его рекомендованная стоимость составляет 6 490 рублей. Продажи уже стартовали.

Razer Kraken V3 X обзор

Комплектация

Коробка оформлена в традиционной стилистике. Помимо изображения гарнитуры, можно заметить отметки по установленным драйверам и микрофону.

Razer Kraken V3 X

Сводный список с ключевыми особенностями. Комплект включает наклейки с символикой Razer, руководство пользователя и благодарность за покупку.

Razer Kraken V3 X

Внешний вид

Как и отмечали выше, внешний вид взят с зарекомендовавшей себя Kraken X. Несмотря на направленность на игровой сегмент, тут не злоупотребляют с монструозностью и габаритами.

Razer Kraken V3 X

В оформлении преобладает черный цвет. Оголовье широкое, обтянуто экокожей с мягкой подкладкой.

Razer Kraken V3 X

Предусмотрена регулировка по длине. Направляющие из пластика, на внешней стороне которых засечки, фиксирующие выбранное положение. Диапазон регулировки позволят подобрать комфортный обхват пользователям с разным обхватом головы.

Razer Kraken V3 X

Крепление к чашкам с Y-образными рамками. Амбушюры из экокожи, внутри наполнитель с памятью формы.

Razer Kraken V3 X

Часть которая контактирует с ушами из ткани. Такое сочетание, обеспечивает баланс между практичностью, звукоизоляцией и тактильными ощущениями.

Razer Kraken V3 X

На внешней стороне чашек Razer Kraken V3 X характерный текстурный рисунок в виде мелкой сетки. В центре островок с логотипом производителя.

Razer Kraken V3 X

Здесь многоцветная подсветка CHROMA со всеми возможностями детальных настроек, кастомизации и синхронизации с остальными компонентами.

Razer Kraken V3 X

На боковой стороне левой чашки барабан регулировки громкости и механический тумблер, изменяющий рабочий статус микрофона.

Razer Kraken V3 X

Сам микрофон выполнен в виде гибкой ножки с капсюлем. Не отсоединяется, но можно изменить положение.

Razer Kraken V3 X

Место выхода интерфейсного кабеля усилено и защищено от излома. Используется оплетка с рядом углублений, предотвращающих запутывание. Длина 1.8 метра. Подключаются с помощью USB.

Софт

Razer Kraken V3 X поддерживает детальную настройку с помощью Synapse 3. Он объединяет всю актуальную периферию этого производителя.

Razer Kraken V3 X

В главном окне корректируется громкость. 7.1 звук нужно включать отдельно, проходит регистрацией серийного номера и последующего получения кода активации.

Razer Kraken V3 X

Управление яркостью подсветки. Автоматическое отключение при переходе системы в режим сна.

Razer Kraken V3 X

Набор эффектов можно дополнить созданными самостоятельно. В редакторе можно связать с остальными компонентами.

Razer Kraken V3 X

Тесты

С учетом того что мы тестировали ранее вышедшую Kraken X, да и еще с двумя вариантами исполнения в зависимости от способа подключения, у нас есть возможность сравнения с Razer Kraken V3 X. Так вот заметно улучшилась детализация воспроизводимого звука.

Razer Kraken V3 X

Хорошая отработка басов. В шутерах, симуляторах и последнем Resident Evil 8 Village, достигается эффект присутствия. Насыщенное воспроизведение спецэффектов. Отвечают за воспроизведение тут 40 мм динамики Razer Triforce из титана. Впервые с ними мы познакомились во время теста Razer BlackShark V2 X.

Razer Kraken V3 X

В сетевых шутерах, например, Escape from Tarkov она давала преимущество в виде четкого позиционирования выстрелов и шума на карте, позволяя контролировать ситуацию и эффективнее уничтожать противников.

Razer Kraken V3 X

Достойно себя показали при просмотре фильмов и прослушивании музыки. Сбалансированы на широком диапазоне частот. Шумов и артефактов замечено не было.

Razer Kraken V3 X

Посадка на голове удобная. На уши не давят. Длительное ношение не вызывало чувство дискомфорта. Наши тесты совпали с периодом жаркой погоды, при эксплуатации в теплом помещении запотевание ушей умеренное.

Тест микрофона Razer Kraken V3 X

Улучшения коснулись микрофона. Он с кардиоидной диаграммой, передается голос пользователя, отсекая внешние шумы.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorВ итоге получаем хорошо сбалансированную игровую гарнитуру с объемным 7.1 звуком, оснащенную микрофоном с чистой передачей голоса. Razer Kraken V3 X – это эргономичная конструкция, динамики Triforce из титана, детальные настройки, синхронизация подсветки, легкий вес, амбушюры с пеной и высокое качество исполнения. Не устроить могут пластиковые направляющий в элементах изменения длины оголовья.
Razer Kraken V3 X получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Razer Kraken V3 X
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